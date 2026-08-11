Cara membeli tiket Sunderland 2026/27: Harga rata-rata, hospitality & informasi tiket musiman

Wilayah North East adalah pusat fanatisme sepak bola, dan para pendukung Sunderland tengah menikmati kehidupan kembali di tanah yang dijanjikan, Premier League, saat mereka menatap musim 2026/27. Antusiasme seputar laga-laga mereka di kasta tertinggi dan atmosfer derby sekali lagi memacu adrenalin di seluruh Wearside.

Kini telah kembali mapan di panggung besar, para suporter setia akan berlomba-lomba mendapatkan tiket Premier League Sunderland untuk kampanye mendatang.

Biarkan GOAL memberi Anda panduan lengkap tentang bagaimana Anda bisa mengamankan kursi Sunderland untuk musim Premier League 2026/27.

Pertandingan Sunderland 2026/27 mendatang & tiket

Bagaimana cara membeli tiket Premier League Sunderland?

Sejumlah opsi penjualan tiket tersedia untuk pertandingan Sunderland, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality tambahan. Anda biasanya dapat membelinya melalui portal tiket resmi klub di eticketing.co.uk/safc.

Berikut yang perlu Anda ketahui:

Penjualan umum: Tiket umum Sunderland mulai dijual begitu jendela penjualan dibuka, biasanya sekitar tiga hingga empat pekan sebelum pertandingan. Tidak seperti banyak klub kasta tertinggi lainnya, Sunderland tidak menjalankan sistem keanggotaan berbayar tradisional untuk akses dasar pembelian tiket. Sebagian besar tiket standar Sunderland langsung dijual secara umum, yang tidak biasa untuk tiket Premier League.

Tiket umum Sunderland mulai dijual begitu jendela penjualan dibuka, biasanya sekitar tiga hingga empat pekan sebelum pertandingan. Tidak seperti banyak klub kasta tertinggi lainnya, Sunderland tidak menjalankan sistem keanggotaan berbayar tradisional untuk akses dasar pembelian tiket. Sebagian besar tiket standar Sunderland langsung dijual secara umum, yang tidak biasa untuk tiket Premier League. Derby : Jika Anda mencoba membeli tiket Sunderland untuk laga dengan permintaan tinggi, seperti derby Tyne-Wear melawan Newcastle United atau pertandingan kontra tim 'Big Six', Anda harus memiliki riwayat pembelian yang terdokumentasi di akun Anda.

: Jika Anda mencoba membeli tiket Sunderland untuk laga dengan permintaan tinggi, seperti derby Tyne-Wear melawan Newcastle United atau pertandingan kontra tim 'Big Six', Anda harus memiliki riwayat pembelian yang terdokumentasi di akun Anda. Black Cat Points: Meski tidak ada skema keanggotaan yang diwajibkan, suporter mendapatkan Black Cat Points (BCP) dengan menghadiri laga tandang dan pertandingan piala kandang. Untuk pertandingan dengan permintaan tinggi ketika permintaan jauh melampaui pasokan, prioritas tiket dialokasikan berdasarkan total BCP.

Berapa harga tiket Premier League Sunderland?

Harga nominal tiket dewasa untuk pertandingan kandang Sunderland berkisar dari £28 hingga £45 jika dibeli langsung dari loket resmi klub.

Harga bervariasi tergantung kategori pertandingan, mulai dari laga unggulan Kategori A* hingga pertandingan Kategori C, serta lokasi kursi di East Stand, West Stand, Premier Concourse, dan Family Zones.

Harga konsesi berlaku di semua tribune untuk Senior (di atas 65 tahun), Dewasa Muda (di bawah 22 tahun), Junior (di bawah 18 tahun), dan U-14.

Bagaimana cara mendapatkan tiket musiman Sunderland?

Tiket musiman adalah satu-satunya cara yang dijamin untuk mendapatkan kursi tetap di setiap pertandingan kandang di Stadium of Light selama kampanye Premier League 2026/27.

Karena permintaan yang melonjak, alokasi tiket musiman Sunderland yang berjumlah lebih dari 38.000 kursi telah habis terjual untuk musim 2026/27.

Tiket musiman dewasa untuk kampanye ini dibanderol mulai dari £610 hingga lebih dari £810 di area premium concourse.

Para pendukung yang ingin mendapatkan tiket musiman untuk kampanye mendatang harus bergabung dengan daftar tunggu resmi di situs klub.

Paket hospitality musiman, seperti 76 Yards dan Banks on the Wear, masih tersedia bagi pendukung yang menginginkan kursi musiman yang terjamin disertai opsi bersantap.

Tempat menginap di sekitar Stadium of Light

Berkunjung ke Sunderland untuk menyaksikan pertandingan di Stadium of Light? Lokasi stadion di tepi sungai dekat pusat kota berarti akses mudah dari area pusat dan sekitarnya, dengan toko-toko lokal, kafe, dan koneksi transportasi yang dekat, ideal untuk penggemar sepak bola.

Pusat kota merupakan basis yang nyaman, menawarkan banyak pilihan tempat makan, kehidupan malam, dan belanja, plus koneksi metro yang baik ke seluruh wilayah. Dari sana, stadion hanya berjarak perjalanan singkat dengan berjalan kaki atau berkendara, dan cocok untuk pengunjung yang mencari hiburan sekaligus kepraktisan.

Untuk menginap yang lebih tenang, area pesisir seperti Roker dan Seaburn menawarkan pemandangan laut, jalan-jalan di pantai, dan suasana yang lebih santai, sambil tetap mudah menjangkau stadion dengan mobil atau metro.

Mencari akomodasi untuk pertandingan Sunderland AFC? Anda dapat melihat kota ini dan berbagai pilihannya melalui peta di bawah ini, dengan opsi untuk setiap anggaran.

Sejarah Stadium of Light

Stadium of Light adalah stadion sepak bola all-seater di Sunderland. Stadion ini telah menjadi kandang Sunderland AFC sejak pertama kali dibuka pada 1997. Dengan kapasitas 49.000, Stadium of Light merupakan stadion sepak bola terbesar ke-10 di Inggris.

Desainnya yang sederhana kabarnya dimaksudkan untuk memungkinkan pembangunan ulang di masa depan, yang bisa meningkatkan kapasitas menjadi 64.000. Stadion ini dinamai oleh ketua Bob Murray untuk mencerminkan warisan pertambangan batu bara North East dan bekas lokasi Monkwearmouth Colliery tempat stadion itu berdiri.

Selain menjadi tuan rumah pertandingan Sunderland, Stadium of Light juga pernah menggelar laga internasional untuk tim nasional putra dan putri Inggris. Sebanyak 47.667 penonton menyaksikan Inggris mengalahkan Turki 2-0 di sana pada 2003, dalam fase kualifikasi Euro 2004.

Selain sepak bola, stadion ini juga pernah menjadi tuan rumah bagi sejumlah penampil musik terbesar di dunia seperti Beyonce, Rihanna, Oasis, Coldplay, dan Elton John.

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