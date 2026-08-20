Harapan Sporting untuk merebut gelar Primeira Liga ketiga secara beruntun mungkin digagalkan Porto musim lalu, tetapi mereka akan siap dan bersemangat untuk kembali menantang perebutan gelar musim ini. Anda bisa menyaksikan aksi mereka dengan memesan tiket hari ini.

Dikenal sebagai salah satu klub 'Tiga Besar' Portugal, Sporting bermain di hadapan rata-rata lebih dari 40.000 penonton di kandang mereka di Lisbon, Estádio José Alvalade. Leões (Singa) telah mengaum menuju 21 gelar liga dan terkenal tidak pernah terdegradasi dari kasta tertinggi.

Sporting mengawali musim ini dengan kemenangan di hadapan pendukung tuan rumah, mengalahkan Vitória de Guimaraes 3-2, dan fans Lisbon bisa menantikan banyak laga seru penuh gol sepanjang kampanye ini.

Biarkan GOAL memberi Anda semua informasi tiket terbaru tentang cara mengamankan kursi di pertandingan Sporting CP, termasuk tempat membelinya, berapa harganya, dan lainnya.

Jadwal unggulan Sporting CP yang akan datang

Tanggal & Waktu (lokal) Pertandingan Lokasi Tiket Sab, 22 Agu (20.30) Sporting CP vs Alverca Stadion José Alvalade (Lisbon) Tiket Jum, 28 Agu (20.15) Rio Ave vs Sporting CP Estádio dos Arcos (Vila do Conde) Tiket Min, 6 Sep (TBC) Sporting CP vs Nacional Stadion José Alvalade (Lisbon) Tiket Min, 13 Sep (TBC) Famalicão vs Sporting CP Estádio Municipal 22 de Junho (V.N. de Famalicão) Tiket Min, 20 Sep (TBC) Sporting CP vs Arouca Stadion José Alvalade (Lisbon) Tiket Min, 11 Okt (TBC) Braga vs Sporting CP Braga Municipal Stadium (Braga) Tiket Min, 25 Okt (TBC) Sporting CP vs Académico de Viseu Stadion José Alvalade (Lisbon) Tiket Min, 29 Nov (TBC) Porto vs Sporting CP Estádio do Dragão (Porto) Tiket Min, 27 Des (TBC) Benfica vs Sporting CP Estadio da Luz (Lisbon) Tiket

Cara membeli tiket Sporting CP

Anda bisa membeli tiket resmi pertandingan Sporting CP melalui portal tiket di situs klub, atau secara langsung di loket tiket Estádio José Alvalade.

Tiket untuk pertandingan liga reguler umumnya mulai dijual bebas sekitar sepekan sebelum laga, dengan periode prioritas yang lebih dulu dibuka untuk anggota klub (Sócios) sekitar 10-14 hari sebelum hari pertandingan.

Selain itu, fans juga bisa membeli tiket pertandingan Sporting CP di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu peritel terkemuka bagi mereka yang ingin mengamankan kursi melalui jalur alternatif, menawarkan opsi yang andal bagi fans yang berharap mendapatkan tiket pada menit-menit terakhir.

Berapa harga tiket Sporting CP?

Tiket resmi untuk pertandingan kandang Sporting CP di Estádio José Alvalade umumnya berkisar antara €17 hingga €42 untuk pertandingan liga standar. Namun, harga sangat bervariasi tergantung lawan, apakah Anda anggota klub (Sócio), dan area tempat duduk.

Sócios mendapatkan akses prioritas dan diskon besar, sering kali menghemat 30% hingga 50% dibandingkan tiket untuk masyarakat umum.

Laga dengan permintaan tinggi seperti Clássico de Lisboa melawan Benfica, pertandingan kontra FC Porto, atau duel Liga Champions UEFA akan membuat harga melonjak signifikan. Tiket resmi bisa menembus €60 hingga €120+ tergantung sektornya.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan ulang sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Estádio José Alvalade

Estádio José Alvalade adalah markas ikonik Sporting CP (Sporting Clube de Portugal), yang terletak di jantung kota Lisbon.

Diklasifikasikan sebagai stadion Kategori 4 UEFA, stadion ini memiliki kapasitas 50.095 kursi dan menjadi monumen yang dirayakan dalam budaya sepakbola Portugal.

Estádio José Alvalade yang asli dibuka di dekat lokasi tersebut pada 1956 dan menjadi kandang Sporting selama hampir lima dekade. Versi baru (saat ini) dibangun khusus untuk menjadi tuan rumah pertandingan turnamen UEFA Euro 2004, dan resmi dibuka pada Agustus 2003.

Dalam pertandingan perdana Estádio José Alvalade yang baru pada 2003, Cristiano Ronaldo yang saat itu berusia 18 tahun menampilkan performa yang begitu memukau vs Manchester United, sampai para pemain United terkenal memohon kepada Sir Alex Ferguson di dalam pesawat saat perjalanan pulang untuk merekrutnya. United merekrutnya beberapa hari kemudian.

Selain sepakbola, stadion ini juga menjadi lokasi tur utama bagi aksi musik internasional besar, dengan menggelar konser legendaris dari artis seperti U2, The Rolling Stones, dan Metallica.

Rekor dan statistik Sporting CP

Didirikan pada 1906, Sporting CP terkenal berkat akademi kelas dunia miliknya, yang telah melahirkan legenda permainan seperti Cristiano Ronaldo dan Luís Figo, serta bintang besar modern seperti Rafael Leão dan Nuno Mendes.

Gelar klub dan sorotan trofi

Primeira Liga (Kejuaraan Portugal) : 21 gelar (1941, 1944, 1947, 1948, 1949, 1951, 1952, 1953, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1980, 1982, 2000, 2002, 2021, 2024, 2025)

Taça de Portugal (Piala Portugal) : 18 gelar (1941, 1945, 1946, 1948, 1954, 1963, 1971, 1973, 1974, 1978, 1982, 1995, 2002, 2007, 2008, 2015, 2019, 2025)

Piala Winners Eropa : 1 gelar (1964)

Rekor individu pemain

Penampilan terbanyak: Hilário (494), Rui Patrício (467)

Gol terbanyak: Fernando Peyroteo (544), Manuel Vasques (225)

Kemenangan terbesar di Eropa

Sporting CP mengalahkan APOEL Nicosia 16-1 selama musim kemenangan mereka di Piala Winners Eropa (1963/64). Itu tetap menjadi rekor kompetisi klub UEFA.

Era 'Five Violins'

Sporting CP mendominasi sepakbola Portugal sepanjang 1940-an & 1950-an, dengan lini serang yang terdiri dari Fernando Peyroteo, José Travassos, Albano Pereira, Jesus Correia, dan Manuel Vasques. Mereka mendapatkan julukan itu karena kerja sama tim mereka yang tanpa cela dan simfonis, dengan memenangkan tujuh gelar liga dalam delapan musim.

Keanggotaan global yang masif

Sporting CP adalah institusi multi-olahraga yang masif. Klub ini secara konsisten berada di jajaran salah satu klub terbesar di dunia berdasarkan anggota resmi klub (socios), melampaui 175.000 anggota terafiliasi.



