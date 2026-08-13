Cara membeli tiket Sheffield United 2026/27: Jadwal pertandingan mendatang, harga tiket & tiket musiman

Bisakah Chris Wilder membawa Sheffield United kembali ke tanah terjanji bernama Premier League sekali lagi? Dengan skuad yang diperkuat pemain-pemain seperti Patrick Bamford dan Harrison Burrows, mimpi untuk kembali ke Wembley, dengan hasil yang berbeda kali ini, sangat mungkin terwujud.

Anda bisa datang ke Bramall Lane untuk mengetahuinya. Bagaimana cara mendapatkan tiket untuk menyaksikan aksi Sheffield United selama musim 2026/27? GOAL akan memberikan panduan lengkapnya.

Jadwal pertandingan Sheffield United 2026/27 mendatang

Bagaimana cara membeli tiket Sheffield United 2026/27?

Ada beberapa pilihan pembelian tiket untuk pertandingan Sheffield United, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality tambahan. Anda biasanya bisa membelinya melalui portal tiket resmi klub di situs web mereka.

Klub-klub sepakbola Inggris cenderung mengalokasikan tiket dalam tiga tahap: Pertama untuk pemegang tiket musiman Kemudian untuk anggota klub, yang sering kali diperingkat berdasarkan poin loyalitas dari pembelian sebelumnya Terakhir, untuk publik pada periode ‘Penjualan Umum’.

Keanggotaan Sheffield United berkisar dari £20 untuk ‘Junior Blades’ hingga £70 untuk ‘Blade Member+’. Semua keanggotaan menawarkan keuntungan termasuk akses lebih awal ke tiket pertandingan, diskon tiket kandang, dan akses gratis ke pertandingan U21 yang dimainkan di Bramall Lane.

Berapa harga tiket Sheffield United 2026/27?

Bagi mereka yang ingin membeli tiket Sheffield United di Bramall Lane per pertandingan, setiap laga dikategorikan ke dalam Cat A*, Cat A, atau Cat B, dengan harga dewasa berkisar antara £30–£46.

Tarif konsesi berlaku untuk lansia (60+), suporter difabel, dewasa muda/mahasiswa (U22), U18, dan Junior Blades di setiap area kandang stadion.

Bagaimana cara mendapatkan tiket musiman Sheffield United?

Tiket musiman adalah satu-satunya cara untuk memastikan Anda akan berada di Bramall Lane untuk setiap pertandingan kandang Sheffield United di Championship selama musim 2026/27.

Selain menjamin kursi yang sudah dipesan di tribune untuk seluruh 23 pertandingan liga, tidak termasuk pertandingan Piala atau play-off, 2.700 poin loyalitas diberikan kepada setiap pemegang tiket musiman, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk membeli tiket laga tandang penting atau pertandingan piala.

Di mana saya bisa menginap di sekitar Bramall Lane?

Ada banyak hotel dan pilihan akomodasi bagi pengunjung untuk menginap di sekitar Bramall Lane dan di seluruh Sheffield selama kunjungan mereka.

Peta interaktif di bawah ini menunjukkan opsi yang tersedia di dekat stadion, sementara koneksi transportasi kota ini juga memungkinkan Anda untuk menginap lebih jauh demi pengalaman hari pertandingan Anda:

Sejarah Bramall Lane

Bramall Lane adalah stadion sepakbola di Sheffield, South Yorkshire. Stadion ini menjadi markas Sheffield United sejak klub itu didirikan pada 1889 dan merupakan stadion besar tertua di dunia yang masih menggelar pertandingan sepakbola profesional.

Bramall Lane adalah satu dari hanya dua stadion, dengan yang lainnya adalah the Oval, yang pernah menjadi tuan rumah pertandingan internasional sepakbola Inggris, pertandingan kriket Test Inggris pada 1902, dan final Piala FA pada 1912 yang dimainkan ulang.

Stadion ini direnovasi secara besar-besaran setelah Laporan Taylor dan dijadikan stadion all-seater pada 1994, dengan kapasitas 32.050. Pada 2022, stadion ini menjadi tuan rumah pertandingan Kejuaraan Eropa Wanita UEFA, termasuk semifinal antara Inggris dan Swedia.