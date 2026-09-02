Sevilla mungkin baru sekali berjaya sebagai juara liga Spanyol, yakni pada 1946, namun tiga finis di posisi keempat antara 2020-2022 dan kiprah heroik mereka di pentas Eropa membuat pamor klub ini meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Lebih dari 35.000 penggemar kini rutin memadati Ramón Sánchez-Pizjuán untuk menyaksikan Sevilla beraksi, dan Anda bisa bergabung dengan gelombang antusias itu dengan memesan tiket untuk pertandingan-pertandingan mendatang hari ini.

Sevilla mungkin telah kehilangan jasa beberapa pemain paling produktif mereka dari musim lalu, yaitu Akor Adams, Djibril Sow, dan Alexis Sánchez, tetapi mereka akan berharap beberapa rekrutan/pinjaman musim panas mereka, seperti Jon Guridi, Robbie Ure, dan Lucas Stassin, bisa langsung tancap gas musim ini.

Atmosfer sepak bola Spanyol akan memanas dalam beberapa bulan ke depan dan Anda bisa menyaksikan aksi langsung dengan mengamankan kursi. Biarkan GOAL memberi Anda panduan lengkap soal tiket Sevilla, berapa harganya, cara mendapatkannya, dan banyak lagi.

Pertandingan Sevilla mendatang

Tanggal & Waktu (lokal) Pertandingan Lokasi Tiket Min, 6 Sep (21.00) Espanyol vs Sevilla RCDE Stadium (Barcelona) Tiket Jum, 11 Sep (21.00) Sevilla vs Valencia Ramón Sánchez-Pizjuán Stadium (Seville) Tiket Rab, 16 Sep (19.00) Deportivo de A Coruña vs Sevilla Riazor Stadium (A Coruña) Tiket Sab, 19 Sep (21.00) Sevilla vs Barcelona Ramón Sánchez-Pizjuán Stadium (Seville) Tiket Min, 11 Okt (21.00) Levante vs Sevilla Estadio Ciudad de Valencia (Valencia) Tiket Min, 18 Okt (21.00) Real Madrid vs Sevilla Santiago Bernabéu (Madrid) Tiket Min, 25 Okt (20.00) Sevilla vs Osasuna Ramón Sánchez-Pizjuán Stadium (Seville) Tiket Min, 1 Nov (20.00) Getafe vs Sevilla Estadio Coliseum (Getafe) Tiket Min, 8 Nov (20.00) Sevilla vs Alavés Ramón Sánchez-Pizjuán Stadium (Seville) Tiket Min, 22 Nov (20.00) Sevilla vs Real Betis Ramón Sánchez-Pizjuán Stadium (Seville) Tiket Min, 29 Nov (20.00) Real Sociedad vs Sevilla Anoeta Stadium (San Sebastián) Tiket

Cara membeli tiket Sevilla

Anda bisa membeli tiket resmi pertandingan Sevilla secara online melalui sistem tiket utama milik klub. Tiket umumnya mulai dijual sekitar 7-10 hari sebelum hari pertandingan setelah La Liga secara resmi mengonfirmasi tanggal spesifik dan waktu siaran untuk laga tersebut.

Tiket sepenuhnya berbentuk digital untuk musim 2026/27 dan akan dikirim ke email Anda atau aplikasi klub dalam bentuk kode QR yang bisa dipindai.

Sevilla merilis tiket dalam format bertahap:

Fase 1: Prioritas anggota klub: Abonados (pemegang tiket musiman) dan Socios (anggota, termasuk anggota Socio Rojo non-pemegang tiket musiman) mendapatkan jendela prioritas untuk membeli kursi tambahan atau mengklaim alokasi yang dirilis.

Fase 2: Penjualan untuk umum: Jika masih ada kapasitas tersisa setelah jendela penjualan untuk anggota, tiket akan dijual untuk umum kira-kira 5-7 hari sebelum pertandingan.

Selain itu, penggemar bisa membeli tiket pertandingan Sevilla di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu peritel terkemuka bagi mereka yang ingin mengamankan kursi melalui jalur alternatif, menawarkan opsi yang andal bagi penggemar yang berharap mendapatkan tiket pada saat-saat terakhir.

Berapa harga tiket Sevilla?

Tiket resmi untuk pertandingan standar La Liga di Ramón Sánchez-Pizjuán Stadium milik Sevilla umumnya berkisar antara €30-€90 untuk tiket reguler dasar, dan hingga €150-€250+ untuk kursi premium di tribune utama, sangat bergantung pada lawan yang dihadapi.

Sevilla menetapkan harga pertandingan berdasarkan kategori tim lawan:

Kategori A : Laga besar seperti Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, dan pertandingan Eropa/derbi. Harga naik signifikan atau memerlukan prioritas keanggotaan klub.

Kategori B : Lawan La Liga papan tengah. Harga standar berlaku.

Kategori C : Laga dengan profil lebih rendah atau pertandingan tengah pekan, yang menawarkan titik masuk termurah bagi penggemar umum.

Tata letak Ramón Sánchez-Pizjuán Stadium dibagi ke dalam beberapa tingkat dan zona fungsional yang berbeda:

Gol Norte / Gol Sur (Di belakang gawang - Kategori 2 / Sisi pendek) : Kursi berbiaya lebih rendah, biasanya €30-€60 untuk pertandingan standar. Perlu dicatat bahwa kelompok ultra/suporter fanatik (Biris Norte) menempati satu bagian tribune utara.

Fondo / Lateral (Tingkat atas - Sisi panjang) : Tempat duduk kelas menengah yang menawarkan pandangan taktis lapangan yang lebih luas, umumnya €50-€90.

Preferencia (Tribune utama - Tingkat bawah/tengah) : Tempat duduk premium di sisi utama dengan perlindungan dan pemandangan terbaik, berkisar dari €90 hingga €250+ untuk pertandingan dengan permintaan tinggi.

Paket VIP & hospitality : Berkisar dari €150-€500+, menawarkan kursi eksekutif empuk, akses lounge, dan katering.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan ulang sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Ramón Sánchez-Pizjuán Stadium

Ramón Sánchez-Pizjuán Stadium, yang dijuluki dengan penuh keakraban 'La Bombonera de Nervión', adalah markas legendaris Sevilla dan berdiri sebagai salah satu benteng sepak bola paling mengintimidasi dan penuh gairah di Eropa.

Terletak di kawasan Nervión yang ramai di Seville, stadion ini saat ini menampung 42.714 penonton, meski direncanakan akan diubah menjadi venue mutakhir berkapasitas 55.000 kursi.

Meski merupakan stadion klub, Sánchez-Pizjuán pernah menjadi tuan rumah beberapa pertandingan paling berkesan dan dramatis dalam sejarah sepak bola internasional:

Drama Piala Dunia : Stadion ini menjadi tuan rumah semifinal Piala Dunia 1982 yang legendaris antara Jerman Barat dan Prancis. Berakhir imbang dramatis 3-3, laga ini menjadi pertandingan pertama dalam sejarah turnamen yang ditentukan lewat adu penalti.

Final Piala Eropa : Dalam kejutan besar, tim kejutan Rumania, Steaua București, mengalahkan Barcelona lewat adu penalti untuk mengangkat trofi Piala Eropa 1986 setelah kebuntuan 0-0.

Final Liga Europa : Adu penalti juga dibutuhkan ketika venue terkenal asal Andalusia ini menjadi tuan rumah final 2022, saat Eintracht Frankfurt mengalahkan Rangers.

Jimat Keberuntungan Utama Tim Nasional: Tim nasional Spanyol menganggap Sánchez-Pizjuán sebagai benteng yang tak tertembus. Tim nasional itu belum pernah kalah dalam satu pun dari 25 pertandingan yang dimainkan di sana, dengan catatan 20 kemenangan dan 5 hasil imbang.

Daftar rekor dan statistik Sevilla

Bermarkas di Seville, Sevilla FC telah menghabiskan lebih dari 70 musim di La Liga dan berdiri sebagai tim paling sukses di wilayah Andalusia.

Daftar gelar dan sorotan trofi

La Liga (Primera División): 1 gelar (1946)

Copa del Rey: 5 gelar (1935, 1939, 1948, 2007, 2010)

Piala UEFA / Liga Europa: 7 gelar (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020, 2023)

Rekor pemain individu

Penampilan terbanyak: Jesús Navas (706), Manolo Jiménez (379)

Gol terbanyak: Juan Arza (187), Juan Araujo (144)

Hat-trick Unai Emery (2014–2016)

Menjadi tim pertama dan satu-satunya yang memenangi tiga gelar UEFA Europa League secara beruntun, dengan mengalahkan Benfica, Dnipro, dan Liverpool.



