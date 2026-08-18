Cara membeli tiket San Diego FC: tiket SDFC, harga, jadwal 2026, dan lainnya

San Diego FC tidak butuh waktu lama untuk menjadi salah satu kisah terbesar di Major League Soccer. Tim ekspansi 2025 itu mengejutkan liga dengan finis di puncak Wilayah Barat pada musim debutnya, merebut tempat di CONCACAF Champions Cup, dan kampanye kedua mereka di Snapdragon Stadium menjaga gaung itu tetap kuat.

Memasuki fase akhir musim reguler 2026, jadwalnya sangat padat. Duel rivalitas Beat LA melawan LA Galaxy akan digelar di Snapdragon Stadium pada Sabtu, 29 Agustus, dilanjutkan Clash of California kontra San Jose pada 9 September, ditambah kunjungan pemegang Supporters' Shield Philadelphia Union dan Seattle Sounders yang sedang memburu tiket playoff.

Biarkan GOAL memberi Anda semua informasi penting tiket SDFC yang Anda butuhkan untuk fase akhir musim, termasuk di mana Anda bisa membeli tiket dan berapa harganya.

Apa saja pertandingan San Diego FC berikutnya?

Di bawah ini Anda bisa melihat sisa jadwal San Diego FC di musim reguler MLS 2026:

Tanggal Pertandingan Venue Tiket Rab 19 Agu, 10.30 pm ET Portland Timbers vs San Diego FC Providence Park, Portland Tiket Sab 22 Agu, 7.30 pm PT San Diego FC vs Colorado Rapids Snapdragon Stadium, San Diego Tiket Sab 29 Agu, 7.30 pm PT San Diego FC vs LA Galaxy Snapdragon Stadium, San Diego Tiket Sab 5 Sep, 7.30pm ET Orlando City vs San Diego FC Inter&Co Stadium, Orlando Tiket Rab 9 Sep, 7.30 pm PT San Diego FC vs San Jose Earthquakes Snapdragon Stadium, San Diego Tiket Min 13 Sep, 6 pm PT San Diego FC vs Philadelphia Union Snapdragon Stadium, San Diego Tiket Min 20 Sep, 7pm ET Inter Miami vs San Diego FC Chase Stadium, Fort Lauderdale Tiket Sab 26 Sep, 7.30 pm CT Austin FC vs San Diego FC Q2 Stadium, Austin Tiket Sab 10 Okt, 7.30pm ET New York Red Bulls vs San Diego FC Sports Illustrated Stadium, Harrison Tiket Rab 14 Okt, 7.30 pm PT San Diego FC vs Houston Dynamo Snapdragon Stadium, San Diego Tiket Sab 17 Okt, 7.30 pm PT LA Galaxy vs San Diego FC Dignity Health Sports Park, Carson Tiket Sab 24 Okt, 7.30 pm PT San Diego FC vs Seattle Sounders Snapdragon Stadium, San Diego Tiket Rab 28 Okt, 7.30 pm PT Vancouver Whitecaps vs San Diego FC BC Place, Vancouver Tiket Min 1 Nov, TBD St. Louis City vs San Diego FC Energizer Park, St. Louis Tiket Sab 7 Nov, 4 pm PT San Diego FC vs Sporting Kansas City Snapdragon Stadium, San Diego Tiket

Cara membeli tiket San Diego FC

Cara termudah dan paling tepercaya untuk membeli tiket San Diego FC adalah melalui StubHub, tempat tiket terverifikasi tersedia untuk setiap laga kandang dan tandang yang tersisa, harga diperbarui secara langsung, dan Anda bisa membandingkan kursi di seluruh area Snapdragon Stadium sebelum membeli.

Dari tiket pertandingan individual untuk laga tengah pekan hingga kursi untuk duel rivalitas terbesar, StubHub mencakup semua rentang harga. Permintaan di San Diego terus tinggi, dengan klub itu menghadirkan salah satu jumlah penonton terbaik di MLS sejak hari pertama, jadi untuk laga besar seperti derby melawan LA Galaxy, membeli sedini mungkin memberi Anda pilihan sektor paling luas dan harga terbaik sebelum daftar tiket makin terbatas.

Berapa harga tiket San Diego FC?

Tiket San Diego FC di StubHub mulai dari sekitar USD 35 untuk pertandingan standar musim reguler, dengan harga yang berfluktuasi tergantung lawan, hari pertandingan, dan posisi tempat duduk Anda di stadion.

Malam rivalitas menjadi pengecualian. Duel Beat LA melawan Galaxy dan kunjungan dari nama-nama terbesar di liga dibanderol lebih mahal, dan dengan SDFC termasuk salah satu klub dengan dukungan terbaik di MLS, kursi termurah untuk pertandingan-pertandingan tersebut akan habis lebih dulu. Harga di StubHub diperbarui secara langsung mengikuti permintaan, yang membuat pembelian lebih awal menjadi langkah paling cerdas, terutama dengan perebutan tiket playoff yang makin memanas dan setiap laga kandang tersisa memiliki arti penting.

Apa yang bisa diharapkan dari San Diego FC pada 2026?

Hanya sedikit tim ekspansi yang pernah langsung mencuri perhatian seperti San Diego FC. Klub itu memuncaki Wilayah Barat pada musim pertama mereka di 2025, lolos ke CONCACAF Champions Cup, dan menjadikan Snapdragon Stadium sebagai salah satu venue paling bergemuruh dan paling banyak dihadiri di liga, dengan rata-rata penonton yang berada di jajaran teratas daftar kehadiran MLS.

Musim kedua menghadirkan tantangan yang dihadapi setiap klub kejutan: membuktikan bahwa itu bukan kebetulan. Menjalani musim keduanya di Snapdragon Stadium, SDFC memburu satu lagi tempat di playoff di Wilayah Barat yang sangat kompetitif, dan jadwal penutup menyajikan yang terbaik bagi para penggemar: derby melawan Galaxy, Clash of California kontra San Jose, juara Supporters' Shield Philadelphia, dan laga kandang terakhir melawan Sporting Kansas City pada 7 November yang bisa menentukan posisi unggulan.

Figur kuncinya tetap Anders Dreyer. Playmaker Denmark itu mencatatkan salah satu musim debut terbaik dalam sejarah MLS pada 2025, memimpin klub dalam jumlah gol dan assist, dan ia terus menjadi sosok yang menghidupkan permainan San Diego, didukung skuad yang memadukan nama-nama berpengalaman seperti Hirving Lozano dan Anibal Godoy dengan inti pemain muda yang menarik.

Sejarah Snapdragon Stadium

Snapdragon Stadium, yang dibuka pada 2022, adalah stadion multiguna di San Diego, California, dengan kapasitas lebih dari 34.000. Stadion ini terletak di kampus San Diego State University dan selain menjadi kandang San Diego FC, juga menjadi tuan rumah bagi tim football NCAA San Diego State Aztecs serta San Diego Wave FC dari National Women's Soccer League. Stadion ini dibangun bersebelahan dengan San Diego Stadium yang telah dihancurkan, yang menjadi kandang tim football kampus tersebut sejak 1967.

Snapdragon Stadium juga telah menggelar banyak laga persahabatan klub dan pertandingan sepak bola internasional. Laga-laga menonjol di antaranya adalah Amerika Serikat vs Panama di semifinal CONCACAF Gold Cup pada Juli 2023, Manchester United vs Wrexham pada Juli 2023, Amerika Serikat vs Brazil di final CONCACAF W Gold Cup pada Maret 2024, dan Amerika Serikat vs Jepang di SheBelieves Cup pada Februari 2025.