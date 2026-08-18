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Portland Timbers v San Diego FCGetty Images Sport
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Cara membeli tiket San Diego FC: tiket SDFC, harga, jadwal 2026, dan lainnya

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Major League Soccer
San Diego FC

Lihat bagaimana Anda bisa menyaksikan para pendatang baru MLS beraksi

San Diego FC tidak butuh waktu lama untuk menjadi salah satu kisah terbesar di Major League Soccer. Tim ekspansi 2025 itu mengejutkan liga dengan finis di puncak Wilayah Barat pada musim debutnya, merebut tempat di CONCACAF Champions Cup, dan kampanye kedua mereka di Snapdragon Stadium menjaga gaung itu tetap kuat.

Memasuki fase akhir musim reguler 2026, jadwalnya sangat padat. Duel rivalitas Beat LA melawan LA Galaxy akan digelar di Snapdragon Stadium pada Sabtu, 29 Agustus, dilanjutkan Clash of California kontra San Jose pada 9 September, ditambah kunjungan pemegang Supporters' Shield Philadelphia Union dan Seattle Sounders yang sedang memburu tiket playoff.

Biarkan GOAL memberi Anda semua informasi penting tiket SDFC yang Anda butuhkan untuk fase akhir musim, termasuk di mana Anda bisa membeli tiket dan berapa harganya.

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Apa saja pertandingan San Diego FC berikutnya?

Di bawah ini Anda bisa melihat sisa jadwal San Diego FC di musim reguler MLS 2026:

Major League Soccer
Austin FC crest
Austin FC
AUS
San Diego FC crest
San Diego FC
SDI
TanggalPertandinganVenueTiket
Rab 19 Agu, 10.30 pm ETPortland Timbers vs San Diego FCProvidence Park, PortlandTiket
Sab 22 Agu, 7.30 pm PTSan Diego FC vs Colorado RapidsSnapdragon Stadium, San DiegoTiket
Sab 29 Agu, 7.30 pm PTSan Diego FC vs LA GalaxySnapdragon Stadium, San DiegoTiket
Sab 5 Sep, 7.30pm ETOrlando City vs San Diego FCInter&Co Stadium, OrlandoTiket
Rab 9 Sep, 7.30 pm PTSan Diego FC vs San Jose EarthquakesSnapdragon Stadium, San DiegoTiket
Min 13 Sep, 6 pm PTSan Diego FC vs Philadelphia UnionSnapdragon Stadium, San DiegoTiket
Min 20 Sep, 7pm ETInter Miami vs San Diego FCChase Stadium, Fort LauderdaleTiket
Sab 26 Sep, 7.30 pm CTAustin FC vs San Diego FCQ2 Stadium, AustinTiket
Sab 10 Okt, 7.30pm ETNew York Red Bulls vs San Diego FCSports Illustrated Stadium, HarrisonTiket
Rab 14 Okt, 7.30 pm PTSan Diego FC vs Houston DynamoSnapdragon Stadium, San DiegoTiket
Sab 17 Okt, 7.30 pm PTLA Galaxy vs San Diego FCDignity Health Sports Park, CarsonTiket
Sab 24 Okt, 7.30 pm PTSan Diego FC vs Seattle SoundersSnapdragon Stadium, San DiegoTiket
Rab 28 Okt, 7.30 pm PTVancouver Whitecaps vs San Diego FCBC Place, VancouverTiket
Min 1 Nov, TBDSt. Louis City vs San Diego FCEnergizer Park, St. LouisTiket
Sab 7 Nov, 4 pm PTSan Diego FC vs Sporting Kansas CitySnapdragon Stadium, San DiegoTiket

Cara membeli tiket San Diego FC

Cara termudah dan paling tepercaya untuk membeli tiket San Diego FC adalah melalui StubHub, tempat tiket terverifikasi tersedia untuk setiap laga kandang dan tandang yang tersisa, harga diperbarui secara langsung, dan Anda bisa membandingkan kursi di seluruh area Snapdragon Stadium sebelum membeli.

Dari tiket pertandingan individual untuk laga tengah pekan hingga kursi untuk duel rivalitas terbesar, StubHub mencakup semua rentang harga. Permintaan di San Diego terus tinggi, dengan klub itu menghadirkan salah satu jumlah penonton terbaik di MLS sejak hari pertama, jadi untuk laga besar seperti derby melawan LA Galaxy, membeli sedini mungkin memberi Anda pilihan sektor paling luas dan harga terbaik sebelum daftar tiket makin terbatas.

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Berapa harga tiket San Diego FC?

Tiket San Diego FC di StubHub mulai dari sekitar USD 35 untuk pertandingan standar musim reguler, dengan harga yang berfluktuasi tergantung lawan, hari pertandingan, dan posisi tempat duduk Anda di stadion.

Malam rivalitas menjadi pengecualian. Duel Beat LA melawan Galaxy dan kunjungan dari nama-nama terbesar di liga dibanderol lebih mahal, dan dengan SDFC termasuk salah satu klub dengan dukungan terbaik di MLS, kursi termurah untuk pertandingan-pertandingan tersebut akan habis lebih dulu. Harga di StubHub diperbarui secara langsung mengikuti permintaan, yang membuat pembelian lebih awal menjadi langkah paling cerdas, terutama dengan perebutan tiket playoff yang makin memanas dan setiap laga kandang tersisa memiliki arti penting.

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Apa yang bisa diharapkan dari San Diego FC pada 2026?

Hanya sedikit tim ekspansi yang pernah langsung mencuri perhatian seperti San Diego FC. Klub itu memuncaki Wilayah Barat pada musim pertama mereka di 2025, lolos ke CONCACAF Champions Cup, dan menjadikan Snapdragon Stadium sebagai salah satu venue paling bergemuruh dan paling banyak dihadiri di liga, dengan rata-rata penonton yang berada di jajaran teratas daftar kehadiran MLS.

Musim kedua menghadirkan tantangan yang dihadapi setiap klub kejutan: membuktikan bahwa itu bukan kebetulan. Menjalani musim keduanya di Snapdragon Stadium, SDFC memburu satu lagi tempat di playoff di Wilayah Barat yang sangat kompetitif, dan jadwal penutup menyajikan yang terbaik bagi para penggemar: derby melawan Galaxy, Clash of California kontra San Jose, juara Supporters' Shield Philadelphia, dan laga kandang terakhir melawan Sporting Kansas City pada 7 November yang bisa menentukan posisi unggulan.

Figur kuncinya tetap Anders Dreyer. Playmaker Denmark itu mencatatkan salah satu musim debut terbaik dalam sejarah MLS pada 2025, memimpin klub dalam jumlah gol dan assist, dan ia terus menjadi sosok yang menghidupkan permainan San Diego, didukung skuad yang memadukan nama-nama berpengalaman seperti Hirving Lozano dan Anibal Godoy dengan inti pemain muda yang menarik.

Sejarah Snapdragon Stadium

Snapdragon Stadium, yang dibuka pada 2022, adalah stadion multiguna di San Diego, California, dengan kapasitas lebih dari 34.000. Stadion ini terletak di kampus San Diego State University dan selain menjadi kandang San Diego FC, juga menjadi tuan rumah bagi tim football NCAA San Diego State Aztecs serta San Diego Wave FC dari National Women's Soccer League. Stadion ini dibangun bersebelahan dengan San Diego Stadium yang telah dihancurkan, yang menjadi kandang tim football kampus tersebut sejak 1967.

Snapdragon Stadium juga telah menggelar banyak laga persahabatan klub dan pertandingan sepak bola internasional. Laga-laga menonjol di antaranya adalah Amerika Serikat vs Panama di semifinal CONCACAF Gold Cup pada Juli 2023, Manchester United vs Wrexham pada Juli 2023, Amerika Serikat vs Brazil di final CONCACAF W Gold Cup pada Maret 2024, dan Amerika Serikat vs Jepang di SheBelieves Cup pada Februari 2025.

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