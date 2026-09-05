Cara membeli tiket Real Sociedad 2026/27: Jadwal pertandingan mendatang, harga tiket, berita La Liga, dan lainnya

Real Sociedad meraih trofi pertama mereka dalam enam musim setelah dinobatkan sebagai juara Copa del Rey pada April lalu. Tim asal San Sebastián itu kini akan berusaha menjadikan sukses di ajang piala tersebut sebagai batu loncatan untuk mendongkrak posisi mereka di klasemen La Liga 2026/27. Anda bisa memesan tiket pertandingan Real Sociedad hari ini.

Keberhasilan di Copa del Rey itu juga menjadi momen penting bagi bos Reala, Pellegrino Matarazzo, karena ia menjadi pelatih Amerika pertama yang memenangi trofi besar di salah satu dari lima liga top Eropa. Itu merupakan pencapaian besar mengingat ia baru mengambil alih tim pada Desember lalu. Kini ia mendapat satu musim penuh untuk terus menunjukkan sentuhan magisnya.

Jika melihat dua kemenangan Copa del Rey Real Sociedad sebelumnya di era modern, maka 'Txuri-Urdin' (Si Putih dan Biru) berpeluang menjalani kampanye La Liga yang positif. Sebab setelah kemenangan piala mereka pada 1987 dan 2020, mereka masing-masing finis di posisi ke-2 dan ke-5 La Liga pada musim berikutnya.

Biarkan GOAL memberi Anda semua informasi tiket terbaru tentang cara mendapatkan kursi di pertandingan Real Sociedad, termasuk tempat membelinya, berapa harganya, dan lainnya.

Jadwal pertandingan Real Sociedad mendatang

Tanggal & Waktu (lokal) Pertandingan Lokasi Tiket Min, 13 Sep (21.00) La Liga: Real Sociedad vs Atlético Madrid Stadion Anoeta (San Sebastián) Tiket Kam, 17 Sep (21.00) UEL: Real Sociedad vs Bournemouth Stadion Anoeta (San Sebastián) Tiket Min, 20 Sep (21.00) La Liga: Valencia vs Real Sociedad Stadion Mestalla (Valencia) Tiket Min, 11 Okt (21.00) La Liga: Real Sociedad vs Deportivo de A Coruna Stadion Anoeta (San Sebastián) Tiket Kam, 15 Okt (18.45) UEL: Union Saint-Gilloise vs Real Sociedad Stade Joseph Marien (Forest) Tiket Min, 18 Okt (21.00) La Liga: Málaga vs Real Sociedad Estadio La Rosaleda (Málaga) Tiket Kam, 22 Okt (21.00) UEL: Lillestrøm vs Real Sociedad Åråsen Stadion (Lillestrøm) Akan diumumkan Min, 25 Okt (20.00) La Liga: Real Sociedad vs Levante Stadion Anoeta (San Sebastián) Tiket Min, 1 Nov (20.00) La Liga: Athletic Club vs Real Sociedad Stadion San Mamés (Bilbao) Tiket

Cara membeli tiket Real Sociedad

Tiket resmi pertandingan Real Sociedad bisa dibeli langsung melalui kantor tiket online klub, dengan penjualan untuk publik umum biasanya dibuka 1-2 minggu sebelum setiap pertandingan.

Jika masih ada tiket tersisa, Anda dapat membelinya secara langsung di loket Anoeta (Reale Arena) di San Sebastián pada hari-hari menjelang laga atau tepat sebelum kick-off.

Selain itu, suporter juga bisa membeli tiket pertandingan Real Sociedad di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu peritel terkemuka bagi mereka yang ingin mendapatkan kursi melalui jalur alternatif, menawarkan opsi yang andal bagi fans yang berharap bisa memperoleh tiket pada menit-menit terakhir.

Berapa harga tiket Real Sociedad?

Tiket resmi pertandingan Real Sociedad yang dibeli langsung dari klub biasanya berharga antara €25-€90+ untuk tiket reguler standar, sementara opsi hospitality premium dimulai dari kisaran €120-€150+.

Namun, harga bervariasi tergantung lokasi tempat duduk Anda di dalam Reale Arena (Stadion Anoeta) dan profil lawan. Laga-laga La Liga dengan profil tinggi melawan tim seperti Real Madrid, Barcelona, atau derby Basque kontra Athletic Bilbao berada di puncak struktur harga.

Tempat duduk di Stadion Anoeta secara umum dibagi ke area-area berikut:

Fondo Norte (North End) & Fondo Sur (South End) : Terletak tepat di belakang gawang. Area ini mencakup sektor nyanyian Aitor Zabaleta yang vokal. Paling cocok untuk atmosfer meriah dengan anggaran terbatas. (Rentang Harga: €20-€50)

Tribuna Este (East Stand) : Membentang di sisi panjang lapangan yang berseberangan dengan bangku cadangan. Menawarkan pandangan samping yang sangat baik dan jelas terhadap aksi taktis. (Rentang Harga: €40-€75)

Tribuna Principal (Main/West Stand) : Tribun sisi panjang utama yang menjadi lokasi terowongan pemain, bangku cadangan, dan area pers. Kursi tengah bagian bawah di sini merupakan tiket standar termahal. (Rentang Harga: €60-€90)

Hospitality / VIP Packages : Boks premium dan lounge korporat. Termasuk kursi VIP empuk, katering dengan kuliner Basque, dan akses lounge. (Rentang Harga: €120-€400+)

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan ulang sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Stadion Anoeta

Stadion Anoeta (secara komersial dikenal sebagai Reale Arena) adalah stadion sepakbola ikonik di San Sebastián. Stadion ini telah menjadi kandang klub La Liga, Real Sociedad, sejak dibuka pada 1993.

Sebelum Anoeta, Real Sociedad menghabiskan 80 tahun bermain di Atotxa Stadium yang dicintai, sempit, dan sangat bersejarah. Pada awal 1990-an, Atotxa hanya mampu menampung hingga 17.000 penonton, yang jelas terlalu kecil untuk basis suporter klub yang terus berkembang. Karena itu, kota tersebut membangun Anoeta agar klub memiliki ruang untuk berkembang.

Karena Stadion Anoeta merupakan calon venue tuan rumah untuk Piala Dunia FIFA 2030, stadion ini baru-baru ini menjalani peningkatan senilai €10 juta untuk menaikkan kapasitas menjadi lebih dari 42.000 kursi. Ini memastikan stadion tersebut memenuhi pedoman ketat FIFA sekaligus meningkatkan layar digital dan area medianya.

Pertandingan yang berkesan di Stadion Anoeta:

Real Sociedad 2-2 Real Madrid (Agustus 1993) : Laga persahabatan ini adalah pertandingan sepakbola pertama yang dimainkan di Anoeta. Ikon Real Sociedad, Loren, mencetak gol bersejarah pertama stadion, sementara striker legendaris Emilio Butragueño mencetak gol pertama tim tamu.

Real Sociedad 8-1 Albacete Balompié (Mei 1996) : Kemenangan telak yang luar biasa ini tetap menjadi kemenangan terbesar Real Sociedad sepanjang sejarah di dalam Stadion Anoeta.

Real Sociedad 2-0 Olympique Lyonnais (Agustus 2013) : Setelah satu dekade jauh dari elite Eropa, Anoeta menjadi tuan rumah leg kedua playoff Liga Champions ini. Carlos Vela mencetak dua gol brilian untuk memastikan kemenangan agregat 4-0, yang memicu selebrasi liar di tribune.

Tradisi Roket: San Sebastián memiliki tradisi kembang api yang legendaris. Saat Real Sociedad bermain di kandang, seorang ofisial klub menembakkan roket ke langit dari area stadion agar seluruh kota mengetahui skor pertandingan. Satu roket berarti tim tamu baru saja mencetak gol, dua roket berarti Real Sociedad mencetak gol!

Rekor dan statistik Real Sociedad

Real Sociedad, yang berbasis di San Sebastián, menikmati 'Era Keemasan' bersejarah mereka pada 1980-an dan telah menegaskan statusnya sebagai kekuatan yang konsisten di La Liga.

Gelar klub dan sorotan trofi

La Liga (Divisi Pertama) : 2 gelar (1980-81, 1981-82)

Copa del Rey (Piala Spanyol) : 4 gelar (1909, 1987, 2020, 2026)

Rekor pemain individu

Penampilan terbanyak: Alberto Górriz (599), Jon Andoni Larrañaga (552)

Gol terbanyak: Jesús María Satrústegui (163), Mikel Oyarzabal (133)

Kebijakan hanya pemain Basque

Secara historis, Real Sociedad mengikuti kebijakan transfer ketat yang hanya merekrut pemain Basque, mirip dengan Athletic Bilbao. Mereka mematahkan tradisi turun-temurun itu saat merekrut penyerang Irlandia John Aldridge pada 1989. Kedatangan Aldridge kemudian membuka jalan bagi bintang asing di masa depan seperti Darko Kovačević dan Antoine Griezmann.

Akademi kelas dunia

Akademi muda terkenal milik klub, yang disebut 'Zubieta', sangat dihormati. Akademi ini bertanggung jawab mengembangkan superstar global dan pemenang Piala Dunia seperti Xabi Alonso, Antoine Griezmann, Mikel Oyarzabal, dan Martin Zubimendi.

Dukungan kerajaan

Didirikan pada 1909, klub ini dianugerahi gelar 'Real' (yang berarti Kerajaan) oleh Raja Alfonso XIII pada 1910 karena San Sebastián merupakan kediaman musim panas resmi monarki Spanyol.



