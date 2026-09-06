Cara membeli tiket Real Betis 2026/27: Jadwal pertandingan mendatang, harga tiket, kabar La Liga, dan lainnya

Finis di posisi kelima Real Betis musim lalu menyamai pencapaian terbaik mereka di La Liga dalam lebih dari 20 tahun. Fakta bahwa pasukan Manuel Pellegrini juga mencapai babak delapan besar Copa del Rey dan Liga Europa turut memberi mereka harapan bahwa ada pencapaian yang lebih besar menanti. Pesan tiket untuk pertandingan Real Betis yang akan datang hari ini.

Performa kandang menjadi faktor kunci di balik posisi tinggi Real Betis di liga musim lalu. Setelah kalah 5-3 dari Barcelona pada Desember, 'Heliopolitanos' tetap tak terkalahkan di kandang sementara mereka, Estadio La Cartuja, hingga sisa kampanye La Liga 2025/26. Setelah sudah mengalahkan Real Madrid di depan Béticos kesayangan mereka pada September ini, performa kandang luar biasa itu tampak akan terus berlanjut.

Fanatiknya para pendukung Betis juga akan terdorong oleh pembelian pemain klub mereka pada musim panas. Nama-nama seperti Troy Parrott, Facundo Bernal, dan Fran García telah beradaptasi dengan cepat dan sudah memberi dampak positif. Dua pencetak gol terbanyak musim lalu, Cucho Hernández dan Abde Ezzalzouli, juga sama-sama ingin menjaga momentum mereka.

Biarkan GOAL memberi Anda semua informasi tiket terbaru tentang bagaimana Anda bisa mengamankan kursi di pertandingan Real Betis, termasuk di mana membelinya, berapa harganya, dan lainnya.

Pertandingan Real Betis yang akan datang

Tanggal & Waktu (lokal) Pertandingan Lokasi Tiket Sen, 14 Sep (21.00) La Liga: Villarreal vs Real Betis Decathlon Arena (Villeneuve-d'Ascq) Tiket Kam, 17 Sep (19.00) La Liga: Real Betis vs Getafe Estadio de La Cartuja (Seville) Tiket Min, 20 Sep (18.30) La Liga: Deportivo de A Coruña vs Real Betis Riazor Stadium (A Coruña) Tiket Min, 11 Okt (TBA) La Liga: Real Betis vs Osasuna Estadio de La Cartuja (Seville) Tiket Rab, 14 Okt (21.00) UCL: Real Betis vs Porto Estadio de La Cartuja (Seville) Tiket Min, 18 Okt (TBA) La Liga: Real Betis vs Barcelona Estadio de La Cartuja (Seville) Tiket Rab, 21 Okt (21.00) UCL: Real Betis vs Feyenoord Estadio de La Cartuja (Seville) Tiket Min, 25 Okt (TBA) La Liga: Celta de Vigo vs Real Betis Estadio de Balaídos (Vigo) Tiket Min, 1 Nov (TBA) La Liga: Real Betis vs Malaga Estadio de La Cartuja (Seville) Tiket

Cara membeli tiket Real Betis

Anda bisa membeli tiket resmi pertandingan Real Betis secara online melalui portal tiket klub, atau secara langsung di Taquilla (loket tiket) stadion. Tiket umumnya mulai dijual untuk publik 1-3 pekan sebelum hari pertandingan.

Platform utama dan paling aman untuk memesan tiket adalah toko tiket online Real Betis. Anda akan menerima e-ticket PDF melalui email untuk dicetak atau disimpan di ponsel setelah dikonfirmasi. Jika ingin membelinya di loket tiket stadion di 'La Cartuja', loket biasanya buka Senin hingga Jumat pukul 10.00-14.00 dan 17.00-20.00.

Selain itu, fan juga bisa membeli tiket pertandingan Real Betis di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu peritel terkemuka bagi mereka yang ingin mengamankan kursi melalui jalur alternatif, menawarkan opsi tepercaya bagi fan yang berharap mendapatkan tiket menit akhir.

Berapa harga tiket Real Betis?

Tiket resmi untuk publik umum pada pertandingan Real Betis biasanya berkisar antara €20-€90 untuk laga standar La Liga. Harga tersebut bisa naik menjadi €60-€160+ untuk pertandingan dengan permintaan tinggi seperti El Gran Derbi vs Sevilla atau duel melawan Real Madrid dan Barcelona.

Kursi di Estadio de La Cartuja secara garis besar dibagi ke dalam empat area utama:

Gol Norte (North Goal) & Gol Sur (South Goal): Terletak tepat di belakang gawang. Ini adalah area paling terjangkau di stadion, menawarkan pengalaman suporter yang semarak dan sangat vokal. Tingkat atas (Segundo Anfiteatro) menjadi kursi paling murah di stadion. (Kisaran Harga: €20-€50)

Fondo (East Stand): Membentang di sisi panjang lapangan yang berseberangan dengan terowongan pemain dan bangku cadangan utama. Area ini menawarkan sudut pandang samping yang sangat baik terhadap jalannya laga, tanpa harga premium. (Kisaran Harga: €45-€80)

Preferencia (West/Main Stand): Tribun sisi panjang utama yang menampilkan bangku cadangan pemain, boks korporat, dan area media. (Kisaran Harga: €70-€160+)

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Estadio de La Cartuja

Estadio de La Cartuja di Seville, yang dibuka pada 1999, adalah stadion terbesar keempat di Spanyol dan pusat ajang olahraga besar di lapangan netral di Andalusia.

Terletak di Isla de La Cartuja yang bersejarah, venue elite berkapasitas 70.000 penonton ini telah berkembang dari mimpi Olimpiade yang kurang dimanfaatkan menjadi arena kelas dunia yang dijadwalkan menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia FIFA 2030.

Berbeda dengan kebanyakan stadion ikonik Eropa, La Cartuja tidak dibangun untuk klub lokal tertentu. Sebaliknya, stadion ini dimiliki oleh sebuah komite yang dipimpin pemerintah Andalusia. Stadion ini menjadi tuan rumah final-final piala besar, pertandingan internasional, dan konser musik legendaris.

Meski La Cartuja belum menjadi kandang permanen bagi klub olahraga lokal mana pun, stadion ini menjadi jaring pengaman penting bagi Real Betis, yang saat ini menggunakan stadion tersebut sebagai kandang sementara sementara Estadio Benito Villamarin menjalani renovasi besar-besaran.

Momen olahraga yang berkesan di Estadio de La Cartuja:

Final Piala UEFA (2003) : Dikenal sebagai 'invasi damai', hampir 80.000 fan Skotlandia melakukan perjalanan ke Seville untuk menyaksikan Celtic menghadapi Porto asuhan José Mourinho. Klub Portugal itu memenangi laga yang benar-benar mendebarkan tersebut, 3-2 pada perpanjangan waktu, menandai kejayaan besar pertama Mourinho di Eropa.

Rekor dunia atletik dipecahkan : Tepat setelah dibuka pada 1999, stadion ini menggelar Kejuaraan Dunia Atletik. Sprinter legendaris Amerika Serikat Michael Johnson memecahkan rekor dunia nomor 400 meter di lintasan dengan catatan luar biasa 43,18 detik.

Kejayaan tenis : Dalam demonstrasi fleksibilitas yang brilian, para pekerja membangun lapangan tenis tanah liat sementara di atas rumput lapangan dan didorong oleh gemuruh suporter tuan rumah, Spanyol secara dramatis memenangi dua final Piala Davis yang dramatis (2004 & 2011).

Hotel di tribune: Kompleks stadion ini benar-benar memiliki hotel bintang 4 bernama EXE Isla Cartuja. Beberapa kamar hotel dirancang dengan jendela yang langsung menghadap ke lapangan, memungkinkan tamu menyaksikan acara dari tempat tidur mereka.

Rekor dan statistik Real Betis

Didirikan pada 1907, Real Betis terkenal dengan basis suporter kelas pekerja yang sangat loyal, budaya yang penuh gairah, dan salah satu rivalitas kota paling sengit dalam sepakbola Spanyol ('El Gran Derbi' vs Sevilla).

Prestasi klub dan sorotan trofi

La Liga (Divisi Pertama) : 1 gelar (1934–35)

Copa del Rey (Piala Spanyol) : 3 gelar (1976–77, 2004–05, 2021–22)

Rekor individu pemain

Penampilan terbanyak: Joaquín (521), José Ramón Esnaola (460)

Gol terbanyak: Rubén Castro (148), Poli Rincón (84)

Arti Betis

Nama 'Betis' berasal dari Baetis, yang merupakan nama Romawi kuno untuk Sungai Guadalquivir yang mengalir melalui Seville.

Arti Balompié

Berbeda dengan hampir semua tim Spanyol lain yang menggunakan kata serapan dari bahasa Inggris, fútbol, Betis menggunakan kata asli Spanyol Balompié, sebuah gabungan harfiah dari balón yang berarti bola, dan pie yang berarti kaki.

Koneksi Skotlandia

Garis vertikal hijau-putih yang ikonik dibawa ke Spanyol oleh salah satu pendiri klub, Manuel Ramos Asencio. Saat belajar di Skotlandia, dia menyaksikan Celtic bermain, menyukai motif lingkar hijau-putih mereka, dan membeli kain yang persis sama. Dia mengubah motif lingkar itu menjadi garis vertikal untuk menciptakan tampilan Betis.



