Anda harus mundur ke musim Premiership Skotlandia 2020/21 untuk terakhir kalinya Rangers FC berjaya sebagai juara liga.

Namun, dengan manajer Philippe Clement memimpin Gers, sisi biru Glasgow berharap musim 2026/27 akan menjadi musim yang gemilang.

Tetapi, bagaimana cara mendapatkan tiket Rangers untuk musim ini saat mereka berusaha merebut kembali mahkota Premiership Skotlandia dari rival utama, Celtic?

Biarkan GOAL menunjukkan opsi yang Anda miliki untuk menyaksikan Rangers bermain secara langsung selama kampanye 2026/27.

Laga Rangers 2026/27 mendatang & tiket

Di bawah ini, Anda bisa menemukan laga kandang Rangers yang akan datang untuk musim 2025/26:

Bagaimana cara membeli tiket Rangers 2026/27?

Posisi Rangers sebagai salah satu dari dua kekuatan dominan dalam sepak bola Skotlandia mendorong permintaan global yang sangat besar. Tiket hari pertandingan di Ibrox kerap habis terjual untuk laga liga rutin maupun pertandingan piala fase gugur.

Jalur utama untuk membeli tiket standar adalah langsung melalui portal tiket resmi Rangers (tickets.rangers.co.uk).

Tiket pada umumnya dialokasikan dalam tiga tahap berbeda:

Pemegang Tiket Musiman (perpanjangan prioritas dan tambahan paket Eropa) Anggota MyGers (diurutkan berdasarkan tingkat poin loyalitas) Penjualan Umum (ditawarkan kepada publik hanya jika alokasi anggota masih tersisa)

Pantau portal resmi klub untuk tanggal rilis.

Jika alokasi umum habis terjual, marketplace sekunder menawarkan opsi penjualan kembali alternatif bagi suporter. Pastikan untuk mengecek kembali syarat dan ketentuan situs web tempat Anda membeli.

Kapan Rangers vs Celtic?

Jika Anda ingin menyaksikan duel Old Firm, tiket Rangers vs Celtic mungkin sulit untuk didapatkan. Dengan rivalitas yang sudah berlangsung sejak 1888, ini adalah pertemuan sengit dengan sejarah panjang di belakangnya. Berikut semua yang perlu Anda ketahui.

Tanggal & Waktu Pertandingan Lokasi Tiket Min 20 Sep 2026, 12.00 Celtic vs Rangers Celtic Park, Glasgow Beli Tiket Sab 2 Jan 2027, 15.00 Rangers vs Celtic Stadion Ibrox, Glasgow Beli Tiket Sab 27 Feb 2027, 15.00 Celtic vs Rangers Celtic Park, Glasgow Beli Tiket Mei 2027 (TBD) Rangers vs Celtic Stadion Ibrox, Glasgow Beli Tiket

Bagaimana cara mendapatkan tiket musiman Rangers?

Tiket musiman adalah satu-satunya cara untuk menjamin kursi yang dipesan untuk semua 19 laga kandang liga di Ibrox selama kampanye 2026/27.

Tiket musiman dewasa untuk musim ini dimulai dari sekitar £480+, dengan diskon konsesi untuk lansia dan junior.

Dengan lebih dari 45.000 pemegang tiket musiman dan tingkat perpanjangan yang secara konsisten melebihi 98%, tiket musiman baru sangat sulit diperoleh. Untuk bergabung dengan daftar tunggu resmi, suporter harus memiliki Keanggotaan MyGers yang aktif.

Di mana menginap di sekitar Stadion Ibrox?

Jika Anda bepergian ke Glasgow untuk menonton pertandingan Rangers di Ibrox, Anda bisa melihat tempat-tempat menginap di dekat stadion. Peta interaktif di bawah ini menunjukkan apa saja yang tersedia dalam jarak dekat dari stadion, meskipun sistem transportasi umum kota akan menyediakan opsi perjalanan yang mudah jika Anda menginap lebih jauh.

Sejarah Stadion Ibrox

Stadion Ibrox terletak di sisi selatan Sungai Clyde di area Ibrox, Glasgow, Skotlandia. Venue ini dibuka sebagai Ibrox Park pada 1899 dan sejak saat itu menjadi kandang Rangers, meskipun tentu saja mengalami banyak renovasi selama periode tersebut. Ibrox adalah stadion sepak bola terbesar ketiga di Skotlandia (ke-15 di Britania Raya), setelah Celtic Park dan Hampden Park, dengan kapasitas seluruh tempat duduk sedikit di atas 50.000.

Lapangan Ibrox dikelilingi oleh empat tribune tertutup dengan seluruh kursi duduk, yang secara resmi dikenal sebagai Bill Struth Main (selatan), Broomloan Road (barat), Sandy Jardine (utara), dan Copland Road (timur) Stands. Setiap tribune memiliki dua tingkat, kecuali Bill Struth Main Stand, yang memiliki tiga tingkat sejak Club Deck ditambahkan pada 1991.

Selain beberapa kali menjadi tuan rumah pertandingan internasional Skotlandia, Ibrox juga menjadi venue untuk banyak acara non-olahraga, dengan artis musik seperti Frank Sinatra, Rod Stewart, Elton John, dan Bon Jovi semuanya pernah menggelar konser di sana.