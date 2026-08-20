Porto mengatasi sesama anggota 'Big 3', Sporting CP dan Benfica, musim lalu untuk merebut gelar Portugal ke-31 mereka. Kini mereka membidik untuk mempertahankan gelar itu untuk pertama kalinya sejak 2013.

40.000+ penonton memadati Estádio do Dragão yang ikonis di setiap hari pertandingan dan Anda bisa bergabung dengan para Portistas yang penuh gairah untuk pengalaman sepakbola sekali seumur hidup dengan memesan tiket pertandingan hari ini.

Dengan sejumlah laga Primeira Liga yang menonjol di depan mata, bersama malam-malam epik Liga Champions, ada banyak kesempatan bagi Anda untuk menikmati semua yang ditawarkan Porto, di dalam maupun di luar lapangan.

Biarkan GOAL memberi Anda seluruh informasi tiket terbaru tentang bagaimana Anda bisa mengamankan kursi di pertandingan Porto mendatang, termasuk di mana membelinya, berapa harganya, dan lainnya.

Pertandingan Porto mendatang

Tanggal & Waktu (lokal) Pertandingan Lokasi Tiket Sab, 29 Agu (18.00) Académico de Viseu vs Porto Estádio Municipal do Fontelo (Viseu) Tiket Min, 6 Sep (TBA) Porto vs Moreirense Estádio do Dragão (Porto) Tiket Min, 13 Sep (TBA) Casa Pia vs Porto Estádio Municipal de Rio Maior (Rio Maior) Tiket Min, 20 Sep (TBA) Porto vs Benfica Estádio do Dragão (Porto) Tiket Min, 11 Okt (TBA) Marítimo vs Porto Estádio do Marítimo (Funchal) Tiket Min, 25 Okt (TBA) Gil Vicente vs Porto Estádio Cidade de Barcelos (Barcelos) Tiket Sel, 27 Okt (TBA) Taça da Liga: Porto vs Académico de Viseu Estádio do Dragão (Porto) Tiket Min, 1 Nov (TBA) Porto vs Estoril Estádio do Dragão (Porto) Tiket Min, 8 Nov (TBA) Vitória Guimarães vs Porto Estádio Dom Afonso Henriques (Guimaraes) Tiket

Cara membeli tiket Porto

Tiket pertandingan resmi untuk laga kandang Porto bisa dibeli langsung melalui saluran resmi klub, terutama secara online melalui portal tiket Porto. Situs tersebut beroperasi sepenuhnya dalam bahasa Inggris dan menerima kartu kredit internasional. Anda harus membuat akun pengguna gratis untuk menyelesaikan pembelian.

Tiket juga dijual di Porto Stores, seperti toko utama di stadion. Loket tiket di Estádio do Dragão juga buka dua jam sebelum kick-off pada hari pertandingan, asalkan kursi masih tersedia.

Periode penjualan prioritas untuk anggota klub (sócios) dibuka sekitar 10-14 hari sebelum hari pertandingan. Anggota juga mendapat tarif diskon. Jika masih ada tiket tersisa, periode penjualan umum dibuka sekitar 4-7 hari sebelum pertandingan.

Selain itu, fan bisa membeli tiket pertandingan Porto di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu peritel terkemuka bagi mereka yang ingin mengamankan kursi melalui jalur alternatif, menawarkan opsi yang andal untuk fan yang berharap mendapatkan tiket last-minute.

Berapa harga tiket Porto?

Tiket pertandingan resmi Porto untuk laga Primeira Liga standar di Estádio do Dragão umumnya berkisar antara €15-€40 untuk anggota klub dan €30-€80+ untuk masyarakat umum. Harga kemungkinan menjadi dua atau tiga kali lipat untuk pertandingan besar melawan Benfica atau Sporting CP atau untuk laga kompetisi Eropa.

Harga juga akan bervariasi sesuai dengan lokasi tempat duduk Anda di Estádio do Dragão sebagai berikut:

Central (Tribun Utama - Timur/Barat) : Tiket standar termahal dengan pemandangan sideline terbaik. Harganya biasanya sekitar €40 untuk anggota dan €80 untuk masyarakat umum.

Side (Lateral) : Terletak di sepanjang sisi lapangan, lebih dekat ke sudut. Harganya sekitar €32 untuk anggota dan €64 untuk publik.

Family Box : Area ramah keluarga yang ditetapkan, umumnya dibanderol sekitar €34 untuk anggota dan €68 untuk publik.

Grandstand / Superior : Terletak di belakang gawang pada tier bawah. Biasanya dibanderol sekitar €26 untuk anggota dan €52 untuk publik.

Upper (Arquibancada) : Tier tertinggi stadion, memberikan pemandangan dari atas. Ini adalah kursi paling ekonomis, mulai dari sekitar €19 untuk anggota.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan ulang sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Estádio do Dragão

Estádio do Dragão adalah stadion kandang Porto yang ikonis dan masuk kategori empat UEFA. Venue dengan seluruh tempat duduk ini berkapasitas 50.033 dan terkenal karena arsitekturnya yang mencolok.

Stadion itu dibangun untuk menggantikan Estádio das Antas milik Porto yang menua, sekaligus menjadi salah satu venue utama untuk turnamen Euro 2004 UEFA.

Pertandingan pertama yang dimainkan di stadion baru itu adalah laga persahabatan antara Porto dan Barcelona pada November 2003. Lionel Messi, yang saat itu baru berusia 16 tahun, membuat penampilan senior pertamanya untuk Barca dalam laga tersebut.

Portugal mungkin mengalami kekalahan mengejutkan dari Yunani di Estádio do Dragão pada fase grup Euro 2004, tetapi stadion itu memang menjadi tuan rumah Final UEFA Nations League pertama pada 2019, yang dimenangi oleh Seleção das Quinas.

Pertarungan Penamaan: Fan Porto sangat menolak hak penamaan sponsor komersial untuk stadion itu, dengan suara telak memilih mempertahankan identitas bersejarah yang terkait dengan simbol naga klub.

Rekor dan statistik Porto

Porto, yang dijuluki Os Dragões (The Dragons), adalah klub paling berprestasi dalam sejarah sepakbola Portugal, dengan total 88 trofi senior resmi atas nama mereka.

Prestasi klub dan sorotan trofi

Primeira Liga (Kejuaraan Portugal) : 31 gelar

Taça de Portugal (Piala Portugal) : 20 gelar

Liga Champions UEFA / Piala Eropa : 2 gelar (1987 & 2004)

Liga Europa UEFA / Piala UEFA : 2 gelar (2003 & 2011)

Rekor pemain individu

Penampilan terbanyak: João Pinto (587), Vítor Baía (566)

Gol terbanyak: Fernando Gomes (352), Pinga (314)

Lima gelar beruntun (Penta)

Porto adalah satu-satunya klub dalam sejarah sepakbola Portugal yang memenangi lima gelar liga secara beruntun (dari 1994-1999).

The Invincibles

Porto dua kali menjuarai Primeira Liga tanpa terkalahkan, pertama di bawah André Villas-Boas pada 2010-11 (27 kemenangan, 3 hasil imbang) dan kembali di bawah Vítor Pereira pada 2012-13.

The Monaco Masterclass (Final Liga Champions 2004)

Porto menuntaskan kisah underdog yang menakjubkan, ketika tim asuhan Jose Mourinho membongkar AS Monaco 3-0 di Gelsenkirchen lewat gol Carlos Alberto, Deco, dan Dmitri Alenichev. Itu tetap menjadi kali terakhir klub di luar empat liga 'Big Four' Eropa menjuarai Liga Champions.



