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Book England Football Tickets
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Cara membeli tiket pertandingan Tim Nasional Inggris 2026: Harga tiket & tempat membeli tiket pertandingan Inggris

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Begini cara mewujudkan impian Anda untuk menyaksikan England bermain secara langsung

Penampilan konsisten England di panggung dunia menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan elite sepak bola Eropa, sekaligus dunia. Setelah meraih medali perunggu di Piala Dunia FIFA 2026 di Amerika Utara, yang ditutup dengan laga menegangkan kontra Prancis, permintaan tiket pertandingan England tetap berada di titik tertinggi sepanjang masa.

Saat tim asuhan Thomas Tuchel mengalihkan fokus dari kampanye Piala Dunia mereka ke UEFA Nations League 2026-27, England akan menghadapi kampanye besar di Grup A3 melawan raksasa Eropa Spanyol, Kroasia, dan Czechia mulai September ini.

Biarkan GOAL membantu memandu Anda melalui proses untuk mendapatkan kursi demi menyaksikan England bermain di Wembley Stadium dan di seluruh Eropa musim ini.

Tiket Sepak Bola EnglandPesan tiket

Jadwal pertandingan sepak bola putra England mendatang

Tanggal & Waktu Kick-offPertandinganVenueKompetisiTiket
Sab 26 Sep, 19:45England vs SpanyolWembley Stadium, LondonUEFA Nations LeagueTiket
Sel 29 Sep, 19:45Republik Ceko vs EnglandFortuna Arena, PragueUEFA Nations LeagueTiket
Sab 3 Okt, 17:00Kroasia vs EnglandStadion Maksimir, ZagrebUEFA Nations LeagueTiket
Sel 6 Okt, 19:45England vs Republik CekoWembley Stadium, LondonUEFA Nations LeagueTiket
Kam 12 Nov, 19:45England vs KroasiaWembley Stadium, LondonUEFA Nations LeagueTiket
Min 15 Nov, 19:45Spanyol vs EnglandEstadio Santiago Bernabéu, MadridUEFA Nations LeagueTiket

Bagaimana cara mendapatkan tiket pertandingan England?

Kanal tiket resmi England

Tiket resmi pertandingan kandang dan tandang England bisa ditemukan dan dibeli langsung di englandfootball.com.

UEFA Nations League A
England crest
England
ENG
Spain crest
Spain
ESP

Untuk membeli tiket laga kandang di Wembley Stadium atau alokasi resmi laga tandang di seluruh Eropa, suporter harus memperhatikan tingkatan berikut:

  • My England Football: Bergabung dengan program loyalitas penggemar gratis ini memberi suporter akses prioritas tingkat kedua untuk penjualan tiket kandang sebelum masuk ke penjualan umum.
  • England Supporters Travel Club (ESTC): Keanggotaan berbayar diperlukan untuk menyatakan minat terhadap alokasi tiket laga tandang yang terbatas. Anggota ESTC menerima akses prioritas tertinggi untuk pertandingan internasional kandang maupun tandang.
  • Penjualan Umum: Sisa alokasi tiket setelah periode prioritas anggota akan dijual secara terbuka kepada publik melalui portal resmi.

Pasar sekunder

Jika penjualan tiket habis selama periode prioritas resmi untuk anggota, pasar sekunder terverifikasi seperti StubHub juga akan menyediakan tiket untuk laga kandang di Wembley serta opsi hospitality netral untuk pertandingan tandang.

Pastikan untuk memeriksa syarat dan ketentuan penyedia tiket tempat Anda membeli.

Tiket Sepak Bola EnglandPesan tiket

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