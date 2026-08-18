Palmeiras mungkin merupakan klub paling bertabur gelar di sepakbola Brasil, dengan 12 gelar liga atas nama mereka, tetapi setelah gagal meraih kejayaan dalam dua kampanye sebelumnya, Alviverde sangat ingin kembali mendapatkan trofi bergengsi itu. Mengapa tidak melihat apakah mereka bisa menuntaskannya musim ini dengan memesan tiket pertandingan hari ini?

Setelah finis di belakang Botafogo pada 2024 (selisih 6 poin) dan di belakang Flamengo pada 2025 (selisih 3 poin), tim asal Sao Paulo itu akan bertekad menjaga momentum mereka pada musim ini dan menyelesaikan tugas hingga tuntas. Palmeiras mungkin telah mencatat kemenangan Serie A yang berkesan atas rival perebutan gelar Flamengo, Athletico Paranaense, dan Fluminense tahun ini, tetapi mereka tahu tidak boleh lengah.

Meski belum ada satu pun penampil liga yang benar-benar menonjol di lini depan untuk Palmeiras musim ini, mantan bintang Manchester United dan Fulham, Andreas Pereira, terus memainkan peran penting dalam urusan assist. Mereka juga berharap para bintang asing mereka, José Manuel López, Ramón Sosa, Mauricio, dan Jhon Arias, terus bersinar.

Persaingan sepakbola Brasil akan memanas dalam beberapa bulan ke depan dan Anda bisa menyaksikan aksi langsung dengan mengamankan kursi. Biarkan GOAL memberi Anda panduan lengkap tentang tiket Palmeiras, berapa harganya, cara mendapatkannya, dan banyak lagi.

Pertandingan Palmeiras yang akan datang

Tanggal & Waktu (lokal) Pertandingan Lokasi Tiket Min, 23 Agu (16.00) Serie A: Palmeiras vs Vasco da Gama Nubank Parque, São Paulo Tiket Rab, 26 Agu (21.30) Copa do Brasil Q/F L1: Palmeiras vs Santos Nubank Parque, São Paulo Tiket Min, 30 Agu (19.30) Serie A: Mirassol FC vs Palmeiras Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol Tiket Rab, 2 Sep (21.30) Copa do Brasil Q/F L2: Santos vs Palmeiras Vila Belmiro Stadium, Santos Tiket Min, 6 Sep (18.30) Serie A: Botafogo vs Palmeiras Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro Tiket Min, 13 Sep (15.00) Serie A: Palmeiras vs São Paulo Nubank Parque, São Paulo Tiket Min, 20 Sep (15.00) Serie A: Gremio vs Palmeiras Arena do Grêmio, Porto Alegre Tiket Rab, 7 Okt (15.00) Serie A: Palmeiras vs Esporte Clube Bahia Nubank Parque, São Paulo Tiket

Cara membeli tiket Palmeiras

Tiket resmi pertandingan Palmeiras hanya dapat dibeli secara online melalui situs tiket khusus milik klub, Ingressos Palmeiras. Tiket biasanya mulai dijual sekitar 5 hingga 7 hari sebelum hari pertandingan, dirilis dalam jendela prioritas yang terstruktur.

Palmeiras menggunakan sistem bertahap "gelombang" untuk semua pertandingan di kandang mereka, Nubank Parque, di Sao Paulo:

Hari 1–3 (Prioritas Anggota Klub): Beberapa hari pertama penjualan dibuka secara eksklusif untuk anggota klub suporter Avanti (Sócio Torcedor).

Mulai Hari 4 (Penjualan untuk Umum): Jika masih ada tiket tersisa setelah jendela anggota, penjualan untuk umum dibuka secara online.

Hari Pertandingan: Dalam kesempatan langka ketika pertandingan tidak terjual habis, loket tiket fisik di Allianz Parque dapat menjual kursi yang tersisa, tetapi membeli secara online lebih awal sangat disarankan, terutama untuk laga besar seperti Derby Paulista melawan Corinthians.

Selain itu, penggemar dapat membeli tiket pertandingan Palmeiras di pasar sekunder. Ticombo adalah salah satu peritel terkemuka bagi mereka yang ingin mengamankan kursi melalui jalur alternatif, menawarkan opsi yang andal bagi penggemar yang berharap mendapatkan tiket pada menit-menit akhir.

Berapa harga tiket Palmeiras?

Tiket resmi dengan harga normal untuk pertandingan kandang standar Palmeiras di Nubank Parque umumnya berkisar antara R$100 hingga R$260 ($18-$48 USD) untuk laga standar, tetapi harga itu meningkat menjadi R$180 - R$500+ ($33-$90+ USD) untuk derby premium dan pertandingan fase gugur turnamen, seperti Copa Libertadores.

Harga dan ketersediaan tiket bergantung langsung pada kategori stadion dan kategori keanggotaan resmi klub.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan ulang sekunder seperti Ticombo untuk ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Nubank Parque

Nubank Parque (sebelumnya Allianz Parque) adalah stadion serbaguna kelas dunia di São Paulo, Brasil, yang berlokasi di area bersejarah Parque Antarctica. Stadion ini dibuka pada 2014 dan menjadi kandang klub Campeonato Brasileiro Série A, Palmeiras, sekaligus menjadi tuan rumah pertandingan internasional. Venue ini menampung 43.713 penonton untuk pertandingan sepakbola dan hingga 55.000 untuk konser musik internasional besar.

Di luar sepakbola, Nubank Parque masuk peringkat global di antara 20 venue stadion teratas untuk musik live dan hiburan oleh Stadium Stars Report dari IQ Magazine, dan menjadi salah satu destinasi tur utama di Amerika Latin.

Pada 2026, stadion tersebut mengakhiri perjanjian hak penamaan dengan Allianz dan menjalin kemitraan baru dengan perusahaan teknologi finansial Brasil, Nubank. Untuk menentukan nama baru venue itu, sebuah jajak pendapat online diluncurkan di kalangan penggemar Palmeiras. Opsi yang diajukan adalah Nubank Arena, Parque Nubank, dan Nubank Parque, dengan opsi terakhir menerima suara terbanyak.

Daftar rekor dan statistik Palmeiras

Palmeiras (Sociedade Esportiva Palmeiras) adalah salah satu klub paling sukses dalam sejarah sepakbola Brasil dan Amerika Selatan.

Prestasi dan sorotan trofi

Campeonato Brasileiro Série A: 12 gelar (rekor nasional sepanjang masa) (1960, 1967 (RGP), 1967 (TB), 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022, 2023)

Copa do Brasil: 4 gelar (1998, 2012, 2015, 2020)

Copa Libertadores: 3 gelar (1999, 2020, 2021)

Rekor individu pemain

Penampilan terbanyak: Ademir da Guia (902), Emerson Leão (621)

Gol terbanyak: Heitor (327), César Maluco (182)

Juara global pertama

Palmeiras menjuarai Copa Rio 1951 dengan mengalahkan Juventus. Turnamen bersejarah yang diikuti delapan tim ini diakui secara luas sebagai kejuaraan klub internasional pertama yang pernah ada.



