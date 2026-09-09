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Ethiad Stadium Manchester CityGetty Images
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Cara membeli tiket Manchester City 2026/27: Jadwal Premier League, harga, dan lainnya

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Manchester City
Premier League

Jika Anda ingin membeli tiket Manchester City untuk musim 2026/27, Anda bisa menggunakan tautan di bawah ini untuk mendapatkan tiket dan paket.

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Daftar lengkap jadwal Manchester City di Premier League 2026/27

Tanggal & WaktuPertandinganVenueTiket
Sab 5 Sep 2026, 15:00Manchester City vs Coventry CityEtihad Stadium (Kandang)Tiket
Sab 12 Sep 2026, 15:00Manchester United vs Manchester CityOld Trafford (Tandang)Tiket
Sab 19 Sep 2026, 15:00Manchester City vs SunderlandEtihad Stadium (Kandang)Tiket
Sab 10 Okt 2026, 15:00Liverpool vs Manchester CityAnfield (Tandang)Tiket
Sab 17 Okt 2026, 15:00Manchester City vs Ipswich TownEtihad Stadium (Kandang)Tiket
Sab 24 Okt 2026, 15:00Aston Villa vs Manchester CityVilla Park (Tandang)Tiket
Sab 31 Okt 2026, 15:00Manchester City vs Brighton and Hove AlbionEtihad Stadium (Kandang)Tiket
Sab 7 Nov 2026, 15:00Nottingham Forest vs Manchester CityThe City Ground (Tandang)Tiket
Sab 21 Nov 2026, 15:00Manchester City vs FulhamEtihad Stadium (Kandang)Tiket
Sab 28 Nov 2026, 15:00Arsenal vs Manchester CityEmirates Stadium (Tandang)Tiket
Rab 2 Des 2026, 20:00Manchester City vs Leeds UnitedEtihad Stadium (Kandang)Tiket
Sab 5 Des 2026, 15:00Brentford vs Manchester CityGtech Community Stadium (Tandang)Tiket
Sab 12 Des 2026, 15:00Manchester City vs ChelseaEtihad Stadium (Kandang)Tiket
Sab 19 Des 2026, 15:00Manchester City vs Hull CityEtihad Stadium (Kandang)Tiket
Sab 26 Des 2026, 15:00Newcastle United vs Manchester CitySt. James' Park (Tandang)Tiket
Rab 30 Des 2026, 20:00Everton vs Manchester CityHill Dickinson Stadium (Tandang)Tiket
Sab 2 Jan 2027, 15:00Manchester City vs Tottenham HotspurEtihad Stadium (Kandang)Tiket
Rab 6 Jan 2027, 20:00Leeds United vs Manchester CityElland Road (Tandang)Tiket
Sab 16 Jan 2027, 15:00Manchester City vs Nottingham ForestEtihad Stadium (Kandang)Tiket
Sab 23 Jan 2027, 15:00Brighton and Hove Albion vs Manchester CityAmerican Express Stadium (Tandang)Tiket
Sab 30 Jan 2027, 15:00Manchester City vs ArsenalEtihad Stadium (Kandang)Tiket
Sab 6 Feb 2027, 15:00Fulham vs Manchester CityCraven Cottage (Tandang)Tiket
Rab 10 Feb 2027, 20:00Tottenham Hotspur vs Manchester CityTottenham Hotspur Stadium (Tandang)Tiket
Sab 20 Feb 2027, 15:00Manchester City vs Newcastle UnitedEtihad Stadium (Kandang)Tiket
Sab 27 Feb 2027, 15:00Hull City vs Manchester CityMKM Stadium (Tandang)Tiket
Rab 3 Mar 2027, 20:00Manchester City vs EvertonEtihad Stadium (Kandang)Tiket
Sab 13 Mar 2027, 15:00Coventry City vs Manchester CityCoventry Building Society Arena (Tandang)Tiket
Sab 20 Mar 2027, 15:00Manchester City vs Manchester UnitedEtihad Stadium (Kandang)Tiket
Sab 10 Apr 2027, 15:00Bournemouth vs Manchester CityVitality Stadium (Tandang)Tiket
Sab 17 Apr 2027, 15:00Manchester City vs Crystal PalaceEtihad Stadium (Kandang)Tiket
Sab 24 Apr 2027, 15:00Chelsea vs Manchester CityStamford Bridge (Tandang)Tiket
Sab 1 Mei 2027, 15:00Manchester City vs BrentfordEtihad Stadium (Kandang)Tiket
Sab 8 Mei 2027, 15:00Manchester City vs LiverpoolEtihad Stadium (Kandang)Tiket
Sab 15 Mei 2027, 15:00Ipswich Town vs Manchester CityPortman Road (Tandang)Tiket
Min 23 Mei 2027, 15:00Manchester City vs Aston VillaEtihad Stadium (Kandang)Tiket
Min 30 Mei 2027, 16:00Sunderland vs Manchester CityStadium of Light (Tandang)Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Manchester City?

Beli melalui portal tiket resmi Manchester City, penjual langsung untuk tiket kandang. 

Klub mengalokasikan tiket dalam tiga tahap: pertama untuk pemegang tiket musiman, lalu kepada anggota berdasarkan poin loyalitas, dan terakhir kepada publik dalam Penjualan Umum. 

Bagaimana cara membeli tiket musiman Manchester City?

Tiket musiman adalah satu-satunya cara yang dijamin untuk menghadiri setiap laga kandang, tetapi saat ini belum tersedia bagi pembeli baru. Pantau portal tiket resmi untuk pembaruan, dan perhatikan bahwa Anda harus menjadi anggota klub untuk membelinya saat kembali tersedia.

Bagaimana saya bisa membeli tiket tandang Manchester City?

Beli melalui situs resmi klub, seperti halnya pertandingan kandang, dengan memerlukan keanggotaan City. Anda juga bisa mencoba situs klub lawan, meski keanggotaan di sana biasanya juga diperlukan.

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Semua yang perlu Anda ketahui tentang Etihad Stadium

Manchester City telah bermain di Etihad Stadium, yang awalnya dibangun untuk Commonwealth Games 2002, sejak 2003. Kapasitasnya saat ini 55.097, menjadikannya salah satu stadion yang lebih besar di Premier League.

Cara terbaik untuk pergi ke sana adalah dengan transportasi umum. Metrolink beroperasi dari Manchester Piccadilly ke pemberhentian Etihad Campus dalam waktu kurang dari 10 menit, dengan trem berjalan lima kali per jam pada hari pertandingan. Pemberhentian Holt Town dan Velopark yang berdekatan tetap ditutup setidaknya selama satu jam setelah laga berakhir. Parkir dapat dipesan lebih dahulu, meski ruang terbatas.

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