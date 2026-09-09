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Daftar lengkap jadwal Manchester City di Premier League 2026/27
|Tanggal & Waktu
|Pertandingan
|Venue
|Tiket
|Sab 5 Sep 2026, 15:00
|Manchester City vs Coventry City
|Etihad Stadium (Kandang)
|Tiket
|Sab 12 Sep 2026, 15:00
|Manchester United vs Manchester City
|Old Trafford (Tandang)
|Tiket
|Sab 19 Sep 2026, 15:00
|Manchester City vs Sunderland
|Etihad Stadium (Kandang)
|Tiket
|Sab 10 Okt 2026, 15:00
|Liverpool vs Manchester City
|Anfield (Tandang)
|Tiket
|Sab 17 Okt 2026, 15:00
|Manchester City vs Ipswich Town
|Etihad Stadium (Kandang)
|Tiket
|Sab 24 Okt 2026, 15:00
|Aston Villa vs Manchester City
|Villa Park (Tandang)
|Tiket
|Sab 31 Okt 2026, 15:00
|Manchester City vs Brighton and Hove Albion
|Etihad Stadium (Kandang)
|Tiket
|Sab 7 Nov 2026, 15:00
|Nottingham Forest vs Manchester City
|The City Ground (Tandang)
|Tiket
|Sab 21 Nov 2026, 15:00
|Manchester City vs Fulham
|Etihad Stadium (Kandang)
|Tiket
|Sab 28 Nov 2026, 15:00
|Arsenal vs Manchester City
|Emirates Stadium (Tandang)
|Tiket
|Rab 2 Des 2026, 20:00
|Manchester City vs Leeds United
|Etihad Stadium (Kandang)
|Tiket
|Sab 5 Des 2026, 15:00
|Brentford vs Manchester City
|Gtech Community Stadium (Tandang)
|Tiket
|Sab 12 Des 2026, 15:00
|Manchester City vs Chelsea
|Etihad Stadium (Kandang)
|Tiket
|Sab 19 Des 2026, 15:00
|Manchester City vs Hull City
|Etihad Stadium (Kandang)
|Tiket
|Sab 26 Des 2026, 15:00
|Newcastle United vs Manchester City
|St. James' Park (Tandang)
|Tiket
|Rab 30 Des 2026, 20:00
|Everton vs Manchester City
|Hill Dickinson Stadium (Tandang)
|Tiket
|Sab 2 Jan 2027, 15:00
|Manchester City vs Tottenham Hotspur
|Etihad Stadium (Kandang)
|Tiket
|Rab 6 Jan 2027, 20:00
|Leeds United vs Manchester City
|Elland Road (Tandang)
|Tiket
|Sab 16 Jan 2027, 15:00
|Manchester City vs Nottingham Forest
|Etihad Stadium (Kandang)
|Tiket
|Sab 23 Jan 2027, 15:00
|Brighton and Hove Albion vs Manchester City
|American Express Stadium (Tandang)
|Tiket
|Sab 30 Jan 2027, 15:00
|Manchester City vs Arsenal
|Etihad Stadium (Kandang)
|Tiket
|Sab 6 Feb 2027, 15:00
|Fulham vs Manchester City
|Craven Cottage (Tandang)
|Tiket
|Rab 10 Feb 2027, 20:00
|Tottenham Hotspur vs Manchester City
|Tottenham Hotspur Stadium (Tandang)
|Tiket
|Sab 20 Feb 2027, 15:00
|Manchester City vs Newcastle United
|Etihad Stadium (Kandang)
|Tiket
|Sab 27 Feb 2027, 15:00
|Hull City vs Manchester City
|MKM Stadium (Tandang)
|Tiket
|Rab 3 Mar 2027, 20:00
|Manchester City vs Everton
|Etihad Stadium (Kandang)
|Tiket
|Sab 13 Mar 2027, 15:00
|Coventry City vs Manchester City
|Coventry Building Society Arena (Tandang)
|Tiket
|Sab 20 Mar 2027, 15:00
|Manchester City vs Manchester United
|Etihad Stadium (Kandang)
|Tiket
|Sab 10 Apr 2027, 15:00
|Bournemouth vs Manchester City
|Vitality Stadium (Tandang)
|Tiket
|Sab 17 Apr 2027, 15:00
|Manchester City vs Crystal Palace
|Etihad Stadium (Kandang)
|Tiket
|Sab 24 Apr 2027, 15:00
|Chelsea vs Manchester City
|Stamford Bridge (Tandang)
|Tiket
|Sab 1 Mei 2027, 15:00
|Manchester City vs Brentford
|Etihad Stadium (Kandang)
|Tiket
|Sab 8 Mei 2027, 15:00
|Manchester City vs Liverpool
|Etihad Stadium (Kandang)
|Tiket
|Sab 15 Mei 2027, 15:00
|Ipswich Town vs Manchester City
|Portman Road (Tandang)
|Tiket
|Min 23 Mei 2027, 15:00
|Manchester City vs Aston Villa
|Etihad Stadium (Kandang)
|Tiket
|Min 30 Mei 2027, 16:00
|Sunderland vs Manchester City
|Stadium of Light (Tandang)
|Tiket
Bagaimana cara membeli tiket Manchester City?
Beli melalui portal tiket resmi Manchester City, penjual langsung untuk tiket kandang.
Klub mengalokasikan tiket dalam tiga tahap: pertama untuk pemegang tiket musiman, lalu kepada anggota berdasarkan poin loyalitas, dan terakhir kepada publik dalam Penjualan Umum.
Bagaimana cara membeli tiket musiman Manchester City?
Tiket musiman adalah satu-satunya cara yang dijamin untuk menghadiri setiap laga kandang, tetapi saat ini belum tersedia bagi pembeli baru. Pantau portal tiket resmi untuk pembaruan, dan perhatikan bahwa Anda harus menjadi anggota klub untuk membelinya saat kembali tersedia.
Bagaimana saya bisa membeli tiket tandang Manchester City?
Beli melalui situs resmi klub, seperti halnya pertandingan kandang, dengan memerlukan keanggotaan City. Anda juga bisa mencoba situs klub lawan, meski keanggotaan di sana biasanya juga diperlukan.
Semua yang perlu Anda ketahui tentang Etihad Stadium
Manchester City telah bermain di Etihad Stadium, yang awalnya dibangun untuk Commonwealth Games 2002, sejak 2003. Kapasitasnya saat ini 55.097, menjadikannya salah satu stadion yang lebih besar di Premier League.
Cara terbaik untuk pergi ke sana adalah dengan transportasi umum. Metrolink beroperasi dari Manchester Piccadilly ke pemberhentian Etihad Campus dalam waktu kurang dari 10 menit, dengan trem berjalan lima kali per jam pada hari pertandingan. Pemberhentian Holt Town dan Velopark yang berdekatan tetap ditutup setidaknya selama satu jam setelah laga berakhir. Parkir dapat dipesan lebih dahulu, meski ruang terbatas.