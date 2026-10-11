Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Ethiad Stadium Manchester CityGetty Images
Book Man City TicketsBook Man City Premium
Diterjemahkan oleh

Cara membeli tiket Manchester City 2026/27: Jadwal pertandingan Liga Primer Inggris, harga tiket, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
Manchester City
Premier League
Champions League

Jika Anda ingin membeli tiket Manchester City untuk musim 2026/27, gunakan tautan di bawah ini untuk mendapatkan tiket dan paket.

Pesan tiket Manchester City:

🎟️ Tiket Manchester City: PESAN TIKET

🎟️ Tiket Manchester City di Liga Primer: PESAN TIKET

🎟️ Tiket Manchester City di Liga Champions: PESAN TIKET

🎟️ Tiket di bawah €100: PESAN TIKET

🎟️ Paket Hospitality & Tiket: PESAN TIKET

🎟️ Area Keluarga & Tiket: PESAN TIKET

🎟️ Tiket Stadion Ethiad: PESAN TIKET

🎟️ Derbi Manchester: Manchester United vs Manchester City (13 September): PESAN TIKET

🎟️ Lihat semua pertandingan Manchester City: PESAN TIKET

Pesan tiket Manchester City Beli sekarang

Pesan paket premium Manchester CityAmankan paket

Jadwal pertandingan Manchester City berikutnya pada musim 2026/27

Tanggal (& waktu setempat)PertandinganStadionTiket
Rabu, 14 Oktober 2026, 20.00Liga Champions: Manchester City vs Paris Saint-GermainStadion Etihad (Kandang)Tiket
Sabtu, 17 Oktober 2026, 15.00Liga Primer: Manchester City vs Ipswich TownStadion Etihad (Kandang)Tiket
Selasa, 20 Oktober 2026, 20.00Liga Champions: Manchester City vs AEK AthensStadion Etihad (Kandang)Tiket
Sabtu, 24 Oktober 2026, 15.00Liga Primer: Aston Villa vs Manchester CityVilla Park (Tandang)Tiket
Rabu, 28 Oktober 2026, 19.30Piala Liga Inggris: Manchester City vs Brighton & Hove AlbionStadion Etihad (Kandang)Tiket
Sabtu, 31 Oktober 2026, 15.00Liga Primer: Manchester City vs Brighton and Hove AlbionStadion Etihad (Kandang)Tiket
Rabu, 4 November 2026, 21.00Liga Champions: RB Leipzig vs Manchester CityRed Bull Arena (Tandang)Tiket
Sabtu, 7 November 2026, 17.30Liga Primer: Nottingham Forest vs Manchester CityThe City Ground (Tandang)Tiket
Sabtu, 21 November 2026, 12.30Liga Primer: Manchester City vs FulhamStadion Etihad (Kandang)Tiket
Selasa, 24 November 2026, 20.00Liga Champions: Manchester City vs NapoliStadion Etihad (Kandang)Tiket
Minggu, 29 November 2026, 16.30Liga Primer: Arsenal vs Manchester CityStadion Emirates (Tandang)Tiket
Rabu, 2 Desember 2026, 20.00Liga Primer: Manchester City vs Leeds UnitedStadion Etihad (Kandang)Tiket
Sabtu, 5 Desember 2026, 15.00Liga Primer: Brentford vs Manchester CityGtech Community Stadium (Tandang)Tiket
Selasa, 8 Desember 2026, 21.00Liga Champions: Barcelona vs Manchester CityStadion Etihad (Kandang)Tiket
Sabtu, 12 Desember 2026, 15.00Liga Primer: Manchester City vs ChelseaStadion Etihad (Kandang)Tiket
Sabtu, 19 Desember 2026, 15.00Liga Primer: Manchester City vs Hull CityStadion Etihad (Kandang)Tiket
Sabtu, 26 Desember 2026, 20.00Liga Primer: Newcastle United vs Manchester CitySt. James' Park (Tandang)Tiket
Selasa, 29 Desember 2026, 20.15Liga Primer: Everton vs Manchester CityHill Dickinson Stadium (Tandang)Tiket
Minggu, 3 Januari 2027, 16.30Liga Primer: Manchester City vs Tottenham HotspurStadion Etihad (Kandang)Tiket
Rabu, 6 Januari 2027, 20.15Liga Primer: Leeds United vs Manchester CityElland Road (Tandang)Tiket
Sabtu, 16 Januari 2027, 15.00Liga Primer: Manchester City vs Nottingham ForestStadion Etihad (Kandang)Tiket
Rabu, 20 Januari 2027, 21.00Liga Champions: Lens vs Manchester CityStade Bollaert-Delelis (Tandang)Belum diumumkan
Sabtu, 23 Januari 2027, 15.00Liga Primer: Brighton and Hove Albion vs Manchester CityAmerican Express Stadium (Tandang)Tiket
Rabu, 27 Januari 2027, 21.00Liga Champions: Manchester City vs Sporting CPStadion Etihad (Kandang)Tiket
Sabtu, 30 Januari 2027, 15.00Liga Primer: Manchester City vs ArsenalStadion Etihad (Kandang)Tiket
Sabtu, 6 Februari 2027, 15.00Liga Primer: Fulham vs Manchester CityCraven Cottage (Tandang)Tiket
Rabu, 10 Februari 2027, 20.00Liga Primer: Tottenham Hotspur vs Manchester CityTottenham Hotspur Stadium (Tandang)Tiket
Sabtu, 20 Februari 2027, 15.00Liga Primer: Manchester City vs Newcastle UnitedStadion Etihad (Kandang)Tiket
Sabtu, 27 Februari 2027, 15.00Liga Primer: Hull City vs Manchester CityMKM Stadium (Tandang)Tiket
Rabu, 3 Maret 2027, 20.00Liga Primer: Manchester City vs EvertonStadion Etihad (Kandang)Tiket
Sabtu, 13 Maret 2027, 15.00Liga Primer: Coventry City vs Manchester CityCoventry Building Society Arena (Tandang)Tiket
Sabtu, 20 Maret 2027, 15.00Liga Primer: Manchester City vs Manchester UnitedStadion Etihad (Kandang)Tiket
Sabtu, 10 April 2027, 15.00Liga Primer: Bournemouth vs Manchester CityVitality Stadium (Tandang)Tiket
Sabtu, 17 April 2027, 15.00Liga Primer: Manchester City vs Crystal PalaceStadion Etihad (Kandang)Tiket
Sabtu, 24 April 2027, 15.00Liga Primer: Chelsea vs Manchester CityStamford Bridge (Tandang)Tiket
Sabtu, 1 Mei 2027, 15.00Liga Primer: Manchester City vs BrentfordStadion Etihad (Kandang)Tiket
Sabtu, 8 Mei 2027, 15.00Liga Primer: Manchester City vs LiverpoolStadion Etihad (Kandang)Tiket
Sabtu, 15 Mei 2027, 15.00Liga Primer: Ipswich Town vs Manchester CityPortman Road (Tandang)Tiket
Minggu, 23 Mei 2027, 15.00Liga Primer: Manchester City vs Aston VillaStadion Etihad (Kandang)Tiket
Minggu, 30 Mei 2027, 16.00Liga Primer: Sunderland vs Manchester CityStadium of Light (Tandang)Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Manchester City?

Beli melalui portal tiket resmi Manchester City, tempat penjualan langsung tiket pertandingan kandang. 

Klub mengalokasikan tiket dalam tiga tahap: pertama kepada pemegang tiket musiman, kemudian kepada anggota berdasarkan poin loyalitas, dan terakhir kepada masyarakat umum melalui penjualan umum. 

Bagaimana cara membeli tiket musiman Manchester City?

Tiket musiman adalah satu-satunya cara yang menjamin Anda dapat menyaksikan setiap pertandingan kandang, tetapi saat ini belum tersedia bagi pembeli baru. Pantau portal tiket resmi untuk mengetahui perkembangan terbaru. Perlu diketahui, Anda harus menjadi anggota klub untuk membelinya ketika tiket kembali tersedia.

Bagaimana cara membeli tiket tandang Manchester City?

Beli melalui situs resmi klub, seperti halnya tiket pertandingan kandang. Anda harus menjadi anggota City. Anda juga bisa mencoba situs klub lawan, meski biasanya keanggotaan di klub tersebut juga diperlukan.

Pesan tiket Manchester City Beli sekarang

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Stadion Etihad

Manchester City telah bermain di Stadion Etihad sejak 2003. Stadion tersebut awalnya dibangun untuk Commonwealth Games 2002. Kapasitasnya saat ini mencapai 55.097 penonton, menjadikannya salah satu stadion berkapasitas lebih besar di Liga Primer.

Cara terbaik untuk menuju ke sana adalah dengan transportasi umum. Metrolink beroperasi dari Manchester Piccadilly ke halte Etihad Campus dalam waktu kurang dari 10 menit, dengan trem beroperasi lima kali per jam pada hari pertandingan. Halte Holt Town dan Velopark di dekatnya tetap ditutup setidaknya selama satu jam setelah pertandingan berakhir. Tempat parkir dapat dipesan sebelumnya, meski kapasitasnya terbatas.

Pesan tiket Manchester City Beli sekarang

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google