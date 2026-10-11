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Jadwal pertandingan Manchester City berikutnya pada musim 2026/27

Tanggal (& waktu setempat) Pertandingan Stadion Tiket Rabu, 14 Oktober 2026, 20.00 Liga Champions: Manchester City vs Paris Saint-Germain Stadion Etihad (Kandang) Tiket Sabtu, 17 Oktober 2026, 15.00 Liga Primer: Manchester City vs Ipswich Town Stadion Etihad (Kandang) Tiket Selasa, 20 Oktober 2026, 20.00 Liga Champions: Manchester City vs AEK Athens Stadion Etihad (Kandang) Tiket Sabtu, 24 Oktober 2026, 15.00 Liga Primer: Aston Villa vs Manchester City Villa Park (Tandang) Tiket Rabu, 28 Oktober 2026, 19.30 Piala Liga Inggris: Manchester City vs Brighton & Hove Albion Stadion Etihad (Kandang) Tiket Sabtu, 31 Oktober 2026, 15.00 Liga Primer: Manchester City vs Brighton and Hove Albion Stadion Etihad (Kandang) Tiket Rabu, 4 November 2026, 21.00 Liga Champions: RB Leipzig vs Manchester City Red Bull Arena (Tandang) Tiket Sabtu, 7 November 2026, 17.30 Liga Primer: Nottingham Forest vs Manchester City The City Ground (Tandang) Tiket Sabtu, 21 November 2026, 12.30 Liga Primer: Manchester City vs Fulham Stadion Etihad (Kandang) Tiket Selasa, 24 November 2026, 20.00 Liga Champions: Manchester City vs Napoli Stadion Etihad (Kandang) Tiket Minggu, 29 November 2026, 16.30 Liga Primer: Arsenal vs Manchester City Stadion Emirates (Tandang) Tiket Rabu, 2 Desember 2026, 20.00 Liga Primer: Manchester City vs Leeds United Stadion Etihad (Kandang) Tiket Sabtu, 5 Desember 2026, 15.00 Liga Primer: Brentford vs Manchester City Gtech Community Stadium (Tandang) Tiket Selasa, 8 Desember 2026, 21.00 Liga Champions: Barcelona vs Manchester City Stadion Etihad (Kandang) Tiket Sabtu, 12 Desember 2026, 15.00 Liga Primer: Manchester City vs Chelsea Stadion Etihad (Kandang) Tiket Sabtu, 19 Desember 2026, 15.00 Liga Primer: Manchester City vs Hull City Stadion Etihad (Kandang) Tiket Sabtu, 26 Desember 2026, 20.00 Liga Primer: Newcastle United vs Manchester City St. James' Park (Tandang) Tiket Selasa, 29 Desember 2026, 20.15 Liga Primer: Everton vs Manchester City Hill Dickinson Stadium (Tandang) Tiket Minggu, 3 Januari 2027, 16.30 Liga Primer: Manchester City vs Tottenham Hotspur Stadion Etihad (Kandang) Tiket Rabu, 6 Januari 2027, 20.15 Liga Primer: Leeds United vs Manchester City Elland Road (Tandang) Tiket Sabtu, 16 Januari 2027, 15.00 Liga Primer: Manchester City vs Nottingham Forest Stadion Etihad (Kandang) Tiket Rabu, 20 Januari 2027, 21.00 Liga Champions: Lens vs Manchester City Stade Bollaert-Delelis (Tandang) Belum diumumkan Sabtu, 23 Januari 2027, 15.00 Liga Primer: Brighton and Hove Albion vs Manchester City American Express Stadium (Tandang) Tiket Rabu, 27 Januari 2027, 21.00 Liga Champions: Manchester City vs Sporting CP Stadion Etihad (Kandang) Tiket Sabtu, 30 Januari 2027, 15.00 Liga Primer: Manchester City vs Arsenal Stadion Etihad (Kandang) Tiket Sabtu, 6 Februari 2027, 15.00 Liga Primer: Fulham vs Manchester City Craven Cottage (Tandang) Tiket Rabu, 10 Februari 2027, 20.00 Liga Primer: Tottenham Hotspur vs Manchester City Tottenham Hotspur Stadium (Tandang) Tiket Sabtu, 20 Februari 2027, 15.00 Liga Primer: Manchester City vs Newcastle United Stadion Etihad (Kandang) Tiket Sabtu, 27 Februari 2027, 15.00 Liga Primer: Hull City vs Manchester City MKM Stadium (Tandang) Tiket Rabu, 3 Maret 2027, 20.00 Liga Primer: Manchester City vs Everton Stadion Etihad (Kandang) Tiket Sabtu, 13 Maret 2027, 15.00 Liga Primer: Coventry City vs Manchester City Coventry Building Society Arena (Tandang) Tiket Sabtu, 20 Maret 2027, 15.00 Liga Primer: Manchester City vs Manchester United Stadion Etihad (Kandang) Tiket Sabtu, 10 April 2027, 15.00 Liga Primer: Bournemouth vs Manchester City Vitality Stadium (Tandang) Tiket Sabtu, 17 April 2027, 15.00 Liga Primer: Manchester City vs Crystal Palace Stadion Etihad (Kandang) Tiket Sabtu, 24 April 2027, 15.00 Liga Primer: Chelsea vs Manchester City Stamford Bridge (Tandang) Tiket Sabtu, 1 Mei 2027, 15.00 Liga Primer: Manchester City vs Brentford Stadion Etihad (Kandang) Tiket Sabtu, 8 Mei 2027, 15.00 Liga Primer: Manchester City vs Liverpool Stadion Etihad (Kandang) Tiket Sabtu, 15 Mei 2027, 15.00 Liga Primer: Ipswich Town vs Manchester City Portman Road (Tandang) Tiket Minggu, 23 Mei 2027, 15.00 Liga Primer: Manchester City vs Aston Villa Stadion Etihad (Kandang) Tiket Minggu, 30 Mei 2027, 16.00 Liga Primer: Sunderland vs Manchester City Stadium of Light (Tandang) Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Manchester City?

Beli melalui portal tiket resmi Manchester City, tempat penjualan langsung tiket pertandingan kandang.

Klub mengalokasikan tiket dalam tiga tahap: pertama kepada pemegang tiket musiman, kemudian kepada anggota berdasarkan poin loyalitas, dan terakhir kepada masyarakat umum melalui penjualan umum.

Bagaimana cara membeli tiket musiman Manchester City?

Tiket musiman adalah satu-satunya cara yang menjamin Anda dapat menyaksikan setiap pertandingan kandang, tetapi saat ini belum tersedia bagi pembeli baru. Pantau portal tiket resmi untuk mengetahui perkembangan terbaru. Perlu diketahui, Anda harus menjadi anggota klub untuk membelinya ketika tiket kembali tersedia.

Bagaimana cara membeli tiket tandang Manchester City?

Beli melalui situs resmi klub, seperti halnya tiket pertandingan kandang. Anda harus menjadi anggota City. Anda juga bisa mencoba situs klub lawan, meski biasanya keanggotaan di klub tersebut juga diperlukan.

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Semua yang perlu Anda ketahui tentang Stadion Etihad

Manchester City telah bermain di Stadion Etihad sejak 2003. Stadion tersebut awalnya dibangun untuk Commonwealth Games 2002. Kapasitasnya saat ini mencapai 55.097 penonton, menjadikannya salah satu stadion berkapasitas lebih besar di Liga Primer.

Cara terbaik untuk menuju ke sana adalah dengan transportasi umum. Metrolink beroperasi dari Manchester Piccadilly ke halte Etihad Campus dalam waktu kurang dari 10 menit, dengan trem beroperasi lima kali per jam pada hari pertandingan. Halte Holt Town dan Velopark di dekatnya tetap ditutup setidaknya selama satu jam setelah pertandingan berakhir. Tempat parkir dapat dipesan sebelumnya, meski kapasitasnya terbatas.

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