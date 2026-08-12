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Leeds Elland RoadGetty Images
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Cara membeli tiket Leeds United 2026/27: Jadwal pertandingan, harga tiket, dan lainnya

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Leeds United
Premier League

Rasakan pengalaman hari pertandingan di Elland Road, termasuk tempat membeli dan harga tiket terbaru

Leeds United memasuki musim Premier League 2026/27 dengan modal satu tahun penuh kembali bermain di kasta tertinggi, setelah Daniel Farke membawa klub itu finis nyaman di peringkat ke-14 musim lalu, aman dengan tiga laga tersisa. Itu menutup sebuah kampanye dramatis yang membuat Leeds sempat berada di zona degradasi setelah baru dua pertandingan, sebelum kebangkitan, yang dibangun di atas perubahan taktik penentu musim dalam kemenangan di markas Manchester City, mengubah performa mereka dan bahkan membawa mereka ke semifinal Piala FA di Wembley.

Kini sudah kembali mapan di antara nama-nama besar Premier League, Farke dan skuadnya akan membidik kemajuan lebih lanjut di Elland Road, dengan laga kandang melawan Manchester United, Newcastle, Everton, dan Manchester City menjadi beberapa pertandingan unggulan yang pasti ingin disaksikan para fans secara langsung.

Tapi bagaimana cara mendapatkan tiket Premier League untuk menyaksikan mereka musim ini? Biarkan GOAL memberi tahu Anda opsi apa saja yang tersedia untuk menyaksikan Leeds bermain di Elland Road.

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Daftar lengkap jadwal Leeds United di Premier League 2026/27

Leeds membuka musim dengan laga tandang ke markas Nottingham Forest dan menutupnya dengan laga tandang ke markas Crystal Palace. Di bawah ini adalah jadwal lengkap 38 pertandingan, kandang dan tandang, untuk musim mendatang.

Tanggal & WaktuPertandinganVenueTiket
Sab, 22 Agustus 2026, 15:00Nottingham Forest vs Leeds UnitedThe City Ground (Tandang)Tiket
Min, 30 Agustus 2026, 14:00Leeds United vs BrentfordElland Road (Kandang)Tiket
Sab, 5 September 2026, 15:00Brighton & Hove Albion vs Leeds UnitedAmerican Express Stadium (Tandang)Tiket
Sen, 14 September 2026, 20:00Leeds United vs Newcastle UnitedElland Road (Kandang)Tiket
Sab, 19 September 2026, 15:00Leeds United vs Crystal PalaceElland Road (Kandang)Tiket
Sab, 10 Oktober 2026, 15:00Arsenal vs Leeds UnitedEmirates Stadium (Tandang)Tiket
Sab, 17 Oktober 2026, 15:00Leeds United vs Manchester UnitedElland Road (Kandang)Tiket
Sab, 24 Oktober 2026, 15:00Sunderland vs Leeds UnitedStadium of Light (Tandang)Tiket
Sab, 31 Oktober 2026, 16:00Bournemouth vs Leeds UnitedVitality Stadium (Tandang)Tiket
Sab, 7 November 2026, 15:00Leeds United vs Tottenham HotspurElland Road (Kandang)Tiket
Sab, 21 November 2026, 15:00Chelsea vs Leeds UnitedStamford Bridge (Tandang)Tiket
Sab, 28 November 2026, 15:00Leeds United vs Coventry CityElland Road (Kandang)Tiket
Rab, 2 Desember 2026, 20:00Manchester City vs Leeds UnitedEtihad Stadium (Tandang)Tiket
Sab, 5 Desember 2026, 15:00Leeds United vs Ipswich TownElland Road (Kandang)Tiket
Sab, 12 Desember 2026, 15:00Liverpool vs Leeds UnitedAnfield (Tandang)Tiket
Sab, 19 Desember 2026, 15:00Leeds United vs FulhamElland Road (Kandang)Tiket
Sab, 26 Desember 2026, 15:00Aston Villa vs Leeds UnitedVilla Park (Tandang)Tiket
Rab, 30 Desember 2026, 20:00Hull City vs Leeds UnitedMKM Stadium (Tandang)Tiket
Sab, 2 Januari 2027, 15:00Leeds United vs EvertonElland Road (Kandang)Tiket
Rab, 6 Januari 2027, 20:00Leeds United vs Manchester CityElland Road (Kandang)Tiket
Sab, 16 Januari 2027, 15:00Tottenham Hotspur vs Leeds UnitedTottenham Hotspur Stadium (Tandang)Tiket
Sab, 23 Januari 2027, 15:00Leeds United vs ChelseaElland Road (Kandang)Tiket
Sab, 30 Januari 2027, 15:00Coventry City vs Leeds UnitedCoventry Building Society Arena (Tandang)Tiket
Sab, 6 Februari 2027, 15:00Leeds United vs BournemouthElland Road (Kandang)Tiket
Rab, 10 Februari 2027, 20:00Everton vs Leeds UnitedHill Dickinson Stadium (Tandang)Tiket
Sab, 20 Februari 2027, 15:00Leeds United vs Aston VillaElland Road (Kandang)Tiket
Sab, 27 Februari 2027, 15:00Fulham vs Leeds UnitedCraven Cottage (Tandang)Tiket
Rab, 3 Maret 2027, 20:00Leeds United vs Hull CityElland Road (Kandang)Tiket
Sab, 13 Maret 2027, 15:00Leeds United vs Brighton & Hove AlbionElland Road (Kandang)Tiket
Sab, 20 Maret 2027, 16:00Newcastle United vs Leeds UnitedSt James' Park (Tandang)Tiket
Sab, 10 April 2027, 15:00Leeds United vs Nottingham ForestElland Road (Kandang)Tiket
Sab, 17 April 2027, 15:00Brentford vs Leeds UnitedGtech Community Stadium (Tandang)Tiket
Sab, 24 April 2027, 15:00Leeds United vs LiverpoolElland Road (Kandang)Tiket
Sab, 1 Mei 2027, 15:00Ipswich Town vs Leeds UnitedPortman Road (Tandang)Tiket
Sab, 8 Mei 2027, 15:00Leeds United vs ArsenalElland Road (Kandang)Tiket
Sab, 15 Mei 2027, 15:00Manchester United vs Leeds UnitedOld Trafford (Tandang)Tiket
Min, 23 Mei 2027, 15:00Leeds United vs SunderlandElland Road (Kandang)Tiket
Min, 30 Mei 2027, 16:00Crystal Palace vs Leeds UnitedSelhurst Park (Tandang)Tiket

Salah satu klub paling bersejarah dalam sepakbola Inggris, kembalinya Leeds ke Premier League sudah dipastikan pada 2025 setelah tim asuhan Farke menjuarai Championship dengan rekor klub 100 poin.

Stadion itu sendiri telah menjadi saksi banyak hasil besar selama bertahun-tahun, dan setelah satu musim yang solid kembali di antara elite, ada harapan besar bahwa tim asuhan Farke bisa membangun dari fondasi musim lalu.

Bagaimana cara membeli tiket Leeds 2026/27?

Fans yang berharap bisa mendapatkan tiket di Elland Road musim ini dapat membeli kursi mereka melalui portal tiket resmi Leeds United. Situs web tersebut adalah peritel resmi penjualan langsung untuk tiket kandang Leeds United musim ini.

Klub-klub sepakbola Inggris biasanya mengalokasikan tiket dalam tiga tahap:

Pertama untuk pemegang tiket musiman, lalu untuk anggota klub, yang sering kali diperingkat berdasarkan poin loyalitas dari pembelian sebelumnya, dan terakhir untuk publik pada periode 'Penjualan Umum'. Anda juga bisa melihat situs penjualan kembali seperti StubHub dan StubHub jika Anda bersedia membeli tiket bekas, dengan keduanya menjadi salah satu opsi yang lebih dikenal bagi suporter yang mengejar pembelian terakhir, dengan pilihan mulai serendah £73.

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Berapa harga tiket Leeds 2026/27?

Tersedia berbagai kategori dan harga untuk tiket pertandingan Leeds di Elland Road, dengan rentang mulai dari harga dua digit untuk dewasa maupun konsesi. Ada beberapa tingkat dalam struktur harga, dan penting untuk mengetahui variasi yang tersedia:

  • Kecuali East Stand Upper Wings, yang dijual dengan tarif tetap, setiap area lain di stadion menawarkan harga lebih rendah untuk junior dan konsesi, yang dapat membantu Anda menemukan opsi yang lebih terjangkau jika Anda hadir bersama keluarga atau mereka yang memenuhi syarat.
  • Leeds mengategorikan pertandingan mereka berdasarkan permintaan dan status, sehingga harga tiket dapat berbeda tergantung lawan. Harga di bawah ini adalah untuk laga Kategori A+, pertandingan level tertinggi yang dimainkan klub, meski hal ini sebaiknya dikonfirmasi di situs resmi klub untuk musim berjalan, karena harga ditinjau setiap tahun.
  • Tingkat 1 — East Central Lower, East Stand Upper, dan West Stand: dewasa £52,00, usia di atas 65 £34,00, junior £24,00, dewasa muda £26,00
  • Tingkat 2 — East Stand Upper Wings: tarif tetap £45,00 (dewasa, usia di atas 65, junior, dewasa muda)
  • Tingkat 3 — North dan South Stands: dewasa £45,00, usia di atas 65 £31,00, junior £21,00, dewasa muda £23,00
  • Tingkat 4 — Family Stand: dewasa £39,00, usia di atas 65 £31,00, junior £11,00, dewasa muda £23,00
  • Tingkat 5 — West Stand (Fans Tandang): dewasa £30,00, usia di atas 65 £29,00, junior £24,00, dewasa muda £26,00

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