Cara membeli tiket Leeds United 2026/27: Jadwal pertandingan, harga tiket, dan lainnya

Leeds United memasuki musim Premier League 2026/27 dengan modal satu tahun penuh kembali bermain di kasta tertinggi, setelah Daniel Farke membawa klub itu finis nyaman di peringkat ke-14 musim lalu, aman dengan tiga laga tersisa. Itu menutup sebuah kampanye dramatis yang membuat Leeds sempat berada di zona degradasi setelah baru dua pertandingan, sebelum kebangkitan, yang dibangun di atas perubahan taktik penentu musim dalam kemenangan di markas Manchester City, mengubah performa mereka dan bahkan membawa mereka ke semifinal Piala FA di Wembley.

Kini sudah kembali mapan di antara nama-nama besar Premier League, Farke dan skuadnya akan membidik kemajuan lebih lanjut di Elland Road, dengan laga kandang melawan Manchester United, Newcastle, Everton, dan Manchester City menjadi beberapa pertandingan unggulan yang pasti ingin disaksikan para fans secara langsung.

Tapi bagaimana cara mendapatkan tiket Premier League untuk menyaksikan mereka musim ini? Biarkan GOAL memberi tahu Anda opsi apa saja yang tersedia untuk menyaksikan Leeds bermain di Elland Road.

Daftar lengkap jadwal Leeds United di Premier League 2026/27

Leeds membuka musim dengan laga tandang ke markas Nottingham Forest dan menutupnya dengan laga tandang ke markas Crystal Palace. Di bawah ini adalah jadwal lengkap 38 pertandingan, kandang dan tandang, untuk musim mendatang.

Tanggal & Waktu Pertandingan Venue Tiket Sab, 22 Agustus 2026, 15:00 Nottingham Forest vs Leeds United The City Ground (Tandang) Tiket Min, 30 Agustus 2026, 14:00 Leeds United vs Brentford Elland Road (Kandang) Tiket Sab, 5 September 2026, 15:00 Brighton & Hove Albion vs Leeds United American Express Stadium (Tandang) Tiket Sen, 14 September 2026, 20:00 Leeds United vs Newcastle United Elland Road (Kandang) Tiket Sab, 19 September 2026, 15:00 Leeds United vs Crystal Palace Elland Road (Kandang) Tiket Sab, 10 Oktober 2026, 15:00 Arsenal vs Leeds United Emirates Stadium (Tandang) Tiket Sab, 17 Oktober 2026, 15:00 Leeds United vs Manchester United Elland Road (Kandang) Tiket Sab, 24 Oktober 2026, 15:00 Sunderland vs Leeds United Stadium of Light (Tandang) Tiket Sab, 31 Oktober 2026, 16:00 Bournemouth vs Leeds United Vitality Stadium (Tandang) Tiket Sab, 7 November 2026, 15:00 Leeds United vs Tottenham Hotspur Elland Road (Kandang) Tiket Sab, 21 November 2026, 15:00 Chelsea vs Leeds United Stamford Bridge (Tandang) Tiket Sab, 28 November 2026, 15:00 Leeds United vs Coventry City Elland Road (Kandang) Tiket Rab, 2 Desember 2026, 20:00 Manchester City vs Leeds United Etihad Stadium (Tandang) Tiket Sab, 5 Desember 2026, 15:00 Leeds United vs Ipswich Town Elland Road (Kandang) Tiket Sab, 12 Desember 2026, 15:00 Liverpool vs Leeds United Anfield (Tandang) Tiket Sab, 19 Desember 2026, 15:00 Leeds United vs Fulham Elland Road (Kandang) Tiket Sab, 26 Desember 2026, 15:00 Aston Villa vs Leeds United Villa Park (Tandang) Tiket Rab, 30 Desember 2026, 20:00 Hull City vs Leeds United MKM Stadium (Tandang) Tiket Sab, 2 Januari 2027, 15:00 Leeds United vs Everton Elland Road (Kandang) Tiket Rab, 6 Januari 2027, 20:00 Leeds United vs Manchester City Elland Road (Kandang) Tiket Sab, 16 Januari 2027, 15:00 Tottenham Hotspur vs Leeds United Tottenham Hotspur Stadium (Tandang) Tiket Sab, 23 Januari 2027, 15:00 Leeds United vs Chelsea Elland Road (Kandang) Tiket Sab, 30 Januari 2027, 15:00 Coventry City vs Leeds United Coventry Building Society Arena (Tandang) Tiket Sab, 6 Februari 2027, 15:00 Leeds United vs Bournemouth Elland Road (Kandang) Tiket Rab, 10 Februari 2027, 20:00 Everton vs Leeds United Hill Dickinson Stadium (Tandang) Tiket Sab, 20 Februari 2027, 15:00 Leeds United vs Aston Villa Elland Road (Kandang) Tiket Sab, 27 Februari 2027, 15:00 Fulham vs Leeds United Craven Cottage (Tandang) Tiket Rab, 3 Maret 2027, 20:00 Leeds United vs Hull City Elland Road (Kandang) Tiket Sab, 13 Maret 2027, 15:00 Leeds United vs Brighton & Hove Albion Elland Road (Kandang) Tiket Sab, 20 Maret 2027, 16:00 Newcastle United vs Leeds United St James' Park (Tandang) Tiket Sab, 10 April 2027, 15:00 Leeds United vs Nottingham Forest Elland Road (Kandang) Tiket Sab, 17 April 2027, 15:00 Brentford vs Leeds United Gtech Community Stadium (Tandang) Tiket Sab, 24 April 2027, 15:00 Leeds United vs Liverpool Elland Road (Kandang) Tiket Sab, 1 Mei 2027, 15:00 Ipswich Town vs Leeds United Portman Road (Tandang) Tiket Sab, 8 Mei 2027, 15:00 Leeds United vs Arsenal Elland Road (Kandang) Tiket Sab, 15 Mei 2027, 15:00 Manchester United vs Leeds United Old Trafford (Tandang) Tiket Min, 23 Mei 2027, 15:00 Leeds United vs Sunderland Elland Road (Kandang) Tiket Min, 30 Mei 2027, 16:00 Crystal Palace vs Leeds United Selhurst Park (Tandang) Tiket

Salah satu klub paling bersejarah dalam sepakbola Inggris, kembalinya Leeds ke Premier League sudah dipastikan pada 2025 setelah tim asuhan Farke menjuarai Championship dengan rekor klub 100 poin.

Stadion itu sendiri telah menjadi saksi banyak hasil besar selama bertahun-tahun, dan setelah satu musim yang solid kembali di antara elite, ada harapan besar bahwa tim asuhan Farke bisa membangun dari fondasi musim lalu.

Bagaimana cara membeli tiket Leeds 2026/27?

Fans yang berharap bisa mendapatkan tiket di Elland Road musim ini dapat membeli kursi mereka melalui portal tiket resmi Leeds United. Situs web tersebut adalah peritel resmi penjualan langsung untuk tiket kandang Leeds United musim ini.

Klub-klub sepakbola Inggris biasanya mengalokasikan tiket dalam tiga tahap:

Pertama untuk pemegang tiket musiman, lalu untuk anggota klub, yang sering kali diperingkat berdasarkan poin loyalitas dari pembelian sebelumnya, dan terakhir untuk publik pada periode 'Penjualan Umum'. Anda juga bisa melihat situs penjualan kembali seperti StubHub dan StubHub jika Anda bersedia membeli tiket bekas, dengan keduanya menjadi salah satu opsi yang lebih dikenal bagi suporter yang mengejar pembelian terakhir, dengan pilihan mulai serendah £73.

Berapa harga tiket Leeds 2026/27?

Tersedia berbagai kategori dan harga untuk tiket pertandingan Leeds di Elland Road, dengan rentang mulai dari harga dua digit untuk dewasa maupun konsesi. Ada beberapa tingkat dalam struktur harga, dan penting untuk mengetahui variasi yang tersedia:

Kecuali East Stand Upper Wings, yang dijual dengan tarif tetap, setiap area lain di stadion menawarkan harga lebih rendah untuk junior dan konsesi, yang dapat membantu Anda menemukan opsi yang lebih terjangkau jika Anda hadir bersama keluarga atau mereka yang memenuhi syarat.

Leeds mengategorikan pertandingan mereka berdasarkan permintaan dan status, sehingga harga tiket dapat berbeda tergantung lawan. Harga di bawah ini adalah untuk laga Kategori A+, pertandingan level tertinggi yang dimainkan klub, meski hal ini sebaiknya dikonfirmasi di situs resmi klub untuk musim berjalan, karena harga ditinjau setiap tahun.

Tingkat 1 — East Central Lower, East Stand Upper, dan West Stand: dewasa £52,00, usia di atas 65 £34,00, junior £24,00, dewasa muda £26,00

— East Central Lower, East Stand Upper, dan West Stand: dewasa £52,00, usia di atas 65 £34,00, junior £24,00, dewasa muda £26,00 Tingkat 2 — East Stand Upper Wings: tarif tetap £45,00 (dewasa, usia di atas 65, junior, dewasa muda)

— East Stand Upper Wings: tarif tetap £45,00 (dewasa, usia di atas 65, junior, dewasa muda) Tingkat 3 — North dan South Stands: dewasa £45,00, usia di atas 65 £31,00, junior £21,00, dewasa muda £23,00

— North dan South Stands: dewasa £45,00, usia di atas 65 £31,00, junior £21,00, dewasa muda £23,00 Tingkat 4 — Family Stand: dewasa £39,00, usia di atas 65 £31,00, junior £11,00, dewasa muda £23,00

— Family Stand: dewasa £39,00, usia di atas 65 £31,00, junior £11,00, dewasa muda £23,00 Tingkat 5 — West Stand (Fans Tandang): dewasa £30,00, usia di atas 65 £29,00, junior £24,00, dewasa muda £26,00

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