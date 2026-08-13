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Chicharito Puig LA GalaxyGetty
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Andrew Steel
Diterjemahkan oleh

Cara membeli tiket LA Galaxy: harga, paket penawaran, keanggotaan & informasi tiket musiman untuk 2026

Los Angeles
Major League Soccer
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Saksikan Galaxy beraksi langsung musim ini

Juara bertahan Major League Soccer mengalami salah satu kejatuhan paling dramatis dalam sejarah liga tahun lalu. LA Galaxy, pemenang MLS Cup enam kali, tanpa kemenangan dalam 10 pertandingan pertama mereka pada musim 2025 saat mempertahankan gelar yang mereka menangkan hanya beberapa bulan sebelumnya, start terburuk oleh juara bertahan dalam sejarah MLS, dan gagal lolos ke playoff sama sekali.

Terlepas dari kemerosotan bersejarah itu, klub memilih mempertahankan kesinambungan dengan memberi pelatih kepala Greg Vanney perpanjangan kontrak pada Mei 2025 alih-alih melakukan perubahan. Galaxy asuhan Vanney menunjukkan tanda-tanda kebangkitan pada 2026, berada di peringkat ke-10 Wilayah Barat saat musim memasuki fase akhir, dan klub juga masih bersaing di CONCACAF Champions Cup, tempat mereka telah mencapai perempat final. GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk menyaksikan LA Galaxy di Dignity Health Sports Park sepanjang sisa musim ini, termasuk di mana menemukan tiket dan berapa biaya yang harus Anda keluarkan.

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Tiket LA Galaxy yang akan datang dan harga tiket

Musim reguler MLS 2026 berlangsung hingga 7 November, tanpa pertandingan pada Juni karena Piala Dunia FIFA. LA Galaxy memainkan 17 laga kandang sepanjang musim, yang tercantum lengkap di bawah ini. Pertandingan yang sudah dimainkan menampilkan hasil akhir; laga yang akan datang sudah tersedia untuk pembelian tiket.

TanggalPertandinganHasil / Tiket
Min, 22 Feb 2026LA Galaxy vs New York City FCImbang 1-1 (final)
Sab, 28 Feb 2026LA Galaxy vs Charlotte FCMenang 3-0 (final)
Sab, 14 Mar 2026LA Galaxy vs Sporting Kansas CityKalah 1-2 (final)
Sab, 4 Apr 2026LA Galaxy vs Minnesota United FCKalah 1-2 (final)
Min, 26 Apr 2026LA Galaxy vs Real Salt LakeMenang 2-1 (final)
Sab, 2 Mei 2026LA Galaxy vs Vancouver Whitecaps FCImbang 1-1 (final)
Sab, 23 Mei 2026LA Galaxy vs Houston Dynamo FCImbang 1-1 (final)
Jum, 17 Jul 2026LA Galaxy vs Los Angeles FC (El Trafico)Kalah 0-3 (final)
Rab, 22 Jul 2026LA Galaxy vs St Louis CITY SCKalah 1-3 (final)
Sab, 1 Agu 2026LA Galaxy vs FC DallasImbang 0-0 (final)
Rab, 19 Agu 2026LA Galaxy vs San Jose EarthquakesTiket
Sab, 5 Sep 2026LA Galaxy vs New England RevolutionTiket
Sab, 12 Sep 2026LA Galaxy vs Seattle Sounders FCTiket
Sab, 26 Sep 2026LA Galaxy vs Colorado RapidsTiket
Rab, 14 Okt 2026LA Galaxy vs Portland TimbersTiket
Sab, 17 Okt 2026LA Galaxy vs San Diego FCTiket
Sab, 31 Okt 2026LA Galaxy vs Austin FCTiket

Galaxy menutup musim reguler dengan laga tandang di markas Real Salt Lake pada 7 November. Jika lolos, Audi MLS Cup Playoffs berlangsung dari pertengahan November hingga Desember.

Major League Soccer
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Los Angeles
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Colorado
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Di mana membeli tiket LA Galaxy?

Pertumbuhan MLS yang terus berlanjut, dibantu oleh masuknya para superstar klub Eropa dalam beberapa musim terakhir serta menjelang Piala Dunia FIFA 2026 yang digelar bersama di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, membuat jumlah penonton tetap tinggi di seluruh liga. Akibatnya, harga tiket secara umum tetap tinggi untuk sebagian besar tim.

Tiket dasar untuk satu pertandingan dapat dibeli melalui situs resmi klub, AXS, dan Ticketmaster. Jika alokasi resmi sudah habis terjual, atau Anda mencari kursi tertentu mendekati hari pertandingan, penjual sekunder seperti StubHub adalah cara yang andal untuk mengamankan tiket, dengan listing yang mencakup setiap area di Dignity Health Sports Park.

Sebagai satu-satunya cara untuk menjamin kursi di setiap laga kandang, paket tiket musiman tetap menjadi opsi paling andal bagi penggemar yang ingin menghadiri seluruh musim, dengan permintaan yang tetap kuat di seluruh MLS di tengah persiapan menuju Piala Dunia musim panas ini. Ketersediaan dapat dilihat di situs resmi klub.

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Berapa harga tiket LA Galaxy?

Seperti kebanyakan laga MLS, Anda dapat memilih dari berbagai opsi tiket untuk pertandingan individual, dengan harga tiket LA Galaxy biasanya dijual mulai sekitar $20 hingga $200 melalui jalur resmi, sementara sejumlah kecil tiket eksklusif di sisi lapangan dibanderol lebih mahal lagi.

Harga tersebut dapat berfluktuasi tergantung pertandingan dan lawan, dengan laga melawan rival dekat, baik secara geografis maupun kompetitif, berpotensi mengalami kenaikan harga terkait kategori pertandingan tersebut.

Pertandingan tertentu, seperti El Trafico melawan Los Angeles FC, secara tradisional menjadi tiket paling diburu dalam kalender kandang Galaxy, dengan rekor keseluruhan pertemuan berada di angka 10-9-7 untuk keunggulan Galaxy. Pertemuan 2026 sejauh ini, kekalahan 0-3 pada Juli, berakhir sebaliknya, dengan laga balik di BMO Stadium masih akan dimainkan pada Oktober.

Stadion ini pada dasarnya menggunakan tempat duduk, meski ada area di belakang salah satu gawang dengan safe standing untuk penonton umum, yang menawarkan tiket termurah yang tersedia bagi suporter dari pertandingan ke pertandingan. Kursi tepi lapangan kelas teratas, yang berada di sisi lapangan dekat garis tepi, berada di kisaran $450.

Untuk pilihan tempat duduk yang paling luas dan peluang terbaik menemukan tiket untuk laga yang sudah habis terjual atau berpermintaan tinggi, StubHub tetap menjadi salah satu opsi sekunder paling andal untuk pertandingan LA Galaxy sepanjang musim.

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Bisakah saya membeli tiket LA Galaxy tanpa keanggotaan?

Anda tidak harus menjadi anggota untuk membeli tiket LA Galaxy, dengan tiket tersedia untuk didapatkan melalui AXS seperti saat Anda membeli tiket konser atau pertunjukan teater.

LA Galaxy saat ini tidak menawarkan skema keanggotaan di luar paket tiket musimannya, yang memberikan akses ke sejumlah acara dan diskon.

Pertandingan LA Galaxy di Dignity Health Sports Park

Penggemar yang ingin menyaksikan pertandingan LA Galaxy musim ini akan mendapatkan tiket untuk melihat mereka beraksi di kandang reguler mereka, Dignity Health Sports Park, yang berlokasi di kota Carson, sekitar 20,9 km di selatan pusat kota Los Angeles. Dibangun di kampus California State University di Dominguez Hills, stadion ini telah menjadi kandang tim sejak 2003.

Stadion berkapasitas 27.000 penonton itu dibangun khusus untuk sepakbola dan menjadi rumah tim setelah kepindahan mereka dari Rose Bowl yang bersejarah. Meski mungkin bukan yang terbesar di antara stadion MLS, venue ini tetap menjadi stadion khusus sepakbola terbesar kedua di Amerika Serikat setelah Geodis Park milik Nashville SC.

Venue ini juga telah digunakan untuk pertandingan internasional, dengan menjadi tuan rumah laga-laga selama Piala Dunia Wanita FIFA 2003 dan SheBelieves Cup 2022, serta tiga pertandingan untuk tim nasional rugby union putra Amerika Serikat. Los Angeles Chargers juga memainkan beberapa pertandingan antara 2017 dan 2019, sementara stadion ini akan menjadi bagian dari rencana kota tersebut untuk Olimpiade Los Angeles 2028.

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