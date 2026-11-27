Ipswich Town langsung kembali ke Premier League pada kesempatan pertama. Kali ini, di bawah arahan Gary O'Neil, mereka berharap bisa bertahan lebih lama. Anda dapat memesan tiket pertandingan sekarang untuk mendapatkan kursi di Portman Road maupun saat laga tandang.

Pendukung Ipswich Town tentu masih bergembira setelah tim finis kedua di Championship dan meraih promosi otomatis musim lalu. Semangat itu pun berlanjut ke musim baru.

Simak informasi tiket terbaru dari GOAL tentang cara mendapatkan kursi untuk pertandingan Ipswich Town, termasuk tempat membeli tiket, harganya, dan informasi lainnya.

Jadwal pertandingan Ipswich Town mendatang

Tanggal & waktu Pertandingan Tiket Lokasi Sabtu, 28 November (17.30) Ipswich Town vs Aston Villa Tiket Portman Road (Kandang) Selasa, 1 Desember (20.00) Coventry City vs Ipswich Town Tiket Coventry Building Society Arena (Tandang) Sabtu, 5 Desember (20.00) Leeds United vs Ipswich Town Tiket Elland Road (Tandang) Sabtu, 12 Desember (15.00) Ipswich Town vs Newcastle United Tiket Portman Road (Kandang) Minggu, 20 Desember (14.00) Brighton & Hove Albion vs Ipswich Town Tiket American Express Stadium (Tandang) Sabtu, 26 Desember (15.00) Ipswich Town vs Brentford Tiket Portman Road (Kandang) Rabu, 30 Desember (20.15) Ipswich Town vs Chelsea Tiket Portman Road (Kandang) Sabtu, 2 Januari (15.00) Arsenal vs Ipswich Town Tiket Emirates Stadium (Tandang) Rabu, 6 Januari (19.30) Ipswich Town vs Coventry City Tiket Portman Road (Kandang) Minggu, 17 Januari (14.00) Bournemouth vs Ipswich Town Tiket Vitality Stadium (Tandang) Sabtu, 23 Januari (15.00) Ipswich Town vs Hull City Tiket Portman Road (Kandang) Sabtu, 30 Januari (15.00) Aston Villa vs Ipswich Town Tiket Villa Park (Tandang)

Cara membeli tiket Ipswich Town

Cara utama dan paling aman untuk membeli tiket resmi Ipswich Town adalah melalui Portal E-Ticketing klub. Anda harus membuat akun digital klub dan masuk dengan akun tersebut.

Tiket juga dapat dibeli langsung di Planet Blue Superstore milik klub, yang terletak di Portman Road. Namun, pembelian langsung biasanya hanya dapat dilakukan pada hari tanpa pertandingan dan pada kesempatan langka ketika tiket masih tersedia.

Tahapan dan jadwal penjualan tiket

Tahap penjualan Waktu & ketentuan Undian tiket Dibuka sekitar empat minggu sebelum pertandingan. Khusus untuk anggota Super Blues yang bukan pemegang tiket musiman. Anggota dapat mendaftar secara berkelompok atau perorangan. Penjualan prioritas anggota Peserta yang lolos undian mendapat akses terlebih dahulu. Anggota yang tidak lolos atau anggota Super Blues lainnya kemudian mendapat periode khusus untuk membeli tiket yang tersisa, dengan batas satu tiket per anggota. Penjualan kembali tiket musiman Berlangsung secara dinamis hingga hari pertandingan. Jika pemegang tiket musiman tidak dapat menghadiri laga, mereka dapat menawarkan kursinya melalui platform penjualan kembali resmi klub agar langsung dapat dibeli anggota lain yang memenuhi syarat. Penjualan umum Hanya berlangsung jika tiket masih tersisa setelah seluruh tahapan penjualan untuk anggota berakhir, biasanya dua minggu sebelum pertandingan. Laga Premier League yang banyak diminati jarang mencapai tahap ini.

Selain itu, penggemar dapat membeli tiket pertandingan Ipswich Town di pasar sekunder. StubHub merupakan salah satu penyedia terkemuka bagi mereka yang ingin mendapatkan kursi melalui jalur alternatif, sekaligus pilihan yang dapat diandalkan bagi penggemar yang mencari tiket menjelang pertandingan.

Berapa harga tiket Ipswich Town?

Harga tiket resmi pertandingan Ipswich Town di Portman Road bergantung pada kategori pertandingan, kategori usia yang berhak atas harga khusus, dan area tempat duduk yang dipilih.

Untuk musim 2026/27, klub tidak menaikkan harga tiket per pertandingan dan mempertahankan struktur harga dasar yang sama seperti musim sebelumnya.

Pertandingan dibagi menjadi dua kategori utama berdasarkan tingkat permintaan dan profil lawan:

Kategori A : Pertandingan besar melawan klub enam besar atau rival utama, misalnya derbi East Anglia serta tim enam besar dari London atau Manchester.

: Pertandingan besar melawan klub enam besar atau rival utama, misalnya derbi East Anglia serta tim enam besar dari London atau Manchester. Kategori B: Pertandingan reguler melawan tim papan tengah atau tim dari tingkat lebih rendah.

Secara umum, harga tiket masuk reguler untuk orang dewasa yang dibeli langsung dari klub berkisar antara £27 hingga lebih dari £38, bergantung pada kategori A atau B serta letak kursi di tribun atas atau bawah.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Semua yang perlu diketahui tentang Portman Road

Portman Road adalah stadion bersejarah Ipswich Town F.C. dan stadion sepak bola berkapasitas terbesar di East Anglia, dengan 30.311 kursi. Stadion ini merupakan salah satu tempat sepak bola tradisional yang paling dicintai di Inggris dan terus digunakan Ipswich Town sejak 1884.

Sejak 1855, lokasi Portman Road digunakan oleh East Suffolk Cricket Club. Ketika Ipswich Town datang pada 1884, mereka bermain di lapangan yang sebagian areanya beririsan dengan area permainan kriket. Setiap musim panas, lapangan sepak bola dikosongkan agar kriket dapat kembali dimainkan.

Setelah Taylor Report, Portman Road pada 1992 menjadi stadion pertama di Premier League yang memiliki tribun berkursi di keempat sisinya. Perluasan besar pada pergantian milenium membangun ulang kedua tribun di belakang gawang dan meningkatkan kapasitasnya menjadi lebih dari 30.000.

Momen berkesan di Portman Road

Rekor penonton: Ipswich Town 0-0 Leeds United (1975) : Laga putaran kelima Piala FA ini mencatat rekor penonton sepanjang masa sebanyak 38.010 orang. Penggemar memadati setiap sudut tribun berdiri lama untuk menyaksikan pertandingan legendaris tersebut.

: Laga putaran kelima Piala FA ini mencatat rekor penonton sepanjang masa sebanyak 38.010 orang. Penggemar memadati setiap sudut tribun berdiri lama untuk menyaksikan pertandingan legendaris tersebut. Keunggulan taktik: Ipswich Town 3-0 Barcelona (1977) : Stadion yang penuh sesak menyaksikan tim asuhan Bobby Robson mengalahkan Barcelona yang diperkuat dua legenda sepak bola, Johan Cruyff dan Johan Neeskens, melalui gol Eric Gates, Trevor Whymark, dan Brian Talbot.

: Stadion yang penuh sesak menyaksikan tim asuhan Bobby Robson mengalahkan Barcelona yang diperkuat dua legenda sepak bola, Johan Cruyff dan Johan Neeskens, melalui gol Eric Gates, Trevor Whymark, dan Brian Talbot. Kembali setelah 22 tahun: Ipswich Town 2-0 Huddersfield Town (2024): Gol Wes Burns dan Omari Hutchinson memicu serbuan besar-besaran penggemar ke lapangan dan sorak-sorai membahana ketika tim asuhan Kieran McKenna memastikan promosi dua musim beruntun untuk kembali ke Premier League setelah absen 22 tahun.

Rekor luar biasa di kompetisi Eropa: Portman Road dikenal sebagai tempat yang sulit bagi tim asing. Ipswich Town memiliki rekor kandang luar biasa tanpa kekalahan di kompetisi Eropa: dari 31 pertandingan kandang, mereka tidak pernah kalah dan pernah menaklukkan klub-klub besar seperti AC Milan, Inter, dan Real Madrid.

Bintang musik pop: Di luar sepak bola, Portman Road juga pernah menjadi tempat konser besar Elton John, R.E.M., Red Hot Chili Peppers, dan Pink. Pada musim panas 2025, Ed Sheeran, bintang dunia yang sejak lama mendukung Ipswich Town sekaligus pemilik saham minoritas klub, menggelar rangkaian konser bersejarah selama tiga malam di stadion tersebut.

Rekor dan statistik Ipswich Town

Ipswich Town Football Club memiliki tempat tersendiri dalam sejarah sepak bola Inggris berkat tiga gelar utamanya dan rekor kandang yang tak tertandingi di kompetisi Eropa.

Meski berasal dari wilayah yang relatif kurang dikenal dalam sepak bola, klub asal Suffolk ini berjaya di Inggris maupun Eropa pada era keemasannya di pertengahan abad ke-20.

Gelar klub dan pencapaian utama

Juara Divisi Pertama : Satu kali (1961-62)

: Satu kali (1961-62) Juara Piala FA : Satu kali (1977-78)

: Satu kali (1977-78) Juara Piala UEFA: Satu kali (1980-81)

Rekor individu pemain

Penampilan terbanyak: Mick Mills (741), John Wark (678)

Gol terbanyak: Ray Crawford (218), John Wark (190)

Tempat berkiprah sebelum melatih Inggris

Ipswich dikenal sebagai tempat berkembangnya pelatih kelas dunia. Sir Alf Ramsey, yang menjuarai liga bersama Ipswich pada 1962, dan Sir Bobby Robson, yang memenangi Piala FA serta Piala UEFA, sama-sama langsung beralih dari kursi pelatih di Portman Road untuk menangani tim nasional Inggris dan membawa tim tersebut ke era-era terbaiknya di Piala Dunia.

Asal-usul julukan terkenal Ipswich Town

Awalnya dijuluki berdasarkan warna biru, Ipswich Town kemudian mendapat julukan yang mengacu pada traktor dari suporter lawan saat kiprahnya di Premier League pada 2000-01, merujuk pada akar pertanian Suffolk. Klub dan para penggemarnya dengan bangga mengadopsi julukan itu.