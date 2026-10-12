Setelah absen selama satu dekade, Hull City akhirnya kembali ke Liga Primer Inggris. Anda bisa menyaksikan mereka bertanding langsung musim ini dengan memesan tiket pertandingan hari ini.

Para pendukung Hull City tentu masih bersemangat setelah tim mereka mengalahkan Middlesbrough dalam final play-off Championship di Stadion Wembley pada Mei. Semangat itu pun berlanjut hingga musim baru.

Tim asuhan Sergej Jakirović tampil mengesankan di kandang, termasuk saat menang 2-0 atas Man Utd. Mereka juga menunjukkan ketangguhan dalam laga tandang, kualitas yang harus dipertahankan sepanjang musim jika ingin terhindar dari degradasi.

Berikut informasi tiket terbaru dari GOAL untuk membantu Anda mendapatkan tempat duduk di pertandingan Hull City, termasuk tempat membeli tiket, harga, dan informasi lainnya.

Jadwal pertandingan Hull City mendatang

Tanggal & waktu Pertandingan Tiket Lokasi Sabtu, 17 Oktober (15.00) Fulham vs Hull City Tiket Craven Cottage (tandang) Minggu, 25 Oktober (14.00) Hull City vs Brentford Tiket Stadion MKM (kandang) Sabtu, 31 Oktober (15.00) Hull City vs Ipswich Town Tiket Stadion MKM (kandang) Sabtu, 7 November (15.00) Arsenal vs Hull City Tiket Stadion Emirates (tandang) Minggu, 22 November (14.00) Hull City vs Brighton & Hove Albion Tiket Stadion MKM (kandang) Minggu, 29 November (14.05) Crystal Palace vs Hull City Tiket Selhurst Park (tandang) Rabu, 2 Desember (20.00) Hull City vs Nottingham Forest Tiket Stadion MKM (kandang) Sabtu, 5 Desember (15.00) Bournemouth vs Hull City Tiket Stadion Vitality (tandang) Sabtu, 12 Desember (15.00) Hull City vs Tottenham Hotspur Tiket Stadion MKM (kandang) Sabtu, 19 Desember (15.00) Manchester City vs Hull City Tiket Stadion Etihad (tandang) Sabtu, 26 Desember (17.30) Hull City vs Liverpool Tiket Stadion MKM (kandang) Selasa, 29 Desember (19.30) Hull City vs Leeds United Tiket Stadion MKM (kandang) Sabtu, 2 Januari (15.00) Sunderland vs Hull City Tiket Stadium of Light (tandang) Selasa, 5 Januari (19.30) Nottingham Forest vs Hull City Tiket City Ground (tandang)

Cara membeli tiket Hull City

Anda bisa membeli tiket resmi Hull City melalui Portal eTicketing klub, dengan menelepon kantor tiket, atau secara langsung di kantor tiket. Pemegang kartu musiman dan anggota juga dapat menawarkan kembali kursi pertandingan kandang yang tiketnya telah habis melalui panduan resmi Hull City Ticket Exchange.

Tiket biasanya dijual dalam beberapa tahap prioritas:

Akses prioritas : Anggota yang masih aktif mendapat kesempatan pertama untuk membeli kursi sebelum penjualan umum dibuka.

Penjualan umum : Hanya dibuka jika masih ada kursi setelah periode prioritas bagi anggota dan pemegang kartu musiman berakhir. Untuk pertandingan Liga Primer Inggris yang sangat diminati, tiket kerap habis pada tahap penjualan bagi anggota atau tahap prioritas.

Selain itu, penggemar dapat membeli tiket pertandingan Hull City di pasar sekunder. StubHub merupakan salah satu penyedia terkemuka bagi mereka yang ingin mendapatkan kursi melalui jalur alternatif, sekaligus menjadi pilihan tepercaya bagi penggemar yang berharap memperoleh tiket pada saat-saat terakhir.

Berapa harga tiket Hull City?

Harga tiket resmi pertandingan di Stadion MKM mulai dari £30 untuk dewasa, £16 untuk kategori penerima potongan harga, dan £8 untuk anak-anak. Harga yang Anda bayar bergantung pada kategori pertandingan, yakni seberapa besar daya tarik lawan, serta zona stadion tempat Anda duduk.

Pertandingan dibagi ke dalam Kategori A, B, atau C. Laga yang sangat diminati, seperti melawan klub-klub ‘Big Six’, masuk Kategori A, sedangkan pertandingan yang tidak terlalu menyita perhatian masuk Kategori C.

Harga dasar termurah, seperti yang tercantum di atas, selalu dihitung berdasarkan harga Zona 1 untuk pertandingan Kategori C. Harga meningkat sesuai dengan kategori pertandingan atau tingkat tempat duduk.

Bagian tempat duduk dan zona stadion

Stadion MKM dirancang dengan tribun satu tingkat yang menyambung mengelilingi lapangan, kecuali Tribun Barat yang memiliki tingkat kedua. Stadion ini terbagi menjadi beberapa zona harga:

Tribun Timur Chris Chilton : Tribun satu tingkat yang membentang sepanjang lapangan. Blok-blok di tengah menawarkan pemandangan premium dari sisi lapangan, sedangkan sudut tenggara memiliki area berdiri yang aman dan populer di kalangan pendukung tuan rumah yang aktif bersorak.

Tribun Barat : Bagian stadion yang paling megah. Tingkat bawah menampung bangku cadangan pemain, area media, dan ruang keramahtamahan premium. Tingkat kedua yang lebih tinggi (Barat Atas) berada pada kategori harga tertinggi di stadion karena menawarkan pemandangan menyeluruh.

Tribun Utara : Secara tradisional ditempati pendukung tuan rumah, terutama kelompok suporter yang lebih nyaring bernyanyi di blok N1–N5.

Tribun Selatan : Tribun yang diperuntukkan bagi keluarga. Area ini memiliki tempat duduk tanpa nomor kursi yang ditentukan dan menawarkan pilihan harga lebih terjangkau di stadion.

Alokasi suporter tandang : Pendukung tim tamu ditempatkan di sudut timur laut. Bagian ini mencakup sekitar 1.105 tempat berdiri yang aman.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan, atau situs penjualan kembali tiket seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Stadion MKM

Stadion MKM adalah arena olahraga dan hiburan serbaguna yang ikonis di Kingston upon Hull, Inggris. Dikenal dengan arsitektur kontemporernya yang khas, stadion ini menjadi kandang bersama bagi klub sepak bola dan liga rugbi.

Rencana pembangunan stadion ini muncul pada akhir 1990-an, ketika Dewan Kota Hull menjual saham di Kingston Communications dan menggunakan hasilnya untuk membiayai fasilitas mutakhir. Stadion tersebut dibangun dengan biaya £44 juta. Pembangunannya hanya memakan waktu 14 bulan sebelum resmi dibuka pada Desember 2002.

Stadion ini menjadi kandang bagi dua klub besar yang pindah dari stadion lama mereka yang bersejarah:

Hull City A.F.C. (Hull City): tim sepak bola ini pindah dari Boothferry Park

Hull FC (Hull FC): tim liga rugbi ini pindah dari The Boulevard

Momen berkesan di Stadion MKM

Pertandingan perdana (Desember 2002) : Hull City mengalahkan Sunderland 1-0 dalam laga persahabatan untuk meraih ‘Raich Carter Trophy’ yang baru dibentuk. Steve Melton mencetak gol pertama dalam sejarah stadion tersebut.

Awal kiprah di Liga Primer Inggris (2008) : Setelah promosi ke divisi tertinggi, laga-laga kandang pertama di Liga Primer Inggris menjadi momen legendaris, termasuk kemenangan terkenal 3-1 atas Liverpool.

Pertarungan 11 pemain (2003) : Laga pertama Hull FC di stadion ini adalah pertandingan Challenge Cup melawan Halifax. Meski dua pemain Hull diusir keluar, skuad beranggotakan 11 pemain itu berjuang meraih kemenangan berkesan dengan skor 24-16.

Perluasan di masa depan: Struktur stadion dirancang secara cermat oleh Arup Sport dan Miller Partnership agar tingkat atas tambahan dapat dibangun di atas Tribun Timur. Jika diperlukan, kapasitasnya bisa ditingkatkan menjadi 34.000 kursi.

Rekor dan statistik Hull City

Didirikan pada 1904, Hull City Association Football Club memiliki sejarah menarik yang diwarnai perjuangan di divisi-divisi bawah, kebangkitan dramatis menuju Liga Primer Inggris pada abad ke-21, serta kunjungan tak terlupakan ke Stadion Wembley.

Gelar klub dan pencapaian trofi

Juara kasta ketiga Inggris (League One / Division Three) : 4 kali

Pemenang play-off kasta kedua Inggris(Championship) : 3 kali

Rekor individu pemain

Penampilan terbanyak: Andy Davidson (579), Garreth Roberts (487)

Gol terbanyak: Chris Chilton (222), Ken Wagstaff (197)

Penantian 104 tahun berakhir (2008)

Setelah lebih dari satu abad bermain di divisi-divisi bawah, Hull City mencapai kasta tertinggi untuk pertama kalinya. Pahlawan lokal Dean Windass mencetak gol voli spektakuler pada babak pertama di Wembley dalam final play-off Championship untuk memastikan kemenangan 1-0 atas Bristol City. Kapten Ian Ashbee juga menuntaskan pencapaian terkenal dengan menjadi kapten klub di keempat kasta profesional.

Final Piala FA 2014 dan debut di Eropa

Hull City mencapai final turnamen piala utama untuk pertama kalinya pada 2014. Dalam awal laga yang gemilang di Wembley, gol James Chester dan Curtis Davies membawa Hull City unggul 2-0 atas Arsenal dalam delapan menit pertama. Arsenal bangkit untuk menang 3-2 lewat perpanjangan waktu, tetapi perjalanan bersejarah itu mengantarkan Hull ke kiprah pertama sekaligus satu-satunya di Liga Europa UEFA pada musim 2014/15.



