Cara membeli tiket Hamburger SV 2026/27: Jadwal pertandingan mendatang, harga tiket, kabar Bundesliga, dan lainnya

Setelah tujuh musim berturut-turut di 2. Bundesliga, Hamburger SV (HSV) akhirnya kembali ke kasta tertinggi Jerman musim lalu dan pada akhirnya finis di posisi ke-13. Kini mereka ingin melangkah lebih jauh, dan Anda bisa menyaksikan aksi mereka dengan memesan tiket pertandingan hari ini.

Die Rothosen aktif di pasar tranfer selama musim panas dan mereka berharap rekrutan baru mereka, termasuk Zakaria El Ouahdi, Fábio Vieira, Albert Grønbæk, dan Martin Adeline, akan memberikan kontribusi besar dalam beberapa bulan ke depan.

Meski menjalani awal liga yang berat musim ini, yang membuat mereka menelan tiga kekalahan beruntun tanpa mencetak gol, Hamburger SV meraih kemenangan 2-1 yang mendongkrak moral atas FC Köln sebelum jeda internasional, di hadapan 57.000 penonton yang memadati Volksparkstadion.

Biarkan GOAL memberi Anda informasi tiket terbaru tentang cara mendapatkan kursi di pertandingan Hamburger SV musim ini, termasuk tempat membelinya, berapa harganya, dan lainnya.

Jadwal pertandingan Hamburger SV mendatang

Tanggal & Waktu (setempat) Pertandingan Lokasi Tiket Min, 4 Okt (15.30) Laga persahabatan: Hamburger SV vs FC Copenhagen Volksparkstadion (Hamburg) Tiket Sab, 10 Okt (15.30) Bundesliga: TSG Hoffenheim vs Hamburger SV Rhein-Neckar-Arena (Sinsheim) Tiket Sab, 17 Okt (15.30) Bundesliga: Hamburger SV vs VfB Stuttgart Volksparkstadion (Hamburg) Tiket Sab, 24 Okt (15.30) Bundesliga: SC Paderborn vs Hamburger SV Home Deluxe Arena (Paderborn) Tiket Sel, 27 Okt (18.00) DFB-Pokal: Hamburger SV vs Eintracht Frankfurt Volksparkstadion (Hamburg) Tiket Min, 1 Nov (17.30) Bundesliga: Eintracht Frankfurt vs Hamburger SV Deutsche Bank Park (Frankfurt) Tiket Jum, 6 Nov (20.30) Bundesliga: Hamburger SV vs Borussia Mönchengladbach Volksparkstadion (Hamburg) Tiket Min, 22 Nov (17.30) Bundesliga: Werder Bremen vs Hamburger SV Weserstadion (Bremen) Tiket Sab, 28 Nov (17.30) Bundesliga: Hamburger SV vs Bayern Munich Volksparkstadion (Hamburg) Tiket

Cara membeli tiket Hamburger SV

Tiket resmi untuk pertandingan kandang Hamburger SV (HSV) dapat dibeli langsung melalui kanal resmi klub yang berwenang.

Klub tidak menjual tiket untuk satu musim penuh sekaligus. Sebagai gantinya, tiket dijual secara bertahap, pertandingan demi pertandingan, biasanya 4-6 pekan sebelum hari pertandingan terkait.

Penjualan mengikuti struktur prioritas yang ketat, yang berarti tanggal dan waktu pasti kapan Anda pertama kali bisa membelinya sepenuhnya bergantung pada status Anda dengan klub:

Fase 1: Anggota klub (jendela pertama) : Anggota resmi klub selalu mendapatkan akses paling awal dalam jendela prapenjualan eksklusif. Penjualan untuk anggota biasanya dimulai pukul 10.00 CET pada hari kerja tertentu yang diumumkan klub.

Fase 2: Penjualan untuk umum : Jika masih ada tiket tersisa setelah jendela prapenjualan anggota ditutup, tiket akan dirilis untuk umum. Laga dengan permintaan tinggi, seperti pertandingan melawan Gladbach atau Bayern Munich, sering kali habis terjual sepenuhnya pada fase anggota, sehingga tidak ada penjualan untuk umum.

Selain itu, fans dapat membeli tiket pertandingan Hamburger SV di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu peritel terkemuka bagi mereka yang ingin mendapatkan kursi melalui jalur alternatif, menawarkan opsi yang andal bagi fans yang berharap bisa memperoleh tiket pada menit-menit akhir.

Berapa harga tiket Hamburger SV?

Harga tiket resmi untuk pertandingan Hamburger SV (HSV) di Volksparkstadion umumnya berkisar antara €14-€76 untuk tiket pertandingan standar, sepenuhnya bergantung pada sektor tempat duduk dan level lawan.

Karena sepakbola Jerman sangat memprioritaskan pengalaman fan yang terjangkau, harga tiket tetap rendah menurut standar Eropa yang lebih luas jika dibeli langsung melalui Toko Tiket Resmi HSV.

Volksparkstadion dibagi ke dalam kategori harga berbeda berdasarkan kualitas pandangan ke lapangan dan kenyamanan:

Nordtribüne (berdiri) : Teras ikonik North Stand tempat para pendukung kandang paling fanatik berkumpul. (Rentang harga: €14-€19)

Kategori 2 (di belakang gawang) : Area tempat duduk yang berada di tingkat atas atau bawah di belakang masing-masing gawang (tribune utara dan selatan). (Rentang harga: €25-€45)

Kategori 1 (sisi lapangan / tingkat) : Tribune samping (timur dan barat) yang memberikan pandangan standar dari sisi lapangan terhadap pertandingan. (Rentang harga: €40-€65)

Cat 1 Premium (sisi tengah lapangan) : Baris tengah di tingkat bawah yang sejajar dengan garis tengah lapangan untuk pandangan optimal. (Rentang harga: €60-€76)

VIP / Hospitality : Kursi bisnis premium atau boks eksekutif, termasuk makanan, minuman, dan akses lounge. (Rentang harga: €250-€500+ per pertandingan)

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Volksparkstadion

Volksparkstadion di Hamburg, Jerman, adalah salah satu katedral sepakbola paling bersejarah dan penuh atmosfer di Eropa. Selain menjadi kandang ikonik klub Bundesliga Hamburger SV (HSV), stadion ini juga pernah menjadi tuan rumah laga-laga internasional besar di beberapa Piala Dunia dan Kejuaraan Eropa.

Lokasi ini awalnya merupakan Bahrenfelder Stadion, yang kemudian disebut Altonaer Stadion, dan diresmikan pada 1925. Rusak parah selama Perang Dunia II, kota ini kemudian membangun kembali arena tersebut, dan stadion dibuka kembali pada 1953 sebagai Volksparkstadion ('People's Park Stadium'). HSV resmi pindah ke sana satu dekade kemudian pada 1963.

Pada akhir 1990-an, stadion multi-fungsi lama itu sudah sangat ketinggalan zaman. Arena baru yang khusus untuk sepakbola dibangun di lokasi yang sama persis, tetapi lapangannya diputar 90 derajat untuk mengoptimalkan sudut pandang dan perlindungan dari angin.

Momen-momen berkesan di Volksparkstadion

Piala Dunia FIFA 1974 : Menjadi tuan rumah 'Derby Jerman' yang terkenal dan sarat muatan politik, ketika Jerman Timur mengejutkan tuan rumah sekaligus juara turnamen pada akhirnya, Jerman Barat, 1-0.

Piala Dunia FIFA 2006 : Menjadi tuan rumah lima pertandingan, termasuk duel fase grup berintensitas tinggi antara Argentina dan Pantai Gading (2-1) serta kemenangan 3-0 Italia atas Ukraina di perempat-final.

Final Liga Europa UEFA 2010 : Final perdana setelah turnamen berganti nama dari Piala UEFA. Atletico Madrid mengalahkan Fulham 2-1 setelah perpanjangan waktu.

UEFA Euro 2024 : Menjadi tuan rumah lima pertandingan turnamen, termasuk perempat-final dramatis ketika Prancis menyingkirkan Portugal lewat adu penalti.

Legenda Jam: Selama beberapa dekade, stadion ini memiliki jam digital terkenal di sudut barat laut. Jam itu menghitung setiap detik yang dihabiskan HSV di kasta tertinggi sebagai satu-satunya klub 'dinosaurus' yang tak pernah terdegradasi sejak Bundesliga dimulai pada 1963. Ketika HSV akhirnya terdegradasi pada 2018, jam itu berhenti pada 54 tahun, 261 hari, 00 jam, 21 menit, dan 13 detik, sebelum akhirnya dibongkar.

Rekor dan statistik Hamburger SV

Hamburger SV (HSV) adalah salah satu klub sepakbola tertua, paling bersejarah, dan paling sukses di Jerman. Dikenal dengan julukan Die Rothosen dan Der Dinosaurier, klub ini menikmati era keemasan mereka pada akhir 1970-an dan 1980-an.

Setelah degradasi bersejarah pada 2018, HSV menghabiskan beberapa musim di kasta kedua sebelum berhasil kembali ke Bundesliga untuk musim 2025/2026.

Prestasi klub dan sorotan trofi

Juara Jerman / Bundesliga : 6 gelar (1923, 1928, 1960, 1979, 1982, 1983)

DFB-Pokal : 3 gelar (1963, 1976, 1987)

Piala Eropa / Liga Champions UEFA : 1 gelar (1983)

Piala Winners UEFA : 1 gelar (1977)

Rekor pemain individu

Penampilan terbanyak: Manfred Kaltz (741), Uwe Seeler (581)

Gol terbanyak: Uwe Seeler (490), Herbert Wojtkowiak (154)

Kejuaraan Hantu

HSV bermain di final Kejuaraan Jerman 1922 yang terkenal melawan 1. FC Nürnberg. Pertandingan itu dihentikan karena gelap setelah berlangsung selama 3 jam. Laga ulangan juga berakhir prematur karena Nürnberg tinggal memiliki 7 pemain akibat cedera dan kartu merah. HSV dianugerahi trofi tersebut, tetapi secara resmi menolak gelar juara itu atas dasar sportivitas.

Koneksi Ballon d'Or

Legenda Inggris Kevin Keegan bermain untuk Hamburg dari 1977 hingga 1980. Saat mengenakan jersey HSV, ia memenangkan Ballon d'Or secara beruntun pada 1978 dan 1979.

Paradoks warna resmi klub

Lambang klub ini berupa berlian khas berwarna biru, hitam, dan putih, yang mencerminkan penggabungan historisnya. Namun, tim ini secara tradisional bermain dengan jersey putih dan celana pendek merah terang, itulah sebabnya mereka dijuluki 'Celana Pendek Merah' (Die Rothosen).



