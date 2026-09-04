Galatasaray meraih gelar Süper Lig untuk keempat kalinya secara beruntun musim lalu, sebuah pencapaian yang juga mereka raih pada periode 1997-2000. Tim asuhan Okan Buruk dari Istanbul kini memburu gelar kelima beruntun yang akan memecahkan rekor. Anda bisa memesan tiket untuk menyaksikan mereka bermain hari ini.

Selain membidik pemecahan rekor rangkaian gelar mereka sendiri musim ini, Galatasaray juga bisa menyamai Fenerbahçe di puncak klasemen sepanjang masa liga Turki, dengan total 28 gelar. Galatasaray juga akan berupaya membangun fondasi solid yang telah mereka letakkan di pentas Eropa. Mereka terkenal menyingkirkan Juventus musim lalu untuk mencapai babak 16 besar Liga Champions.

Victor Osimhen tetap menjadi ancaman utama Galatasaray. Setelah gagal tampil di Piala Dunia FIFA pada musim panas, penyerang bintang asal Nigeria itu akan sangat berhasrat untuk kembali beraksi. Ia mencetak 41 gol di Süper Lig dalam dua kampanye terakhir. Osimhen akan mendapat dukungan mumpuni dari sejumlah rekrutan besar musim panas seperti Rafael Leão, Aleksey Batrakov, Deniz Gül, dan Leroy Sané.

Biarkan GOAL memberi Anda semua informasi tiket terbaru tentang cara mendapatkan kursi di pertandingan Galatasaray, termasuk tempat membelinya, berapa harganya, dan banyak lagi.

Jadwal pertandingan Galatasaray mendatang

Tanggal & Waktu (lokal) Pertandingan Lokasi Tiket Rab, 9 Sep (20.00) UCL: Sporting CP vs Galatasaray Stadion José Alvalade (Lisbon) Tiket Min, 13 Sep (20.00) Süper Lig: Galatasaray vs Kocaelispor RAMS Park (Istanbul)

Tiket Sab, 19 Sep (20.00) Süper Lig: Trabzonspor vs Galatasaray Kompleks Olahraga Şenol Güneş (Trabzon) Tiket Jum, 9 Okt (18.00) Süper Lig: Galatasaray vs Kasımpaşa RAMS Park (Istanbul) Tiket Sel, 13 Okt (22.00) UCL: Galatasaray vs Barcelona RAMS Park (Istanbul) Tiket Sab, 17 Okt (18.00) Süper Lig: Gençlerbirliği vs Galatasaray Stadion Eryaman (Ankara) Tiket Rab, 21 Okt (18.45) UCL: LOSC Lille vs Galatasaray Stade Pierre Mauroy (Villeneuve-d'Ascq) Akan diumumkan Min, 25 Okt (18.00) Süper Lig: Galatasaray vs Fenerbahçe RAMS Park (Istanbul) Tiket Jum, 30 Okt (18.45) Süper Lig: Konyaspor vs Galatasaray Stadion Kota Metropolitan Konya (Konya) Tiket

Cara membeli tiket Galatasaray

Tiket resmi Galatasaray dapat dibeli melalui platform tiket terpusat Turki, Passo, dan biasanya mulai dijual antara 3-5 hari sebelum masing-masing hari pertandingan. Penjualan dibuka dalam jendela prioritas bertahap untuk anggota klub, pemegang kartu premium, dan terakhir untuk publik umum, meski pertandingan dengan permintaan tinggi jarang mencapai penjualan umum.

Untuk membeli tiket, penonton terlebih dahulu harus mendaftar kartu identitas suporter wajib sesuai undang-undang olahraga Turki. Untuk mendaftar, Anda bisa mengajukan secara online melalui Situs Passo Taraftar atau aplikasi seluler. Namun, pengunjung internasional akan memerlukan detail paspor, nomor telepon, dan foto digital.

Sambil menunggu kartu fisik untuk mendapatkan akses digital, Anda bisa menggunakan fungsi pemindaian QR e-ticket di aplikasi seluler Passo.

Selain itu, penggemar dapat membeli tiket pertandingan Galatasaray di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu peritel terkemuka bagi mereka yang ingin mendapatkan kursi melalui jalur alternatif, menawarkan opsi yang andal bagi penggemar yang berharap memperoleh tiket last-minute.

Berapa harga tiket Galatasaray?

Harga tiket resmi untuk pertandingan reguler Galatasaray di Süper Lig di RAMS Park biasanya berkisar dari ₺1.500-₺8.000+ Lira Turki (€30-€150+), tetapi dapat melonjak menjadi ₺15.000-₺30.000+ (€100-€350+) untuk spot VIP premium, derby besar Istanbul (melawan Fenerbahçe atau Beşiktaş), dan malam-malam besar Liga Champions.

Harga bervariasi di berbagai kategori tergantung tribun dan tier yang Anda pilih di RAMS Park:

Tribun Utara & Selatan (Kuzey & Güney) : Di belakang gawang, tier bawah dan atas. Markas para pendukung paling lantang. Tiket pertandingan reguler berharga sekitar ₺700-₺1.200, meningkat hingga ₺3.000 untuk laga Derby/Eropa.

Sektor Sudut & Sayap : Area lengkung sudut yang menghubungkan ujung dekat gawang dengan sisi lapangan. Tiket pertandingan reguler berharga sekitar ₺1.300-₺2.000, meningkat hingga ₺5.500 untuk laga Derby/Eropa.

Tribun Timur (Doğu) : Area duduk utama di sisi lapangan yang menawarkan pemandangan kelas satu yang sangat baik. Tiket pertandingan reguler berharga sekitar ₺2.500-₺4.500, meningkat hingga ₺10.000 untuk laga Derby/Eropa.

Tribun Barat / Boks VIP (Batı) : Tribun utama dengan layanan hospitality premium dan suite mewah. Tiket/paket pertandingan reguler berharga sekitar ₺7.000-₺12.000, meningkat hingga ₺30.000+ untuk laga Derby/Eropa.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan ulang sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang RAMS Park

RAMS Park adalah stadion sepakbola kelas dunia yang terletak di kawasan Seyrantepe di distrik Sarıyer, di sisi Eropa Istanbul. Stadion ini menjadi kandang Galatasaray sejak dibuka pada 2011 dan memiliki kapasitas 53.978.

Stadion sebelumnya milik Galatasaray, Ali Sami Yen Stadium, yang telah digunakan selama lebih dari 60 tahun dan terkenal dengan atmosfernya yang luar biasa intens, tampaknya berada di ambang keruntuhan dan bencana stadion besar bisa saja terjadi jika tetap digunakan.

Pertandingan-penting yang digelar di RAMS Park:

Rekor Kebisingan : Pada 2011, saat derby sengit Galatasaray melawan Fenerbahçe, kerumunan penuh gairah di stadion mencetak Guinness World Record untuk gemuruh penonton paling keras di stadion olahraga, mencapai 131,76 desibel yang luar biasa, lebih keras daripada mesin jet saat lepas landas!

Malam-malam Liga Champions : Venue ini telah menjadi tuan rumah malam-malam Eropa yang spektakuler melawan raksasa benua seperti Real Madrid, Barcelona, dan Manchester United. Momen-momen itu ditandai oleh pertunjukan tifo raksasa di seluruh stadion yang dibuat oleh kelompok inti suporter, ultrAslan.

Rekor Tenaga Surya: Atap stadion dipenuhi lebih dari 10.000 panel surya. Set-up ini menghasilkan listrik sebesar 4,2 megawatt, yang menghadirkan Guinness World Record lainnya untuk output tenaga surya paling kuat dari atap stadion olahraga.

Rekor dan statistik Galatasaray

Galatasaray (Galatasaray Spor Kulübü), didirikan pada 1905, adalah klub paling berprestasi dalam sejarah sepakbola Turki, dan menjadi satu-satunya tim di negara itu yang pernah memenangkan trofi besar Eropa.

Prestasi klub dan sorotan trofi

Gelar Liga Turki : 27 gelar

Piala Turki : 19 gelar

Piala UEFA : 1 gelar

Piala Super UEFA : 1 gelar

Rekor pemain individu

Penampilan terbanyak: Bülent Korkmaz (590), Fernando Muslera (551)

Gol terbanyak: Metin Oktay (538), Hakan Şükür (291)

Triumf Piala UEFA 2000

Galatasaray menuntaskan perjalanan Eropa yang luar biasa tanpa kekalahan saat mengalahkan Arsenal lewat adu penalti di final Kopenhagen. Itu membuat mereka menjadi tim Turki pertama dan satu-satunya yang meraih gelar besar Eropa.

Quadruple

Di bawah pelatih legendaris Fatih Terim, Galatasaray secara berkesan mengangkat empat trofi pada musim 1999-2000: Süper Lig Turki, Piala Turki, Piala UEFA, dan kemudian Piala Super UEFA.







