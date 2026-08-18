Cara membeli tiket Flamengo 2026: Jadwal pertandingan mendatang, harga tiket, berita Brasileirão Série A, dan lainnya

Hasrat untuk melihat Flamengo, juara bertahan Brasileiro Série A dan Copa Libertadores, beraksi begitu besar di kalangan pendukung sepak bola di seluruh dunia. Meski permintaan untuk menyaksikan Rubro-Negro turun ke lapangan di Stadion Maracanã yang ikonik di Rio de Janeiro sangat tinggi, kesempatan mendapatkan tiket masih tersedia.

Setelah meraih gelar liga kedelapan mereka pada musim lalu, yang membuat mereka menjadi tim dengan gelar terbanyak kedua bersama dalam sejarah Brasil, Flamengo kini berusaha menambah lagi koleksi trofi mereka sebelum musim ini mencapai klimaks.



Dengan bintang-bintang Brasil seperti Pedro, Lucas Paquetá, Samuel Lino serta rekrutan asing seperti Giorgian de Arrascaeta dan Jorginho yang tampil memukau untuk para pendukung setia Flamengo dari pekan ke pekan, tidak ada waktu yang lebih tepat selain sekarang untuk mengamankan kursi pertandingan Anda.

Bagaimana cara mendapatkan tiket untuk menyaksikan Flamengo menampilkan kelas master sepak bola musim ini? Biarkan GOAL memberi Anda panduan lengkap soal harganya dan lainnya.

Pertandingan Flamengo berikutnya

Tanggal & Waktu (lokal) Pertandingan Lokasi Tiket Sab, 22 Agu (20.30) Cruzeiro vs Flamengo Mineirão, Belo Horizonte Tiket Min, 30 Agu (16.00) Flamengo vs Botafogo Maracanã, Rio de Janeiro Tiket Min, 6 Sep (16.00) Clube do Remo vs Flamengo Baenão, Belém Tiket Min, 13 Sep (15.00) Flamengo vs Corinthians Maracanã, Rio de Janeiro Tiket Min, 20 Sep (15.00) Flamengo vs Red Bull Bragantino Maracanã, Rio de Janeiro Tiket Rab, 7 Okt (15.00) Santos FC vs Flamengo Urbano Caldeira, Santos Tiket Min, 11 Okt (15.00) Flamengo vs Fluminense Maracanã, Rio de Janeiro Tiket

Cara membeli tiket Flamengo

Anda bisa membeli tiket resmi Flamengo secara online melalui portal resmi Flamengo Ingressos atau secara langsung di markas klub di Gávea dan loket Stadion Maracanã. Tiket untuk publik umum biasanya mulai dijual tiga hingga empat hari sebelum pertandingan, tepat setelah periode prioritas anggota klub ditutup.

Anggota resmi klub Flamengo dalam program Nação Sócio-Torcedor menerima prioritas signifikan dan peluang yang lebih baik untuk membeli tiket pertandingan.

Jendela penjualan tiket dibuka secara berurutan berdasarkan tingkat keanggotaan, dengan paket level lebih tinggi seperti Diamond/Platinum atau level Maraca bisa membeli lebih dahulu, disusul level yang lebih rendah dan paket nasional seperti Nação Sem Fronteiras. Anggota juga bisa mendapatkan potongan hingga 50% dari harga tiket standar untuk beberapa pertandingan regional dan nasional.

Selain itu, fan juga bisa membeli tiket pertandingan Flamengo di pasar sekunder. Ticombo adalah salah satu peritel terkemuka bagi mereka yang ingin mendapatkan kursi melalui jalur alternatif, menawarkan opsi yang andal bagi fan yang berharap mendapatkan tiket pada saat-saat terakhir.

Berapa harga tiket Flamengo?

Harga resmi tiket untuk pertandingan kandang standar Flamengo di Maracanã, Rio, umumnya berkisar dari R$ 80 hingga R$ 500 (sekitar $15-$90) untuk publik umum, tergantung kategori tempat duduk. Namun, harga bisa menjadi dua kali lipat atau bahkan tiga kali lipat untuk pertandingan besar seperti derby Fla-Flu (Flamengo vs Fluminense), yang berikutnya berlangsung pada 11 Oktober seperti ditunjukkan di atas, atau laga fase gugur Copa Libertadores.

Klub menerapkan struktur prioritas yang ketat, dengan potongan harga besar untuk anggota Nação (klub suporter), yang membayar mulai dari hanya R$ 20 untuk kursi dasar.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan ulang sekunder seperti Ticombo untuk ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Maracana

Stadion Maracanã di Rio de Janeiro, Brasil, yang secara resmi bernama Estádio Jornalista Mário Filho, secara luas dianggap sebagai kuil sepak bola global yang utama. Sebuah venue yang masuk dalam daftar stadion yang wajib dikunjungi oleh setiap pendukung sepak bola.

Dibangun untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 1950, stadion ini pernah menjadi yang terbesar di planet ini dengan kapasitas mencengangkan hampir 200.000 penonton berdiri. Setelah modernisasi besar-besaran untuk memenuhi standar keselamatan yang ketat, saat ini stadion tersebut beroperasi sebagai arena dengan seluruh kursi duduk dan kapasitas 78.838 kursi.

Maracanã tetap menjadi stadion terbesar di Brasil dan monumen legendaris budaya olahraga Amerika Selatan. Selain menjadi kandang bersama bagi dua raksasa klub Rio, Flamengo dan Fluminense, stadion ini juga rutin menggelar pertandingan penting tim nasional Brasil.

Putra sepak bola paling dicintai Brasil, Pele, memiliki banyak momen berkesan di Maracana. Ia menjalani debut untuk tim nasional di sana pada 1957 dan 12 tahun kemudian, pada 1969, ia mencetak gol ke-1.000 ('O Milésimo') dalam karier profesionalnya saat mengeksekusi penalti untuk Santos melawan Vasco da Gama. Pele juga memainkan pertandingan terakhirnya untuk Brasil di stadion tersebut pada 1971.

Daftar rekor dan statistik Flamengo

Flamengo (Clube de Regatas do Flamengo) adalah salah satu klub sepak bola tersukses dan dengan dukungan paling luas di dunia. Berbasis di Rio de Janeiro, mereka memegang catatan prestisius tidak pernah terdegradasi dari kasta tertinggi sepak bola Brasil.

Prestasi dan sorotan trofi

Trofi dunia: 1 Piala Interkontinental (1981).

Trofi kontinental: 4 gelar Copa Libertadores (1981, 2019, 2022, 2025).

Kejuaraan nasional: 8 gelar Campeonato Brasileiro Série A (1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020, 2025).

Piala nasional: 5 trofi Copa do Brasil (1990, 2006, 2013, 2022, 2024).

Rekor individu pemain

Penampilan terbanyak: Junior (876), Zico (732)

Gol terbanyak: Zico (508), Dida (264)

Rangkaian tak terkalahkan

Flamengo terkenal mencatat 52 pertandingan beruntun tanpa kekalahan di semua kompetisi antara 1978-79, dipimpin oleh generasi emas Zico dan Junior.



