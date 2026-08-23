Cara membeli tiket Feyenoord 2026/27: Jadwal pertandingan mendatang, harga tiket, kabar Eredivisie, dan lainnya

Sebagai salah satu dari 'Tiga Besar' klub sepak bola Belanda, tidak mengherankan jika Feyenoord mampu finis di tiga besar Eredivisie dalam masing-masing dari lima musim terakhir.

Namun, terlepas dari performa dan hasil yang menjanjikan belakangan ini, klub asal Rotterdam itu sangat ingin kembali meraih trofi liga, sebuah pencapaian yang baru mereka raih dua kali pada abad ke-21 (2017 & 2023).

Feyenoord meraih gelar Eredivisie pertama mereka dalam 18 tahun pada 2017 di bawah arahan Giovanni van Bronckhorst, dan mantan bek bintang Belanda itu kembali ke kursi panas De Kuip pada musim panas ini setelah jeda 7 tahun.

Apakah fans Feyenoord akan menikmati musim yang layak dikenang? Anda bisa bergabung dengan mereka dengan memesan tiket pertandingan hari ini. Biarkan GOAL memberikan semua informasi terbaru tentang bagaimana Anda bisa mengamankan kursi di laga-laga Feyenoord mendatang, termasuk tempat membelinya, berapa harganya, dan lainnya.

Jadwal pertandingan Feyenoord mendatang

Tanggal & Waktu (lokal) Pertandingan Lokasi Tiket Min, 30 Agu (14.30) Feyenoord vs ADO Den Haag De Kuip (Rotterdam) Tiket Sab, 5 Sep (16.30) NEC vs Feyenoord Goffertstadion (Nijmegen) Tiket Min, 13 Sep (16.45) PEC Zwolle vs Feyenoord stadion MAC³PARK (Zwolle) Tiket Min, 20 Sep (14.15) Feyenoord vs Utrecht De Kuip (Rotterdam) Tiket Sab, 10 Okt (18.45) Feyenoord vs AZ De Kuip (Rotterdam) Tiket Sab, 17 Okt (20.00) Telstar vs Feyenoord stadion BUKO (Velsen-Zuid) Tiket Min, 25 Okt (14.30) PSV Eindhoven vs Feyenoord Philips Stadion (Eindhoven) Tiket Sab, 31 Okt (16.30) Feyenoord vs Fortuna Sittard De Kuip (Rotterdam) Tiket Min, 8 Nov (12.15) Heerenveen vs Feyenoord Abe Lenstra Stadion (Heerenveen) Tiket

Cara membeli tiket Feyenoord

Anda bisa membeli tiket resmi pertandingan Feyenoord secara online, langsung melalui Ticketshop resmi klub. Anda perlu membuat akun 'My Feyenoord' gratis untuk menyelesaikan pembelian.

Jika laga kandang terjual habis, klub juga menyediakan marketplace penjualan ulang resmi langsung di dalam portal tiket mereka, yang memastikan semua tiket yang dibeli sepenuhnya terverifikasi dan valid.

Tiket tidak dijual sekaligus. Sebaliknya, tiket dirilis secara bertahap sepanjang musim. Tiket pertandingan umum biasanya mulai dijual online 2-4 minggu sebelum hari pertandingan.

Feyenoord menerapkan sistem prioritas bertingkat yang ketat untuk jendela penjualannya. Anggota berbayar Het Legioen (klub suporter resmi) dan Kameraadjes (klub junior) mendapatkan akses eksklusif ke dua jendela prioritas pertama. Jika masih ada tiket tersisa setelah jendela untuk anggota ditutup, tiket tersebut kemudian akan masuk ke penjualan umum.

Selain itu, fans juga dapat membeli tiket pertandingan Feyenoord di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu retailer terkemuka bagi mereka yang ingin mengamankan kursi melalui jalur alternatif, menawarkan opsi yang andal bagi fans yang berharap mendapatkan tiket pada saat-saat terakhir.

Berapa harga tiket Feyenoord?

Tiket resmi satu pertandingan untuk laga Feyenoord di De Kuip umumnya berkisar antara €20-€85, tetapi harga sangat bergantung pada lawan dan kompetisinya.

Pertandingan Eredivisie standar biasanya akan berada di kisaran bawah rentang harga tersebut, sedangkan duel besar seperti De Klassieker (Feyenoord vs Ajax) atau laga Eropa akan dibanderol jauh lebih mahal.

Bagian tempat duduk di De Kuip

Stadion ini dibagi menjadi empat tribun utama yang berbeda, terbagi antara tingkat bawah (ditandai dengan huruf tunggal, misalnya Vak S) dan tingkat atas (ditandai dengan huruf ganda, misalnya Vak SS):

Maastribune (Tribun Barat): Ini berfungsi sebagai tribun utama tempat boks eksekutif, area VIP, kursi bisnis, dan terowongan pemain berada. Maasgebouw (ruang acara serbaguna dan gedung perkantoran) terletak tepat di belakang tribun ini.

Olympiatribune (Tribun Timur): Terletak tepat berseberangan dengan Maastribune, sisi panjang ini menawarkan pemandangan garis tepi lapangan yang sangat baik. Bagian tengah seperti Z2 dan Z3 sangat diminati dan dibanderol premium.

Gerard Meijertribune (Tribun Utara): Tribun di belakang gawang ini terkenal karena menjadi tempat pendukung Feyenoord yang paling bersemangat dan paling vokal, yang secara kolektif dikenal sebagai Het Legioen.

Marathontribune (Tribun Selatan): Berada di belakang gawang yang berlawanan, tribun ini secara tradisional merujuk pada gerbang maraton bersejarah dan biasanya menampung baik fans tuan rumah reguler maupun bagian yang ditetapkan untuk pendukung tim tamu.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan ulang sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang De Kuip

Stadion Feijenoord, yang secara universal dikenal dengan julukan ikonisnya De Kuip ('Bak'), adalah salah satu venue sepak bola paling dihormati di Eropa. Terletak di tepi selatan sungai Meuse di Rotterdam, arena berkapasitas 51.117 kursi ini telah menjadi kandang Feyenoord sejak 1937.

Dikenal karena arsitekturnya yang brilian, sejarahnya yang kaya, dan bisa dibilang atmosfer paling mengintimidasi serta paling riuh di Belanda, De Kuip adalah katedral sejati bagi budaya sepak bola.

Awalnya dapat menampung hingga 64.000 penonton, dan pernah mencapai hampir 69.000, renovasi besar pada 1994 mengubah De Kuip menjadi venue dengan seluruh kursi duduk. Pada awal tahun ini, Feyenoord mengambil kendali operasional penuh dengan mengakuisisi lebih dari 95% saham stadion, yang mengukuhkan masa depannya.

De Kuip kerap disebut sebagai rumah sepak bola Belanda, karena telah menjadi tuan rumah rekor 11 final klub Eropa dan hampir 150 pertandingan tim nasional Belanda.

Pertandingan bersejarah yang digelar di De Kuip:

Final Piala UEFA 1974 (leg kedua): De Kuip menyaksikan Feyenoord mengangkat trofi Piala UEFA setelah mengalahkan Tottenham Hotspur, yang menegaskan puncak era keemasan klub.

Final Euro 2000: Turnamen Euro 2000 yang legendaris mencapai puncaknya di De Kuip, ketika David Trezeguet mencetak golden goal dramatis untuk mengamankan gelar juara bagi Prancis atas Italia.

Final Piala UEFA 2002: Pada salah satu malam terbesar dalam sejarah stadion ini, Feyenoord memainkan final di lapangan mereka sendiri, mengalahkan Borussia Dortmund 3-2 untuk meraih kejayaan Eropa.

Pusat konser legendaris: Di luar olahraga, De Kuip menjadi venue musik bersejarah dimulai dengan Bob Dylan pada 1978. Stadion ini menjadi tuan rumah tur stadion ikonis untuk Michael Jackson, U2, Madonna, dan David Bowie. Namun, karena undang-undang permukiman dan regulasi polusi suara, kota tersebut menghentikan konser besar di De Kuip setelah pertengahan 2025.

Rekor dan statistik Feyenoord

Feyenoord adalah salah satu klub paling sukses dan paling bersejarah dalam sepak bola Belanda, yang dikenal secara global sebagai tim Belanda pertama yang pernah menjuarai European Cup.

Didirikan pada 1908 di lingkungan kelas pekerja di Rotterdam, klub ini merupakan bagian dari 'Tiga Besar' tradisional Eredivisie bersama rival Ajax dan PSV Eindhoven.

Prestasi klub dan sorotan trofi

Eredivisie (Kejuaraan Belanda) : 16 Gelar

Piala KNVB (Piala Belanda) : 14 Gelar

Liga Champions UEFA / European Cup : 1 Gelar (1970)

Liga Europa UEFA / Piala UEFA : 2 Gelar (1974 & 2002)

Rekor pemain individu

Penampilan terbanyak: Coen Moulijn (523), Wim Jansen (507)

Gol terbanyak: Cor van der Gijp (177), Ove Kindvall (147)

Kehadiran beruntun di kasta tertinggi

Feyenoord telah bermain tanpa putus di kasta tertinggi Belanda sejak promosi pada 1921, lebih lama daripada klub lain mana pun di negara itu. Mereka belum pernah terdegradasi dari Eredivisie.

Jersey No.12

Feyenoord tidak pernah memberikan jersey nomor 12 kepada pemain mana pun. Nomor itu dipensiunkan secara permanen dan sepenuhnya didedikasikan untuk Het Legioen (Legion), basis suporter klub yang terkenal garang dan setia, yang bertindak sebagai 'pemain ke-12' mereka.

Cruyff Turn yang paling pamungkas

Pada 1983, ikon Ajax & Belanda Johan Cruyff sangat marah kepada manajemen Ajax terkait negosiasi kontrak. Untuk membalas dendam, ia menandatangani kontrak dengan rival sengit Feyenoord untuk musim profesional terakhirnya, dan membawa klub Rotterdam itu meraih dwigelar domestik liga dan piala yang fenomenal pada 1984.



