Cara membeli tiket Fenerbahçe 2026/27: Jadwal pertandingan mendatang, harga tiket, kabar Süper Lig, dan lainnya

Meski sempat memuncaki klasemen liga Turki pada 28 kesempatan yang memecahkan rekor, Fenerbahce belakangan menderita kasus parah nyaris juara, finis sebagai runner-up dalam masing-masing dari lima musim terakhir, dan kalah dari Galatasaray dalam empat kampanye Süper Lig beruntun.

Bisakah mereka akhirnya mematahkan cengkeraman rival sekotanya itu? Anda bisa menjadi bagian dari gelora dukungan Fener dengan memesan tiket pertandingan hari ini.

Sebagai salah satu klub multi-olahraga Turkiye yang paling sukses, kaya, dan didukung luas, Fenerbahce memiliki basis penggemar global yang sangat besar, dengan estimasi 25-35 juta pendukung di seluruh dunia. Salah satu alasan utama mengapa penggemar sepakbola senang menyaksikan raksasa Istanbul itu beraksi adalah karena laga-laga di Stadion Şükrü Saracoğlu menghadirkan atmosfer pertandingan yang menggetarkan dan berintensitas tinggi.

Dengan sederet pendatang baru bernama besar, seperti Vedat Muriqi, Mason Greenwood, Sidiki Cherif, Nathan Ake dan Romelu Lukaku, musim ini menjanjikan kenangan tersendiri bagi Fenerbahce. Biarkan GOAL memberi Anda panduan lengkap tentang cara mendapatkan kursi, berapa harganya, dan banyak lagi.

Jadwal Fenerbahçe mendatang

Tanggal & Waktu (lokal) Pertandingan Lokasi Tiket Sab, 5 Sep (20.00) Süper Lig: Fenerbahçe vs Beşiktaş Stadion Şükrü Saracoğlu (Istanbul) Tiket Kam, 10 Sep (19.45) UCL: Fenerbahçe vs Roma Stadion Şükrü Saracoğlu (Istanbul) Tiket Sen, 14 Sep (20.00) Süper Lig: Gaziantep vs Fenerbahçe Stadion Gaziantep (Gaziantep) Tiket Min, 20 Sep (17.00) Süper Lig: Fenerbahçe vs Eyüpspor Stadion Şükrü Saracoğlu (Istanbul) Tiket Min, 11 Okt (18.00) Süper Lig: Rizespor vs Fenerbahçe Stadion Çaykur Didi (Rize) Tiket Rab, 14 Okt (20.00) UCL: Aston Villa vs Fenerbahçe Villa Park (Birmingham) Tiket Min, 18 Okt (18.00) Süper Lig: Fenerbahçe vs Alanyaspor Stadion Şükrü Saracoğlu (Istanbul) Tiket Sel, 20 Okt (19.45) UCL: Fenerbahçe vs Slavia Prague Stadion Şükrü Saracoğlu (Istanbul) Tiket Min, 25 Okt (18.00) Süper Lig: Galatasaray vs Fenerbahçe Kompleks Olahraga Ali Sami Yen RAMS Park (Istanbul) Tiket

Cara membeli tiket Fenerbahçe

Anda bisa membeli tiket resmi Fenerbahçe melalui Passo atau lewat loket tiket di Stadion Şükrü Saracoğlu di Istanbul. Untuk mendaftar di Passo (atau aplikasi mobile Passo), yang merupakan sistem tiket resmi untuk sepakbola Turki. Anda akan memerlukan detail kartu identitas atau paspor.

Tiket resmi biasanya mulai dijual 3-5 hari sebelum hari pertandingan, meski laga dengan permintaan tinggi bisa mengikuti jendela rilis yang berbeda atau memerlukan prioritas keanggotaan klub, jadi memeriksa pengumuman lebih awal sangat penting.

Selain itu, penggemar bisa membeli tiket pertandingan Fenerbahçe di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu penjual terkemuka bagi mereka yang ingin mendapatkan kursi melalui saluran alternatif, menawarkan opsi andal bagi penggemar yang berharap memperoleh tiket pada menit-menit terakhir.

Berapa harga tiket Fenerbahçe?

Tiket resmi untuk pertandingan Fenerbahçe di Stadion Şükrü Saracoğlu di Istanbul umumnya berkisar antara €30-€100 (sekitar 1.200-3.800+ TL) untuk laga standar Süper Lig, sangat bergantung pada lawan dan kategori tempat duduk.

Stadion Fenerbahçe dibagi ke dalam beberapa kategori dan blok tempat duduk utama:

Di Belakang Gawang / Kale Arkası (Tribun Utara / Migros dan Spor Toto/Tribun Selatan): Ini adalah sektor pendukung yang bersemangat dan vokal, termasuk ultras inti. Harga tiket berkisar antara $30-$50 untuk pertandingan liga reguler.

Tribun Atas / Üst Tribün (Maraton Üst dan Fenerium Üst): Kursi yang lebih tinggi di sisi lapangan, menawarkan perspektif menonton yang sangat baik. Harga tiket berkisar antara €40-€65.

Tribun Bawah / Alt Tribün (Maraton Alt dan Fenerium Alt): Tempat duduk premium setingkat lapangan di sisi garis lapangan, memberikan jarak yang dekat dengan para pemain dan bangku cadangan. Harga tiket berkisar antara €70-€100+ untuk pertandingan standar.

Paket VIP dan Hospitalitas: Termasuk akses lounge mewah, katering, dan tempat duduk utama di area tengah. Harga berkisar antara €150-€300+.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan ulang sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Stadion Şükrü Saracoğlu

Stadion Şükrü Saracoğlu, yang saat ini dikenal karena alasan sponsor sebagai Kompleks Olahraga Chobani Stadium Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu, adalah salah satu arena sepakbola paling legendaris, mengintimidasi, dan signifikan secara historis di Eropa. Stadion ini kerap diagungkan oleh basis penggemarnya yang penuh gairah sebagai 'The Temple'.

Terletak di distrik Kadıköy yang semarak di sisi Asia Istanbul, arena dengan seluruh kursi berkapasitas 47.430 hingga 50.530 ini serves has been kandang raksasa multi-olahraga Turki Fenerbahçe sejak dibuka pada 1908.

Pertandingan-pertandingan berkesan yang digelar di Stadion Şükrü Saracoğlu antara lain sebagai berikut:

Final UEFA Cup (2009) : Stadion ini menjadi tuan rumah final UEFA Cup terakhir, dengan Shakhtar Donetsk mengalahkan Werder Bremen 2-1. Luiz Adriano membuka skor untuk Shakhtar, Naldo menyamakan kedudukan untuk Bremen, dan Jadson mencetak gol penentu bersejarah pada babak tambahan menit ke-97.

Derby Legendaris 6-0 (2002) : Dalam edisi paling terkenal dari Intercontinental Derby yang sengit, Fenerbahçe benar-benar mendominasi rival abadinya, Galatasaray. Meski bermain dengan 10 orang, Fenerbahçe mencetak enam gol tanpa balas, yang diakhiri dengan gol terakhir dari Ümit Özat. Skor '6-0' tetap menjadi bagian inti dari cerita rakyat klub.

Hat-trick Şanlı vs Manchester United (2004) : Dalam laga fase grup Liga Champions yang gemerlap, pahlawan kultus Tuncay Şanlı mencetak hat-trick menakjubkan, termasuk tendangan salto spektakuler, untuk menenggelamkan Manchester United asuhan Alex Ferguson.

Padang Sang Pendeta: Sebelum ada struktur beton apa pun, lahan tempat Stadion Şükrü Saracoğlu kini berdiri dikenal sebagai Papazın Çayırı (Padang Sang Pendeta). Tempat itu menjadi lapangan sepakbola resmi pertama di negara itu, lokasi pertandingan-pertandingan awal Liga Sepakbola Istanbul dimainkan.

Rekor dan statistik Fenerbahçe

Fenerbahçe (Fenerbahçe Spor Kulübü), didirikan pada 1907, adalah salah satu klub multi-olahraga tertua, tersukses, dan paling didukung penuh gairah di Turki. Tim sepakbolanya memiliki sejarah kaya yang dipenuhi rekor-rekor legendaris dan koleksi trofi yang sangat besar.

Gelar klub dan sorotan trofi

Gelar Liga Turki : 28 gelar

Piala Turki : 7 gelar

Rekor pemain individu

Penampilan terbanyak (resmi): Müjdat Yetkiner (570), Volkan Demirel (525)

Gol terbanyak: Zeki Rıza Sporel (470), Lefter Küçükandonyadis (423)

Rangkaian tak terkalahkan pamungkas

Hebatnya, Fenerbahçe memenangi musim Liga Sepakbola Istanbul 1912-13 dan 1922-23 tanpa kebobolan satu gol pun. Belakangan, klub ini mencatat tonggak domestik modern baru dengan menuntaskan laju 32 pertandingan liga tanpa kekalahan sepanjang 2023 dan 2024.

Apa arti sebuah nama?

'Fenerbahçe' secara harfiah diterjemahkan sebagai 'Taman Mercusuar' dalam bahasa Turki. Nama itu diambil dari mercusuar bersejarah yang terletak di tanjung Fenerbahçe di Istanbul. Warna asli klub adalah kuning dan putih, sesuai bunga bakung kuning yang bermekaran di sekitar mercusuar, sebelum berubah menjadi kuning dan biru tua pada 1910.

Malam Eropa melawan Bordeaux

Fenerbahçe secara terkenal mengejutkan juara Prancis Bordeaux dengan menyingkirkan mereka di putaran pertama European Cup pada 1985. Saat itu, hasil tersebut merupakan kejutan besar yang mengubah persepsi terhadap sepakbola Turki di seluruh Eropa.



