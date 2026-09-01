Meski memuncaki klasemen liga Turki sebanyak 28 kali, yang merupakan rekor, Fenerbahce belakangan ini menderita sindrom finis di posisi kedua, dengan menjadi runner-up dalam masing-masing dari lima musim terakhir, dan mereka kalah bersaing dari Galatasaray dalam empat kampanye Süper Lig beruntun.

Bisakah mereka akhirnya mematahkan dominasi rival sekotanya itu? Anda bisa menjadi bagian dari lautan pendukung fanatik Fener dengan memesan tiket pertandingan hari ini.

Sebagai salah satu klub multi-olahraga paling sukses, kaya, dan didukung luas di Turkiye, Fenerbahce memiliki basis penggemar global yang sangat besar, dengan perkiraan 25-35 juta pendukung di seluruh dunia. Salah satu alasan utama mengapa penggemar sepakbola suka menyaksikan raksasa Istanbul itu beraksi adalah karena laga-laga di Stadion Şükrü Saracoğlu menghadirkan atmosfer hari pertandingan yang menggetarkan dan penuh energi.

Dengan sederet pendatang baru ternama, seperti Vedat Muriqi, Mason Greenwood, Sidiki Cherif, Nathan Ake dan Romelu Lukaku, musim ini menjanjikan kenangan yang tak terlupakan bagi Fenerbahce. Biarkan GOAL memberi Anda panduan lengkap tentang cara mengamankan kursi, berapa harganya, dan banyak lagi.

Pertandingan Fenerbahçe mendatang

Tanggal & Waktu (lokal) Pertandingan Lokasi Tiket Sab, 5 Sep (20.00) Süper Lig: Fenerbahçe vs Beşiktaş Stadion Şükrü Saracoğlu (Istanbul) Tiket Kam, 10 Sep (19.45) Liga Champions: Fenerbahçe vs Roma Stadion Şükrü Saracoğlu (Istanbul) Tiket Sen, 14 Sep (20.00) Süper Lig: Gaziantep vs Fenerbahçe Stadion Gaziantep (Gaziantep) Tiket Min, 20 Sep (17.00) Süper Lig: Fenerbahçe vs Eyüpspor Stadion Şükrü Saracoğlu (Istanbul) Tiket Min, 11 Okt (18.00) Süper Lig: Rizespor vs Fenerbahçe Stadion Çaykur Didi (Rize) Tiket Rab, 14 Okt (20.00) Liga Champions: Aston Villa vs Fenerbahçe Villa Park (Birmingham) Tiket Min, 18 Okt (18.00) Süper Lig: Fenerbahçe vs Alanyaspor Stadion Şükrü Saracoğlu (Istanbul) Tiket Sel, 20 Okt (19.45) Liga Champions: Fenerbahçe vs Slavia Prague Stadion Şükrü Saracoğlu (Istanbul) Tiket Min, 25 Okt (18.00) Süper Lig: Galatasaray vs Fenerbahçe Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park (Istanbul) Tiket

Cara membeli tiket Fenerbahçe

Anda bisa membeli tiket resmi Fenerbahçe melalui Passo atau lewat loket tiket di Stadion Şükrü Saracoğlu di Istanbul. Untuk mendaftar di Passo (atau aplikasi seluler Passo), yang merupakan sistem tiket resmi untuk sepakbola Turki. Anda akan memerlukan detail kartu identitas atau paspor Anda.

Tiket resmi biasanya mulai dijual 3-5 hari sebelum hari pertandingan, meski laga dengan permintaan tinggi bisa mengikuti periode rilis yang berbeda atau memerlukan prioritas keanggotaan klub, jadi memeriksa pengumuman lebih awal sangat penting.

Selain itu, penggemar bisa membeli tiket pertandingan Fenerbahçe di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu peritel terkemuka bagi mereka yang ingin mengamankan kursi melalui jalur alternatif, menawarkan opsi yang dapat diandalkan bagi penggemar yang berharap mendapatkan tiket pada menit-menit terakhir.

Berapa harga tiket Fenerbahçe?

Tiket resmi untuk pertandingan Fenerbahçe di Stadion Şükrü Saracoğlu di Istanbul umumnya berkisar antara €30-€100 (sekitar 1.200-3.800+ TL) untuk laga standar Süper Lig, sangat bergantung pada lawan dan kategori tempat duduk.

Stadion Fenerbahçe dibagi menjadi beberapa kategori dan blok tempat duduk utama:

Belakang Gawang / Kale Arkası (Tribun Utara / Migros dan Spor Toto/Tribun Selatan): Ini adalah bagian pendukung yang bersemangat dan vokal (termasuk inti ultras). Harga tiket berkisar dari $30-$50 untuk pertandingan liga reguler.

Tingkat Atas / Üst Tribün (Maraton Üst dan Fenerium Üst): Kursi yang lebih tinggi di sisi lapangan, menawarkan sudut pandang yang sangat baik. Harga tiket berkisar dari €40-€65.

Tingkat Bawah / Alt Tribün (Maraton Alt dan Fenerium Alt): Tempat duduk premium setingkat lapangan di sepanjang sisi lapangan, memberikan kedekatan dengan pemain dan bangku cadangan. Harga tiket berkisar dari €70-€100+ untuk pertandingan standar.

Paket VIP dan Hospitalitas: Termasuk akses lounge mewah, katering, dan tempat duduk utama di area tengah. Harga berkisar dari €150-€300+.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan ulang sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan saat ini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Stadion Şükrü Saracoğlu

Stadion Şükrü Saracoğlu, yang saat ini dikenal karena alasan sponsor sebagai Kompleks Olahraga Chobani Stadium Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu, adalah salah satu arena sepakbola paling legendaris, mengintimidasi, dan bersejarah di Eropa. Stadion ini kerap diagungkan oleh basis pendukung fanatiknya sebagai 'The Temple'.

Terletak di distrik Kadıköy yang semarak di sisi Asia Istanbul, arena all-seater berkapasitas 47.430 hingga 50.530 ini serves telah menjadi kandang raksasa multi-olahraga Turki, Fenerbahçe, sejak dibuka pada 1908.

Pertandingan-pertandingan berkesan yang digelar di Stadion Şükrü Saracoğlu mencakup yang berikut ini:

Final Piala UEFA (2009) : Stadion ini menjadi tuan rumah final Piala UEFA terakhir, dengan Shakhtar Donetsk mengalahkan Werder Bremen 2-1. Luiz Adriano membuka skor untuk Shakhtar, Naldo menyamakan kedudukan untuk Bremen, dan Jadson mencetak gol penentu bersejarah di babak tambahan pada menit ke-97.

Derbi Legendaris 6-0 (2002) : Dalam edisi paling terkenal dari Derbi Antarbenua yang sengit, Fenerbahçe benar-benar mendominasi rival abadinya, Galatasaray. Meski harus bermain dengan 10 orang, Fenerbahçe mencetak enam gol tanpa balas, ditutup dengan gol terakhir dari Ümit Özat. Skor '6-0' tetap menjadi bagian penting dari cerita rakyat klub.

Hat-trick Şanlı vs Manchester United (2004) : Dalam laga fase grup Liga Champions yang gemerlap, pahlawan kultus Tuncay Şanlı mencetak hat-trick menakjubkan, termasuk tendangan salto spektakuler, untuk menenggelamkan Manchester United asuhan Alex Ferguson.

Padang Sang Imam: Sebelum ada struktur beton apa pun, lahan tempat Stadion Şükrü Saracoğlu kini berdiri dikenal sebagai Papazın Çayırı (Padang Sang Imam). Tempat itu berfungsi sebagai lapangan sepakbola resmi pertama di negara tersebut, tempat pertandingan-pertandingan paling awal Liga Sepakbola Istanbul dimainkan.

Rekor dan statistik Fenerbahçe

Fenerbahçe (Fenerbahçe Spor Kulübü), didirikan pada 1907, adalah salah satu klub multi-olahraga tertua, paling sukses, dan paling didukung dengan penuh gairah di Turki. Tim sepakbolanya memiliki sejarah kaya yang dipenuhi rekor legendaris dan koleksi trofi yang sangat besar.

Gelar klub dan sorotan trofi

Gelar juara Liga Turki : 28 gelar

Piala Turki : 7 gelar

Rekor pemain individu

Penampilan terbanyak (resmi): Müjdat Yetkiner (570), Volkan Demirel (525)

Gol terbanyak: Zeki Rıza Sporel (470), Lefter Küçükandonyadis (423)

Rangkaian tak terkalahkan terbaik

Hebatnya, Fenerbahçe menjuarai musim Liga Sepakbola Istanbul 1912-13 dan 1922-23 tanpa kebobolan satu gol pun. Belakangan, klub ini menetapkan tonggak domestik modern baru dengan menyelesaikan rangkaian 32 pertandingan liga tanpa kalah selama 2023 dan 2024.

Apa arti sebuah nama?

'Fenerbahçe' secara harfiah diterjemahkan sebagai 'Taman Mercusuar' dalam bahasa Turki. Nama itu diambil dari mercusuar bersejarah yang berada di tanjung Fenerbahçe di Istanbul. Warna asli klub adalah kuning dan putih, sesuai dengan bunga dafodil yang mekar di sekitar mercusuar, sebelum berubah menjadi kuning dan biru tua pada 1910.

Malam Eropa melawan Bordeaux

Fenerbahçe secara terkenal mengejutkan juara Prancis Bordeaux dengan menyingkirkan mereka di putaran pertama European Cup pada 1985. Pada saat itu, ini adalah kejutan besar yang mengubah persepsi terhadap sepakbola Turki di seluruh Eropa.



