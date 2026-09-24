Setelah tiga tahun berkutat di 2. Bundesliga, FC Schalke 04 kembali ke kasta tertinggi. Rata-rata jumlah penonton di Veltins-Arena melampaui 60.000 orang dalam masing-masing dari empat musim terakhir, dan stadion itu dipastikan kembali dipadati penonton dalam beberapa bulan mendatang. Anda bisa bergabung dengan para pendukungnya dengan memesan tiket pertandingan Schalke 04 hari ini.

Ketika Schalke 04 terakhir kali promosi ke Bundesliga pada musim 2021/22, mereka langsung terdegradasi lagi. Kali ini, mereka tentu bertekad menghindari nasib serupa. Selain mempertahankan para pemain yang membantu mereka mencapai puncak klasemen 2. Bundesliga musim lalu, Schalke mendatangkan Robin Gosens, Junior Dina Ebimbe, Maximilian Wöber, dan Satoshi Tanaka.

Meski mengawali musim liga dengan lamban setelah kalah 3-0 di kandang Augsburg, Schalke 04 bangkit dengan menahan Bayern Munich 0-0 di Gelsenkirchen, lalu meraih kemenangan pertama mereka saat menundukkan Union Berlin 3-1 di laga tandang.

Berikut informasi tiket terbaru dari GOAL untuk membantu Anda mendapatkan tempat duduk di pertandingan FC Schalke 04 musim ini, termasuk tempat membeli tiket, harganya, dan informasi lainnya.

Jadwal pertandingan Schalke 04 mendatang

Tanggal & waktu (setempat) Pertandingan Lokasi Tiket Minggu, 11 Oktober (17.30) Bundesliga: SC Freiburg vs Schalke 04 Europa-Park-Stadion (Freiburg) Tiket Sabtu, 17 Oktober (15.30) Bundesliga: Schalke 04 vs Mainz 05 Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Tiket Sabtu, 24 Oktober (15.30) Bundesliga: FC Köln vs Schalke 04 RheinEnergieSTADION (Köln) Tiket Rabu, 28 Oktober (18.00) DFB-Pokal: SG Dynamo Dresden vs Schalke 04 Rudolf Harbig Stadion (Dresden) Tiket Sabtu, 31 Oktober (15.30) Bundesliga: Schalke 04 vs RB Leipzig Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Tiket Minggu, 8 November (19.30) Bundesliga: Hoffenheim vs Schalke 04 PreZero Arena (Sinsheim) Tiket Sabtu, 21 November (18.30) Bundesliga: Schalke 04 vs VfB Stuttgart Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Tiket Sabtu, 28 November (15.30) Bundesliga: Paderborn vs Schalke 04 Home Deluxe Arena (Paderborn) Tiket Sabtu, 5 Desember (waktu belum ditentukan) Bundesliga: Schalke 04 vs Borussia Dortmund Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Tiket

Cara membeli tiket Schalke 04

Tiket resmi pertandingan FC Schalke 04 harus dibeli langsung melalui ‘S04 Ticketshop’. Portal tersebut dapat diakses sepenuhnya dalam bahasa Inggris melalui ‘S04 Ticketshop English’.

Anda perlu membuat akun daring gratis untuk melihat pertandingan yang tersedia dan mendapatkan tempat duduk. Tiket mencantumkan nama Anda, sehingga identitas Anda mungkin diperiksa di pintu masuk Veltins-Arena.

Jika alokasi tiket reguler habis, Anda dapat mengakses ‘S04 Ticketbörse’, pasar penjualan kembali resmi Schalke yang terintegrasi langsung dengan portal tiket utamanya. Di sana, pemegang tiket musiman dapat menjual tiket untuk pertandingan yang tidak dapat mereka hadiri dengan aman, sesuai harga resmi.

Schalke 04 menerapkan sistem prioritas yang memberi anggota resmi klub kesempatan pertama untuk membeli hingga empat tiket per pertandingan. Karena Schalke memiliki salah satu basis pendukung terbesar di Jerman, tiket pertandingan kerap habis pada tahap khusus anggota ini. Akibatnya, tiket reguler jarang tersedia dalam penjualan umum.

Selain itu, penggemar dapat membeli tiket pertandingan FC Schalke 04 di pasar penjualan kembali. StubHub merupakan salah satu penyedia terkemuka bagi mereka yang mencari tempat duduk melalui saluran alternatif dan menawarkan pilihan yang dapat diandalkan untuk mendapatkan tiket pada saat-saat terakhir.

Berapa harga tiket Schalke 04?

Harga tiket resmi FC Schalke 04 di Veltins-Arena umumnya berkisar antara €15 dan €20 untuk area berdiri, serta antara €26 dan €62 untuk kategori tempat duduk reguler. Harga dapat sedikit disesuaikan untuk pertandingan besar seperti derbi lokal.

Schalke 04 menetapkan harga resmi berdasarkan kategori dan area di Veltins-Arena sebagai berikut:

Area berdiri (Stehplatz) : Blok pendukung dan area berdiri tradisional, misalnya Nordkurve yang terkenal. Kisaran harga: €15 hingga €20.

: Blok pendukung dan area berdiri tradisional, misalnya Nordkurve yang terkenal. Kisaran harga: €15 hingga €20. Kategori tempat duduk 1-4 : Tempat duduk reguler di tribun tingkat atas dan bawah. Kisaran harga: €26 hingga €62.

: Tempat duduk reguler di tribun tingkat atas dan bawah. Kisaran harga: €26 hingga €62. Kategori 0 (tempat duduk premium): Bagian tribun tingkat bawah di sisi utama dan sisi seberangnya, misalnya Blok P, Q, D1, D2, C1, C2. Harga kategori lebih tinggi

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Veltins-Arena

Veltins-Arena, yang semula bernama Arena AufSchalke, adalah stadion serbaguna ternama di dunia yang terletak di Gelsenkirchen, Jerman. Dikenal sebagai salah satu stadion paling maju secara teknologi dan paling inovatif yang pernah dibangun, stadion ini menjadi kandang FC Schalke 04, klub Bundesliga yang didukung dengan penuh semangat.

Kapasitas stadion untuk pertandingan liga adalah 62.271 penonton, termasuk area berdiri, sedangkan kapasitas untuk pertandingan internasional adalah 54.740 penonton, seluruhnya di tempat duduk.

Pada akhir 1990-an, markas lama Schalke, Parkstadion, sudah sangat menua. Menyusul kemenangan bersejarah klub di Piala UEFA 1997 dan menjelang perayaan seratus tahunnya, rencana pembangunan stadion futuristis dipercepat.

Pembangunan stadion saat ini dimulai pada akhir 1998. Ketika dibuka pada 2001, stadion ini mencatat sejarah sebagai stadion pertama di Jerman yang seluruh pembangunannya dibiayai pihak swasta tanpa subsidi pemerintah.

Momen berkesan di Veltins-Arena

Pertandingan pembuka (2001) : Stadion dibuka dengan turnamen persahabatan antara Schalke, Borussia Dortmund, dan FC Nürnberg. Gol pertama di stadion ini ternyata bukan dicetak pemain sepak bola, melainkan bintang pop Lionel Richie, yang tampil dalam upacara pembukaan dan menendang bola ke gawang!

: Stadion dibuka dengan turnamen persahabatan antara Schalke, Borussia Dortmund, dan FC Nürnberg. Gol pertama di stadion ini ternyata bukan dicetak pemain sepak bola, melainkan bintang pop Lionel Richie, yang tampil dalam upacara pembukaan dan menendang bola ke gawang! Final Liga Champions UEFA 2004 : FC Porto asuhan José Mourinho menaklukkan AS Monaco 3-0 untuk meraih trofi.

: FC Porto asuhan José Mourinho menaklukkan AS Monaco 3-0 untuk meraih trofi. Euro UEFA 2024: Stadion ini menjadi tuan rumah beberapa pertandingan turnamen tersebut, seperti yang juga dilakukannya pada Piala Dunia FIFA 2006.

Rekor dunia jumlah penonton hoki es: Pertandingan pembuka Kejuaraan Dunia IIHF 2010 digelar di Veltins-Arena. Sebanyak 77.803 penonton memadati stadion untuk menyaksikan Jerman menghadapi Amerika Serikat di arena es yang dibuat khusus, sekaligus mencetak rekor dunia saat itu.

Rekor dan statistik Schalke 04

FC Schalke 04 (Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.), yang didirikan pada 1904, merupakan salah satu klub sepak bola Jerman dengan sejarah terkaya dan dukungan penggemar paling bersemangat.

Berasal dari Gelsenkirchen, kota industri pertambangan batu bara, klub ini memiliki sejarah panjang yang ditandai oleh dominasi di tingkat lokal pada 1930-an dan 1940-an, kesuksesan internasional pada 1990-an, serta basis penggemar yang sangat besar pada era modern.

Gelar dan trofi utama klub

Juara Jerman (sebelum era Bundesliga) : 7 gelar (1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942, 1958)

: 7 gelar (1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942, 1958) DFB-Pokal : 5 gelar (1937, 1972, 2001, 2002, 2011)

: 5 gelar (1937, 1972, 2001, 2002, 2011) DFL-Supercup : 1 gelar (2011)

: 1 gelar (2011) Piala UEFA / Liga Europa: 1 gelar (1997)

Rekor individu pemain

Penampilan terbanyak: Klaus Fichtel (556), Norbert Nigbur (455)

Gol terbanyak: Klaus Fischer (226), Bernhard Klodt (142)

Gelar ganda pertama di Jerman

Pada 1937, Schalke 04 menjadi klub pertama dalam sejarah sepak bola Jerman yang meraih gelar ganda domestik, yakni Kejuaraan Jerman dan DFB-Pokal pada tahun kalender yang sama.

Terowongan bernuansa tambang batu bara

Terowongan pemain tuan rumah di Veltins-Arena milik Schalke 04 sengaja dirancang agar tampak dan terasa seperti tambang batu bara bawah tanah. Desain ini menjadi penghormatan kepada para penambang yang mendirikan dan membiayai klub pada tahun-tahun awalnya.

Salah satu klub dengan anggota terbanyak di dunia

Meski mengalami degradasi yang dramatis dan penuh gejolak serta krisis keuangan, Schalke 04 memiliki sekitar 210.000 anggota resmi. Jumlah itu menjadikannya klub terbesar ketiga di Jerman dan menempatkannya dengan nyaman di antara enam klub olahraga dengan anggota terbanyak di seluruh dunia.