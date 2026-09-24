Cara membeli tiket FC Schalke 04 2026/27: Jadwal pertandingan mendatang, harga tiket, kabar Bundesliga, dan lainnya

Setelah tiga tahun berkutat di 2.Bundesliga, FC Schalke 04 kembali ke kasta tertinggi. Jumlah penonton di Veltins-Arena rata-rata mencapai 60.000+ pada masing-masing dari empat musim terakhir dan stadion itu dipastikan akan penuh sesak dalam beberapa bulan ke depan. Anda bisa bergabung dengan lautan suporter yang bersemangat dengan memesan tiket pertandingan Schalke 04 hari ini.

Saat 'Die Königsblauen' (Si Biru Kerajaan) terakhir kali promosi ke Bundesliga pada musim 2021/22, mereka langsung terdegradasi lagi, sehingga kali ini mereka sangat ingin menghindari jebakan degradasi. Jadi, selain mempertahankan para bintang yang membantu mereka naik ke puncak klasemen 2.Bundesliga musim lalu, mereka juga menambah talenta baru ke dalam skuad dalam diri Robin Gosens, Junior Dina Ebimbe, Maximilian Wöber, dan Satoshi Tanaka.

Meski mengawali kampanye liga baru dengan lambat, kalah 3-0 saat tandang ke Augsburg, Schalke 04 merespons dengan baik, menahan Bayern Munich 0-0 di Gelsenkirchen lalu meraih kemenangan pertama mereka, sukses 3-1 atas Union Berlin di kandang lawan.

Biarkan GOAL memberi Anda semua informasi tiket terbaru tentang bagaimana Anda bisa mengamankan kursi di pertandingan FC Schalke 04 musim ini, termasuk tempat membelinya, berapa harganya, dan lainnya.

Pertandingan Schalke 04 mendatang

Tanggal & Waktu (lokal) Pertandingan Lokasi Tiket Min, 11 Okt (17.30) Bundesliga: SC Freiburg vs Schalke 04 Europa-Park-Stadion (Freiburg) Tiket Sab, 17 Okt (15.30) Bundesliga: Schalke 04 vs Mainz 05 Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Tiket Sab, 24 Okt (15.30) Bundesliga: FC Köln vs Schalke 04 RheinEnergieSTADION (Cologne) Tiket Rab, 28 Okt (18.00) DFB-Pokal: SG Dynamo Dresden vs Schalke 04 Rudolf Harbig Stadion (Dresden) Tiket Sab, 31 Okt (15.30) Bundesliga: Schalke 04 vs RB Leipzig Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Tiket Min, 8 Nov (19.30) Bundesliga: Hoffenheim vs Schalke 04 PreZero Arena (Sinsheim) Tiket Sab, 21 Nov (18.30) Bundesliga: Schalke 04 vs VfB Stuttgart Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Tiket Sab, 28 Nov (15.30) Bundesliga: Paderborn vs Schalke 04 Home Deluxe Arena (Paderborn) Tiket Sab, 05 Des (TBA) Bundesliga: Schalke 04 vs Borussia Dortmund Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Tiket

Cara membeli tiket Schalke 04

Tiket resmi untuk pertandingan FC Schalke 04 harus dibeli langsung melalui 'S04 Ticketshop'. Portal tersebut sepenuhnya dapat diakses dalam bahasa Inggris melalui 'S04 Ticketshop English'.

Anda perlu membuat akun online gratis untuk melihat pertandingan yang tersedia dan mengamankan kursi. Tiket dipersonalisasi dengan nama Anda, yang berarti kartu identitas Anda bisa diperiksa di gerbang Veltins-Arena saat masuk.

Jika alokasi standar terjual habis, Anda bisa mengakses 'S04 Ticketbörse', yaitu pasar sekunder resmi Schalke yang terintegrasi langsung ke portal tiket utama mereka. Di sini, pemegang tiket musiman dapat dengan aman mencantumkan tiket pertandingan individual yang tidak bisa mereka gunakan dengan harga nominal standar.

Schalke 04 menerapkan sistem prioritas di mana anggota resmi klub mendapatkan hak pertama untuk membeli hingga empat tiket per pertandingan. Karena Schalke memiliki salah satu basis penggemar terbesar di Jerman, pertandingan sering kali habis terjual pada fase eksklusif anggota ini, yang berarti tiket standar jarang mencapai penjualan umum untuk publik.

Selain itu, penggemar dapat membeli tiket pertandingan FC Köln di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu peritel terkemuka bagi mereka yang ingin mengamankan kursi melalui jalur alternatif, menawarkan opsi tepercaya bagi penggemar yang berharap mendapatkan tiket pada menit-menit terakhir.

Berapa harga tiket Schalke 04?

Tiket resmi FC Schalke 04 di Veltins-Arena biasanya berkisar antara €15-€20 untuk area berdiri dan €26-€62 untuk kategori kursi standar, dengan sedikit penyesuaian untuk pertandingan besar seperti derby lokal.

Schalke 04 menyusun harga nominal di berbagai tingkatan dan area di Veltins-Arena sebagai berikut:

Berdiri (Stehplatz) : Blok suporter dan area berdiri tradisional (misalnya Nordkurve yang terkenal) - Kisaran harga: €15-€20.

Kategori kursi 1-4 : Kursi standar bertingkat di ring atas dan bawah - Kisaran harga: €26-€62.

Kategori 0 (Kursi premium) : Bagian tribun bawah di tribun utama dan sisi lurus belakang (misalnya Blok P, Q, D1, D2, C1, C2) - Harga tingkat lebih tinggi

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Veltins-Arena

Veltins-Arena, yang awalnya dikenal sebagai Arena AufSchalke, adalah stadion multiguna terkenal di dunia yang terletak di Gelsenkirchen, Jerman. Dikenal sebagai salah satu stadion paling maju secara teknologi dan inovatif yang pernah dibangun, stadion ini menjadi kandang penuh gairah klub Bundesliga, FC Schalke 04.

Stadion ini memiliki kapasitas liga 62.271, termasuk area berdiri, dan kapasitas internasional 54.740, seluruhnya tempat duduk.

Pada akhir 1990-an, kandang lama Schalke, Parkstadion, sudah terlihat sangat menua. Setelah kemenangan bersejarah klub di Piala UEFA 1997 dan menjelang peringatan 100 tahun mereka, rencana untuk stadion futuristis dipercepat.

Pembangunan stadion saat ini dimulai pada akhir 1998. Ketika dibuka pada 2001, stadion ini mencatat sejarah sebagai stadion pertama di Jerman yang sepenuhnya dibiayai secara privat tanpa subsidi pemerintah.

Momen-momen berkesan di Veltins-Arena

Pertandingan pembukaan (2001) : Stadion dibuka dengan turnamen persahabatan antara Schalke, Borussia Dortmund, dan FC Nürnberg. Gol pertama di stadion ini ternyata bukan dicetak oleh pesepakbola, melainkan oleh bintang pop Lionel Richie, yang tampil pada seremoni pembukaan dan menendang bola ke dalam gawang!

Final Liga Champions UEFA 2004 : FC Porto asuhan José Mourinho secara terkenal mengalahkan AS Monaco 3-0 untuk mengangkat trofi.

UEFA Euro 2024 : Arena ini menjadi tuan rumah sejumlah pertandingan turnamen, seperti juga yang terjadi pada Piala Dunia FIFA 2006.

Rekor kehadiran penonton dunia hoki es: Pertandingan pembukaan Kejuaraan Dunia IIHF 2010 digelar di Veltins-Arena. Sebanyak 77.803 penonton yang luar biasa memadati stadion untuk menyaksikan Jerman menghadapi Amerika Serikat di arena es yang dibuat khusus, mencetak rekor dunia pada saat itu.

Rekor dan statistik Schalke 04

FC Schalke 04 (Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.), didirikan pada 1904, adalah salah satu klub sepakbola Jerman yang paling bersejarah dan mendapat dukungan penuh gairah.

Berasal dari kota industri pertambangan batu bara Gelsenkirchen, klub ini memiliki warisan kaya yang ditandai oleh dominasi lokal pada 1930-an dan 1940-an, kejayaan internasional pada 1990-an, serta basis penggemar modern yang sangat besar.

Prestasi klub dan sorotan trofi

Juara Jerman (pra-Bundesliga) : 7 gelar (1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942, 1958)

DFB-Pokal : 5 gelar (1937, 1972, 2001, 2002, 2011)

DFL-Supercup : 1 gelar (2011)

Piala UEFA / Liga Europa : 1 gelar (1997)

Rekor individu pemain

Penampilan terbanyak: Klaus Fichtel (556), Norbert Nigbur (455)

Gol terbanyak: Klaus Fischer (226), Bernhard Klodt (142)

Double pertama Jerman

Pada 1937, Schalke 04 menjadi klub pertama dalam sejarah sepakbola Jerman yang memenangi Double domestik, yakni Kejuaraan Jerman dan DFB-Pokal pada tahun kalender yang sama.

The Walk of Coal

Veltins-Arena milik Schalke 04 memiliki lorong pemain tuan rumah yang secara eksplisit dirancang agar terlihat dan terasa seperti tambang batu bara bawah tanah. Ini menjadi penghormatan kepada Die Knappen (Para Penambang) yang awalnya membentuk dan mendanai tahun-tahun awal klub.

Raksasa keanggotaan global

Meski mengalami degradasi dramatis yang penuh gejolak dan krisis finansial, Schalke 04 memiliki sekitar 210.000 anggota resmi klub. Ini menempatkan mereka sebagai klub terbesar ketiga di Jerman dan dengan nyaman berada di dalam enam besar keanggotaan klub olahraga terbesar di seluruh dunia.



