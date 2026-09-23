Cara membeli tiket FC Koln 2026/27: Jadwal pertandingan mendatang, harga tiket, kabar Bundesliga, dan lainnya

Setelah finis di peringkat ke-14 Bundesliga pada Mei, usai meraih promosi di akhir kampanye 2. Bundesliga 2024/25, FC Köln kini ingin melangkah lebih jauh pada musim ini. Pesan tiket untuk menyaksikan aksi mereka hari ini.

Setelah periode sukses sebagai pelatih sementara di akhir musim lalu, Rene Wagner diberi kepercayaan menjadi pelatih permanen FC Köln pada Mei. Ia berupaya memperkuat lini pertahanan yang kebobolan 63 gol selama kampanye Bundesliga 2025/26, dengan merekrut pemain seperti Luka Lochoshvili, Gideon Mensah, Tom Krauß, dan Jahmai Simpson-Pusey.

Meski turun kasta dua musim lalu, FC Köln, yang juga dikenal sebagai 'Die Geißböcke' (Si Kambing Jantan), tetap rutin memenuhi kandang impresif mereka, RheinEnergieStadion, dengan 50.000 penonton dan para suporter fanatik itu masih terus memadati stadion ikonik tersebut.

Biarkan GOAL memberi Anda informasi tiket terbaru tentang bagaimana Anda bisa mengamankan kursi di pertandingan FC Köln musim ini, termasuk tempat membelinya, berapa harganya, dan lainnya.

Jadwal pertandingan FC Köln mendatang

Tanggal & Waktu (lokal) Pertandingan Lokasi Tiket Min, 11 Okt (15.30) Bundesliga: FC Köln vs Borussia Mönchengladbach RheinEnergieSTADION (Cologne) Tiket Jum, 16 Okt (20.30) Bundesliga: Eintracht Frankfurt vs FC Köln Deutsche Bank Park (Frankfurt) Tiket Sab, 24 Okt (15.30) Bundesliga: FC Köln vs FC Schalke 04 RheinEnergieSTADION (Cologne) Tiket Sel, 27 Okt (20.45) DFB-Pokal: FC Köln vs Union Berlin RheinEnergieSTADION (Cologne) Tiket Min, 1 Nov (15.30) Bundesliga: Union Berlin vs FC Köln Stadion An der Alten Försterei (Berlin) Tiket Min, 8 Nov (15.30) Bundesliga: FC Köln vs Bayer Leverkusen RheinEnergieSTADION (Cologne) Tiket Jum, 20 Nov (20.30) Bundesliga: Bayern Munich vs FC Köln Allianz Arena (Munich) Tiket Sab, 28 Nov (15.30) Bundesliga: FC Köln vs SV Elversberg RheinEnergieSTADION (Cologne) Tiket Sab, 5 Des (TBA) Bundesliga: FC Augsburg vs FC Köln WWK Arena (Augsburg) Tiket

Cara membeli tiket FC Köln

Cara resmi dan paling aman untuk membeli tiket pertandingan FC Köln adalah dengan mengunjungi portal online klub (1. FC Köln Ticket Shop). Jika laga kandang di RheinEnergieStadion secara resmi sudah terjual habis, Anda dapat mencoba mengakses pasar jual kembali resmi klub melalui FC Köln Ticketbörse. Sistem ini menggunakan platform Eventim Fansale, tempat pemegang tiket musiman menjual kursi yang tidak bisa mereka gunakan.

Karena FC Köln rutin menjual habis stadion berkapasitas 50.000 penonton miliknya, tiket dialokasikan dalam fase penjualan bertahap. Penjualan dibuka tepat pukul 10.00 CET pada hari penjualan yang telah ditentukan.

Fase 1 - Akses Early Bird : Tersedia secara eksklusif untuk anggota klub lama (mereka yang telah menjadi anggota selama 20 tahun atau lebih).

Fase 2 - Penjualan awal untuk anggota : Dibuka untuk seluruh anggota standar klub (FC-Mitglied). Anggota biasanya dibatasi maksimal 2 tiket per pertandingan.

Fase 3 - Penjualan untuk umum : Sisa tiket dijual bebas untuk masyarakat umum. Untuk pertandingan besar, seperti Rheinland Derby melawan Borussia Mönchengladbach atau laga kontra Bayern Munich, tiket jarang bertahan cukup lama untuk mencapai fase ini.

Klub mengumumkan tanggal prapenjualan tiap pertandingan beberapa pekan sebelumnya melalui kanal utama mereka. Secara historis, jendela penjualan tiket dibuka sekitar tiga hingga empat pekan sebelum tanggal pertandingan.

Selain itu, fan juga bisa membeli tiket pertandingan FC Köln di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu peritel terkemuka bagi mereka yang ingin mendapatkan kursi melalui jalur alternatif, menawarkan opsi tepercaya untuk fan yang berharap memperoleh tiket pada saat-saat terakhir.

Berapa harga tiket FC Köln?

Tiket resmi pertandingan FC Köln di RheinEnergieStadion umumnya berkisar dari sekitar €15-€60+ untuk tiket harian standar dengan harga normal, tergantung kategorinya, meski tingginya permintaan membuat tiket utama habis terjual lewat prapenjualan untuk anggota.

RheinEnergieStadion menampung 50.000 fan, termasuk 8.000 area berdiri dan 3.700 kursi bisnis/VIP. Rincian harga resmi berdasarkan lokasi dan tingkat adalah sebagai berikut:

Area berdiri (Stehplatz) : Südtribüne (teras kandang yang terkenal / South Stand) - Kisaran harga (€15-€20)

Kategori 3 / 4 (Atas/Pojok) : Tingkat atas dan sektor pojok dengan pandangan dasar - Kisaran harga (€20-€40)

Kategori 2 (Menengah) : Sektor tingkat menengah atau pojok bawah - Kisaran harga (€35-€55)

Kategori 1 (Utama/Sisi panjang) : Tingkat bawah dan tribun utama di sepanjang lapangan - Kisaran harga (€50-€75+)

Kursi Bisnis / VIP : Area bisnis Timur/Utara (termasuk akses katering/lounge) - Kisaran harga (€99-€119+)

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs jual kembali sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang RheinEnergieStadion

RheinEnergieStadion di Cologne, Jerman, adalah salah satu arena sepakbola paling hidup dan khas di Eropa. Secara tradisional dikenal sebagai Müngersdorfer Stadion, stadion ini telah menjadi kandang penuh atmosfer bagi 1. FC Köln sejak 1948.

Menggabungkan warisan kaya selama satu abad dengan arsitektur mutakhir, stadion ini terkenal dengan menara baja menjulang dan budaya fan yang sarat nuansa karnaval tanpa kompromi.

Venue ini telah berkembang melalui tiga fase kehidupan yang berbeda di lokasi yang sama persis:

Stadion Asli (1923-1972) : Dibuka pada 1923 dengan nama Müngersdorfer Stadion, venue ini memiliki lintasan atletik dan banyak digunakan untuk olahraga nonprofesional serta pertemuan regional berskala besar.

Pelopor Beton (1975-2002) : Dibangun ulang untuk memodernisasi fasilitas, stadion ini dibuka kembali pada akhir 1975 sebagai stadion pertama di Jerman yang sepenuhnya tertutup. Stadion ini sukses menjadi tuan rumah pertandingan pada UEFA Euro 1988.

Era Modern (2002-Sekarang) : Untuk memastikan tempat sebagai kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2006, venue lama dihancurkan total dan dibangun ulang secara bertahap antara 2002 dan 2004. Konstruksi per tingkat ini memungkinkan 1. FC Köln tetap memainkan laga kandang mereka tanpa gangguan.

Momen-momen berkesan di RheinEnergieStadion

'Pembaptisan' Lukas Podolski (2004) : Stadion modern yang baru dibuka itu merayakan pertandingan resmi pertamanya. Pahlawan lokal sekaligus ikon global Lukas Podolski mencetak satu-satunya gol dalam kemenangan 1-0 untuk FC Köln.

Piala Dunia FIFA 2006 : Arena yang baru direkonstruksi itu menjadi tuan rumah lima pertandingan turnamen. Salah satunya adalah hasil imbang 2-2 yang mendebarkan antara England dan Sweden di fase grup, bersama kemenangan Ukraina atas Switzerland melalui adu penalti yang menegangkan di babak 16 besar. Venue ini juga menggelar pertandingan di UEFA Euro 1988 dan UEFA Euro 2024.

Final UEFA Europa League 2020 : Karena pandemi COVID-19, UEFA memindahkan fase akhir turnamen ke Jerman. Pada 21 August 21, tanpa penonton, Sevilla mengalahkan Inter Milan 3-2 dalam final dramatis dengan banyak gol, untuk meraih gelar Europa League keenam mereka.

Menara Bercahaya: Fitur paling mencolok dari arsitektur stadion ini adalah empat menara baja setinggi 72 meter yang terletak di setiap sudut. Menara-menara itu berfungsi sebagai penanda visual bercahaya di langit Cologne. Ketika FC Köln mencetak gol, announcer stadion menekan tombol terkenal yang membuat menara-menara itu berkedip dalam warna merah dan putih yang mencolok.

Rekor dan statistik FC Köln

FC Köln adalah salah satu klub sepakbola paling bersejarah dan berakar kuat di Jerman. Didirikan pada 1948 melalui penggabungan Kölner Ballspiel-Club 1901 dan SpVgg Sülz 07, klub ini memantapkan dirinya sebagai salah satu kekuatan awal sepakbola Jerman.

Prestasi klub dan sorotan trofi

Juara Jerman / Pemenang Bundesliga : 3 gelar (1962, 1964, 1978)

DFB-Pokal : 4 gelar (1968, 1977, 1978, 1983)

Rekor individu pemain

Penampilan terbanyak: Wolfgang Overath & Toni Schumacher (541)

Gol terbanyak: Hans Schäfer (269), Hannes Löhr (236)

Hotshot Müller

Dieter Müller memegang rekor gol individu terbanyak dalam satu pertandingan Bundesliga. Ia mencetak 6 gol untuk FC Köln dalam kemenangan terkenal 7-2 atas Werder Bremen pada 1977.

Legenda Hennes si Kambing

Maskot resmi klub adalah seekor kambing jantan hidup bernama Hennes. Tradisi ini dimulai pada 1950 ketika seorang direktur sirkus menghadiahkan seekor kambing muda kepada klub sebagai lelucon karnaval. Kambing itu diberi nama sesuai pemain dan pelatih legendaris Hennes Weisweiler.

'Double' yang layak dikenang

Pada musim 1977-78, Köln memenangi gelar Bundesliga dan DFB-Pokal. Mereka mengungguli rival berat Borussia Mönchengladbach dalam perebutan mahkota liga lewat selisih gol pada hari terakhir, meski Gladbach memenangi laga terakhir mereka dengan skor konyol 12-0.



