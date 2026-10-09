Setiap penggemar sepak bola bermimpi berada di Spotify Camp Nou untuk menyaksikan Lamine Yamal melakukan aksi solo luar biasa di sisi sayap, melihat Raphinha merobek pertahanan lawan, atau menonton Pedri melepaskan umpan mustahil menembus celah sempit.

Saat FC Barcelona memburu kejayaan di La Liga, Copa del Rey, dan Eropa di bawah Hansi Flick, mengamankan kursi untuk melihat Barcelona beraksi tetap menjadi salah satu pengalaman paling diburu dalam sepak bola dunia.

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Cara membeli tiket FC Barcelona 2026/27?

Memahami rilis tiket FC Barcelona untuk laga domestik dan malam-malam Eropa membutuhkan pemahaman tentang model alokasi berjenjang klub:

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 12.30 GET

Prioritas Socios (Anggota Klub): Anggota resmi klub mendapat akses prioritas untuk membeli tiket pertandingan tunggal sebelum penjualan dibuka untuk publik umum. Ini berlaku di semua kompetisi, mulai dari pertandingan rutin La Liga hingga duel Copa del Rey berintensitas tinggi dan laga Liga Champions di Camp Nou. Anggota Premium Culés: Pemegang keanggotaan fan resmi mendapatkan jendela prioritas kedua, biasanya 5 hingga 7 hari sebelum kick-off. Mendaftar ke program ini sangat disarankan bagi pendukung non-residen yang ingin mendapatkan tiket dengan harga nominal untuk pertandingan besar mana pun. Penjualan untuk publik umum: Sisa kursi reguler dirilis secara online melalui portal tiket resmi FC Barcelona sekitar 3 hingga 5 hari sebelum hari pertandingan. Karena pemegang tiket musiman dapat melepas kursi mereka kembali ke sistem melalui program Seient Lliure, tiket tambahan kerap muncul dalam batch kecil hingga hari pertandingan, baik untuk laga La Liga maupun pertandingan Eropa. Pasar sekunder: Untuk laga dengan permintaan tinggi, seperti El Clásico melawan Real Madrid, bentrokan penting La Liga, atau duel besar fase gugur Eropa, penjualan resmi bisa habis dalam hitungan menit. Platform penjualan ulang seperti LiveFootballTickets menawarkan transfer tiket seluler terjamin bagi fan yang datang dari luar negeri dan perlu memastikan kursi jauh-jauh hari.

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Berapa harga tiket FC Barcelona?

Bagi mereka yang ingin membeli tiket FC Barcelona di Camp Nou per pertandingan, harga bervariasi tergantung kompetisi dan lawan:

La Liga & piala domestik: Harga dewasa umumnya dimulai dari sekitar €35 hingga €80 untuk pertandingan liga standar melawan lawan papan bawah atau putaran awal Copa del Rey, sementara laga La Liga level menengah biasanya berada di kisaran €80 hingga €150.

Harga dewasa umumnya dimulai dari sekitar €35 hingga €80 untuk pertandingan liga standar melawan lawan papan bawah atau putaran awal Copa del Rey, sementara laga La Liga level menengah biasanya berada di kisaran €80 hingga €150. Pertandingan besar & Liga Champions: Laga berprofil tinggi, seperti El Clásico atau malam besar di Eropa, masuk ke tingkat harga tertinggi, dengan tiket harga nominal mulai dari €120 hingga lebih dari €250 tergantung lawan.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan soal ketersediaan dan harga. Tiket juga tersedia di situs penjualan ulang sekunder seperti LiveFootballTickets untuk pertandingan yang alokasi resminya telah habis terjual.

Seperti kebanyakan klub, Barcelona menggunakan harga dinamis dan kategori berjenjang berdasarkan lokasi kursi dan gengsi pertandingan, dengan pemandangan sentral di tribun bawah memiliki harga tertinggi.

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Sejarah Camp Nou

Stadion Camp Nou dibangun pada 1957 sebagai pengganti stadion lama Les Corts, yang sudah terlalu kecil untuk basis suporter FC Barcelona yang terus berkembang. Saat itu, stadion ini menjadi stadion terbesar di Eropa, dengan kapasitas 93.053 penonton.

Selain menjadi tuan rumah dua final Piala/Liga Champions Eropa (1989 & 1999) dan dua final European Cup Winners' Cup (1972 & 1982), Camp Nou juga pernah menggelar konser yang menampilkan artis papan atas seperti U2, Bruce Springsteen, dan Beyonce.

Setelah renovasi terbarunya, kapasitas tempat duduk diperkirakan meningkat menjadi 105.000, yang sekali lagi akan menjadikannya stadion terbesar dalam hal kapasitas tempat duduk di Eropa dan stadion sepak bola asosiasi terbesar ketiga di dunia.

Mengamankan tiket Barcelona untuk Liga Champions memberi para pendukung kesempatan tak terlupakan untuk menyaksikan pola operan rumit dan talenta bertabur bintang secara langsung di stadion, melawan beberapa tim terbaik yang dimiliki Eropa.