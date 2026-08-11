Cara membeli tiket Everton 2026/27: Jadwal pertandingan mendatang, harga rata-rata & informasi tiket musiman

Dengan musim Premier League 2026/27 yang sudah berjalan, para pendukung Everton menikmati kampanye kedua mereka di stadion tepi laut berkelas dunia milik klub. Setelah meninggalkan Goodison Park yang bersejarah, Hill Dickinson Stadium di Bramley-Moore Dock dengan cepat memantapkan posisinya.

GOAL memiliki semua informasi untuk mendapatkan tiket Everton, termasuk tiket pertandingan satuan, opsi hospitality, dan detail tiket musiman.

Jadwal Everton mendatang untuk Premier League 2026/27

Bagaimana cara membeli tiket Everton untuk Premier League?

Permintaan tiket di Hill Dickinson Stadium sangat tinggi. Untuk memastikan akses yang adil, Everton mendistribusikan tiket kandang standar pada hari pertandingan melalui sistem undian resmi untuk anggota.

Portal eTicketing resmi Everton (eticketing.co.uk/evertonfc) adalah jalur utama untuk mendapatkan tiket pertandingan standar.

Berikut yang perlu Anda ketahui:

Keanggotaan & tiket resmi Everton

Anda harus memiliki keanggotaan aktif di eticketing.co.uk/evertonfc untuk mengikuti undian tiket:

Forever Blue+ : Memberikan akses prioritas tingkat tertinggi ke setiap undian pertandingan kandang.

: Memberikan akses prioritas tingkat tertinggi ke setiap undian pertandingan kandang. Forever Blue: Memberikan akses ke pertukaran tiket resmi dan jendela rilis sekunder.

Undian tiket Everton

Kapan mendaftar : Undian dibuka di portal eTicketing 4 minggu sebelum hari pertandingan, pada Senin pukul 10.00, dan ditutup Selasa pukul 16.00.

: Undian dibuka di portal eTicketing 4 minggu sebelum hari pertandingan, pada Senin pukul 10.00, dan ditutup Selasa pukul 16.00. Mendaftar dalam grup : Untuk duduk bersama teman atau keluarga, tautkan akun Anda melalui Account Management > Network sebelum mendaftar.

: Untuk duduk bersama teman atau keluarga, tautkan akun Anda melalui Account Management > Network sebelum mendaftar. Hasil: Pendaftar yang berhasil akan diberi tahu pada Kamis sore, dan kartu pembayaran yang terdaftar akan dikenai tagihan secara otomatis.

Cara alternatif untuk membeli tiket Everton

Jika Anda tidak mendapatkan kursi lewat undian, Anda masih punya beberapa opsi yang solid:

Official Ticket Exchange : Dibuka pada Jumat pukul 10.00 setelah undian, memungkinkan pemegang tiket musiman menjual kembali kursi yang tidak dibutuhkan dengan harga nominal kepada anggota.

: Dibuka pada Jumat pukul 10.00 setelah undian, memungkinkan pemegang tiket musiman menjual kembali kursi yang tidak dibutuhkan dengan harga nominal kepada anggota. Pasar sekunder : Platform penjualan kembali seperti StubHub menyediakan tiket terverifikasi antar-fans untuk laga dengan permintaan tinggi seperti Derby Merseyside.

: Platform penjualan kembali seperti StubHub menyediakan tiket terverifikasi antar-fans untuk laga dengan permintaan tinggi seperti Derby Merseyside. Hospitality hari pertandingan: Memesan paket hospitality VIP menjamin akses masuk tanpa harus mengikuti undian atau memiliki keanggotaan.

Berapa harga tiket Everton?

Harga tiket di Hill Dickinson Stadium mencerminkan fasilitas modern venue tersebut, sambil tetap menawarkan opsi bertingkat di berbagai kategori usia dan posisi di stadion:

Tiket liga individual : Tiket dewasa standar yang dijual umum berkisar dari £35 hingga £75+, tergantung kategori pertandingan dan lokasi tribune.

: Tiket dewasa standar yang dijual umum berkisar dari £35 hingga £75+, tergantung kategori pertandingan dan lokasi tribune. Tarif konsesi: Tarif diskon tersedia di semua tribune untuk Lansia (65+), Dewasa Muda (18–21), Junior (11–17), dan di bawah 11 tahun.

Tarif diskon tersedia di semua tribune untuk Lansia (65+), Dewasa Muda (18–21), Junior (11–17), dan di bawah 11 tahun. South Stand Safe Standing : South Stand di area pendukung tuan rumah memiliki area safe standing khusus, yang menghadirkan atmosfer hari pertandingan yang imersif dengan tingkat harga entry-level.

: South Stand di area pendukung tuan rumah memiliki area safe standing khusus, yang menghadirkan atmosfer hari pertandingan yang imersif dengan tingkat harga entry-level. Paket hospitality: Pengalaman premium pada hari pertandingan dimulai dari sekitar £399–£495 per orang, dengan laga besar seperti Derby Merseyside dikenai tarif yang lebih tinggi.

Bagaimana cara membeli tiket musiman Everton?

Tiket musiman Everton menjamin kursi Anda yang telah dipesan untuk seluruh 19 laga kandang Premier League di Hill Dickinson Stadium selama kampanye 2026/27.

Karena permintaan mencapai rekor setelah peluncuran stadion, tiket musiman untuk musim 2026/27 telah terjual habis, dengan tingkat perpanjangan yang sangat tinggi di antara pemegang yang sudah ada.

Calon pembeli dapat mendaftar ke daftar tunggu resmi tiket musiman Everton melalui situs klub, dengan prioritas diberikan kepada anggota Forever Blue yang aktif ketika alokasi kursi tersedia.