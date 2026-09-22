Cara membeli tiket Eintracht Frankfurt 2026/27: Jadwal pertandingan mendatang, harga tiket, berita Bundesliga, dan lainnya

Setelah gagal tampil di kompetisi Eropa untuk pertama kalinya sejak musim 2020/21, Eintracht Frankfurt akan sepenuhnya fokus memberi dampak di kancah domestik pada musim ini. Saksikan mereka beraksi di Bundesliga dengan memesan tiket pertandingan hari ini.

Adi Hütter kembali pada musim panas ini untuk periode keduanya sebagai pelatih. Dalam periode sebelumnya sebagai pelatih Eintracht Frankfurt antara 2018-2021, klub mencapai semifinal DFB-Pokal dan Liga Europa, serta finis di peringkat kelima Bundesliga.

Kini ia akan berupaya memberi dampak positif bersama tim yang berisi nama-nama bintang seperti Younes Ebnoutalib, Jonathan Burkardt, Can Uzun dan Raphael Onyedika. Jika laga-laga awal musim ini bisa dijadikan patokan, maka para pendukung setia Frankfurt akan dimanjakan dalam beberapa bulan ke depan. Ada 4+ gol yang tercipta dalam masing-masing pertandingan pembuka Bundesliga mereka selama Agustus dan September.

Biarkan GOAL memberi Anda semua informasi tiket terbaru tentang cara mengamankan kursi di pertandingan Eintracht Frankfurt musim ini, termasuk tempat membelinya, berapa harganya, dan lainnya.

Jadwal pertandingan Eintracht Frankfurt mendatang

Tanggal & Waktu (lokal) Pertandingan Lokasi Tiket Sab, 10 Okt (18.30) Bundesliga: RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt Red Bull Arena (Leipzig) Tiket Jum, 16 Okt (20.30) Bundesliga: Eintracht Frankfurt vs 1. FC Köln Deutsche Bank Park (Frankfurt) Tiket Sab, 24 Okt (18.30) Bundesliga: Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt Signal Iduna Park (Dortmund) Tiket Sel, 27 Okt (18.00) DFB-Pokal: Hamburger SV vs Eintracht Frankfurt Volksparkstadion (Hamburg) Tiket Min, 1 Nov (17.30) Bundesliga: Eintracht Frankfurt vs Hamburger SV Deutsche Bank Park (Frankfurt) Tiket Sab, 7 Nov (15.30) SC Paderborn 07 vs Eintracht Frankfurt Home Deluxe Arena (Paderborn) Tiket Sab, 21 Nov (15.30) Eintracht Frankfurt vs TSG Hoffenheim Deutsche Bank Park (Frankfurt) Tiket Sab, 28 Nov (18.30) VfB Stuttgart vs Eintracht Frankfurt MHPArena (Stuttgart) Tiket

Cara membeli tiket Eintracht Frankfurt

Tiket resmi Eintracht Frankfurt dapat dibeli langsung melalui kanal digital klub (Eintracht Frankfurt Ticketshop atau aplikasi Mainaquila), dengan penjualan yang berjalan memakai struktur fase prioritas yang ketat berdasarkan keanggotaan klub.

Karena permintaan tiket sangat tinggi, pertandingan hampir selalu habis terjual selama jendela prioritas anggota, dan jarang mencapai penjualan untuk publik umum.

Selain itu, fans dapat membeli tiket pertandingan Eintracht Frankfurt di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu peritel terdepan bagi mereka yang ingin mengamankan kursi melalui kanal alternatif, menawarkan opsi yang andal bagi fans yang berharap mendapatkan tiket last minute.

Berapa harga tiket Eintracht Frankfurt?

Harga tiket resmi untuk pertandingan kandang Eintracht Frankfurt di Deutsche Bank Park biasanya berkisar antara €18-€24 untuk area berdiri dan €35-€90+ untuk bagian tempat duduk.

Harga pastinya bergantung pada kategori tiket dan tingkat profil pertandingan (lawan papan atas seperti Bayern Munich atau Borussia Dortmund dibanderol dengan harga 'Kategori A' yang lebih tinggi dibandingkan pertandingan dengan profil lebih rendah).

Tiket resmi primer dibagi menjadi tribun berdiri dan kategori tempat duduk bernomor:

Tiket berdiri (Stehplatz) : €18-€24. Ini adalah tiket termurah di stadion dan menawarkan atmosfer paling intens.

Kategori tempat duduk 4 & 5 (tingkat atas & sudut) : €35-€50. Berlokasi lebih jauh dari lapangan atau di lengkungan sudut, kursi-kursi ini menawarkan pandangan luas yang sangat baik dengan biaya lebih rendah.

Kategori tempat duduk 2 & 3 (sisi lapangan standar) : €50-€75. Kursi-kursi ini membentang di tingkat atas dan menengah di sepanjang sisi panjang lapangan.

Kategori 1 & kursi premium (tingkat bawah tengah) : €75-€90+. Kursi-kursi utama di area tengah sepanjang sisi utama lapangan ini menawarkan pandangan permainan yang paling jelas tanpa halangan.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Deutsche Bank Park

Deutsche Bank Park, yang secara historis dan akrab dikenal fans sebagai Waldstadion (Stadion Hutan), adalah salah satu arena olahraga paling ikonik, beratmosfer, dan multifungsi di Jerman. Terletak jauh di dalam hutan kota di pinggiran selatan Frankfurt am Main, stadion ini menjadi kandang bagi kekuatan Bundesliga, Eintracht Frankfurt.

Stadion ini resmi dibuka pada 1925, di lokasi bekas pangkalan militer. Awalnya menampung 35.000 penonton, stadion ini merupakan bagian dari taman olahraga komunitas yang lebih besar. Saat sepakbola berkembang pesat di Jerman pasca-Perang Dunia II, stadion ini menjalani renovasi besar-besaran pada 1955, memperluas kapasitasnya menjadi lebih dari 87.000.

Untuk bersiap menyambut Piala Dunia FIFA 2006, stadion lama secara bertahap dibongkar dan sepenuhnya dibangun ulang antara 2002-2005 menjadi venue utama khusus sepakbola.

Momen berkesan di Deutsche Bank Park:

'Pertempuran Air' Piala Dunia (Jerman Barat vs Polandia) : Pada semifinal Piala Dunia 1974, hujan lebat membanjiri lapangan sepenuhnya. Meski kondisinya tak layak dimainkan, petugas pemadam kebakaran memompa air keluar dari lapangan, dan Jerman Barat meraih kemenangan 1-0 atas Polandia untuk melaju ke final.

Final Piala Konfederasi FIFA 2005 : Arena yang baru dibangun ulang ini menjadi tuan rumah Superclásico Amerika Selatan yang klasik, ketika Brasil mendominasi Argentina 4-1 untuk mengangkat trofi.

Final Piala Dunia Wanita FIFA 2011 : Stadion ini menjadi pusat perhatian dunia saat Jepang membuat kejutan bersejarah dengan mengalahkan AS dalam adu penalti yang dramatis.

NFL International Series : Ketika American Football berkembang ke Eropa, stadion ini menjadi tuan rumah pertandingan musim reguler NFL, melanjutkan sejarahnya sebagai bekas kandang Frankfurt Galaxy di NFL Europe.

Nordwestkurve yang mengintimidasi: Kurva Barat Laut adalah denyut jantung stadion ini. Ultras Eintracht Frankfurt menempati bagian ini, dan secara rutin mendapat pengakuan global karena menciptakan tifo (koreografi spanduk) yang paling berisik, paling intens, dan paling memukau secara visual di sepakbola dunia.

Rekor dan statistik Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt (secara resmi dikenal sebagai Frankfurter Sportgemeinde Eintracht e.V.) adalah salah satu klub paling bersejarah dan didukung dengan penuh gairah dalam sepakbola Jerman. Didirikan pada 1899, 'Die Adler' (Elang) merupakan anggota asli Bundesliga pada 1963.

Prestasi klub dan sorotan trofi

Kejuaraan Jerman : 1 gelar (1959)

DFB-Pokal : 5 gelar (1974, 1975, 1981, 1988, 2018)

Liga Europa UEFA / Piala UEFA : 2 gelar (1980, 2022)

Rekor individu pemain

Penampilan terbanyak: Karl-Heinz Körbel (728), Jürgen Grabowski (536)

Gol terbanyak: Karl Ehmer (225), Bernd Hölzenbein (205)

Pertandingan terhebat yang pernah dimainkan?

Pada 1960, Eintracht menjadi klub Jerman pertama yang mencapai final Piala Eropa. Mereka menghadapi Real Madrid di Hampden Park di hadapan 127.000 orang, kalah 7–3. Meski kalah, pertandingan itu secara luas dianggap para sejarawan sepakbola sebagai salah satu pertandingan terbaik yang pernah dimainkan.

Attila sang maskot hidup

Berbeda dengan klub-klub yang memiliki maskot manusia dengan kostum mewah, maskot resmi Eintracht adalah seekor elang emas hidup bernama Attila. Attila telah hadir di laga kandang sejak 1999, terbang sebelum kick-off untuk membakar semangat penonton.

'Diva Moody' (Launische Diva)

Secara historis, Frankfurt mendapat julukan 'Diva Moody' karena inkonsistensi mereka yang ekstrem. Mereka terkenal mampu mengalahkan raksasa Eropa papan atas pada satu pekan, lalu kalah dari tim papan bawah pada pekan berikutnya.







