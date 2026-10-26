Menyaksikan Lamine Yamal, Raphinha, dan Pedri secara langsung di Spotify Camp Nou adalah pengalaman tak terlupakan yang patut masuk daftar impian. Namun, memilih paket tiket premium dan hotel akan membuat perjalanan Anda semakin istimewa sekaligus memastikan tempat di stadion tanpa perlu mengikuti undian.

GOAL menyajikan semua informasi tentang cara mendapatkan paket hospitality Barcelona, termasuk pilihan kursi VIP berlapis bantalan, layanan makanan dan minuman di lounge eksklusif, serta akomodasi di pusat kota Barcelona. Berikut hal-hal yang perlu Anda ketahui untuk menyaksikan pertandingan di Camp Nou.

Di mana bisa mendapatkan tiket premium & hospitality Barcelona?

Tiket hospitality Barcelona dari Seat Unique

Tiket & perjalanan Barcelona dari SportsBreaks

Apa saja yang termasuk dalam tiket hospitality Barcelona?

Bergantung pada paket yang dipilih, seperti Players Zone, VIP Balcony, atau Panoramic Lounge, penggemar umumnya bisa mendapatkan:

Kursi premium: Kursi berlapis bantalan dengan ruang kaki ekstra dan kenyamanan tak tertandingi, biasanya terletak di tribun bawah dekat garis tengah lapangan atau di area balkon eksklusif dengan pemandangan menyeluruh.

Akses lounge eksklusif: Akses ke lounge VIP privat sejak dua jam sebelum pertandingan dimulai, selama jeda babak, hingga satu jam setelah pertandingan.

Hidangan istimewa: Masakan Katalan dan internasional kelas atas yang disajikan melalui prasmanan premium atau jamuan makan di meja, sering kali dirancang oleh koki lokal peraih bintang Michelin.

Minuman gratis: Bir, anggur berkualitas dari Spanyol, cava, dan minuman ringan yang dapat dinikmati sepuasnya selama berada di lounge.

Fasilitas tambahan: Layanan penyambut tamu VIP, program pertandingan resmi, pintu masuk khusus untuk akses cepat ke stadion, dan terkadang hiburan langsung sebelum pertandingan atau kehadiran legenda klub.

Bagaimana cara membeli tiket hospitality, tiket premium, dan paket VIP Barcelona?

Langsung melalui FC Barcelona: Klub menjual paket VIP standar secara langsung di situs web resminya. Paket ini biasanya tersedia jauh lebih awal daripada tiket reguler, sehingga menjadi pilihan tepat bagi wisatawan internasional yang perlu memastikan rencana perjalanan mereka berbulan-bulan sebelumnya. Mitra hospitality resmi: FC Barcelona bekerja sama dengan agen perjalanan mewah dan penjualan tiket resmi yang menggabungkan tiket VIP dengan penginapan di hotel mewah di kota tersebut, cocok untuk liburan akhir pekan tanpa repot. Pasar tiket sekunder tepercaya: Untuk pertandingan besar yang tiketnya habis terjual, seperti El Clásico atau perempat-final Liga Champions, jatah tiket VIP resmi langsung ludes. Pasar tiket sekunder bisa menjadi pilihan untuk upaya mendapatkan tiket pada menit-menit terakhir, dan beberapa di antaranya bahkan menawarkan opsi hospitality.

Berapa harga tiket hospitality dan tiket premium Barcelona?

Karena harga tersebut mencakup makanan premium, minuman sepuasnya, dan kursi terbaik di stadion berkapasitas 105.000 penonton, biayanya tentu lebih tinggi daripada tiket reguler:

Pertandingan standar La Liga & babak awal kompetisi piala: Tiket VIP kategori awal, yang sering kali mencakup akses lounge dan layanan hospitality standar, dibanderol mulai dari €250 hingga €450 per orang.

Pertandingan besar La Liga: Saat menghadapi lawan yang lebih tangguh, misalnya Atletico Madrid atau dalam derbi regional, harga tiket berkisar antara €450 hingga €850 .

El Clásico & fase gugur Liga Champions: Inilah pertandingan-pertandingan puncak sepakbola Eropa. Paket VIP untuk laga elite yang sangat diminati ini umumnya berkisar antara €900 hingga lebih dari €2.500 , terutama jika Anda memesan boks privat atau Honorary Lounge yang sangat eksklusif.

Bisakah saya membeli tiket premium Barcelona hanya untuk satu pertandingan?

Meski beberapa boks korporat dijual untuk satu musim, ratusan tiket lounge VIP tersedia untuk setiap pertandingan, baik bagi wisatawan maupun warga setempat.