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Crystal Palace at Selhurst Park 2025Getty Images
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Cara membeli tiket Crystal Palace 2026/27: Jadwal pertandingan, harga, dan informasi tiket musiman

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Tickets
Crystal Palace
Premier League

Simak bagaimana Anda bisa menyaksikan Crystal Palace secara langsung musim ini, termasuk tepat di mana membeli tiketnya

Crystal Palace telah bertransformasi dari tim yang terus-menerus bertahan hidup menjadi pengoleksi trofi sejati. Kemenangan Piala FA atas Manchester City pada 2025 mengakhiri penantian 164 tahun untuk meraih trofi besar, dan Palace melanjutkannya dengan mengangkat trofi Eropa, yang menegaskan salah satu periode paling luar biasa dalam sejarah klub.

Kini era baru dimulai di Selhurst Park. Pierre Sage memegang kendali untuk kampanye penuh pertamanya, dengan sepakbola Eropa kembali masuk kalender bersamaan dengan daftar jadwal Premier League yang menghadirkan Manchester City, Liverpool, dan Newcastle ke London selatan sebelum Natal.

Jadi bagaimana cara mendapatkan tiket Crystal Palace musim ini? Biarkan GOAL menunjukkan dengan tepat opsi apa yang Anda miliki untuk menyaksikan Crystal Palace bermain secara langsung selama kampanye 2026/27.

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Apa saja jadwal Crystal Palace 2026/27 yang akan datang?

Di bawah ini Anda bisa menemukan jadwal Premier League Crystal Palace yang akan datang untuk musim 2026/27:

Premier League
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
TanggalPertandinganTempatTiket
Sab 22 Agu 2026Everton vs Crystal PalaceHill Dickinson Stadium, LiverpoolTiket
Sab 29 Agu 2026Crystal Palace vs Manchester CitySelhurst Park, LondonTiket
Sab 5 Sep 2026Fulham vs Crystal PalaceCraven Cottage, LondonTiket
Sab 12 Sep 2026Crystal Palace vs Ipswich TownSelhurst Park, LondonTiket
Sab 19 Sep 2026Leeds United vs Crystal PalaceElland Road, LeedsTiket
Sab 10 Okt 2026Crystal Palace vs Nottingham ForestSelhurst Park, LondonTiket
Sab 17 Okt 2026Brighton & Hove Albion vs Crystal PalaceAmex Stadium, BrightonTiket
Sab 24 Okt 2026Crystal Palace vs Newcastle UnitedSelhurst Park, LondonTiket
Sab 31 Okt 2026Tottenham Hotspur vs Crystal PalaceTottenham Hotspur Stadium, LondonTiket
Sab 7 Nov 2026Crystal Palace vs LiverpoolSelhurst Park, LondonTiket
Sab 21 Nov 2026Coventry City vs Crystal PalaceCoventry Building Society Arena, CoventryTiket
Sab 28 Nov 2026Crystal Palace vs Hull CitySelhurst Park, LondonTiket
Rab 2 Des 2026Chelsea vs Crystal PalaceStamford Bridge, LondonTiket
Sab 5 Des 2026Aston Villa vs Crystal PalaceVilla Park, BirminghamTiket

Palace juga akan tampil di kompetisi Eropa musim ini, dengan jadwal tersebut ditambahkan ke kalender yang sudah padat di Selhurst Park.

Bagaimana cara membeli tiket Crystal Palace 2026/27?

Cara paling mudah untuk membeli tiket Crystal Palace adalah melalui StubHub, tempat tiket terverifikasi tersedia untuk laga kandang dan tandang tanpa memerlukan keanggotaan atau poin loyalitas.

Tiket di Selhurst Park dirilis secara bertahap, pertama kepada pemegang tiket musiman, lalu kepada anggota yang diperingkat berdasarkan poin loyalitas, dan hanya setelah itu dijual umum jika masih tersisa. Dengan kapasitas sedikit di atas 25.000, tingkat perpanjangan tiket musiman yang nyaris total, dan sepakbola Eropa yang menambah permintaan, sangat sedikit pertandingan yang benar-benar mencapai tahap akhir tersebut. Bagi siapa pun yang tidak memiliki keanggotaan atau riwayat pembelian yang mapan, jalur resmi jarang menghasilkan tiket.

StubHub menghilangkan hambatan itu sepenuhnya. Anda bisa menelusuri daftar untuk pertandingan apa pun, membandingkan kursi di seluruh stadion, dan membeli dalam hitungan menit. Untuk laga kandang terbesar, Manchester City, Liverpool, dan Newcastle, membeli lebih awal memberi Anda pilihan kursi paling luas sebelum ketersediaan makin terbatas.

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Berapa harga tiket Crystal Palace?

Tiket dewasa Crystal Palace di Selhurst Park mulai dari sekitar £35 untuk pertandingan standar Premier League, dengan harga meningkat berdasarkan lokasi kursi, lawan, dan tanggal.

Kursi yang sama bisa dihargai berbeda dari satu pertandingan ke pertandingan lain, dan laga dengan permintaan tertinggi habis terjual melalui kanal resmi sebelum sebagian besar penggemar sempat melihatnya. Di StubHub, harga mencerminkan permintaan langsung alih-alih kategori tetap, sehingga laga melawan Ipswich dan Hull menawarkan nilai terbaik pada musim gugur, sementara Manchester City dan Liverpool berada di kategori premium.

Kesuksesan Palace belakangan ini telah mendorong permintaan lebih tinggi daripada titik mana pun dalam sejarah klub, yang membuat pemesanan lebih awal menjadi faktor tunggal terbesar dalam menentukan berapa banyak yang Anda bayar.

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Apa sejarah Selhurst Park?

Selhurst Park adalah stadion sepakbola di London Borough of Croydon dan telah menjadi kandang Crystal Palace sejak dibuka pada 1924, dengan kapasitas saat ini sedikit di atas 25.000.

Stadion ini pernah menjadi tuan rumah sepakbola internasional serta pertandingan selama Olimpiade Musim Panas 1948, dan digunakan bersama oleh Charlton Athletic dari 1985 hingga 1991 serta Wimbledon dari 1991 hingga 2003. Rencana untuk merenovasi dan memperluas stadion disetujui kembali oleh Croydon Council pada Agustus 2024, dengan pekerjaan awal sedang berlangsung dan penyelesaian diusulkan pada musim panas 2027.

Selhurst Park juga akrab bagi penonton televisi, setelah digunakan dalam serial Apple TV Ted Lasso sebagai Nelson Road, kandang fiktif AFC Richmond. Tribun yang rapat, curam, dan dukungan suporter tuan rumah yang terkenal nyaring menjadikannya salah satu lawatan tandang paling mengintimidasi di Premier League.

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