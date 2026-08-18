Cara membeli tiket Crystal Palace 2026/27: Jadwal pertandingan, harga, dan informasi tiket musiman

Crystal Palace telah bertransformasi dari tim yang terus-menerus bertahan hidup menjadi pengoleksi trofi sejati. Kemenangan Piala FA atas Manchester City pada 2025 mengakhiri penantian 164 tahun untuk meraih trofi besar, dan Palace melanjutkannya dengan mengangkat trofi Eropa, yang menegaskan salah satu periode paling luar biasa dalam sejarah klub.

Kini era baru dimulai di Selhurst Park. Pierre Sage memegang kendali untuk kampanye penuh pertamanya, dengan sepakbola Eropa kembali masuk kalender bersamaan dengan daftar jadwal Premier League yang menghadirkan Manchester City, Liverpool, dan Newcastle ke London selatan sebelum Natal.

Jadi bagaimana cara mendapatkan tiket Crystal Palace musim ini? Biarkan GOAL menunjukkan dengan tepat opsi apa yang Anda miliki untuk menyaksikan Crystal Palace bermain secara langsung selama kampanye 2026/27.

Apa saja jadwal Crystal Palace 2026/27 yang akan datang?

Di bawah ini Anda bisa menemukan jadwal Premier League Crystal Palace yang akan datang untuk musim 2026/27:

Tanggal Pertandingan Tempat Tiket Sab 22 Agu 2026 Everton vs Crystal Palace Hill Dickinson Stadium, Liverpool Tiket Sab 29 Agu 2026 Crystal Palace vs Manchester City Selhurst Park, London Tiket Sab 5 Sep 2026 Fulham vs Crystal Palace Craven Cottage, London Tiket Sab 12 Sep 2026 Crystal Palace vs Ipswich Town Selhurst Park, London Tiket Sab 19 Sep 2026 Leeds United vs Crystal Palace Elland Road, Leeds Tiket Sab 10 Okt 2026 Crystal Palace vs Nottingham Forest Selhurst Park, London Tiket Sab 17 Okt 2026 Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace Amex Stadium, Brighton Tiket Sab 24 Okt 2026 Crystal Palace vs Newcastle United Selhurst Park, London Tiket Sab 31 Okt 2026 Tottenham Hotspur vs Crystal Palace Tottenham Hotspur Stadium, London Tiket Sab 7 Nov 2026 Crystal Palace vs Liverpool Selhurst Park, London Tiket Sab 21 Nov 2026 Coventry City vs Crystal Palace Coventry Building Society Arena, Coventry Tiket Sab 28 Nov 2026 Crystal Palace vs Hull City Selhurst Park, London Tiket Rab 2 Des 2026 Chelsea vs Crystal Palace Stamford Bridge, London Tiket Sab 5 Des 2026 Aston Villa vs Crystal Palace Villa Park, Birmingham Tiket

Palace juga akan tampil di kompetisi Eropa musim ini, dengan jadwal tersebut ditambahkan ke kalender yang sudah padat di Selhurst Park.

Bagaimana cara membeli tiket Crystal Palace 2026/27?

Cara paling mudah untuk membeli tiket Crystal Palace adalah melalui StubHub, tempat tiket terverifikasi tersedia untuk laga kandang dan tandang tanpa memerlukan keanggotaan atau poin loyalitas.

Tiket di Selhurst Park dirilis secara bertahap, pertama kepada pemegang tiket musiman, lalu kepada anggota yang diperingkat berdasarkan poin loyalitas, dan hanya setelah itu dijual umum jika masih tersisa. Dengan kapasitas sedikit di atas 25.000, tingkat perpanjangan tiket musiman yang nyaris total, dan sepakbola Eropa yang menambah permintaan, sangat sedikit pertandingan yang benar-benar mencapai tahap akhir tersebut. Bagi siapa pun yang tidak memiliki keanggotaan atau riwayat pembelian yang mapan, jalur resmi jarang menghasilkan tiket.

StubHub menghilangkan hambatan itu sepenuhnya. Anda bisa menelusuri daftar untuk pertandingan apa pun, membandingkan kursi di seluruh stadion, dan membeli dalam hitungan menit. Untuk laga kandang terbesar, Manchester City, Liverpool, dan Newcastle, membeli lebih awal memberi Anda pilihan kursi paling luas sebelum ketersediaan makin terbatas.

Berapa harga tiket Crystal Palace?

Tiket dewasa Crystal Palace di Selhurst Park mulai dari sekitar £35 untuk pertandingan standar Premier League, dengan harga meningkat berdasarkan lokasi kursi, lawan, dan tanggal.

Kursi yang sama bisa dihargai berbeda dari satu pertandingan ke pertandingan lain, dan laga dengan permintaan tertinggi habis terjual melalui kanal resmi sebelum sebagian besar penggemar sempat melihatnya. Di StubHub, harga mencerminkan permintaan langsung alih-alih kategori tetap, sehingga laga melawan Ipswich dan Hull menawarkan nilai terbaik pada musim gugur, sementara Manchester City dan Liverpool berada di kategori premium.

Kesuksesan Palace belakangan ini telah mendorong permintaan lebih tinggi daripada titik mana pun dalam sejarah klub, yang membuat pemesanan lebih awal menjadi faktor tunggal terbesar dalam menentukan berapa banyak yang Anda bayar.

Apa sejarah Selhurst Park?

Selhurst Park adalah stadion sepakbola di London Borough of Croydon dan telah menjadi kandang Crystal Palace sejak dibuka pada 1924, dengan kapasitas saat ini sedikit di atas 25.000.

Stadion ini pernah menjadi tuan rumah sepakbola internasional serta pertandingan selama Olimpiade Musim Panas 1948, dan digunakan bersama oleh Charlton Athletic dari 1985 hingga 1991 serta Wimbledon dari 1991 hingga 2003. Rencana untuk merenovasi dan memperluas stadion disetujui kembali oleh Croydon Council pada Agustus 2024, dengan pekerjaan awal sedang berlangsung dan penyelesaian diusulkan pada musim panas 2027.

Selhurst Park juga akrab bagi penonton televisi, setelah digunakan dalam serial Apple TV Ted Lasso sebagai Nelson Road, kandang fiktif AFC Richmond. Tribun yang rapat, curam, dan dukungan suporter tuan rumah yang terkenal nyaring menjadikannya salah satu lawatan tandang paling mengintimidasi di Premier League.