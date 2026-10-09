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Cole Palmer of Chelsea lifts the UEFA Conference League trophyGetty Images
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Cara membeli tiket Chelsea 2026/27: Jadwal Premier League, harga & informasi Liga Champions

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Lihat bagaimana Anda bisa menyaksikan Chelsea secara langsung musim ini

Chelsea memasuki musim 2026/27 di bawah manajer baru Xabi Alonso, yang didatangkan setelah musim yang kacau membuat Enzo Maresca dipecat, Liam Rosenior hanya bertahan nyaris tiga bulan, dan klub menutup musim ini di posisi ke-10 yang mengecewakan tanpa sepak bola Eropa untuk ditunjukkan.

GOAL memiliki semua yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket di Stamford Bridge.

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Daftar lengkap jadwal Chelsea di Premier League 2026/27

Tanggal & WaktuPertandinganVenueTiket
Sab 10 Okt 2026, 15:00Chelsea vs BournemouthStamford Bridge (Kandang)Tiket
Sab 17 Okt 2026, 15:00Everton vs ChelseaHill Dickinson Stadium (Tandang)Tiket
Sab 24 Okt 2026, 15:00Chelsea vs Tottenham HotspurStamford Bridge (Kandang)Tiket
Sab 31 Okt 2026, 16:00Chelsea vs Manchester UnitedStamford Bridge (Kandang)Tiket
Sab 7 Nov 2026, 15:00Sunderland vs ChelseaStadium of Light (Tandang)Tiket
Sab 21 Nov 2026, 15:00Chelsea vs Leeds UnitedStamford Bridge (Kandang)Tiket
Sab 28 Nov 2026, 15:00Nottingham Forest vs ChelseaThe City Ground (Tandang)Tiket
Rab 2 Des 2026, 20:00Chelsea vs Crystal PalaceStamford Bridge (Kandang)Tiket
Sab 5 Des 2026, 15:00Chelsea vs LiverpoolStamford Bridge (Kandang)Tiket
Sab 12 Des 2026, 15:00Manchester City vs ChelseaEtihad Stadium (Tandang)Tiket
Sab 19 Des 2026, 15:00Chelsea vs Aston VillaStamford Bridge (Kandang)Tiket
Sab 26 Des 2026, 15:00Coventry City vs ChelseaCoventry Building Society Arena (Tandang)Tiket
Rab 30 Des 2026, 20:00Ipswich Town vs ChelseaPortman Road (Tandang)Tiket
Sab 2 Jan 2027, 15:00Chelsea vs Newcastle UnitedStamford Bridge (Kandang)Tiket
Rab 6 Jan 2027, 20:00Crystal Palace vs ChelseaSelhurst Park (Tandang)Tiket
Sab 16 Jan 2027, 15:00Chelsea vs SunderlandStamford Bridge (Kandang)Tiket
Sab 23 Jan 2027, 15:00Leeds United vs ChelseaElland Road (Tandang)Tiket
Sab 30 Jan 2027, 15:00Chelsea vs Nottingham ForestStamford Bridge (Kandang)Tiket
Sab 6 Feb 2027, 15:00Manchester United vs ChelseaOld Trafford (Tandang)Tiket
Rab 10 Feb 2027, 20:00Newcastle United vs ChelseaSt James' Park (Tandang)Tiket
Sab 20 Feb 2027, 15:00Chelsea vs Ipswich TownStamford Bridge (Kandang)Tiket
Sab 27 Feb 2027, 15:00Aston Villa vs ChelseaVilla Park (Tandang)Tiket
Rab 3 Mar 2027, 20:00Chelsea vs Coventry CityStamford Bridge (Kandang)Tiket
Sab 13 Mar 2027, 15:00Chelsea vs ArsenalStamford Bridge (Kandang)Tiket
Sab 20 Mar 2027, 16:00Hull City vs ChelseaMKM Stadium (Tandang)Tiket
Sab 10 Apr 2027, 15:00Chelsea vs FulhamStamford Bridge (Kandang)Tiket
Sab 17 Apr 2027, 15:00Brighton and Hove Albion vs ChelseaAmerican Express Stadium (Tandang)Tiket
Sab 24 Apr 2027, 15:00Chelsea vs Manchester CityStamford Bridge (Kandang)Tiket
Sab 1 Mei 2027, 15:00Liverpool vs ChelseaAnfield (Tandang)Tiket
Sab 8 Mei 2027, 15:00Tottenham Hotspur vs ChelseaTottenham Hotspur Stadium (Tandang)Tiket
Sab 15 Mei 2027, 15:00Chelsea vs EvertonStamford Bridge (Kandang)Tiket
Min 23 Mei 2027, 15:00Bournemouth vs ChelseaVitality Stadium (Tandang)Tiket
Min 30 Mei 2027, 16:00Chelsea vs BrentfordStamford Bridge (Kandang)Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Chelsea?

Tiket dijual melalui portal tiket resmi klub, dengan prioritas biasanya diberikan kepada anggota dan pemegang tiket musiman sebelum dirilis lebih luas.

Pertandingan berikutnya
CHE

CHE

Premier League

10 Okt 2026

BOU

BOU

Permintaan sangat tinggi terutama untuk derby London melawan Arsenal dan Tottenham, ditambah laga kandang melawan Liverpool, Manchester City, dan Manchester United.

Jika tiket resmi habis terjual, platform sekunder seperti StubHub menawarkan rute alternatif menuju Stamford Bridge.

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Berapa harga tiket Chelsea?

Harga sangat bervariasi tergantung lawan dan lokasi kursi, dengan laga-laga besar yang tercantum di atas memiliki premium tertinggi.

Harga tiket musiman dan tiket per pertandingan untuk 2026/27 sebaiknya dikonfirmasi langsung di situs resmi Chelsea, karena tarif ditinjau setiap musim panas.

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Apa yang perlu diketahui tentang Stamford Bridge?

Chelsea telah bermain di Stamford Bridge sejak klub didirikan pada 1905, menjadikannya salah satu stadion tertua yang masih digunakan dalam sepak bola Inggris.

Stadion itu menampung sedikit di atas 40.000 penonton, jauh lebih kecil dibandingkan kebanyakan rival perebutan gelar Chelsea, dan bentuknya yang rapat serta kompak kerap dianggap menciptakan salah satu atmosfer yang lebih intens di Premier League pada malam-malam Eropa.

Rencana jangka panjang untuk membangun ulang atau mengganti stadion telah dibahas di bawah kepemilikan klub saat ini, tetapi belum ada jadwal pasti yang dikonfirmasi, dan Stamford Bridge tetap menjadi kandang Chelsea untuk musim 2026/27.

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