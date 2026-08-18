Cara membeli tiket Burnley 2026/27: Jadwal pertandingan mendatang, harga, dan informasi tiket musiman

The Clarets kembali ke Championship, dan jika sejarah belakangan bisa jadi patokan, Turf Moor akan kembali menjadi benteng. Kiprah terakhir Burnley di divisi kedua menghasilkan salah satu kampanye paling dominan dalam sejarah liga Inggris, rekor kandang tak terkalahkan, dan catatan pertahanan terbaik yang pernah dibukukan, sehingga antusiasme terhadap sepak bola promosi di Lancashire tetap sebesar sebelumnya.

Daftar pertandingan 2026/27 menyajikan banyak hal yang layak dinantikan. West Ham datang pada pekan pembuka dalam duel dua tim besar yang terdegradasi, Wolves bertandang ke Turf Moor pada Oktober, dan derby East Lancashire melawan Blackburn Rovers hadir pada November. Tambahkan jadwal padat periode festive dan kekacauan khas Championship, maka hanya sedikit tiket di sepak bola Inggris yang menawarkan nilai lebih baik.

Jadi, bagaimana cara mendapatkan tiket untuk menyaksikan Burnley beraksi musim ini? Biarkan GOAL menunjukkan pilihan yang Anda miliki untuk menyaksikan Burnley bermain secara langsung sepanjang kampanye 2026/27.

Pertandingan Burnley 2026/27 mendatang

Tanggal Pertandingan Tempat Tiket Min 23 Agu 2026 West Bromwich Albion vs Burnley The Hawthorns, West Bromwich Tiket Sab 29 Agu 2026 Norwich City vs Burnley Carrow Road, Norwich Tiket Rab 2 Sep 2026 Burnley vs Middlesbrough Turf Moor, Burnley Tiket Rab 9 Sep 2026 Wrexham vs Burnley Racecourse Ground, Wrexham Tiket Sab 12 Sep 2026 Swansea City vs Burnley Swansea.com Stadium, Swansea Tiket Sab 17 Okt 2026 Burnley vs Wolverhampton Wanderers Turf Moor, Burnley Tiket Sab 24 Okt 2026 Lincoln City vs Burnley LNER Stadium, Lincoln Tiket Sab 21 Nov 2026 Burnley vs Blackburn Rovers Turf Moor, Burnley Tiket Sab 19 Des 2026 Burnley vs Stoke City Turf Moor, Burnley Tiket Sab 26 Des 2026 Burnley vs Bolton Wanderers Turf Moor, Burnley Tiket Sel 29 Des 2026 Burnley vs Lincoln City Turf Moor, Burnley Tiket Jum 1 Jan 2027 Burnley vs Sheffield United Turf Moor, Burnley Tiket Sab 6 Feb 2027 Blackburn Rovers vs Burnley Ewood Park, Blackburn Tiket

Berapa harga tiket Burnley 2026/27?

Sepak bola Championship menawarkan nilai lebih baik dibanding Premier League, dan tiket pertandingan dewasa di Turf Moor dijual mulai sekitar £30 untuk laga standar, lalu naik tergantung lokasi kursi, lawan, dan tanggal pertandingan.

Laga derby dan pertandingan besar berada di kisaran harga tertinggi. Kursi yang sama bisa dibanderol dengan harga berbeda dari satu laga ke laga lain, dan pertandingan dengan permintaan tertinggi sering kali habis terjual sebelum kebanyakan suporter sempat melihatnya. Di StubHub, harga diperbarui secara langsung mengikuti permintaan, jadi untuk derby melawan Blackburn dan rangkaian laga periode festive, kursi termurah lebih dulu menghilang dan pembeli lebih awal mendapatkan pilihan paling luas.

Bagaimana cara mendapatkan tiket musiman Burnley?

Tiket musiman tetap menjadi satu-satunya cara yang dijamin untuk berada di Turf Moor pada setiap laga kandang sepanjang kampanye, dengan kursi yang dipesan untuk seluruh pertandingan liga.

Burnley mengonfirmasi rencana tiket musiman 2026/27 mereka pada Maret 2026 setelah berkonsultasi dengan Fan Advisory Board dan kelompok suporter. Harga pada musim-musim Championship belakangan dimulai dari sekitar £352 untuk dewasa, £242 untuk usia di atas 65 tahun, dan serendah £58 untuk anak di bawah 12 tahun, dengan klub sebelumnya pernah membekukan harga sebagai ucapan terima kasih kepada para suporter.

Permintaan secara konsisten tinggi, dan daftar tunggu untuk pemegang tiket musiman baru pernah ditutup lebih awal pada kampanye sebelumnya. Bagi penggemar yang tidak bisa mendapatkannya, atau yang hanya ingin menghadiri pertandingan tertentu, StubHub menawarkan fleksibilitas untuk memilih laga per laga tanpa perlu keanggotaan.

Sejarah Turf Moor

Turf Moor adalah stadion sepak bola di Burnley, Lancashire, dengan kapasitas 21.944. Stadion ini telah menjadi markas Burnley Football Club sejak 1883, yang menjadikannya stadion kedua yang paling lama terus digunakan dalam sepak bola profesional Inggris.

Stadion ini berada di Harry Potts Way, yang dinamai dari manajer yang memenangkan gelar First Division 1959-60 bersama klub tersebut. Stadion ini terdiri dari empat tribune: Bob Lord Stand, Cricket Field Stand, North Stand, dan Jimmy McIlroy Stand. Bentuknya yang ringkas dan akustiknya membuat Turf Moor memiliki salah satu atmosfer yang lebih baik di divisi ini, terutama untuk malam derby.