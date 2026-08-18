Brentford tetap menjadi salah satu kisah sukses terbesar di Premier League, klub yang membangun identitas berkelanjutan di kasta tertinggi lewat rekrutmen berbasis data dan kandang yang sangat sulit ditaklukkan. Kini memasuki musim kedua mereka di bawah Keith Andrews, The Bees mengawali kampanye 2026/27 dengan salah satu daftar laga kandang paling menarik di divisi ini.

Semuanya langsung dimulai. Tottenham bertandang ke Gtech Community Stadium pada pekan pembuka, rival sesama London barat Chelsea datang pada September, dan rangkaian luar biasa pada musim gugur menghadirkan Liverpool, Arsenal, serta Manchester City ke London barat hanya dalam selang beberapa pekan. Dengan kapasitas hanya 17.250 kursi, ini adalah salah satu stadion tersulit di Inggris untuk dimasuki.

Jadi bagaimana cara mendapatkan tiket Brentford musim ini? Biarkan GOAL menunjukkan dengan tepat apa saja pilihan Anda.

Apa saja jadwal Brentford 2026/27 yang akan datang?

Di bawah ini Anda bisa melihat jadwal Premier League Brentford yang akan datang untuk musim 2026/27:

Tanggal Pertandingan Tempat Tiket Sab 22 Agu 2026 Brentford vs Tottenham Hotspur Gtech Community Stadium, London Tiket Sab 29 Agu 2026 Leeds United vs Brentford Elland Road, Leeds Tiket Sab 5 Sep 2026 Brentford vs Sunderland Gtech Community Stadium, London Tiket Sab 12 Sep 2026 AFC Bournemouth vs Brentford Vitality Stadium, Bournemouth Tiket Sab 19 Sep 2026 Brentford vs Chelsea Gtech Community Stadium, London Tiket Sab 10 Okt 2026 Aston Villa vs Brentford Villa Park, Birmingham Tiket Sab 17 Okt 2026 Brentford vs Liverpool Gtech Community Stadium, London Tiket Sab 24 Okt 2026 Hull City vs Brentford MKM Stadium, Hull Tiket Sab 31 Okt 2026 Brentford vs Nottingham Forest Gtech Community Stadium, London Tiket Sab 7 Nov 2026 Brighton & Hove Albion vs Brentford Amex Stadium, Brighton Tiket Sab 21 Nov 2026 Brentford vs Everton Gtech Community Stadium, London Tiket Sab 28 Nov 2026 Manchester United vs Brentford Old Trafford, Manchester Tiket Rab 2 Des 2026 Brentford vs Arsenal Gtech Community Stadium, London Tiket Sab 5 Des 2026 Brentford vs Manchester City Gtech Community Stadium, London Tiket

Berapa harga tiket Brentford di Premier League?

Tiket dewasa Brentford memiliki harga nominal sekitar £30 hingga £65, dengan harga ditentukan berdasarkan kategori pertandingan, bukan tarif tetap sepanjang musim.

Klub membagi pertandingan ke dalam tiga tingkatan. Category A star mencakup tamu dengan profil tertinggi, biasanya Arsenal, Liverpool, Manchester United, dan Chelsea. Category A umumnya berlaku untuk klub-klub London lainnya ditambah Manchester City dan Newcastle. Category B mencakup lawan papan tengah dan tim promosi, yang menjadi pertandingan termudah dan termurah untuk ditonton langsung.

Tiket konsesi untuk pendukung berusia di atas 65 tahun dan 18 hingga 24 tahun biasanya sekitar £10 lebih murah daripada harga penuh dewasa, sementara tiket junior untuk usia di bawah 17 tahun berkisar sekitar £10 hingga £15 tergantung kategori.

Di StubHub, harga bergerak mengikuti permintaan, bukan kategori. Laga Category B melawan tim promosi seperti Sunderland dan Hull City menawarkan nilai terbaik musim ini, sementara rangkaian laga kandang melawan Arsenal dan Manchester City pada Desember akan mematok harga tertinggi. Pembeli lebih awal secara konsisten mendapatkan penawaran yang lebih baik.

Bagaimana cara membeli tiket musiman Brentford?

Tiket musiman Brentford tidak bisa dibeli dari daftar tunggu. Tiket itu harus didapatkan melalui sistem Ticket Access Points milik klub, yang menjadikannya salah satu tiket musiman tersulit untuk diperoleh dalam sepakbola Inggris.

Harga tiket musiman dewasa baru-baru ini dimulai dari sekitar £460 dan naik hingga sekitar £815 untuk area stadion yang paling eksklusif, termasuk The Dugout, dengan klub sebelumnya membekukan harga sebagai bagian dari komitmennya terhadap sepakbola yang terjangkau.

Untuk memenuhi syarat, Anda memerlukan Brentford Membership dan harus menghadiri pertandingan untuk mengumpulkan TAPS. Perkiraan saat ini adalah sekitar 1.000 poin dibutuhkan, sementara hanya sekitar 800 poin yang tersedia dalam satu musim, yang berarti Anda bisa menghadiri setiap pertandingan dalam satu kampanye dan tetap belum mencukupi. Bagi sebagian besar suporter, StubHub adalah jalur praktis untuk mendapatkan kursi di Gtech.

Bagaimana sejarah Gtech Community Stadium?

Gtech Community Stadium adalah stadion sepakbola berkapasitas 17.250 penonton di Brentford, London barat, dan telah menjadi kandang Brentford FC sejak dibuka pada 2020.

Secara resmi dikenal sebagai Brentford Community Stadium, stadion ini menggantikan Griffin Park dan juga pernah menggelar rugby union, dengan London Irish bermain di sana selama tiga musim hingga klub itu masuk administrasi pada 2023. Stadion ini dipilih sebagai salah satu venue UEFA Women's Euro 2022, menggelar empat pertandingan selama turnamen, dan berada di pusat regenerasi kawasan sekitarnya yang lebih luas termasuk hunian baru serta area komersial.

Desainnya yang ringkas dan tribun curam membuat suporter tetap dekat dengan lapangan dan menjadi alasan utama Gtech membangun reputasi sebagai salah satu atmosfer terbaik di Premier League meski merupakan salah satu stadion terkecil di kompetisi tersebut.