Kami telah menyaksikan akhir dramatis pada kampanye Serie A Brasil dalam beberapa musim terakhir dan kini kami menuju klimaks menegangkan lainnya, dengan sejumlah klub masih memimpikan mengangkat Troféu do Campeonato Brasileiro pada bulan Desember, termasuk sang juara bertahan, Flamengo.
Rubro-Negro dari Rio de Janeiro meraih kehormatan musim lalu dengan selisih 3 poin dan masing-masing dari tiga tim juara terakhir merebut gelar dengan margin 6 poin atau kurang.
Pertarungan sengit lainnya sudah di depan mata dan Anda bisa menyaksikan seluruh aksinya berlangsung di salah satu stadion ikonik Brasil dengan memesan tiket hari ini.
Biarkan GOAL memberi Anda informasi tiket Brasileirao Serie A terbaru, termasuk jadwal mendatang, tempat membeli tiket pertandingan, dan berapa harganya.
Pertandingan unggulan Brasileirao Serie A mendatang
Tanggal & waktu (lokal)
Pertandingan
Lokasi
Tiket
Sab, 22 Agu (16.00)
Fluminense vs Remo
Maracana, Rio de Janeiro
Sab, 22 Agu (20.30)
Cruzeiro vs Flamengo
Mineirao, Belo Horizonte
Min, 23 Agu (16.00)
Palmeiras vs Vasco da Gama
Nubank Parque, Sao Paulo
Min, 23 Agu (18.30)
Santos vs Mirassol
Vila Belmiro, Santos
Min, 23 Agu (19.30)
Coritiba vs Corinthians
Estadio Couto Pereira, Curitiba
Sen, 24 Agu (20.00)
Botafogo vs Athletico-PR
Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
Min, 30 Agu (11.00)
Athletico-PR vs Fluminense
Arena da Baixada, Curitiba
Min, 30 Agu (16.00)
Flamengo vs Botafogo
Maracana, Rio de Janeiro
Min, 30 Agu (16.00)
Corinthians vs Santos
Neo Química Arena, Sao Paulo
Min, 30 Agu (19.30)
Mirassol vs Palmeiras
Maiao, Mirassol
Sab, 5 Sep (21.00)
Fluminense vs Vasco da Gama
Maracana, Rio de Janeiro
Min, 6 Sep (16.00)
Cruzeiro vs Athletico-PR
Estadio Mineirao, Belo Horizonte
Min, 6 Sep (16.00)
Internacional vs Santos
Estadio Beira-Rio, Porto Alegre
Min, 6 Sep (16.00)
Remo vs Flamengo
Mangueirao, Belem
Min, 6 Sep (18.30)
Botafogo vs Palmeiras
Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
Min, 6 Sep (19.30)
Corinthians vs Chapecoense
Neo Química Arena, Sao Paulo
Cara membeli tiket Brasileirao Serie A
Anda dapat membeli tiket resmi Brasileirão Série A langsung dari platform tiket online khusus milik klub tuan rumah atau loket fisik.
Karena tidak ada kantor tiket liga yang terpusat, masing-masing dari 20 klub menangani proses penjualannya sendiri, dan tiket biasanya baru mulai dijual 3 hingga 7 hari sebelum hari pertandingan terkait.
Selain itu, penggemar dapat membeli tiket pertandingan Brasileirão Série A di pasar sekunder. Ticombo adalah salah satu peritel terkemuka bagi mereka yang ingin mengamankan kursi melalui jalur alternatif, menawarkan opsi yang andal bagi penggemar yang berharap mendapatkan tiket pada saat-saat terakhir.
Berapa harga tiket Brasileirao Serie A?
Tiket resmi dengan harga normal untuk Brasileirão Série A Brasil biasanya berkisar dari R$ 20 hingga R$ 200 (US$4 hingga US$40) untuk bagian dasar atau tribun pendukung, dan hingga R$ 420 sampai R$ 500 (US$80 hingga US$95) untuk tempat duduk premium di sisi lapangan.
Harga sangat ditentukan oleh apakah Anda merupakan anggota klub (Sócio Torcedor), kompetisinya, siapa lawannya (misalnya derby lokal atau laga penentuan), dan kategori stadion.
Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan ulang sekunder seperti Ticombo untuk ketersediaan saat ini.
Rekor dan statistik Brasileirao Serie A
Palmeiras adalah klub tersukses dalam sejarah Brasileirão Série A, setelah memenangi kompetisi itu 12 kali. Gelar terbaru mereka diraih secara beruntun pada musim 2022 dan 2023.
Gelar beruntun: Santos memegang rekor dengan 5 gelar juara beruntun antara 1961-1965, pada era Os Santásticos legendaris milik Pelé.
Juara tak terkalahkan: Hanya Internacional yang pernah memenangi kasta tertinggi tanpa terkalahkan, sebuah pencapaian yang diraih pada 1979 dengan 16 kemenangan dan 7 hasil imbang.
Rekor poin modern (era 38 pertandingan): Flamengo memegang rekor poin terbanyak yang dikumpulkan dalam satu musim modern, dengan meraih 90 poin pada 2019.
Stadion dan venue Brasileirao Serie A
Klub
Stadion & lokasi
Kapasitas
Flamengo
Maracana, Rio de Janeiro
78.838
Fluminense
Maracana, Rio de Janeiro
78.838
Sao Paulo
Morumbi, Sao Paulo
67.428
Cruzeiro
Mineirao, Belo Horizonte
61.919
Gremio
Arena do Grêmio, Porto Alegre
55.662
Internacional
Estádio Beira-Rio, Porto Alegre
50.848
Bahia
Arena Fonte Nova, Salvador
50.052
Atlético Mineiro
Arena MRV, Belo Horizonte
47.465
Corinthians
Neo Química Arena, Sao Paulo
47.252
Botafogo
Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
46.931
Palmeiras
Nubank Parque, Sao Paulo
43.713
Athletico-PR
Arena da Baixada, Curitiba
42.372
Coritiba
Estádio Couto Pereira, Curitiba
40.502
Remo
Mangueirao, Belem
35.000
Vitória
Barradao, Salvador
30.793
Vasco da Gama
Estádio São Januário, Rio de Janeiro
24.584
Chapecoense
Arena Condá, Chapecó
20.089
Santos
Vila Belmiro, Santos
16.068
Mirassol
José Maria de Campos Maia, Mirassol
14.534
Red Bull Bragantino
Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista
12.000