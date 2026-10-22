Bundesliga Jerman tetap menjadi tolok ukur budaya suporter. Atmosfer yang menggetarkan itu terasa paling kuat di Signal Iduna Park (Westfalenstadion), kandang ikonis Borussia Dortmund.

Dengan kapasitas terbesar di Jerman, stadion ini dipenuhi lebih dari 81.000 suporter pada setiap laga kandang. Klub tersebut telah delapan kali menjadi juara Jerman dan empat kali finis sebagai runner-up Bundesliga dalam satu dekade terakhir.

Dengan kehadiran ‘Tembok Kuning’ (Die Gelbe Wand) yang mengagumkan, tiket pertandingan Dortmund menjadi salah satu yang paling diburu di pasar tiket Eropa. GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket ke tribune Südtribüne.

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Jadwal pertandingan dan tiket Borussia Dortmund 2026/27 mendatang

Tanggal & Waktu Pertandingan Tiket Sabtu, 24 Oktober, 14.30 Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt Tiket Sabtu, 31 Oktober, 17.30 FC Bayern Munich vs Borussia Dortmund Tiket Sabtu, 7 November, 14.30 Borussia Dortmund vs SV Elversberg Tiket Sabtu, 21 November, 14.30 Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund Tiket Sabtu, 28 November, 14.30 Borussia Dortmund vs Bayer 04 Leverkusen Tiket Sabtu, 5 Desember, 14.30 FC Schalke 04 vs Borussia Dortmund Tiket Sabtu, 12 Desember, 14.30 Borussia Dortmund vs FC Augsburg Tiket Sabtu, 19 Desember, 14.30 RB Leipzig vs Borussia Dortmund Tiket Sabtu, 9 Januari, 14.30 Borussia Dortmund vs 1. FSV Mainz 05 Tiket Rabu, 13 Januari, 19.30 1. FC Köln vs Borussia Dortmund Tiket Sabtu, 16 Januari, 14.30 Borussia Dortmund vs SC Freiburg Tiket Sabtu, 23 Januari, 14.30 Hamburger SV vs Borussia Dortmund Tiket Sabtu, 30 Januari, 14.30 Borussia Dortmund vs TSG 1899 Hoffenheim Tiket Sabtu, 6 Februari, 14.30 SC Paderborn 07 vs Borussia Dortmund Tiket Sabtu, 13 Februari, 14.30 Borussia Dortmund vs VfB Stuttgart Tiket Sabtu, 20 Februari, 14.30 SV Werder Bremen vs Borussia Dortmund Tiket Sabtu, 27 Februari, 14.30 Borussia Dortmund vs 1. FC Union Berlin Tiket Rabu, 3 Maret, 19.30 Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund Tiket Sabtu, 6 Maret, 17.30 Borussia Dortmund vs FC Bayern Munich Tiket Sabtu, 13 Maret, 14.30 SV Elversberg vs Borussia Dortmund Tiket Sabtu, 20 Maret, 14.30 Borussia Dortmund vs Borussia Mönchengladbach Tiket Sabtu, 3 April, 14.30 Bayer 04 Leverkusen vs Borussia Dortmund Tiket Sabtu, 10 April, 14.30 Borussia Dortmund vs FC Schalke 04 Tiket Sabtu, 17 April, 14.30 FC Augsburg vs Borussia Dortmund Tiket Sabtu, 24 April, 14.30 Borussia Dortmund vs RB Leipzig Tiket Sabtu, 8 Mei, 14.30 1. FSV Mainz 05 vs Borussia Dortmund Tiket Sabtu, 15 Mei, 14.30 Borussia Dortmund vs 1. FC Köln Tiket Sabtu, 22 Mei, 14.30 SC Freiburg vs Borussia Dortmund Tiket

Cara membeli tiket Borussia Dortmund 2026/27

BVB membatasi jumlah tiket terusan musimannya hingga 55.000, sehingga sekitar 26.000 tempat tersedia untuk setiap pertandingan. Dengan jumlah anggota resmi klub mencapai ratusan ribu, tiket pertandingan biasanya habis melalui saluran resmi dalam hitungan menit setelah mulai dijual.

Dibandingkan liga-liga papan atas lain seperti Liga Primer Inggris atau La Liga, tiket pertandingan Bundesliga kerap lebih terjangkau sehingga Anda lebih mudah menyaksikan langsung sepakbola level tertinggi.

Berikut cara mendapatkan tiket Borussia Dortmund:

Tiket reguler resmi: Tersedia melalui portal tiket resmi Borussia Dortmund. Anda perlu membuat akun klub. Menjadi anggota resmi klub memberi Anda akses prioritas yang penting sebelum penjualan umum dimulai.

Paket hospitality resmi: Paket eksklusif yang ditawarkan klub ini biasanya tersedia sedikit lebih lama daripada tiket tempat duduk reguler, tetapi harganya lebih mahal.

Paket eksklusif yang ditawarkan klub ini biasanya tersedia sedikit lebih lama daripada tiket tempat duduk reguler, tetapi harganya lebih mahal. Penjual di pasar tiket sekunder: Bagi wisatawan internasional atau suporter yang melewatkan penjualan resmi, ini kerap menjadi cara paling andal untuk memastikan Anda mendapat tempat, dengan tiket dikirim ke dompet digital Anda. Pastikan Anda memeriksa syarat dan ketentuan platform tempat Anda memesan tiket.

Penjualan tiket di situs klub biasanya dimulai 4 hingga 6 minggu sebelum hari pertandingan. Memantau jadwal penjualannya penting jika Anda ingin membayar sesuai harga resmi.

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Berapa harga tiket Borussia Dortmund 2025/26?

Untuk musim 2026/27, jika Anda berhasil membeli langsung dari klub untuk pertandingan tertentu, sesuatu yang jarang terjadi, harga resmi tiket dewasa berkisar dari €19 hingga €80.

Dortmund menerapkan harga bertingkat berdasarkan lokasi di stadion. Tiket termurah tersedia di sudut tribune atas dan area berdiri.

Di situs agregator penjualan kembali, harga tiket masuk reguler saat ini mulai dari sekitar €35.

Harga pasar sangat berfluktuasi bergantung pada lawan karena harga di pasar sekunder bersifat dinamis. Pertandingan besar, terutama Der Klassiker melawan Bayern Munich atau laga fase gugur Liga Champions melawan tim papan atas, akan dikenai harga jauh lebih tinggi. Harga di pasar sekunder pun meningkat tajam seiring besarnya permintaan internasional.

Seperti kebanyakan klub Bundesliga, BVB juga menawarkan kategori harga diskon untuk anak-anak dan lansia, meski tiket tersebut sangat dibatasi di pasar sekunder.

Sejarah Signal Iduna Park

Signal Iduna Park (Westfalenstadion) adalah stadion sepakbola di Dortmund, Jerman. Stadion terbesar di Jerman ini telah menjadi kandang Borussia Dortmund sejak pertama kali dibuka pada 1974.

Untuk pertandingan BVB, kapasitasnya mencapai 81.365 penonton dengan area duduk dan berdiri. Sementara itu, untuk pertandingan internasional yang hanya menyediakan tempat duduk, kapasitasnya 65.829 penonton. Sudtribune (Tribune Selatan), yang berkapasitas 24.454 penonton, merupakan tribune berdiri terbesar dalam sepakbola Eropa. Terkenal dengan atmosfer intens yang tercipta di sana, tribune selatan ini dijuluki Die Gelbe Wand, yang berarti ‘Tembok Kuning’.

Selain pertandingan Dortmund, Signal Iduna Park pernah menjadi tempat pertandingan dalam dua edisi Piala Dunia FIFA (1974 & 2006) dan satu edisi Kejuaraan Eropa UEFA (Euro 2024). Stadion ini juga menggelar final Piala UEFA 2001 serta berbagai laga persahabatan tim nasional dan pertandingan kualifikasi turnamen dunia maupun Eropa.

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Mendapatkan tempat di stadion ikonis Borussia Dortmund adalah pengalaman yang patut dicoba bagi pencinta sepakbola yang menggemari budaya suporter penuh gairah. Jika Anda berencana mendaftarkan akun taruhan menjelang pertandingan Eropa mendatang, pastikan saldo Anda sudah dioptimalkan. Baca panduan terbaru kami untuk menggunakan kode bonus bet365 aktif terkini dan meningkatkan pengalaman bermain Anda.