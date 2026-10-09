Cara membeli tiket Borussia Dortmund 2026/27: Jadwal pertandingan mendatang, harga Bundesliga, undian, dan lainnya

Bundesliga Jerman tetap menjadi standar emas dalam kultur suporter, dan tidak ada tempat yang menghadirkan atmosfer elektrik serta membuat bulu kuduk berdiri lebih kuat daripada di Signal Iduna Park (Westfalenstadion), markas ikonik Borussia Dortmund.

Memiliki kapasitas terbesar di Jerman, stadion ini selalu memadati tribune di setiap laga kandang, dengan lebih dari 81.000 penggemar fanatik yang hadir ke pertandingan. Klub ini telah delapan kali dinobatkan sebagai juara Jerman dan empat kali menjadi runner-up Bundesliga dalam satu dekade terakhir.

Di tribun ‘Yellow Wall’ (Die Gelbe Wand) yang mengagumkan, mendapatkan tiket pertandingan Dortmund menjadi salah satu komoditas yang paling diburu di pasar tiket Eropa. GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket ke tangga Südtribüne.

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Tiket dan jadwal Borussia Dortmund 2026/27 mendatang

Tanggal & Waktu Pertandingan Tiket Sab 10 Okt, 14.30 Borussia Dortmund vs SV Werder Bremen Tiket Sab 17 Okt, 14.30 1. FC Union Berlin vs Borussia Dortmund Tiket Sab 24 Okt, 14.30 Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt Tiket Sab 31 Okt, 17.30 FC Bayern Munich vs Borussia Dortmund Tiket Sab 7 Nov, 14.30 Borussia Dortmund vs SV Elversberg Tiket Sab 21 Nov, 14.30 Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund Tiket Sab 28 Nov, 14.30 Borussia Dortmund vs Bayer 04 Leverkusen Tiket Sab 5 Des, 14.30 FC Schalke 04 vs Borussia Dortmund Tiket Sab 12 Des, 14.30 Borussia Dortmund vs FC Augsburg Tiket Sab 19 Des, 14.30 RB Leipzig vs Borussia Dortmund Tiket Sab 9 Jan, 14.30 Borussia Dortmund vs 1. FSV Mainz 05 Tiket Rab 13 Jan, 19.30 1. FC Köln vs Borussia Dortmund Tiket Sab 16 Jan, 14.30 Borussia Dortmund vs SC Freiburg Tiket Sab 23 Jan, 14.30 Hamburger SV vs Borussia Dortmund Tiket Sab 30 Jan, 14.30 Borussia Dortmund vs TSG 1899 Hoffenheim Tiket Sab 6 Feb, 14.30 SC Paderborn 07 vs Borussia Dortmund Tiket Sab 13 Feb, 14.30 Borussia Dortmund vs VfB Stuttgart Tiket Sab 20 Feb, 14.30 SV Werder Bremen vs Borussia Dortmund Tiket Sab 27 Feb, 14.30 Borussia Dortmund vs 1. FC Union Berlin Tiket Rab 3 Mar, 19.30 Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund Tiket Sab 6 Mar, 17.30 Borussia Dortmund vs FC Bayern Munich Tiket Sab 13 Mar, 14.30 SV Elversberg vs Borussia Dortmund Tiket Sab 20 Mar, 14.30 Borussia Dortmund vs Borussia Mönchengladbach Tiket Sab 3 Apr, 14.30 Bayer 04 Leverkusen vs Borussia Dortmund Tiket Sab 10 Apr, 14.30 Borussia Dortmund vs FC Schalke 04 Tiket Sab 17 Apr, 14.30 FC Augsburg vs Borussia Dortmund Tiket Sab 24 Apr, 14.30 Borussia Dortmund vs RB Leipzig Tiket Sab 8 Mei, 14.30 1. FSV Mainz 05 vs Borussia Dortmund Tiket Sab 15 Mei, 14.30 Borussia Dortmund vs 1. FC Köln Tiket Sab 22 Mei, 14.30 SC Freiburg vs Borussia Dortmund Tiket

Cara membeli tiket Borussia Dortmund 2026/27

BVB membatasi tiket musiman mereka pada angka 55.000, sehingga menyisakan sekitar 26.000 kursi yang tersedia per pertandingan. Dengan keanggotaan resmi klub yang mencapai ratusan ribu, pertandingan secara rutin terjual habis melalui saluran resmi dalam hitungan menit setelah dirilis.

Dibandingkan dengan liga top lain seperti Premier League atau La Liga, tiket pertandingan Bundesliga sering kali lebih terjangkau, sehingga lebih mudah bagi Anda untuk merasakan langsung sepakbola level tertinggi.

Berikut cara mendapatkan tiket Borussia Dortmund:

Tiket umum resmi: melalui portal tiket resmi Borussia Dortmund. Anda perlu membuat akun klub. Menjadi anggota resmi klub memberi jendela prioritas yang sangat krusial sebelum penjualan umum.

Hospitality resmi: paket kelas atas yang dirilis oleh klub, yang biasanya tetap tersedia sedikit lebih lama daripada kursi standar tetapi hadir dengan harga premium.

paket kelas atas yang dirilis oleh klub, yang biasanya tetap tersedia sedikit lebih lama daripada kursi standar tetapi hadir dengan harga premium. Peritel pasar sekunder: bagi pelancong internasional atau penggemar yang melewatkan penjualan resmi, ini sering menjadi cara paling dapat diandalkan untuk menjamin satu kursi, dengan tiket ditransfer ke dompet digital Anda. Pastikan untuk memeriksa syarat dan ketentuan platform tiket tempat Anda memesan.

Penjualan tiket di situs klub biasanya berlangsung 4 hingga 6 minggu sebelum hari pertandingan. Tetap waspada terhadap jadwal rilis mereka adalah kunci jika Anda ingin membayar harga normal.

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Berapa harga tiket Borussia Dortmund 2025/26?

Untuk kampanye 2026/27, jika Anda berhasil melakukan hal yang langka dengan membeli langsung dari klub secara per pertandingan, harga normal untuk dewasa berkisar dari €19 hingga €80.

Dortmund menerapkan struktur harga bertingkat berdasarkan lokasi di stadion, dengan tiket termurah berada di sudut atas dan area berdiri.

Di agregator penjualan ulang pasar sekunder, tiket masuk standar saat ini mulai dari sekitar €35 ke atas.

Nilai pasar sangat berfluktuasi berdasarkan lawan yang dihadapi (harga sekunder dinamis). Pertandingan besar, terutama Der Klassiker melawan Bayern Munich atau laga knockout Liga Champions yang melibatkan tim papan atas, akan mematok premium tingkat teratas, dengan harga di pasar sekunder naik signifikan untuk mencerminkan besarnya permintaan internasional.

Seperti kebanyakan tim Bundesliga, BVB juga menawarkan kategori diskon untuk junior dan senior, meski ini sangat dibatasi di pasar sekunder.

Sejarah Signal Iduna Park

Signal Iduna Park (Westfalenstadion) adalah stadion sepakbola di Dortmund, Jerman. Ini adalah stadion terbesar di Jerman dan telah menjadi kandang Borussia Dortmund sejak pertama kali dibuka pada 1974.

Untuk pertandingan BVB, kapasitasnya adalah 81.365 dengan area duduk dan berdiri, sedangkan untuk pertandingan internasional, yang hanya menyediakan tempat duduk, kapasitasnya 65.829. Sudtribune (South Bank) berkapasitas 24.454 adalah teras terbesar untuk penonton berdiri di sepakbola Eropa. Terkenal karena atmosfer intens yang dihasilkannya, teras selatan itu dijuluki Die Gelbe Wand, yang berarti 'Yellow Wall'.

Selain pertandingan Dortmund, Signal Iduna Park pernah menggelar laga dalam dua edisi Piala Dunia FIFA sebelumnya (1974 & 2006) dan satu Kejuaraan Eropa UEFA (Euro 2024), menjadi venue final Piala UEFA 2001, serta berbagai laga persahabatan tim nasional dan pertandingan kualifikasi untuk turnamen dunia maupun Eropa.

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Mendapatkan kursi di dalam stadion ikonik Borussia Dortmund adalah pengalaman yang wajib ada dalam daftar impian bagi para pencinta sepakbola murni yang menyukai kultur suporter penuh gairah. Jika Anda berencana mendaftarkan profil taruhan menjelang laga-laga Eropa mendatang, pastikan saldo Anda sudah dioptimalkan. Jelajahi panduan terbaru kami untuk menukarkan kode bonus bet365 aktif terbaru dan meningkatkan rutinitas gaming Anda.