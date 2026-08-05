Bundesliga Jerman tetap menjadi standar emas untuk budaya suporter, dan tak ada tempat lain yang menghadirkan atmosfer listrik yang membuat bulu kuduk berdiri lebih kuat daripada di Signal Iduna Park (Westfalenstadion), markas ikonis Borussia Dortmund.

Memiliki kapasitas terbesar di Jerman, stadion ini selalu memadati tribune di setiap laga kandang, dengan lebih dari 81.000 fanatik sepakbola yang datang ke pertandingan. Klub ini sudah delapan kali dinobatkan sebagai juara Jerman dan finis sebagai runner-up Bundesliga pada empat kesempatan dalam satu dekade terakhir.

Di ‘Yellow Wall’ (Die Gelbe Wand) yang mengagumkan, mendapatkan tiket pertandingan Dortmund menjadi salah satu komoditas yang paling diburu di pasar tiket Eropa. GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket ke undakan Südtribüne.

Tiket dan jadwal pertandingan Borussia Dortmund 2026/27 mendatang

Tanggal & Waktu Kick-off Pertandingan Kompetisi Tiket Sab Agu 29, 17.30 Borussia Dortmund vs Hamburger SV Bundesliga Tiket Sel Sep 1, 19.45 Hamburg-Eimsbütteler Ballspiel-Club vs Borussia Dortmund DFB-Pokal Tiket Sab Sep 5, 14.30 TSG 1899 Hoffenheim vs Borussia Dortmund Bundesliga Tiket Sab Sep 12, 14.30 Borussia Dortmund vs SC Paderborn 07 Bundesliga Tiket Sab Sep 19, 17.30 VfB Stuttgart vs Borussia Dortmund Bundesliga Tiket Sab Okt 10, 14.30 Borussia Dortmund vs SV Werder Bremen Bundesliga Tiket Sab Okt 17, 14.30 1. FC Union Berlin vs Borussia Dortmund Bundesliga Tiket Sab Okt 24, 14.30 Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt Bundesliga Tiket Sab Okt 31, 17.30 FC Bayern Munich vs Borussia Dortmund Bundesliga Tiket Sab Nov 7, 14.30 Borussia Dortmund vs SV Elversberg Bundesliga Tiket Sab Nov 21, 14.30 Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund Bundesliga Tiket Sab Nov 28, 14.30 Borussia Dortmund vs Bayer 04 Leverkusen Bundesliga Tiket Sab Des 5, 14.30 FC Schalke 04 vs Borussia Dortmund Bundesliga Tiket Sab Des 12, 14.30 Borussia Dortmund vs FC Augsburg Bundesliga Tiket Sab Des 19, 14.30 RB Leipzig vs Borussia Dortmund Bundesliga Tiket Sab Jan 9, 14.30 Borussia Dortmund vs 1. FSV Mainz 05 Bundesliga Tiket Rab Jan 13, 19.30 1. FC Köln vs Borussia Dortmund Bundesliga Tiket Sab Jan 16, 14.30 Borussia Dortmund vs SC Freiburg Bundesliga Tiket Sab Jan 23, 14.30 Hamburger SV vs Borussia Dortmund Bundesliga Tiket Sab Jan 30, 14.30 Borussia Dortmund vs TSG 1899 Hoffenheim Bundesliga Tiket Sab Feb 6, 14.30 SC Paderborn 07 vs Borussia Dortmund Bundesliga Tiket Sab Feb 13, 14.30 Borussia Dortmund vs VfB Stuttgart Bundesliga Tiket Sab Feb 20, 14.30 SV Werder Bremen vs Borussia Dortmund Bundesliga Tiket Sab Feb 27, 14.30 Borussia Dortmund vs 1. FC Union Berlin Bundesliga Tiket Rab Mar 3, 19.30 Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund Bundesliga Tiket Sab Mar 6, 17.30 Borussia Dortmund vs FC Bayern Munich Bundesliga Tiket Sab Mar 13, 14.30 SV Elversberg vs Borussia Dortmund Bundesliga Tiket Sab Mar 20, 14.30 Borussia Dortmund vs Borussia Mönchengladbach Bundesliga Tiket Sab Apr 3, 14.30 Bayer 04 Leverkusen vs Borussia Dortmund Bundesliga Tiket Sab Apr 10, 14.30 Borussia Dortmund vs FC Schalke 04 Bundesliga Tiket Sab Apr 17, 14.30 FC Augsburg vs Borussia Dortmund Bundesliga Tiket Sab Apr 24, 14.30 Borussia Dortmund vs RB Leipzig Bundesliga Tiket Sab Mei 8, 14.30 1. FSV Mainz 05 vs Borussia Dortmund Bundesliga Tiket Sab Mei 15, 14.30 Borussia Dortmund vs 1. FC Köln Bundesliga Tiket Sab Mei 22, 14.30 SC Freiburg vs Borussia Dortmund Bundesliga Tiket

Cara membeli tiket Borussia Dortmund 2026/27

BVB membatasi tiket musiman mereka di angka 55.000, sehingga menyisakan sekitar 26.000 kursi yang tersedia per pertandingan. Dengan keanggotaan resmi klub yang mencapai ratusan ribu, pertandingan secara rutin terjual habis melalui jalur resmi dalam hitungan menit setelah dirilis.

Dibandingkan dengan liga top lain seperti Premier League atau La Liga, tiket pertandingan Bundesliga sering kali lebih terjangkau, sehingga lebih mudah bagi Anda untuk menyaksikan langsung sepakbola level tertinggi.

Berikut cara mendapatkan tiket Borussia Dortmund:

Tiket masuk umum resmi: Melalui portal tiket resmi Borussia Dortmund. Anda perlu membuat akun klub. Menjadi anggota resmi klub memberikan jendela prioritas yang krusial sebelum penjualan umum.

Hospitality resmi: Paket premium yang dirilis klub, yang biasanya tetap tersedia sedikit lebih lama daripada kursi standar tetapi dijual dengan harga lebih tinggi.

Paket premium yang dirilis klub, yang biasanya tetap tersedia sedikit lebih lama daripada kursi standar tetapi dijual dengan harga lebih tinggi. Peritel pasar sekunder: Bagi pelancong internasional atau fans yang melewatkan penjualan resmi, ini sering menjadi cara paling andal untuk menjamin kursi, dengan tiket dipindahkan ke dompet digital Anda. Pastikan untuk memeriksa syarat dan ketentuan platform tiket tempat Anda memesan.

Rilis tiket di situs klub biasanya terjadi 4 hingga 6 pekan sebelum hari pertandingan. Tetap waspada terhadap jadwal perilisannya adalah kunci jika Anda ingin membayar harga normal.

Berapa harga tiket Borussia Dortmund 2025/26?

Untuk kampanye 2026/27, jika Anda berhasil melakukan hal langka dengan membeli langsung dari klub secara pertandingan per pertandingan, harga normal untuk dewasa berkisar dari €19 hingga €80.

Dortmund menerapkan struktur harga bertingkat berdasarkan lokasi di stadion, dengan tiket termurah berada di sudut atas dan area berdiri.

Di agregator penjualan ulang sekunder, tiket masuk standar saat ini mulai dari sekitar €35 ke atas.

Nilai pasar berfluktuasi besar tergantung lawan yang dihadapi (harga sekunder dinamis). Laga-laga besar, khususnya Der Klassiker melawan Bayern Munich atau duel fase gugur Liga Champions melawan tim kuat, akan dibanderol dengan premium level atas, dengan harga pasar sekunder naik signifikan untuk mencerminkan besarnya volume permintaan internasional.

Seperti kebanyakan tim Bundesliga, BVB juga menawarkan kategori diskon untuk junior dan senior, meski ini sangat dibatasi di pasar sekunder.

Sejarah Signal Iduna Park

Signal Iduna Park (Westfalenstadion) adalah stadion sepakbola di Dortmund, Jerman. Ini adalah stadion terbesar di Jerman dan telah menjadi stadion kandang Borussia Dortmund sejak pertama kali dibuka pada 1974.

Untuk pertandingan BVB, kapasitasnya adalah 81.365 dengan area duduk dan berdiri, sedangkan untuk pertandingan internasional, yang hanya menyediakan kursi duduk, kapasitasnya 65.829. Sudtribune (South Bank) berkapasitas 24.454 adalah teras terbesar untuk penonton berdiri di sepakbola Eropa. Terkenal dengan atmosfer intens yang diciptakannya, teras selatan itu dijuluki Die Gelbe Wand, yang berarti 'Tembok Kuning'.

Selain pertandingan Dortmund, Signal Iduna Park juga telah menjadi tuan rumah laga-laga dalam dua Piala Dunia FIFA sebelumnya (1974 & 2006) dan satu Kejuaraan Eropa UEFA (Euro 2024), menggelar final Piala UEFA 2001, serta berbagai laga persahabatan tim nasional dan pertandingan kualifikasi untuk turnamen dunia dan Eropa.

Mengamankan kursi di dalam stadion ikonis Borussia Dortmund adalah pengalaman yang wajib masuk daftar impian bagi para puris sepakbola yang mencintai budaya suporter penuh gairah. Jika Anda berencana mendaftarkan profil taruhan menjelang jadwal pertandingan Eropa mendatang, pastikan saldo Anda sudah dioptimalkan. Jelajahi panduan terbaru kami untuk menukarkan kode bonus bet365 aktif terbaru dan meningkatkan rutinitas gaming Anda.