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Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
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Cara membeli tiket Borussia Dortmund 2026/27: Jadwal pertandingan mendatang, harga Bundesliga, sistem undian, dan lainnya

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Bundesliga
Borussia Dortmund

Berikut cara menyaksikan raksasa Jerman itu beraksi musim ini, dengan tiket yang sudah dijual sekarang

Bundesliga Jerman tetap menjadi standar emas untuk budaya suporter, dan tak ada tempat lain yang menghadirkan atmosfer listrik yang membuat bulu kuduk berdiri lebih kuat daripada di Signal Iduna Park (Westfalenstadion), markas ikonis Borussia Dortmund.

Memiliki kapasitas terbesar di Jerman, stadion ini selalu memadati tribune di setiap laga kandang, dengan lebih dari 81.000 fanatik sepakbola yang datang ke pertandingan. Klub ini sudah delapan kali dinobatkan sebagai juara Jerman dan finis sebagai runner-up Bundesliga pada empat kesempatan dalam satu dekade terakhir.

Di ‘Yellow Wall’ (Die Gelbe Wand) yang mengagumkan, mendapatkan tiket pertandingan Dortmund menjadi salah satu komoditas yang paling diburu di pasar tiket Eropa. GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket ke undakan Südtribüne.

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Tiket dan jadwal pertandingan Borussia Dortmund 2026/27 mendatang

Tanggal & Waktu Kick-offPertandinganKompetisiTiket
Sab Agu 29, 17.30Borussia Dortmund vs Hamburger SVBundesligaTiket
Sel Sep 1, 19.45Hamburg-Eimsbütteler Ballspiel-Club vs Borussia DortmundDFB-PokalTiket
Sab Sep 5, 14.30TSG 1899 Hoffenheim vs Borussia DortmundBundesligaTiket
Sab Sep 12, 14.30Borussia Dortmund vs SC Paderborn 07BundesligaTiket
Sab Sep 19, 17.30VfB Stuttgart vs Borussia DortmundBundesligaTiket
Sab Okt 10, 14.30Borussia Dortmund vs SV Werder BremenBundesligaTiket
Sab Okt 17, 14.301. FC Union Berlin vs Borussia DortmundBundesligaTiket
Sab Okt 24, 14.30Borussia Dortmund vs Eintracht FrankfurtBundesligaTiket
Sab Okt 31, 17.30FC Bayern Munich vs Borussia DortmundBundesligaTiket
Sab Nov 7, 14.30Borussia Dortmund vs SV ElversbergBundesligaTiket
Sab Nov 21, 14.30Borussia Mönchengladbach vs Borussia DortmundBundesligaTiket
Sab Nov 28, 14.30Borussia Dortmund vs Bayer 04 LeverkusenBundesligaTiket
Sab Des 5, 14.30FC Schalke 04 vs Borussia DortmundBundesligaTiket
Sab Des 12, 14.30Borussia Dortmund vs FC AugsburgBundesligaTiket
Sab Des 19, 14.30RB Leipzig vs Borussia DortmundBundesligaTiket
Sab Jan 9, 14.30Borussia Dortmund vs 1. FSV Mainz 05BundesligaTiket
Rab Jan 13, 19.301. FC Köln vs Borussia DortmundBundesligaTiket
Sab Jan 16, 14.30Borussia Dortmund vs SC FreiburgBundesligaTiket
Sab Jan 23, 14.30Hamburger SV vs Borussia DortmundBundesligaTiket
Sab Jan 30, 14.30Borussia Dortmund vs TSG 1899 HoffenheimBundesligaTiket
Sab Feb 6, 14.30SC Paderborn 07 vs Borussia DortmundBundesligaTiket
Sab Feb 13, 14.30Borussia Dortmund vs VfB StuttgartBundesligaTiket
Sab Feb 20, 14.30SV Werder Bremen vs Borussia DortmundBundesligaTiket
Sab Feb 27, 14.30Borussia Dortmund vs 1. FC Union BerlinBundesligaTiket
Rab Mar 3, 19.30Eintracht Frankfurt vs Borussia DortmundBundesligaTiket
Sab Mar 6, 17.30Borussia Dortmund vs FC Bayern MunichBundesligaTiket
Sab Mar 13, 14.30SV Elversberg vs Borussia DortmundBundesligaTiket
Sab Mar 20, 14.30Borussia Dortmund vs Borussia MönchengladbachBundesligaTiket
Sab Apr 3, 14.30Bayer 04 Leverkusen vs Borussia DortmundBundesligaTiket
Sab Apr 10, 14.30Borussia Dortmund vs FC Schalke 04BundesligaTiket
Sab Apr 17, 14.30FC Augsburg vs Borussia DortmundBundesligaTiket
Sab Apr 24, 14.30Borussia Dortmund vs RB LeipzigBundesligaTiket
Sab Mei 8, 14.301. FSV Mainz 05 vs Borussia DortmundBundesligaTiket
Sab Mei 15, 14.30Borussia Dortmund vs 1. FC KölnBundesligaTiket
Sab Mei 22, 14.30SC Freiburg vs Borussia DortmundBundesligaTiket

Cara membeli tiket Borussia Dortmund 2026/27

BVB membatasi tiket musiman mereka di angka 55.000, sehingga menyisakan sekitar 26.000 kursi yang tersedia per pertandingan. Dengan keanggotaan resmi klub yang mencapai ratusan ribu, pertandingan secara rutin terjual habis melalui jalur resmi dalam hitungan menit setelah dirilis.

Dibandingkan dengan liga top lain seperti Premier League atau La Liga, tiket pertandingan Bundesliga sering kali lebih terjangkau, sehingga lebih mudah bagi Anda untuk menyaksikan langsung sepakbola level tertinggi.

Berikut cara mendapatkan tiket Borussia Dortmund:

  • Tiket masuk umum resmi: Melalui portal tiket resmi Borussia Dortmund. Anda perlu membuat akun klub. Menjadi anggota resmi klub memberikan jendela prioritas yang krusial sebelum penjualan umum.
  • Hospitality resmi: Paket premium yang dirilis klub, yang biasanya tetap tersedia sedikit lebih lama daripada kursi standar tetapi dijual dengan harga lebih tinggi.
  • Peritel pasar sekunder: Bagi pelancong internasional atau fans yang melewatkan penjualan resmi, ini sering menjadi cara paling andal untuk menjamin kursi, dengan tiket dipindahkan ke dompet digital Anda. Pastikan untuk memeriksa syarat dan ketentuan platform tiket tempat Anda memesan.

Rilis tiket di situs klub biasanya terjadi 4 hingga 6 pekan sebelum hari pertandingan. Tetap waspada terhadap jadwal perilisannya adalah kunci jika Anda ingin membayar harga normal.

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Berapa harga tiket Borussia Dortmund 2025/26?

Untuk kampanye 2026/27, jika Anda berhasil melakukan hal langka dengan membeli langsung dari klub secara pertandingan per pertandingan, harga normal untuk dewasa berkisar dari €19 hingga €80. 

Dortmund menerapkan struktur harga bertingkat berdasarkan lokasi di stadion, dengan tiket termurah berada di sudut atas dan area berdiri.

Di agregator penjualan ulang sekunder, tiket masuk standar saat ini mulai dari sekitar €35 ke atas.

Nilai pasar berfluktuasi besar tergantung lawan yang dihadapi (harga sekunder dinamis). Laga-laga besar, khususnya Der Klassiker melawan Bayern Munich atau duel fase gugur Liga Champions melawan tim kuat, akan dibanderol dengan premium level atas, dengan harga pasar sekunder naik signifikan untuk mencerminkan besarnya volume permintaan internasional. 

Seperti kebanyakan tim Bundesliga, BVB juga menawarkan kategori diskon untuk junior dan senior, meski ini sangat dibatasi di pasar sekunder.

Sejarah Signal Iduna Park

Signal Iduna Park (Westfalenstadion) adalah stadion sepakbola di Dortmund, Jerman. Ini adalah stadion terbesar di Jerman dan telah menjadi stadion kandang Borussia Dortmund sejak pertama kali dibuka pada 1974. 

Untuk pertandingan BVB, kapasitasnya adalah 81.365 dengan area duduk dan berdiri, sedangkan untuk pertandingan internasional, yang hanya menyediakan kursi duduk, kapasitasnya 65.829. Sudtribune (South Bank) berkapasitas 24.454 adalah teras terbesar untuk penonton berdiri di sepakbola Eropa. Terkenal dengan atmosfer intens yang diciptakannya, teras selatan itu dijuluki Die Gelbe Wand, yang berarti 'Tembok Kuning'.

Selain pertandingan Dortmund, Signal Iduna Park juga telah menjadi tuan rumah laga-laga dalam dua Piala Dunia FIFA sebelumnya (1974 & 2006) dan satu Kejuaraan Eropa UEFA (Euro 2024), menggelar final Piala UEFA 2001, serta berbagai laga persahabatan tim nasional dan pertandingan kualifikasi untuk turnamen dunia dan Eropa.

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Mengamankan kursi di dalam stadion ikonis Borussia Dortmund adalah pengalaman yang wajib masuk daftar impian bagi para puris sepakbola yang mencintai budaya suporter penuh gairah. Jika Anda berencana mendaftarkan profil taruhan menjelang jadwal pertandingan Eropa mendatang, pastikan saldo Anda sudah dioptimalkan. Jelajahi panduan terbaru kami untuk menukarkan kode bonus bet365 aktif terbaru dan meningkatkan rutinitas gaming Anda.

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