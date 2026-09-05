Cara membeli tiket Beşiktaş 2026/27: Jadwal pertandingan mendatang, harga tiket, kabar Süper Lig, dan lainnya

Beşiktaş mungkin sempat tertinggal dalam perburuan gelar dalam beberapa musim terakhir, sejak mengangkat trofi Süper Lig 2020/21, tetapi kubu Kara Kartallar ('Elang Hitam') berharap inilah musim ketika mereka kembali ke garis terdepan sepak bola Turki. Anda bisa memesan tiket hari ini untuk menyaksikan aksi para pemain Beşiktaş.

Mantan pelatih Bologna, Vincenzo Italiano, diberi tanggung jawab untuk kembali membakar semangat basis suporter fanatik Beşiktaş, setelah klub Istanbul itu finis cukup jauh di belakang para pemuncak laju Süper Lig musim lalu, di bawah masa jabatan 9 bulan Sergen Yalcin.

Beşiktaş ingin memulai musim ini dengan mantap. Mereka berharap rekrutan musim panas mereka, yang mencakup pembelian menonjol Leandro Trossard dan Dušan Vlahović, bersama duet gelandang Turki Orkun Kökçü dan Salih Özcan, bisa langsung nyetel.

Biarkan GOAL memberi Anda informasi tiket terbaru tentang cara mengamankan kursi di laga-laga Beşiktaş, termasuk tempat membelinya, berapa harganya, dan lainnya.

Jadwal pertandingan Beşiktaş mendatang

Tanggal & Waktu (lokal) Pertandingan Lokasi Tiket Jum, 11 Sep (20.00) Süper Lig: Beşiktaş vs Erzurumspor Stadion Tüpraş (Istanbul) Tiket Kam, 17 Sep (22.00) UEL: Beşiktaş vs Marseille Stadion Tüpraş (Istanbul) Tiket Min, 20 Sep (20.00) Süper Lig: Amed vs Beşiktaş Stadion Diyarbakır (Diyarbakır) Tiket Min, 11 Okt (18.00) Süper Lig: Beşiktaş vs Kocaelispor Stadion Tüpraş (Istanbul) Tiket Kam, 15 Okt (21.00) UEL: Hoffenheim vs Beşiktaş SNP Arena (Sinsheim) Tiket Min, 18 Okt (18.00) Süper Lig: Trabzonspor vs Beşiktaş Kompleks Olahraga Şenol Güneş (Trabzon) Tiket Kam, 22 Okt (22.00) UEL: Beşiktaş vs Crystal Palace Stadion Tüpraş (Istanbul) Akan diumumkan Min, 25 Okt (18.00) Süper Lig: Beşiktaş vs İstanbul Başakşehir Stadion Tüpraş (Istanbul) Tiket Min, 1 Nov (18.00) Süper Lig: Kasımpaşa vs Beşiktaş Stadion Recep Tayyip Erdoğan (Istanbul) Tiket

Cara membeli tiket Beşiktaş

Tiket resmi untuk pertandingan Beşiktaş dijual secara eksklusif melalui platform Passo, atau aplikasi seluler Passo, dan biasanya baru mulai dijual 3-5 hari sebelum hari pertandingan terkait.

Karena undang-undang olahraga Turki yang ketat untuk mencegah kekerasan dan percaloan, setiap tiket harus terhubung secara elektronik dengan kartu identifikasi suporter yang dipersonalisasi bernama Passo Taraftar Card, yang sebelumnya dikenal sebagai Passolig. Anda tidak bisa masuk ke stadion atau membeli tiket tanpa kartu tersebut.

Selain itu, fan juga bisa membeli tiket pertandingan Beşiktaş di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu peritel terkemuka bagi mereka yang ingin mengamankan kursi melalui jalur alternatif, menawarkan opsi yang andal bagi fan yang berharap mendapatkan tiket pada menit-menit terakhir.

Berapa harga tiket Beşiktaş?

Tiket resmi Beşiktaş untuk pertandingan liga standar di Stadion Tüpraş, Istanbul, biasanya berada di kisaran TRY 760-TRY 5.000+, tetapi bisa melonjak hingga TRY 19.000+ untuk derby besar Istanbul atau laga malam Eropa bergengsi.

Harga bervariasi di berbagai kategori tergantung tribun dan tingkat yang Anda pilih di Stadion Tüpraş:

Tribun Utara (Kuzey) : Di belakang gawang; bagian paling riuh yang menjadi rumah bagi kelompok suporter paling bersemangat dan paling vokal. Tiket pertandingan reguler berharga sekitar TRY 760-TRY 1.500.

Tribun Selatan (Güney) : Di belakang gawang; zona suporter yang lebih tenang dibandingkan sisi 'Utara'. Tiket pertandingan reguler berharga sekitar TRY 760-TRY 1.500.

Tribun Timur (Doğu) : Sisi lapangan utama; menawarkan pandangan sisi lapangan yang luas dan sangat bagus; lebih riuh dan lebih keras daripada tribun Barat. Tiket pertandingan reguler berharga sekitar TRY 1.500-TRY 4.500+.

Tribun Barat (Batı) : Tribun utama; menampilkan area pers, suite mewah, dan pemandangan ke bangku cadangan. Tiket pertandingan reguler berharga sekitar TRY 1.500–TRY 5.000+.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan ulang sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Stadion Tüpraş

Stadion Tüpraş adalah arena olahraga modern yang terletak di jantung Istanbul, tepat di tepi Selat Bosphorus yang indah. Lokasi ini secara luas dianggap sebagai salah satu lokasi stadion terindah di dunia, menghadap ke perairan tempat Eropa bertemu Asia. Stadion ini menampung sekitar 42.684 penonton, dan telah menjadi kandang penuh gairah bagi Beşiktaş sejak 2016.

Pada 1947, Istanbul membuka arena olahraga modern besar pertamanya di lokasi Stadion Tüpraş saat ini, yang diberi nama Stadion İnönü. Selama lebih dari 60 tahun, tempat itu menjadi kuil sepak bola legendaris yang pada masa-masa tertentu digunakan bersama oleh klub-klub terbesar di kota tersebut. Pada 2013, Beşiktaş merobohkan struktur lama itu untuk membangun Stadion Tüpraş dari nol.

Di luar olahraga, venue ini juga berfungsi sebagai ruang konser besar, dengan menjadi tuan rumah penampilan rock legendaris dari band seperti Guns N' Roses.

Pertandingan sepak bola yang berkesan di Stadion Tüpraş:

Piala Super UEFA (2019) : Final besar Eropa pertama yang dimainkan di stadion ini adalah duel sesama tim Inggris di bawah sorotan lampu. Setelah bermain imbang 2-2 yang mendebarkan hingga perpanjangan waktu, Liverpool memenangkan trofi lewat adu penalti melawan Chelsea. Pertandingan itu juga mencatat sejarah ketika Stéphanie Frappart menjadi perempuan pertama yang memimpin final besar putra UEFA.

Final Liga Europa UEFA (2026) : Didukung ribuan suporter Inggris yang datang dan disaksikan Pangeran William dari lounge VIP, Aston Villa melaju mulus menuju kemenangan telak 3-0 atas SC Freiburg untuk merebut trofi kontinental besar pertama mereka dalam lebih dari empat dekade.

'Keajaiban Istanbul' : Beşiktaş tampak benar-benar terkubur setelah tertinggal 3-0 pada babak pertama dari Benfica. Namun, didorong oleh gemuruh penonton yang memekakkan telinga, tim tuan rumah menciptakan salah satu comeback terbaik dalam sejarah Liga Champions. Gol babak kedua dari Cenk Tosun, Ricardo Quaresma, dan Vincent Aboubakar menyamakan skor menjadi 3-3, yang membuat fan Beşiktaş larut dalam euforia.

Menjaga Sejarah: Karena stadion ini berada di area bersejarah yang sangat sensitif dekat istana-era Ottoman, bagian luarnya menampilkan kolom klasik berlapis batu kapur alami sehingga menyatu indah dengan lingkungan sekitar. Dinding bersejarah 'Eski Açık' di sisi selatan dari stadion asli 1947 juga dipertahankan dan langsung dimasukkan ke dalam desain.

Rekor dan statistik Beşiktaş

Didirikan pada 1903, Beşiktaş (Beşiktaş J.K.) memegang sejumlah rekor paling luar biasa dalam sejarah sepak bola Turki.

Gelar klub dan sorotan trofi

Gelar Liga Turki : 21 gelar

Piala Turki : 11 gelar

Rekor pemain individu

Penampilan terbanyak: Mehmet Özdilek (491), Rıza Çalımbay (485)

Gol terbanyak: Hakkı Yeten (382), Şeref Görkey (320)

Satu-satunya juara tak terkalahkan

Beşiktaş adalah tim pertama, dan sejauh ini satu-satunya, yang menjuarai Süper Lig Turki modern tanpa kalah satu pertandingan pun, dengan menuntaskan musim 1991-92 tanpa kekalahan.

Rekor tak terkalahkan terpanjang

Beşiktaş memegang rekor rentetan tak terkalahkan terpanjang dalam sejarah liga Turki, dengan 56 pertandingan antara 1991 dan 1992.

Kehormatan lambang nasional

Beşiktaş adalah satu-satunya klub Turki yang diizinkan menampilkan bendera nasional Turki langsung di dalam logo klubnya. Izin ini diberikan setelah mereka mewakili seluruh tim nasional Turki dalam pertandingan melawan Yunani pada 1952.















