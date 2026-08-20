Cara membeli tiket Benfica 2026/27: Jadwal pertandingan mendatang, harga tiket, kabar Primeira Liga, dan lainnya

Setelah untuk pertama kalinya dalam empat tahun terakhir finis di luar dua besar liga Portugal pada musim lalu, Benfica akan fokus membuat langkah positif pada kampanye ini. Anda bisa bergabung dengan para Benfiquistas fanatik yang memadati Estádio da Luz yang ikonik untuk mendukung tim mereka setiap pekan dengan memesan tiket hari ini.

Permintaan untuk menyaksikan Benfica, klub paling bergelimang gelar di Portugal, dengan perkiraan 14 juta pendukung di seluruh dunia dan lebih dari 400.000 anggota klub, mungkin tinggi, tetapi jangan putus asa dulu.

Anda dijamin akan mendapatkan keseruan saat Benfica turun ke lapangan. Anak asuh Marco Silva mencetak gol dengan mudah, dan mereka membukukan lima gol atau lebih dalam beberapa kesempatan hanya pada bulan pembuka musim. Vangelis Pavlidis terus memimpin lini depan dengan apik, dan dia akan berupaya menambah koleksi hat-trick-nya.

Biarkan GOAL memberikan semua informasi tiket terbaru tentang bagaimana Anda bisa mengamankan kursi di pertandingan Benfica, termasuk tempat membelinya, berapa harganya, dan lainnya.

Pertandingan Benfica mendatang

Tanggal & Waktu (setempat) Pertandingan Lokasi Tiket Sen, 31 Agu (18.45) Benfica vs Estoril Estádio da Luz (Lisbon) Tiket Sab, 5 Sep (TBA) Marítimo vs Benfica Estádio do Marítimo (Funchal, Madeira) Tiket Rab, 9 Sep (20.15) Moreirense vs Benfica Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas (Moreira de Cónegos) Tiket Sab, 12 Sep (TBA) Benfica vs Gil Vicente Estádio da Luz (Lisbon) Tiket Sab, 19 Sep (TBA) Porto vs Benfica Estádio do Dragão (Porto) Tiket Sab, 10 Okt (TBA) Benfica vs Vitoria Guimaraes Estádio da Luz (Lisbon) Tiket Sab, 24 Okt (TBA) Santa Clara vs Benfica Estadio de São Miguel (Ponta Delgada, Azores) Tiket Sel, 27 Okt (19.00) Taça da Liga: Benfica vs Gil Vicente Estádio da Luz (Lisbon) Tiket Min, 1 Nov (TBA) Benfica vs Alverca Estádio da Luz (Lisbon) Tiket

Cara membeli tiket Benfica

Tiket resmi pertandingan Benfica hanya bisa dibeli melalui kanal digital klub atau toko fisik resmi. Loket tiket utama (Bilheteira Centenário) berada di Estádio da Luz. Tiket offline juga bisa didapatkan di toko resmi Benfica Jardim do Regedor di pusat kota Lisbon.

Tiket pertandingan biasanya dirilis dalam jendela penjualan bertahap:

Fase 1: Pemegang Red Pass - Pemegang tiket musiman mendapat waktu singkat untuk mengonfirmasi kursi mereka atau membeli alokasi tambahan.

Fase 2: Sócios (Anggota Klub) - Anggota dengan registrasi iuran yang terbaru mendapat akses prioritas berikutnya. Fase ini biasanya dimulai sekitar 7 hingga 14 hari sebelum hari pertandingan.

Fase 3: Penjualan Umum - Jika masih ada kursi tersisa, tiket akan dibuka untuk masyarakat umum sekitar sepekan sebelum pertandingan.

Catatan: Peringatan 'Tiga Besar' - Tiket untuk laga dengan tensi tinggi seperti Derby de Lisboa (vs Sporting CP), O Clássico (vs FC Porto), dan pertandingan Liga Champions jarang mencapai penjualan umum karena anggota sudah lebih dulu menghabiskannya pada Fase 2. Untuk pertandingan liga reguler, ketersediaan bagi publik umum sangat mungkin ada.

Selain itu, penggemar dapat membeli tiket pertandingan Benfica di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu peritel terkemuka bagi mereka yang ingin mengamankan kursi melalui jalur alternatif, menawarkan opsi tepercaya bagi penggemar yang berharap mendapatkan tiket pada saat-saat terakhir.

Berapa harga tiket Benfica?

Tiket resmi pertandingan di situs klub Benfica biasanya berada di kisaran €15-€40 untuk anggota klub (Sócios) dan €30-€90 untuk masyarakat umum dalam laga standar Primeira Liga.

Untuk pertandingan dengan permintaan tinggi seperti derby O Clássico melawan FC Porto atau malam kompetisi Eropa, harga dasar resmi bisa naik ke €100–€180, sementara paket hospitality premium bisa jauh lebih tinggi.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Estádio da Luz

Estádio da Luz, yang terletak di Lisbon, adalah markas ikonik Benfica dan salah satu stadion sepakbola paling menonjol di Eropa. Secara resmi bernama Estádio do Sport Lisboa e Benfica, stadion ini akrab dijuluki "A Catedral" (The Cathedral) oleh penggemar sepakbola di seluruh dunia.

Estádio da Luz yang asli dibuka pada 1954 dan merupakan stadion beton monumental berbentuk mangkuk. Pada akhir 1980-an, kapasitasnya berkembang hingga menampung 120.000 penonton, menjadikannya stadion terbesar di Eropa pada saat itu.

Sebagai bagian dari proses menjadi tuan rumah turnamen UEFA Euro 2004, struktur asli bersejarah tersebut dihancurkan sepenuhnya. Venue baru (saat ini) yang ultra-modern dan seluruhnya berbangku dibuka pada Oktober 2003 dengan kapasitas awal 65.647.

Pertandingan bersejarah yang digelar di Estádio da Luz mencakup yang berikut ini:

Final Euro 2004 : Yunani mengejutkan dunia dengan mengalahkan tuan rumah Portugal 1-0 untuk mengangkat trofi Kejuaraan Eropa.

Final Liga Champions UEFA 2014 : Real Madrid meraih gelar Eropa kesepuluh mereka yang legendaris dengan mengalahkan rival sekota Atlético Madrid 4-1 setelah perpanjangan waktu.

Final Liga Champions UEFA 2020 : Dalam kondisi unik era pandemi, Bayern Munich mengalahkan Paris Saint-Germain 1-0 tanpa penonton untuk meraih treble.

Penghormatan untuk Eusébio: Di luar stadion berdiri patung perunggu Eusébio yang terkenal, pemain terbaik Benfica sepanjang masa. Setelah kematiannya pada 2014, patung itu menjadi tempat penghormatan emosional yang sangat besar dan dipenuhi syal dari penggemar di seluruh dunia.

Rekor dan statistik Benfica

Benfica (Sport Lisboa e Benfica) adalah klub sepakbola paling bergelimang gelar di Portugal, dengan rekor 88 trofi utama dan menegaskan posisinya sebagai salah satu institusi olahraga paling ikonik di Eropa. Diwakili oleh maskot elang ikonik mereka, Vitória, Benfica berdiri sebagai raksasa mutlak sepakbola kontinental.

Prestasi klub dan sorotan trofi

Primeira Liga (Kejuaraan Portugal) : 38 gelar

Taça de Portugal (Piala Portugal) : 26 gelar

Piala Eropa : 2 gelar

Rekor individu pemain

Penampilan terbanyak: Nené (575), António Veloso (538)

Gol terbanyak: Eusébio (473), José Águas (379)

Pemain paling bergelimang gelar

Bek tengah asal Brasil Luisão mengangkat rekor 20 trofi selama masa panjangnya sebagai kapten klub.

Juara tak terkalahkan

Pada musim 1972–73, Benfica menjadi klub Portugal pertama yang menjuarai liga tanpa terkalahkan sama sekali, dengan catatan 28 kemenangan dan 2 hasil imbang.

Terbangnya maskot

Sebelum setiap pertandingan kandang di Estádio da Luz, maskot elang botak hidup milik klub, Águia Vitória, terbang mengelilingi seluruh stadion sebelum mendarat tepat di atas sebuah perisai di lapangan, menyempurnakan lambang resmi klub dalam kehidupan nyata. Legenda mengatakan jika elang itu terbang mengelilingi stadion dua kali sebelum mendarat, Benfica akan memenangkan pertandingan.















