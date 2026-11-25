Bayern Munich mungkin telah mendominasi kompetisi domestik dengan memuncaki klasemen Bundesliga dalam 13 dari 14 musim terakhir, tetapi kini mereka mengincar kejayaan lagi di Eropa. Pesan tiket sekarang untuk menyaksikan Michael Olise, Luis Díaz, Joshua Kimmich, dan rekan-rekannya berlaga di Liga Champions musim ini.

Bayern Munich memang mencapai setidaknya perempat-final dalam tujuh edisi terakhir Liga Champions, tetapi mereka belum kembali tampil di final sejak 2020, ketika meraih gelar juara Eropa untuk keenam kalinya dalam sejarah klub.

Tim asuhan Vincent Kompany ingin melangkah lebih jauh di Eropa musim ini dan tampil produktif pada tahap awal kompetisi. Bayern mengawali kiprahnya dengan kemenangan telak 5-0 atas Bodø/Glimt di Munich, bangkit dari ketertinggalan 2-0 untuk bermain imbang 3-3 melawan Viking di Norwegia, bermain imbang 2-2 melawan juara Liga Primer Arsenal, lalu mengalahkan Atletico Madrid 2-0 di Spanyol.

Dengan laga fase liga melawan Manchester United dan Real Betis, antara lain, yang akan datang, beberapa bulan ke depan menjanjikan pertandingan menarik. GOAL menyajikan informasi tiket terbaru agar Anda dapat mengamankan tempat untuk menyaksikan laga-laga Bayern Munich di Liga Champions.

Apa saja jadwal Bayern Munich di Liga Champions 2026/27?

Tanggal (waktu setempat) Pertandingan Tiket Tempat Rabu, 25 November (21.00) Lille vs Bayern Munich Tiket Stade Pierre-Mauroy (tandang) Selasa, 8 Desember (21.00) Bayern Munich vs Slavia Prague Tiket Allianz Arena (kandang) Rabu, 20 Januari (20.00) Manchester United vs Bayern Munich Tiket Old Trafford (tandang) Rabu, 27 Januari (21.00) Bayern Munich vs Real Betis Tiket Allianz Arena (kandang)

Cara membeli tiket Bayern Munich di Liga Champions

Tiket resmi Bayern Munich untuk Liga Champions hanya dapat dibeli melalui saluran resmi klub. Karena permintaan tiket di Allianz Arena sangat tinggi, jumlah permohonan tiket untuk pertandingan kerap melebihi kapasitas, sehingga klub menggunakan sistem undian dengan seleksi.

Saluran resmi tersebut adalah:

Portal Permohonan Tiket : Tersedia di toko tiket resmi FC Bayern, portal ini merupakan jalur utama untuk mengikuti undian tiket secara langsung.

: Tersedia di toko tiket resmi FC Bayern, portal ini merupakan jalur utama untuk mengikuti undian tiket secara langsung. Bursa Tiket FC Bayern (Zweitmarkt) : Ini adalah platform penjualan kembali resmi klub dengan harga sesuai nilai nominal tiket. Ketika permohonan tiket melalui undian dibatalkan atau tiket pertandingan terjual habis, pemegang tiket musiman dapat menjual kembali tempat duduk mereka secara sah di sini.

: Ini adalah platform penjualan kembali resmi klub dengan harga sesuai nilai nominal tiket. Ketika permohonan tiket melalui undian dibatalkan atau tiket pertandingan terjual habis, pemegang tiket musiman dapat menjual kembali tempat duduk mereka secara sah di sini. Mitra Perjalanan Resmi : Jika Anda bepergian dari luar negeri, Anda dapat membeli paket perjalanan pertandingan resmi dengan aman melalui agen resmi seperti Champions Travel atau Travel Connection.

: Jika Anda bepergian dari luar negeri, Anda dapat membeli paket perjalanan pertandingan resmi dengan aman melalui agen resmi seperti Champions Travel atau Travel Connection. Layanan Hospitalitas Resmi: Paket VIP untuk satu hari dapat dipesan langsung melalui Portal Hospitalitas Allianz Arena.

Meski portal resmi klub merupakan cara paling aman bagi suporter untuk membeli tiket Bayern Munich, mereka yang ingin menghadiri laga Liga Champions dapat mempertimbangkan situs penjualan kembali seperti StubHub dan Ticombo, yang mungkin memberi mereka peluang terbaik untuk mendapatkan tiket.

Berapa harga tiket Bayern Munich di Liga Champions?

Harga tiket resmi untuk laga kandang Bayern Munich di Liga Champions di Allianz Arena dibagi menurut kategori berdasarkan profil lawan.

Klub membagi laga fase liga Eropa menjadi pertandingan reguler (misalnya melawan Slavia Praha, Real Betis, dan Bodø/Glimt) serta pertandingan besar (misalnya melawan Arsenal FC).

Kategori Harga 1 - Kursi premium di sisi lapangan €100–€130 2 - Sudut / sisi lapangan bagian atas €80–€110 3 - Sudut bagian atas €60–€90 4 - Belakang gawang, tempat duduk €50–€60 5 - Zona suporter / berdiri €19

Pantau situs resmi Bayern Munich untuk informasi tambahan serta situs penjualan kembali seperti StubHub dan Ticombo untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Hasil terkini Bayern Munich di Liga Champions

Bayern terus mencetak gol di Eropa, dengan rata-rata lebih dari tiga gol per pertandingan di Liga Champions sepanjang 2026. Bahkan, mereka selalu mencetak gol dalam 25 pertandingan beruntun di kompetisi ini sejak Januari 2025, ketika kalah 3-0 dari Feyenoord di Rotterdam.