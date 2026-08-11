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Bayer 04 Leverkusen v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport
Book Bayer Leverkusen Tickets
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Cara membeli tiket Bayer Leverkusen 2026/27: harga Bundesliga, jadwal pertandingan mendatang, dan lainnya

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Tickets
Bundesliga
Bayer Leverkusen

Simak bagaimana Anda bisa menyaksikan juara Jerman beraksi musim ini

Meski penonton yang memadati pintu putar di BayArena secara rutin selalu memenuhi kapasitas, tiket tetap konsisten diburu oleh para penonton cerdas yang ingin menyaksikan langsung raksasa Bundesliga Bayer Leverkusen pada musim 2026/27.

Mencari tiket? Biarkan GOAL memberi Anda semua informasi penting soal tiket Bayer Leverkusen yang perlu Anda ketahui, termasuk harganya, tempat membelinya, dan masih banyak lagi.

Tiket Bayer LeverkusenPesan Sekarang

Laga Bayer Leverkusen 2026/27 mendatang

Tanggal & WaktuPertandinganLokasiTiket
Sab 22 Agu 2026, 13.00SV Wehen Wiesbaden vs Bayer LeverkusenBrita-Arena, WiesbadenBeli Tiket
Sab 29 Agu 2026, 15.30SV Elversberg vs Bayer LeverkusenWaldstadion an der Kaiserlinde, Spiesen-ElversbergBeli Tiket
Sab 5 Sep 2026, 15.30Bayer Leverkusen vs 1. FC Union BerlinBayArena, LeverkusenBeli Tiket
Sab 12 Sep 2026, 15.30FC Augsburg vs Bayer LeverkusenWWK Arena, AugsburgBeli Tiket
Min 20 Sep 2026, 15.30Bayer Leverkusen vs RB LeipzigBayArena, LeverkusenBeli Tiket
Sab 10 Okt 2026, 12.001. FSV Mainz 05 vs Bayer LeverkusenMewa Arena, MainzBeli Tiket
Sab 17 Okt 2026, 12.00Bayer Leverkusen vs SC FreiburgBayArena, LeverkusenBeli Tiket
Sab 24 Okt 2026, 12.00TSG 1899 Hoffenheim vs Bayer LeverkusenPreZero Arena, SinsheimBeli Tiket
Sab 31 Okt 2026, 11.00Bayer Leverkusen vs VfB StuttgartBayArena, LeverkusenBeli Tiket
Sab 7 Nov 2026, 11.001. FC Köln vs Bayer LeverkusenRheinEnergieSTADION, CologneBeli Tiket
Sab 21 Nov 2026, 11.00Bayer Leverkusen vs SC Paderborn 07BayArena, LeverkusenBeli Tiket
Sab 28 Nov 2026, 11.00Borussia Dortmund vs Bayer LeverkusenWestfalenstadion, DortmundBeli Tiket
Sab 5 Des 2026, 11.00Bayer Leverkusen vs Borussia MönchengladbachBayArena, LeverkusenBeli Tiket
Sab 12 Des 2026, 11.00SV Werder Bremen vs Bayer LeverkusenWeser Stadium, BremenBeli Tiket
Sab 19 Des 2026, 11.00Bayer Leverkusen vs Eintracht FrankfurtBayArena, LeverkusenBeli Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Bayer Leverkusen?

Ada beberapa jalur pembelian tiket untuk mengamankan kursi di BayArena, tergantung anggaran dan waktu perencanaan Anda:

  • Portal Tiket Resmi Klub: Membeli langsung melalui bayer04.de adalah metode utama untuk mendapatkan tiket dengan harga nominal. Tiket biasanya dirilis secara online 4 hingga 6 pekan sebelum setiap pertandingan.
  • Keanggotaan Klub Bayer 04: Anggota resmi klub mendapat jendela akses prioritas lebih awal sebelum sisa kursi yang ada dijual bebas untuk umum. Untuk laga dengan permintaan tinggi, misalnya melawan Bayern Munich atau fase gugur kompetisi Eropa, keanggotaan nyaris menjadi hal yang wajib untuk penjualan utama.
  • Platform Penjualan Kembali Sekunder: Jika saluran resmi sudah habis, marketplace tiket sekunder menyediakan opsi alternatif penjualan kembali tiket digital. Pastikan Anda memeriksa syarat dan ketentuan situs tempat Anda membeli untuk memastikan keamanan tiket.

Tiket Bayer LeverkusenPesan Sekarang

Berapa harga tiket Bayer Leverkusen?

Membeli langsung melalui Bayer 04 untuk pertandingan tunggal menawarkan beberapa harga tiket yang paling terjangkau di sepakbola Eropa:

  • Tarif Harga Nominal Langsung: Tiket dewasa untuk satu pertandingan umumnya berkisar antara €15 hingga €55, tergantung sektor stadion dan kategori lawan.
  • Lokasi Tribun: Kursi termurah, termasuk tribun berdiri, berada di tribune Utara (Nordkurve) dan Selatan di belakang gawang. Tribun sisi tengah, Westtribüne dan Osttribüne, memiliki harga nominal tertinggi.
  • Tarif Penjualan Kembali Sekunder: Di marketplace sekunder seperti StubHub, harga level masuk untuk laga Bundesliga standar dimulai dari sekitar €25 hingga €35, dengan laga besar melawan Bayern Munich atau rival Rheinderby, 1. FC Köln, mematok tarif pasar yang lebih tinggi.
  • Kategori Konsesi: Seperti kebanyakan tim Bundesliga, Bayer Leverkusen menawarkan tingkatan harga untuk junior, pelajar, dan lansia pada penjualan tiket utama tertentu.

Sejarah BayArena

BayArena, yang memiliki kapasitas lebih dari 30.000, telah menjadi kandang Bayer Leverkusen sejak pertama kali dibuka pada 1958. 

Stadion ini awalnya dibangun untuk menyediakan fasilitas olahraga bagi karyawan perusahaan Bayer. Stadion tersebut telah menjalani beberapa renovasi besar seiring waktu, dan berkembang menjadi arena kelas dunia, yang menjadi salah satu simbol sepakbola modern Jerman. 

Bay Arena terpilih sebagai salah satu dari sembilan venue yang digunakan selama Piala Dunia Wanita FIFA 2011, dan tiga laga fase grup serta satu pertandingan perempat-final digelar di sana.

Ketersediaan tiket untuk pertandingan kasta tertinggi Jerman tetap sangat ketat karena budaya fanatik suporter dan tingginya kehadiran penonton di stadion. Jika Anda berencana mendukung pengamatan pramusim Anda dengan taruhan berisiko rendah, memulai dengan kredit promosi merupakan keuntungan besar. Luangkan waktu sejenak untuk meninjau panduan komprehensif kami tentang manfaat yang terbuka dengan kode promo megapari kami.

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