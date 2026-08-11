Cara membeli tiket Bayer Leverkusen 2026/27: harga Bundesliga, jadwal pertandingan mendatang, dan lainnya

Meski penonton yang memadati pintu putar di BayArena secara rutin selalu memenuhi kapasitas, tiket tetap konsisten diburu oleh para penonton cerdas yang ingin menyaksikan langsung raksasa Bundesliga Bayer Leverkusen pada musim 2026/27.

Mencari tiket? Biarkan GOAL memberi Anda semua informasi penting soal tiket Bayer Leverkusen yang perlu Anda ketahui, termasuk harganya, tempat membelinya, dan masih banyak lagi.

Laga Bayer Leverkusen 2026/27 mendatang

Bagaimana cara membeli tiket Bayer Leverkusen?

Ada beberapa jalur pembelian tiket untuk mengamankan kursi di BayArena, tergantung anggaran dan waktu perencanaan Anda:

Portal Tiket Resmi Klub : Membeli langsung melalui bayer04.de adalah metode utama untuk mendapatkan tiket dengan harga nominal. Tiket biasanya dirilis secara online 4 hingga 6 pekan sebelum setiap pertandingan.

: Membeli langsung melalui bayer04.de adalah metode utama untuk mendapatkan tiket dengan harga nominal. Tiket biasanya dirilis secara online 4 hingga 6 pekan sebelum setiap pertandingan. Keanggotaan Klub Bayer 04 : Anggota resmi klub mendapat jendela akses prioritas lebih awal sebelum sisa kursi yang ada dijual bebas untuk umum. Untuk laga dengan permintaan tinggi, misalnya melawan Bayern Munich atau fase gugur kompetisi Eropa, keanggotaan nyaris menjadi hal yang wajib untuk penjualan utama.

: Anggota resmi klub mendapat jendela akses prioritas lebih awal sebelum sisa kursi yang ada dijual bebas untuk umum. Untuk laga dengan permintaan tinggi, misalnya melawan Bayern Munich atau fase gugur kompetisi Eropa, keanggotaan nyaris menjadi hal yang wajib untuk penjualan utama. Platform Penjualan Kembali Sekunder: Jika saluran resmi sudah habis, marketplace tiket sekunder menyediakan opsi alternatif penjualan kembali tiket digital. Pastikan Anda memeriksa syarat dan ketentuan situs tempat Anda membeli untuk memastikan keamanan tiket.

Berapa harga tiket Bayer Leverkusen?

Membeli langsung melalui Bayer 04 untuk pertandingan tunggal menawarkan beberapa harga tiket yang paling terjangkau di sepakbola Eropa:

Tarif Harga Nominal Langsung: Tiket dewasa untuk satu pertandingan umumnya berkisar antara €15 hingga €55, tergantung sektor stadion dan kategori lawan.

Tiket dewasa untuk satu pertandingan umumnya berkisar antara €15 hingga €55, tergantung sektor stadion dan kategori lawan. Lokasi Tribun: Kursi termurah, termasuk tribun berdiri, berada di tribune Utara (Nordkurve) dan Selatan di belakang gawang. Tribun sisi tengah, Westtribüne dan Osttribüne, memiliki harga nominal tertinggi.

Kursi termurah, termasuk tribun berdiri, berada di tribune Utara (Nordkurve) dan Selatan di belakang gawang. Tribun sisi tengah, Westtribüne dan Osttribüne, memiliki harga nominal tertinggi. Tarif Penjualan Kembali Sekunder: Di marketplace sekunder seperti StubHub, harga level masuk untuk laga Bundesliga standar dimulai dari sekitar €25 hingga €35, dengan laga besar melawan Bayern Munich atau rival Rheinderby, 1. FC Köln, mematok tarif pasar yang lebih tinggi.

Di marketplace sekunder seperti StubHub, harga level masuk untuk laga Bundesliga standar dimulai dari sekitar €25 hingga €35, dengan laga besar melawan Bayern Munich atau rival Rheinderby, 1. FC Köln, mematok tarif pasar yang lebih tinggi. Kategori Konsesi: Seperti kebanyakan tim Bundesliga, Bayer Leverkusen menawarkan tingkatan harga untuk junior, pelajar, dan lansia pada penjualan tiket utama tertentu.

Sejarah BayArena

BayArena, yang memiliki kapasitas lebih dari 30.000, telah menjadi kandang Bayer Leverkusen sejak pertama kali dibuka pada 1958.

Stadion ini awalnya dibangun untuk menyediakan fasilitas olahraga bagi karyawan perusahaan Bayer. Stadion tersebut telah menjalani beberapa renovasi besar seiring waktu, dan berkembang menjadi arena kelas dunia, yang menjadi salah satu simbol sepakbola modern Jerman.

Bay Arena terpilih sebagai salah satu dari sembilan venue yang digunakan selama Piala Dunia Wanita FIFA 2011, dan tiga laga fase grup serta satu pertandingan perempat-final digelar di sana.

Ketersediaan tiket untuk pertandingan kasta tertinggi Jerman tetap sangat ketat karena budaya fanatik suporter dan tingginya kehadiran penonton di stadion. Jika Anda berencana mendukung pengamatan pramusim Anda dengan taruhan berisiko rendah, memulai dengan kredit promosi merupakan keuntungan besar. Luangkan waktu sejenak untuk meninjau panduan komprehensif kami tentang manfaat yang terbuka dengan kode promo megapari kami.