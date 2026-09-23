Setiap penggemar sepak bola bermimpi bisa berada di Spotify Camp Nou untuk menyaksikan Lamine Yamal melakukan tusukan memukau dari sisi sayap, melihat Raphinha menerobos pertahanan lawan, atau menyaksikan Pedri melepaskan umpan mustahil di celah sempit.

Saat FC Barcelona memburu kejayaan Liga Champions bersama Hansi Flick, mengamankan kursi untuk menyaksikan Barcelona di kompetisi antarklub paling elite di Eropa tetap menjadi salah satu pengalaman paling diburu dalam dunia sepak bola.

Biarkan GOAL memandu Anda mencari tiket Barcelona di Liga Champions dan berapa biayanya.

Jadwal Barcelona di Liga Champions 2026/27

Tanggal & waktu kick-off Pertandingan Matchday Tiket Rab 9 Sep, 18.45 Barcelona vs Feyenoord Matchday 1 Tiket Sel 13 Okt Galatasaray vs Barcelona Matchday 2 Tiket Sel 20 Okt Paris Saint-Germain vs Barcelona Matchday 3 Tiket Sel 3 Nov Barcelona vs Aston Villa Matchday 4 Tiket Rab 25 Nov, 18.45 Sabah vs Barcelona Matchday 5 Tiket Sel 8 Des Barcelona vs Manchester City Matchday 6 Tiket Rab 20 Jan Sporting CP vs Barcelona Matchday 7 Tiket Rab 27 Jan Barcelona vs Como Matchday 8 Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Barcelona di Liga Champions?

Memahami perilisan tiket FC Barcelona untuk malam-malam Eropa menuntut pemahaman terhadap model alokasi bertingkat milik klub:

Prioritas Socios (Anggota Klub): Anggota resmi klub mendapatkan akses prioritas untuk membeli tiket pertandingan satuan sebelum penjualan dibuka untuk publik umum, dan ini berlaku untuk laga Liga Champions di Camp Nou sebagaimana juga berlaku di La Liga.

Anggota Premium Culés: Pemegang keanggotaan fan resmi mendapatkan jendela prioritas kedua, biasanya 5 hingga 7 hari sebelum kick-off. Mendaftar program ini sangat direkomendasikan bagi suporter non-residen yang mengincar tiket harga normal untuk malam Liga Champions.

Penjualan untuk Publik Umum: Sisa kursi reguler dirilis secara online melalui portal tiket resmi FC Barcelona sekitar 3 hingga 5 hari sebelum matchday. Karena pemegang tiket musiman dapat melepas kursi mereka kembali ke sistem melalui program Seient Lliure, tiket tambahan kerap muncul dalam jumlah kecil hingga mendekati hari pertandingan, terutama untuk laga-laga Eropa terbesar.

Pasar Sekunder: Untuk duel Liga Champions dengan permintaan tertinggi, seperti kunjungan Manchester City atau laga tandang menghadapi Paris Saint-Germain, penjualan resmi bisa habis dalam hitungan menit. Platform jual kembali terverifikasi seperti LiveFootballTickets menawarkan transfer tiket mobile yang terjamin bagi fan yang datang dari luar negeri dan perlu memastikan kursi jauh hari sebelumnya.

Berapa harga tiket Barcelona di Liga Champions?

Bagi mereka yang ingin membeli tiket Barcelona di Liga Champions di Camp Nou per pertandingan, harga dewasa umumnya mulai dari sekitar €50-€120 saat Anda membelinya langsung melalui klub, meski malam-malam besar Eropa melawan lawan seperti Manchester City biasanya berada di kisaran atas rentang tersebut.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan mengenai ketersediaan dan harga. Tiket juga tersedia di situs jual kembali sekunder seperti LiveFootballTickets untuk pertandingan ketika alokasi resmi telah habis terjual.

Seperti kebanyakan klub di kompetisi Eropa, Barcelona menawarkan harga bertingkat berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, junior, dan senior, meski pembagian ini berbeda dari satu klub ke klub lainnya.

Selain faktor-faktor tersebut, lokasi kursi di dalam stadion sangat memengaruhi harga tiket, dengan area tengah premium memiliki biaya tertinggi. Malam-malam Eropa terbesar dalam kampanye ini, seperti bentrokan fase liga melawan Manchester City, masuk ke tier tertinggi, dengan harga yang meningkat sesuai itu.

Sejarah Camp Nou

Stadion Camp Nou dibangun pada 1957 sebagai pengganti stadion lama Les Corts, yang sudah menjadi terlalu kecil untuk basis fan FC Barcelona yang terus berkembang. Stadion ini menjadi stadion terbesar di Eropa pada saat itu, dengan kapasitas 93.053 penonton.

Selain menjadi tuan rumah dua final European Cup/Liga Champions (1989 & 1999) dan dua final European Cup Winners' Cup (1972 & 1982), Camp Nou juga pernah menggelar konser yang menampilkan artis-artis papan atas seperti U2, Bruce Springsteen, dan Beyonce.

Setelah renovasi terbarunya, kapasitas tempat duduk diperkirakan naik menjadi 105.000, yang sekali lagi akan menjadikannya stadion terbesar dari segi kapasitas tempat duduk di Eropa dan stadion sepak bola terbesar ketiga di dunia.

Mengamankan tiket Barcelona di Liga Champions memberi suporter kesempatan tak terlupakan untuk menyaksikan pola operan rumit dan deretan talenta bintang secara langsung di stadion, melawan beberapa tim terbaik yang ditawarkan Eropa.