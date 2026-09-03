Pesan tiket Atletico Madrid:

🎟️ Tiket Atletico Madrid: PESAN TIKET

🎟️ Tiket Atletico Madrid La Liga: PESAN TIKET

🎟️ Tiket Atletico Madrid Liga Champions: PESAN TIKET

🎟️ Tiket di Bawah €100: PESAN TIKET

🎟️ Paket Hospitality & Tiket: PESAN TIKET

🎟️ Area Keluarga & Tiket: PESAN TIKET

🎟️ Tiket Stadion Riyadh Air Metropolitano: PESAN TIKET

🎟️ Derbi Madrid - Atletico Madrid vs Real Madrid (20 September): PESAN TIKET

🎟️ Lihat Semua Pertandingan Atletico Madrid: PESAN TIKET

Kapan Atletico Madrid bermain?

Tanggal & Waktu Pertandingan Lokasi Tiket Rabu, 19 Agustus 2026, 21.00 CET (dikonfirmasi) Atletico Madrid vs Malaga CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket Minggu, 23 Agustus 2026, 17.00 CET (dikonfirmasi) Atlético Madrid vs Villarreal CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket 15-16 September 2026 (hari pasti akan dikonfirmasi) Atlético Madrid vs Osasuna Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket 19-20 September 2026 (hari pasti akan dikonfirmasi) Atlético Madrid vs Real Madrid (Derbi Madrileno) Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket 24-25 Oktober 2026 (hari pasti akan dikonfirmasi) Atlético Madrid vs RC Deportivo Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket 7-8 November 2026 (hari pasti akan dikonfirmasi) Atletico Madrid vs FC Barcelona Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket 5-6 Desember 2026 (hari pasti akan dikonfirmasi) Atletico Madrid vs Real Betis Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket 12-13 Desember 2026 (hari pasti akan dikonfirmasi) Atlético Madrid vs Valencia CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket 9-10 Januari 2027 (hari pasti akan dikonfirmasi) Atlético Madrid vs Real Racing Club (Pertandingan terakhir pada paruh pertama musim) Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket 16-17 Januari 2027 (hari pasti akan dikonfirmasi) Atlético Madrid vs Real Sociedad Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket 30-31 Januari 2027 (hari pasti akan dikonfirmasi) Atlético Madrid vs RCD Espanyol Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket 20-21 Februari 2027 (hari pasti akan dikonfirmasi) Atlético Madrid vs Elche CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket 6-7 Maret 2027 (hari pasti akan dikonfirmasi) Atlético Madrid vs Celta Vigo Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket 20-21 Maret 2027 (hari pasti akan dikonfirmasi) Atlético Madrid vs Getafe CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket 10-11 April 2027 (hari pasti akan dikonfirmasi) Atlético Madrid vs Levante UD Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket 17-18 April 2027 (hari pasti akan dikonfirmasi) Atlético Madrid vs Sevilla FC Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket 1-2 Mei 2027 (hari pasti akan dikonfirmasi) Atlético Madrid vs Deportivo Alavés Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket 15-16 Mei 2027 (hari pasti akan dikonfirmasi) Atlético Madrid vs Rayo Vallecano Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket 22-23 Mei 2027 (hari pasti akan dikonfirmasi) Atletico Madrid vs Athletic Club Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket

Di mana membeli tiket Atletico Madrid?

Jalur paling langsung untuk mendapatkan tiket Atletico Madrid adalah melalui portal resmi klub, tempat anggota mendapat jendela prapenjualan prioritas sebelum penjualan umum dibuka untuk publik. Skema keanggotaan Socios milik Atletico lebih mudah diakses dibandingkan beberapa rival mereka di LaLiga, dan bergabung bisa membuka diskon serta akses lebih awal ke kursi untuk pertandingan-pertandingan terbesar.

Meski begitu, penjualan umum resmi untuk laga dengan permintaan tinggi seperti derbi Madrid, kunjungan Barcelona, atau fase gugur Liga Champions biasanya bergerak sangat cepat, dan dengan lebih dari 150.000 anggota klub bersaing untuk stadion yang hanya menampung sedikit di atas 70.000 penonton, banyak penggemar gagal mendapatkan tiket melalui jalur resmi.

Di situlah pasar penjualan kembali berperan. StubHub adalah salah satu cara paling sederhana untuk menjamin kursi di Riyadh Air Metropolitano, dengan tiket tersedia di setiap tingkat harga dan di setiap bagian stadion.

Berapa harga tiket Atletico Madrid?

Harga tiket di Riyadh Air Metropolitano sangat bervariasi tergantung lawan dan bagian stadion, tetapi benar-benar ada pilihan untuk setiap anggaran. Tiket termurah untuk laga standar LaLiga melawan tim papan tengah bisa didapat mulai sekitar 30 euro, membuat perjalanan untuk menyaksikan Atletico Madrid bermain jauh lebih terjangkau dibandingkan kunjungan ke beberapa klub raksasa lain di Eropa.

Untuk laga-laga besar, perkirakan harga naik secara signifikan. Derbi Madrid melawan Real Madrid dan kunjungan Barcelona secara konsisten menjadi dua tiket yang paling sulit dan paling mahal ditemukan sepanjang musim, dengan kursi tribun atas secara rutin dibanderol mulai sekitar 60 hingga 90 euro dan meningkat jauh di atas itu untuk posisi di tribun samping dan tribun bawah. Sepakbola fase gugur Liga Champions di Metropolitano, stadion yang pernah menggelar final Piala Eropa, memiliki premi harga yang serupa.

Harga tiket musiman untuk 2026/27 berkisar dari sekitar 290 euro pada level termurah (tribun atas) hingga jauh di atas 2.000 euro untuk kursi tribun bawah paling eksklusif di sisi lapangan, meski tiket pertandingan tunggal tetap menjadi opsi paling fleksibel bagi penggemar yang datang berkunjung dan mereka yang tidak berkomitmen untuk satu kampanye penuh.

Kabar baik bagi pemburu harga murah adalah pasar penjualan kembali di StubHub secara rutin menghadirkan harga paling kompetitif di pasar, terutama untuk pertandingan yang masih jauh dari hari laga. Membeli lebih awal, dan memantau daftar tiket saat diperbarui, secara konsisten menjadi cara terbaik untuk menemukan tiket Atletico Madrid termurah untuk pertandingan pilihan Anda.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Atletico Madrid

Atletico Madrid, yang dijuluki Los Rojiblancos dan Los Colchoneros, didirikan pada 1903 dan telah menghabiskan lebih dari satu abad sebagai salah satu dari tiga kekuatan besar sepakbola Spanyol, bersama Real Madrid dan Barcelona. Meski selama sebagian besar sejarahnya beroperasi dengan hanya sebagian kecil sumber daya finansial dari dua rival domestik besar mereka, Atletico telah membangun identitas berdasarkan daya juang, disiplin bertahan, dan atmosfer hari pertandingan yang tak tertandingi.

Diego Simeone menjadi kekuatan pendorong di balik era modern klub sejak mengambil alih pada Desember 2011. Di bawah kepemimpinannya, Atletico telah dua kali menjuarai LaLiga, memenangkan Liga Europa dan Piala Super UEFA pada beberapa kesempatan, serta mencapai dua final Liga Champions. Simeone memulai musim 2026/27 sebagai salah satu pelatih dengan masa jabatan terlama di sepakbola dunia, dan metodenya tetap menjadi tulang punggung dari segala yang dilakukan klub di lapangan.

Di luar lapangan, gambaran kepemilikan telah berubah secara signifikan, dengan Apollo Global Management kini memegang saham mayoritas bersama Quantum Pacific Group, membawa investasi dan ambisi baru ke klub menjelang kampanye ini. Di lapangan, aktivitas transfer terbaru semakin memperkuat skuad, dan Atletico memasuki musim baru dengan tujuan memangkas jarak dari puncak LaLiga sambil bersaing di semua ajang, baik domestik maupun Eropa.

Bagi pendukung yang datang berkunjung, perjalanan ke Madrid untuk menonton Atletico jauh lebih dari sekadar 90 menit sepakbola. Budaya suporter di sekelilingnya, kebisingan di dalam stadion, dan gairah basis dukungan yang tak pernah goyah bahkan saat melalui tahun-tahun yang lebih sulit menjadikannya salah satu pengalaman hari pertandingan yang wajib dirasakan dalam sepakbola dunia.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Riyadh Air Metropolitano

Kandang Atletico Madrid telah mengalami beberapa pergantian nama sejak pertama kali dibuka dalam bentuknya saat ini pada 2017, berpindah dari Wanda Metropolitano ke Civitas Metropolitano sebelum menjadi Riyadh Air Metropolitano di bawah kemitraan hak penamaan saat ini. Stadion ini terletak di distrik San Blas Canillejas di timur kota dan menggantikan kandang ikonik lama klub, Vicente Calderón, setelah lebih dari setengah abad di sana.

Dengan kapasitas sekitar 70.000, Riyadh Air Metropolitano adalah stadion terbesar ketiga di Spanyol, hanya di belakang Camp Nou dan Santiago Bernabeu, dan tribun curam yang rapat dirancang untuk menjaga kebisingan tetap terkurung di dalam serta atmosfer seintens mungkin. Stadion ini sudah menjadi tuan rumah beberapa momen terbesar dalam sepakbola Eropa, termasuk final Liga Champions, dan juga rutin digunakan untuk pertandingan tim nasional Spanyol.

Mencapai stadion cukup mudah berkat stasiun metro Estadio Metropolitano yang didedikasikan untuk stadion ini, yang terletak tepat di luar area stadion dan terhubung dengan mudah ke pusat Madrid. Penggemar yang datang dari pusat kota sebaiknya menyediakan banyak waktu sebelum sepak mula, baik untuk menikmati atmosfer prapertandingan di sekitar stadion maupun untuk menavigasi kerumunan yang menuju masuk melalui pintu putar.