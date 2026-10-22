Cara membeli tiket Atletico Madrid 2026/27: jadwal La Liga, harga tiket, dan lainnya

Di mana membeli tiket Atletico Madrid?

Cara paling langsung untuk mendapatkan tiket Atletico Madrid adalah melalui portal resmi klub. Anggota mendapat kesempatan membeli tiket lebih awal sebelum penjualan umum dibuka. Program keanggotaan Socios milik Atletico lebih mudah diakses dibandingkan program serupa milik beberapa rivalnya di LaLiga. Bergabung dengan program ini dapat memberi akses ke diskon dan kesempatan lebih awal untuk mendapatkan kursi pada pertandingan-pertandingan besar.

Meski begitu, tiket yang dijual secara umum melalui kanal resmi untuk laga-laga yang sangat diminati, seperti derbi Madrid, kunjungan Barcelona, atau pertandingan fase gugur Liga Champions, cenderung terjual sangat cepat. Dengan jumlah anggota klub jauh di atas 150.000 orang yang berebut tempat di stadion berkapasitas sedikit di atas 70.000 penonton, banyak penggemar tidak kebagian tiket melalui kanal resmi.

Berapa harga tiket Atletico Madrid?

Harga tiket di Riyadh Air Metropolitano sangat bervariasi, bergantung pada lawan dan lokasi kursi di stadion, tetapi tersedia pilihan untuk berbagai anggaran. Tiket termurah untuk pertandingan LaLiga reguler melawan tim papan tengah bisa didapat mulai dari sekitar 30 euro. Artinya, menonton Atletico Madrid jauh lebih terjangkau dibandingkan mengunjungi beberapa klub besar Eropa lainnya.

Untuk pertandingan-pertandingan utama, harga tiket bisa naik secara signifikan. Derbi Madrid melawan Real Madrid dan kunjungan Barcelona secara konsisten menjadi dua pertandingan dengan tiket yang paling sulit didapat dan paling mahal sepanjang musim. Harga kursi di tribune atas biasanya mulai dari sekitar 60 hingga 90 euro dan jauh lebih tinggi untuk kursi di tribune samping serta tribune bawah. Pertandingan fase gugur Liga Champions di Metropolitano, stadion yang pernah menggelar final kompetisi antarklub Eropa, juga memiliki harga tiket yang lebih tinggi.

Harga tiket terusan musim 2026/27 berkisar dari sekitar 290 euro untuk pilihan paling murah di tribune atas hingga jauh di atas 2.000 euro untuk kursi paling eksklusif di tribune bawah sisi lapangan. Namun, tiket per pertandingan tetap menjadi pilihan paling fleksibel bagi penggemar yang berkunjung dan mereka yang tidak berencana mengikuti satu musim penuh.

Kabar baik bagi pemburu tiket murah adalah pasar penjualan kembali di StubHub kerap menawarkan harga yang paling kompetitif di pasaran, terutama untuk pertandingan yang hari pelaksanaannya masih jauh. Membeli lebih awal dan memantau daftar tiket saat diperbarui secara konsisten merupakan cara terbaik untuk mendapatkan tiket Atletico Madrid semurah mungkin untuk pertandingan pilihan Anda.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Atletico Madrid

Atletico Madrid, yang dijuluki Los Rojiblancos dan Los Colchoneros, didirikan pada 1903. Selama jauh lebih dari satu abad, klub ini menjadi salah satu dari tiga kekuatan besar sepakbola Spanyol bersama Real Madrid dan Barcelona. Meski sepanjang sebagian besar sejarahnya beroperasi dengan sumber daya finansial yang jauh lebih kecil daripada kedua rival domestik utamanya, Atletico membangun identitas yang bertumpu pada kegigihan, disiplin bertahan, dan atmosfer pertandingan yang tiada tanding.

Diego Simeone menjadi sosok penggerak era modern klub sejak mulai menangani tim pada Desember 2011. Di bawah arahannya, Atletico dua kali menjuarai LaLiga, beberapa kali mengangkat trofi Liga Europa dan Piala Super UEFA, serta mencapai dua final Liga Champions. Simeone memasuki musim 2026/27 sebagai salah satu pelatih dengan masa jabatan terlama di sepakbola dunia, dan metodenya tetap menjadi landasan bagi segala hal yang dilakukan klub di lapangan.

Di luar lapangan, struktur kepemilikan telah berubah secara signifikan. Apollo Global Management kini memegang saham mayoritas bersama Quantum Pacific Group, membawa investasi baru dan ambisi bagi klub menjelang musim ini. Di lapangan, aktivitas transfer belakangan ini semakin memperkuat skuad. Atletico memasuki musim baru dengan target memangkas jarak dari puncak LaLiga sembari bersaing di semua ajang domestik dan Eropa.

Bagi pendukung yang berkunjung, perjalanan ke Madrid untuk menonton Atletico menawarkan lebih dari sekadar 90 menit sepakbola. Budaya suporter di sekitar stadion, riuhnya suara di dalam stadion, dan gairah para pendukung yang tidak pernah surut bahkan pada masa-masa sulit menjadikannya salah satu pengalaman menonton pertandingan yang wajib dirasakan di dunia sepakbola.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Riyadh Air Metropolitano

Stadion kandang Atletico Madrid telah beberapa kali berganti nama sejak pertama kali dibuka dalam bentuknya saat ini pada 2017. Namanya berubah dari Wanda Metropolitano menjadi Civitas Metropolitano, sebelum menjadi Riyadh Air Metropolitano melalui kerja sama hak penamaan yang berlaku saat ini. Stadion ini terletak di distrik San Blas Canillejas di sebelah timur kota dan menggantikan kandang lama klub yang ikonis, Vicente Calderón, setelah lebih dari setengah abad digunakan.

Dengan kapasitas sekitar 70.000 penonton, Riyadh Air Metropolitano merupakan stadion terbesar ketiga di Spanyol setelah Camp Nou dan Santiago Bernabeu. Tribune yang curam dan berdekatan dirancang agar suara tetap bergema di dalam stadion dan atmosfer terasa seintens mungkin. Stadion ini telah menggelar sejumlah pertandingan terbesar dalam sepakbola Eropa, termasuk final Liga Champions, dan juga rutin digunakan untuk pertandingan tim nasional Spanyol.

Stadion ini mudah dijangkau berkat stasiun metro Estadio Metropolitano yang terletak tepat di luar stadion dan terhubung dengan pusat kota Madrid. Penggemar yang berangkat dari pusat kota sebaiknya menyediakan banyak waktu sebelum sepak mula, baik untuk menikmati atmosfer prapertandingan di sekitar stadion maupun untuk melewati kerumunan di pintu masuk.