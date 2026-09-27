Athletic Bilbao mungkin hanya finis di peringkat ke-12 La Liga musim lalu, tetapi kepala tetap tegak di Estadio San Mamés. Lebih dari 45.000 penonton secara rutin menghadiri pertandingan dan angka itu akan kembali terlihat pada musim ini. Anda bisa bergabung dengan lautan pendukung Bilbao dengan memesan tiket hari ini.

Dengan Ernesto Valverde, yang terkenal menangani lebih dari 500 pertandingan sebagai pelatih Bilbao dalam tiga periode di klub, gantung papan taktik musim lalu, Zuri-Gorriak beralih kepada Edin Terzic untuk mengambil alih kursi kepelatihan. Ini adalah pekerjaan pertama Terzic sejak ia secara berkesan membawa Borussia Dortmund ke final Liga Champions 2024.

Meski era Terzic dimulai dengan lambat, dengan kekalahan dalam dua laga pembuka Bilbao di La Liga 2026/27, hasil sejak itu membaik dan mereka memasuki jeda internasional dengan rangkaian empat pertandingan tanpa kekalahan, yang termasuk kemenangan 3-0 atas Atletico Madrid di San Mamés.

Bisakah mereka mempertahankan momentumnya? Biarkan GOAL memberi Anda informasi tiket terbaru tentang bagaimana Anda bisa mengamankan kursi di pertandingan Athletic Bilbao, termasuk tempat membelinya, berapa harganya, dan lainnya.

Pertandingan Athletic Bilbao yang akan datang

Tanggal & Waktu (setempat) Pertandingan Lokasi Tiket Sab, 10 Okt (14.00) Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao Stadion Vallecas (Madrid) Tiket Sab, 17 Okt (21.00) Valencia vs Athletic Bilbao Stadion Mestalla (Valencia) Tiket Rab, 21 Okt (20.00) Levante vs Athletic Bilbao Estadio Ciudad de Valencia (Valencia) Akan diumumkan Min, 25 Okt (14.00) Athletic Bilbao vs Getafe Stadion San Mamés (Bilbao) Tiket Min, 1 Nov (20.00) Athletic Bilbao vs Real Sociedad Stadion San Mamés (Bilbao) Tiket Min, 8 Nov (20.00) Osasuna vs Athletic Bilbao Stadion El Sadar (Pamplona) Tiket Min, 22 Nov (20.00) Athletic Bilbao vs Espanyol Stadion San Mamés (Bilbao) Tiket Min, 29 Nov (20.00) Malaga vs Athletic Bilbao Estadio La Rosaleda (Málaga) Tiket Min, 6 Des (20.00) Athletic Bilbao vs Real Madrid Stadion San Mamés (Bilbao) Tiket

Cara membeli tiket Athletic Bilbao

Tiket resmi pertandingan Athletic Bilbao bisa dibeli langsung melalui portal tiket klub. Tidak diperlukan keanggotaan atau riwayat akun untuk penjualan umum. Jika masih ada tiket tersisa setelah penjualan online, Anda bisa membelinya langsung di loket Stadion San Mamés pada hari pertandingan.

Athletic Bilbao tidak merilis tiket untuk satu musim penuh sekaligus. Karena LaLiga baru mengonfirmasi jadwal pertandingan definitif beberapa pekan sebelumnya, tiket dijual secara bertahap, laga demi laga:

Pra-penjualan Club Athletic (Jendela Pertama): Anggota berbayar 'Club Athletic' mendapatkan akses prioritas lebih dulu. Pra-penjualan ini biasanya dimulai 3 hingga 4 hari sebelum penjualan umum, kira-kira 2 hingga 3 pekan sebelum hari pertandingan.

Untuk laga dengan permintaan tinggi, misalnya melawan Real Madrid atau Barcelona, dan Derby Basque kontra Real Sociedad, anggota premium mendapatkan akses tambahan 24 jam sebelum anggota standar.

Penjualan Umum (Jendela Kedua): Tiket yang tersisa dibuka untuk publik umum sekitar 2 pekan sebelum hari pertandingan. Secara tradisional, tiket tersebut dirilis secara online pada pukul 10.30 pada hari Senin di pekan sebelum pertandingan.

Selain itu, penggemar juga bisa membeli tiket pertandingan Athletic Bilbao di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu peritel terkemuka bagi mereka yang ingin mengamankan kursi melalui jalur alternatif, menawarkan opsi yang andal bagi fans yang berharap mendapatkan tiket pada saat-saat terakhir.

Berapa harga tiket Athletic Bilbao?

Tiket resmi kategori umum untuk pertandingan Athletic Bilbao di Stadion San Mamés biasanya berkisar antara €30-€240 melalui portal tiket klub. Harga pastinya sangat bergantung pada lawan, pertandingan Kategori A melawan Real Madrid, Barcelona, atau Real Sociedad memiliki harga tertinggi, serta lokasi tempat duduk Anda.

Bagian tempat duduk & kisaran harga resmi:

Fondo Upper / Alta - Di belakang gawang, tingkat atas. Mungkin ini yang paling jauh dari aksi, tetapi menawarkan pandangan menyeluruh dari atas. (Kisaran harga: €30-€50)

Fondo Lower / Baja - Di belakang gawang, tingkat bawah. Lebih dekat ke lapangan dan menjadi area bagi sektor nyanyian/vokal yang aktif. (Kisaran harga: €45-€75)

Lateral / Tribuna Upper - Di sepanjang sisi panjang lapangan, tingkat atas. Menawarkan pandangan taktis yang sangat baik ke seluruh lapangan. (Kisaran harga: €60-€100)

Lateral / Tribuna Lower - Di sepanjang sisi panjang lapangan, tingkat bawah. Sudut pandang premium ala siaran televisi yang dekat dengan para pemain. (Kisaran harga: €100-€160+)

Area VIP San Mamés - Terletak di ring tingkat tengah. Termasuk kursi sentral, katering, dan akses lounge. (Kisaran harga: €180–€350+)

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan ulang sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Stadion San Mamés

Stadion San Mamés, yang akrab dijuluki 'La Catedral' (Katedral), adalah salah satu stadion sepak bola paling dihormati dan ikonik di dunia. Terletak di Bilbao, Spanyol, stadion ini menjadi kandang bergemuruh bagi Athletic Club. Stadion ini menjembatani warisan sepak bola selama satu abad dengan arsitektur mutakhir secara mulus.

San Mamés lama dibuka pada 1913 dan memperoleh status legendarisnya karena dibangun di sebelah gereja yang didedikasikan untuk Saint Mammes. Sepanjang sejarahnya selama 100 tahun, stadion itu menjadi tuan rumah 3.695 pertandingan. Ciri arsitektural paling menonjolnya adalah lengkungan baja raksasa yang dibangun pada 1952 di atas tribun utama, bertindak sebagai halo modern untuk 'La Catedral'.

Untuk beradaptasi dengan abad ke-21, venue elite baru berkapasitas 53.331 kursi dibangun dan dibuka pada 2013. Demi mempertahankan kehadiran klub di pusat kota, arena baru dibangun di lahan yang bersebelahan dan tumpang tindih dengan stadion lama. Transisi ini dirancang secara bertahap sehingga Athletic Club tidak pernah harus bermain jauh dari kandang.

Pertandingan berkesan di San Mamés

Final Piala UEFA 1977 (Leg Kedua) : Athletic Club mengalahkan Juventus 2-1 di San Mamés. Meski Juventus memenangkan trofi lewat gol tandang, atmosfer pertandingan itu mengukuhkan aura mistis stadion ini di Eropa.

Piala Dunia FIFA 1982 : Stadion lama sepenuhnya direnovasi untuk menjadi tuan rumah laga Grup 4, menyambut tim dari England, France, dan Kuwait..

Dominasi Supercopa De España (2015) : Athletic Club membuat stadion baru bergemuruh dengan membantai Barcelona 4-0 pada leg pertama, membuka jalan menuju trofi besar pertama mereka dalam beberapa dekade.

Legenda 'The Lions': Menurut sejarawan Romawi, Saint Mammes (San Mamés) adalah seorang Kristen muda yang dilempar ke dalam stadion bersama singa-singa liar. Alih-alih menyerangnya, hewan-hewan itu justru dengan jinak rebah di kakinya. Karena stadion itu dibangun di atas tanah yang didedikasikan untuknya, para pemain Athletic Club dengan bangga dijuluki Los Leones (Singa).

Rekor dan statistik Athletic Bilbao

Athletic Club, yang umum dikenal sebagai Athletic Bilbao, adalah salah satu klub sepak bola paling bersejarah dan paling unik secara tradisional di dunia. Didirikan pada 1898 di Basque Country, Spanyol, klub ini dikenal secara global karena kebijakan cantera yang ketat, hanya menurunkan pemain yang lahir di wilayah Basque, atau pemain yang mempelajari keterampilan sepak bolanya di akademi muda klub Basque..

Prestasi klub dan sorotan trofi

La Liga (Divisi Pertama) : 8 gelar (1930, 1931, 1934, 1936, 1943, 1956, 1983, 1984)

Copa del Rey (Piala Spanyol) : 25 gelar

Rekor pemain individu

Penampilan terbanyak: José Ángel Iribar (614), Óscar de Marcos (573)

Gol terbanyak: Telmo Zarra (335), Dani (199)

Bangsawan Spanyol

Bersama Real Madrid dan Barcelona, Athletic Bilbao adalah salah satu dari hanya tiga klub yang tidak pernah terdegradasi dari La Liga sejak kompetisi itu dimulai pada 1929.

Pesta gol terbesar La Liga

Athletic Bilbao memegang rekor kemenangan terbesar dalam sejarah La Liga setelah menghancurkan Barcelona 12-1 pada musim 1930-31.

Pelayaran pertama La Gabarra

Ketika Javier Clemente memimpin tim muda meraih gelar La Liga pada 1983, klub merayakannya dengan berlayar di Sungai Nervión menggunakan tongkang kargo berat bernama La Gabarra. Lebih dari satu juta fans yang bersukacita memenuhi tepi sungai, sebuah tradisi yang kembali dilakukan ketika mereka memenangi dua gelar liga pada 1984, dan lagi pada 2024 setelah merebut Copa del Rey.



