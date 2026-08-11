Aston Villa kemungkinan akan kembali memanaskan suasana di Villa Park sepanjang musim 2026/27.

Dengan lebih dari 42.000 penggemar melewati pintu masuk Villa Park, dinding legendaris warna claret dan biru siap mendorong tim di Liga Champions UEFA dan klasemen Premier League.

Jadi, bagaimana cara mendapatkan tiket untuk menyaksikan Aston Villa beraksi? GOAL akan memandu Anda melalui pilihan yang tersedia untuk menyaksikan mereka pada 2026-27, termasuk tempat mencari tiket, perpanjangan tiket musiman, harga keanggotaan, dan paket premium yang ditawarkan saat ini.

Jadwal pertandingan Premier League Aston Villa 2026/27 mendatang & tiket

Bagaimana cara membeli tiket Premier League Aston Villa?

Mendapatkan tiket Aston Villa di Villa Park mengharuskan Anda melewati jalur resmi tertentu, karena tingginya permintaan membuat kursi reguler admission umum cepat habis dan tiket dikirim secara digital melalui Aston Villa App.

Berikut cara tercepat untuk membelinya:

Keanggotaan Resmi & Ballot : Bergabung dengan tingkat Official Membership sangat penting untuk akses utama. Ini memberikan akses ke ballot anggota, seperti Loyalty atau First Timer Ballots, serta jendela penjualan prioritas 3-4 minggu sebelum kick-off.

: Bergabung dengan tingkat Official Membership sangat penting untuk akses utama. Ini memberikan akses ke ballot anggota, seperti Loyalty atau First Timer Ballots, serta jendela penjualan prioritas 3-4 minggu sebelum kick-off. Official Ticket Exchange: Anggota dapat membeli tiket harga normal yang dicantumkan langsung oleh pemegang tiket musiman yang tidak bisa menghadiri pertandingan melalui portal jual kembali resmi klub.

Anggota dapat membeli tiket harga normal yang dicantumkan langsung oleh pemegang tiket musiman yang tidak bisa menghadiri pertandingan melalui portal jual kembali resmi klub. Paket Hospitality Resmi: Memesan pengalaman hospitality hari pertandingan, seperti The Lower Grounds, 150 Club, atau 82 Champions Club, menjamin akses masuk tanpa perlu keanggotaan atau mengikuti ballot.

Memesan pengalaman hospitality hari pertandingan, seperti The Lower Grounds, 150 Club, atau 82 Champions Club, menjamin akses masuk tanpa perlu keanggotaan atau mengikuti ballot. Pasar Sekunder: Untuk laga Premier League atau kompetisi Eropa yang sudah habis terjual, penggemar dapat beralih ke platform sekunder untuk opsi jual beli ulang antarpenggemar sebagai alternatif. Periksa syarat dan ketentuan situs tempat Anda membeli.

Bagaimana cara membeli tiket musiman Aston Villa?

Satu-satunya cara untuk menjamin kursi di setiap pertandingan kandang Premier League di Villa Park adalah dengan memiliki tiket musiman Aston Villa.

Tiket musiman memberikan akses ke seluruh 19 pertandingan liga kandang klub dan menawarkan jendela pemesanan prioritas untuk laga piala fase gugur.

Tiket musiman untuk musim 2026-27 sudah habis terjual, dengan harga tiket musiman dewasa termurah mulai dari £703.

Pemegang lama mendapatkan jendela perpanjangan prioritas sebelum setiap kampanye baru, sementara calon pembeli dapat mendaftar ke daftar tunggu resmi tiket musiman.

Berapa harga tiket Aston Villa?

Dengan tiket musiman tidak tersedia, mayoritas suporter yang menghadiri pertandingan Aston Villa di Villa Park musim ini akan membeli tiket pertandingan tunggal untuk laga pilihan mereka.

Tiket ini dijual per pertandingan dan ditawarkan dalam berbagai kisaran harga, tergantung pada faktor seperti lokasi kursi, pertandingan, dan lawan sepanjang satu musim.

Di bawah ini, Anda bisa melihat harga untuk pertandingan Aston Villa musim ini, berdasarkan bagan biaya Kategori A mereka dari musim lalu:

Zona Harga Dewasa Usia di atas 66 / di bawah 21 Angkatan Bersenjata Di bawah 18 Di bawah 14 Zona 1 £82.00 £61.50 £65.50 £42.00 £25.00 Zona 2 £76.00 £57.00 £61.00 £39.00 £23.00 Zona 3 £71.00 £53.00 £56.50 £35.50 £21.00 Zona 4 £58.00 £43.50 £45.50 £29.50 £17.50 Area kursi roda £58.00 £43.50 £45.50 £29.50 £17.50

Kapan tiket Aston Villa mulai dijual?

Tiket umum dan paket hospitality premium untuk musim 2026-27 tersedia untuk ditanyakan dan dibeli melalui platform tiket resmi klub.

Tiket pertandingan biasanya dirilis 4 hingga 5 minggu sebelum kick-off, dimulai dengan jendela prioritas eksklusif untuk anggota resmi sebelum masuk ke penjualan umum.

Bagaimana saya bisa mengecek ketersediaan tiket Aston Villa?

Permintaan tiket Aston Villa tetap berada di titik tertinggi sepanjang masa seiring tim asuhan Unai Emery terus bersaing di level teratas domestik dan Eropa.

Tempat paling tepercaya untuk memeriksa ketersediaan real-time untuk pertandingan mendatang adalah portal resmi klub di avfc.co.uk.

Berapa harga keanggotaan Aston Villa?

Keanggotaan resmi Aston Villa memberikan akses prioritas ke penjualan tiket pertandingan kandang, diskon ritel eksklusif, dan konten digital.

Tingkat keanggotaan yang tersedia untuk musim 2026-27:

Dewasa : £50

: £50 Tim Putri : £30

: £30 Keanggotaan Video : £35

: £35 Video Lite : £15

: £15 Junior (Usia 3-11 & 12-17) : £30

: £30 Junior (Usia 0-2): Gratis

Di mana saya bisa membeli pengalaman premium Aston Villa?

Ada tiga pengalaman premium Aston Villa yang tersedia untuk dibeli:

Lower Grounds Premium: Akses ke lounge eksklusif, tempat duduk Trinity Stand, fasilitas pra dan pascalaga, layar jumbo, sesi tanya jawab dengan mantan pemain, makanan dan bar gratis, serta program resmi hari pertandingan.

Akses ke lounge eksklusif, tempat duduk Trinity Stand, fasilitas pra dan pascalaga, layar jumbo, sesi tanya jawab dengan mantan pemain, makanan dan bar gratis, serta program resmi hari pertandingan. 150 Club: Tempat duduk empuk di garis tengah di Doug Ellis Stand, minuman sambutan, jamuan makan yang disajikan di meja, menu spesial koki saat jeda, kunjungan legenda Villa, dan hadiah hari pertandingan.

Tempat duduk empuk di garis tengah di Doug Ellis Stand, minuman sambutan, jamuan makan yang disajikan di meja, menu spesial koki saat jeda, kunjungan legenda Villa, dan hadiah hari pertandingan. 82 Champions Club: Tempat duduk empuk yang berlokasi sentral di Trinity Road Stand, pengalaman bersantap dua hidangan, bar gratis, dan penampilan legenda.

Semua paket premium dapat ditanyakan atau dipesan langsung di situs resmi Aston Villa.

Merencanakan pembelian tiket untuk laga-laga Premier League berintensitas tinggi membutuhkan perhatian cermat terhadap tingkat keanggotaan dan tanggal rilis resmi. Jika Anda berencana mengunci prediksi real-time saat aksi berlangsung, kecepatan navigasi perangkat lunak seluler adalah segalanya. Lihat lebih dekat panduan pilihan kami untuk meningkatkan rutinitas hari pertandingan Anda dengan kode promo melbet kami.