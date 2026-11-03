Liga Pro Saudi meningkat pesat pamornya di kancah global dalam beberapa musim terakhir berkat kedatangan sejumlah bintang sepakbola terbaik dunia ke Timur Tengah. Salah satu klub yang berlaga di kompetisi elite ini adalah Al-Riyadh, satu dari empat tim asal ibu kota Arab Saudi, Riyadh, yang bersaing di kasta tertinggi sepakbola negara tersebut.

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Jadwal pertandingan Al-Riyadh 2026/27 mendatang

Jadwal Liga Pro Saudi berlangsung selama 34 pekan hingga akhir Mei 2027, di samping pertandingan Piala Raja. Berikut jadwal pertandingan Al-Riyadh di semua kompetisi hingga akhir musim 2026/27.

Tanggal dan waktu (Arab Saudi) Pertandingan Tempat Kompetisi Tiket Jumat, 14 Agustus 2026 - 23.00 Al-Ettifaq vs Al-Riyadh Stadion Prince Mohammed Bin Fahd, Dammam (tandang) Liga Pro Saudi, pekan 1 Tiket Selasa, 18 Agustus 2026 - 18.00 Al-Batin vs Al-Riyadh Stadion Al-Batin Club, Hafar Al-Batin (tandang) Piala Raja, babak 32 besar Tiket Jumat, 21 Agustus 2026 - 12.00 Al-Riyadh vs Al-Nassr Stadion Prince Faisal bin Fahd, Riyadh (kandang) Liga Pro Saudi, pekan 2 (Derbi Riyadh) Tiket Selasa, 25 Agustus 2026 - 21.00 Al-Riyadh vs Diriyah Club Stadion Prince Faisal bin Fahd, Riyadh (kandang) Liga Pro Saudi, pekan 3 (duel ibu kota) Tiket Jumat, 28 Agustus 2026 - 21.00 Abha Club vs Al-Riyadh Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City, Abha (tandang) Liga Pro Saudi, pekan 4 Tiket Jumat, 4 September 2026 - 23.00 Al-Ahli vs Al-Riyadh King Abdullah Sports City, Jeddah (tandang) Liga Pro Saudi, pekan 5 Tiket Selasa, 8 September 2026 - 21.00 Al-Riyadh vs Al-Hazem Stadion Prince Faisal bin Fahd, Riyadh (kandang) Liga Pro Saudi, pekan 6 Tiket Jumat, 11 September 2026 - 21.00 Al-Fateh vs Al-Riyadh Stadion Prince Abdullah Bin Jalawi, Al-Ahsa (tandang) Liga Pro Saudi, pekan 7 Tiket Jumat, 9 Oktober 2026 - 20.00 Al-Riyadh vs Al-Taawoun Stadion Prince Faisal bin Fahd, Riyadh (kandang) Liga Pro Saudi, pekan 8 Tiket Kamis, 15 Oktober 2026 - 20.00 Al-Shabab vs Al-Riyadh Stadion Al-Shabab Club, Riyadh (tandang) Liga Pro Saudi, pekan 9 (derbi ibu kota) Tiket Selasa, 20 Oktober 2026 - 20.00 Al-Riyadh vs NEOM SC Stadion Prince Faisal bin Fahd, Riyadh (kandang) Liga Pro Saudi, pekan 10 Tiket Jumat, 23 Oktober 2026 - 20.00 Al-Qadsiah vs Al-Riyadh Stadion Prince Mohammed Bin Fahd, Dammam (tandang) Liga Pro Saudi, pekan 11 Tiket Jumat, 30 Oktober 2026 - 20.00 Al-Khaleej vs Al-Riyadh Stadion Prince Nayef bin Abdulaziz, Saihat (tandang) Liga Pro Saudi, pekan 12 Tiket Jumat, 6 November 2026 - 20.00 Al-Fayha vs Al-Riyadh Al Majma'ah Sports City, Al Majma'ah (tandang) Liga Pro Saudi, pekan 13 Tiket Jumat, 20 November 2026 - 20.00 Al-Riyadh vs Al-Kholood Stadion Prince Faisal bin Fahd, Riyadh (kandang) Liga Pro Saudi, pekan 14 Tiket Kamis, 26 November 2026 - 20.00 Al-Hazem vs Al-Riyadh Stadion Al-Hazem Club, Ar Rass (tandang) Liga Pro Saudi, pekan 15 Tiket Senin, 30 November 2026 - 17.30 Al-Riyadh vs Al-Najmah Stadion Prince Faisal bin Fahd, Riyadh (kandang) Piala Raja, babak 16 besar Tiket Kamis, 3 Desember 2026 - 12.00 Al-Riyadh vs Al-Ittihad Stadion Prince Faisal bin Fahd, Riyadh (kandang) Liga Pro Saudi, pekan 16 Tiket Kamis, 10 Desember 2026 - 12.00 Al-Faisaly vs Al-Riyadh Stadion Majmaah Sports City, Al Majma'ah (tandang) Liga Pro Saudi, pekan 17 Tiket Senin, 14 Desember 2026 - 12.00 Al-Riyadh vs Al-Ettifaq Stadion Prince Faisal bin Fahd, Riyadh (kandang) Liga Pro Saudi, pekan 18 Tiket Sabtu, 19 Desember 2026 - 17.45 Al-Riyadh vs Al-Hilal Stadion Prince Faisal bin Fahd, Riyadh (kandang) Liga Pro Saudi, pekan yang dijadwalkan ulang (derbi ibu kota) Tiket Kamis, 11 Februari 2027 - 15.00 Al-Nassr vs Al-Riyadh Al-Awwal Park, Riyadh (tandang) Liga Pro Saudi, pekan 19 (Derbi Riyadh) Tiket Kamis, 18 Februari 2027 - 15.00 Al-Riyadh vs Al-Shabab Stadion Prince Faisal bin Fahd, Riyadh (kandang) Liga Pro Saudi, pekan 20 (derbi ibu kota) Tiket Kamis, 25 Februari 2027 - 15.00 NEOM SC vs Al-Riyadh Stadion King Khalid Sport City, Tabuk (tandang) Liga Pro Saudi, pekan 21 Tiket Kamis, 11 Maret 2027 - 14.00 Al-Riyadh vs Al-Ahli Stadion Prince Faisal bin Fahd, Riyadh (kandang) Liga Pro Saudi, pekan 22 Tiket Kamis, 18 Maret 2027 - 15.00 Al-Riyadh vs Al-Khaleej Stadion Prince Faisal bin Fahd, Riyadh (kandang) Liga Pro Saudi, pekan 23 Tiket Jumat, 2 April 2027 - 13.00 Al-Kholood vs Al-Riyadh Stadion Al Hazem Club, Ar Rass (tandang) Liga Pro Saudi, pekan 24 Tiket Kamis, 8 April 2027 - 13.00 Al-Riyadh vs Al-Fayha Stadion Prince Faisal bin Fahd, Riyadh (kandang) Liga Pro Saudi, pekan 25 Tiket Kamis, 15 April 2027 - 21.00 Al-Hilal vs Al-Riyadh Kingdom Arena, Riyadh (tandang) Liga Pro Saudi, pekan 26 (derbi ibu kota) Tiket Kamis, 22 April 2027 - 21.00 Al-Fateh vs Al-Riyadh Stadion Prince Abdullah Bin Jalawi, Al-Ahsa (tandang) Liga Pro Saudi, pekan 28 Tiket Kamis, 29 April 2027 - 21.00 Al-Taawoun vs Al-Riyadh Stadion King Abdullah Sport City, Buraydah (tandang) Liga Pro Saudi, pekan 29 Tiket Kamis, 6 Mei 2027 - 21.00 Al-Riyadh vs Al-Qadsiah Stadion Prince Faisal bin Fahd, Riyadh (kandang) Liga Pro Saudi, pekan 30 Tiket Rabu, 12 Mei 2027 - 21.00 Al-Riyadh vs Al-Faisaly Stadion Prince Faisal bin Fahd, Riyadh (kandang) Liga Pro Saudi, pekan 31 Tiket Kamis, 20 Mei 2027 - 21.00 Diriyah Club vs Al-Riyadh Stadion Prince Turki bin Abdul Aziz, Riyadh (tandang) Liga Pro Saudi, pekan 32 (duel ibu kota) Tiket Senin, 24 Mei 2027 - 22.00 Al-Ittihad vs Al-Riyadh King Abdullah Sports City, Jeddah (tandang) Liga Pro Saudi, pekan 33 Tiket Sabtu, 29 Mei 2027 - 21.00 Al-Riyadh vs Abha Club Stadion Prince Faisal bin Fahd, Riyadh (kandang) Liga Pro Saudi, pekan 34 (laga penutup musim) Tiket

Catatan: Liga Pro Saudi berhenti sementara dari akhir Desember 2026 hingga awal Februari 2027 karena Arab Saudi menjadi tuan rumah Piala Asia AFC 2027. Waktu pertandingan tercantum dalam waktu setempat Arab Saudi (AST) dan masih dapat mengalami sedikit penyesuaian untuk siaran televisi.

Pertandingan berikutnya ALF Saudi Pro League 09.30 ALR

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Cara membeli tiket Al-Riyadh 2026/27

Cara paling tepercaya untuk membeli tiket pertandingan Al-Riyadh adalah melalui situs resmi Liga Pro Saudi (SPL). Di sana, Anda dapat membuka bagian 'Jadwal/Tiket' pada tab 'Pertandingan'. Tiket juga tersedia melalui kanal penjualan tiket resmi Al-Riyadh dan platform WeBook.

Satu pekan pertandingan Liga Pro Saudi biasanya berlangsung selama tiga hari, dari Kamis hingga Sabtu, sesuai dengan akhir pekan di Arab Saudi. Tiket biasanya mulai dijual sekitar dua pekan sebelum setiap pertandingan.

Untuk pertandingan dengan permintaan tinggi, seperti derbi ibu kota melawan Al-Nassr, Al-Hilal, dan Al-Shabab, atau laga kandang besar menghadapi Al-Ittihad dan Al-Ahli, Anda sangat disarankan membeli tiket segera setelah penjualan dibuka agar mendapatkan kursi terbaik.

Keanggotaan klub tidak diperlukan untuk membeli tiket satu pertandingan. Namun, Al-Riyadh juga menawarkan berbagai paket keanggotaan, masing-masing dengan keuntungan seperti akses prioritas pembelian tiket, konten eksklusif, dan fasilitas stadion.

Meski kanal resmi liga dan klub tetap menjadi pilihan pertama untuk mendapatkan tiket, tiket pertandingan besar bisa cepat habis. Suporter dapat memeriksa platform penjualan kembali tepercaya seperti GrintaHub, yang menyediakan lokapasar utama untuk tiket pertandingan asli di seluruh Arab Saudi.

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Berapa harga tiket Al-Riyadh 2026/27?

Harga tiket Al-Riyadh bervariasi menurut pertandingan, kategori tempat duduk, dan tingkat permintaan:

Tiket reguler (tribun atas / area melengkung):

Kursi premium & tepi lapangan (tribun bawah):

Tribun VIP & ruang jamuan:

Penggemar sebaiknya memantau situs resmi SPL atau kanal milik Al-Riyadh untuk penjualan tiket utama. Tiket juga tersedia di platform penjualan kembali tepercaya seperti GrintaHub, yang menawarkan kursi dari penjualan kembali yang telah diverifikasi bagi suporter yang ingin memastikan tempat di Stadion Prince Faisal bin Fahd.

Apa yang bisa diharapkan dari Al-Riyadh pada 2026/27?

Al-Riyadh SC, yang didirikan pada 1953, merupakan salah satu klub bersejarah dalam sepakbola Arab Saudi. Namun, musim lalu situasi di luar lapangan jauh dari stabil. Javier Calleja, mantan pelatih Villarreal yang didatangkan untuk memimpin klub, dipecat pada November 2025 setelah awal musim yang buruk. Daniel Carreño kemudian mengambil alih sebelum ia juga digantikan oleh Mauricio Dulac pada Februari 2026. Di tengah pergolakan tersebut, Al-Riyadh harus berjuang menghindari degradasi pada pekan-pekan terakhir dan akhirnya bertahan dengan finis di posisi ke-15.

Klub berharap dapat meraih stabilitas yang jauh lebih baik kali ini. Setelah meninggalkan kekacauan musim lalu, skuad yang lebih mapan, dengan penyerang Mamadou Sylla sebagai salah satu pemain andalan, berupaya membawa Al-Riyadh ke posisi yang lebih aman di kasta tertinggi.

Penggemar yang ingin menyaksikan Al-Riyadh berlaga dapat membeli tiket untuk pertandingan mendatang lebih awal agar tidak melewatkan kesempatan menyaksikan beberapa laga paling menarik di ibu kota.

Sejarah Stadion Prince Faisal bin Fahd

Stadion Prince Faisal bin Fahd adalah kandang bersejarah Al-Riyadh SC, yang terletak di kawasan Al-Malaz, Riyadh, Arab Saudi. Stadion ini telah menjadi bagian penting dari dunia olahraga kota tersebut sejak peletakan fondasinya pada 1971. Pada dekade-dekade sebelumnya, stadion ini juga pernah menjadi kandang Al-Nassr, Al-Hilal, dan Al-Shabab sebelum masing-masing klub pindah ke stadion baru yang dibangun khusus untuk mereka.

Stadion ini saat ini menampung sekitar 22.000 penonton, sehingga suasananya terasa lebih dekat dibandingkan sejumlah arena baru di Arab Saudi. Desainnya yang ringkas membantu menciptakan atmosfer meriah pada hari pertandingan, terutama saat laga penting Liga Pro Saudi dan derbi.

Terletak di sepanjang Jalan Salah Ad Din Al Ayyubi, stadion ini mudah dijangkau penggemar setempat melalui Metro Riyadh dan jalur transportasi pusat kota, serta memainkan peran penting dalam identitas klub. Kapasitasnya juga direncanakan meningkat secara signifikan menjadi sekitar 45.000 dalam beberapa tahun mendatang sebagai bagian dari persiapan Arab Saudi menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2034.