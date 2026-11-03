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Al-Riyadh FC Getty
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Cara membeli tiket Al-Riyadh 2026/27: Harga tiket Liga Pro Saudi, jadwal pertandingan mendatang, dan lainnya

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Saudi Pro League
Al Riyadh

Jangan lewatkan aksi Al-Riyadh secara langsung di lapangan

Liga Pro Saudi mengalami peningkatan pesat dalam pamor globalnya dalam beberapa musim terakhir, berkat kedatangan sejumlah bintang sepakbola papan atas dunia ke Timur Tengah. Salah satu klub yang bersaing di kasta tertinggi ini adalah Al-Riyadh, satu dari empat tim asal ibu kota Arab Saudi, Riyadh, yang berlaga di level tertinggi sepakbola negara tersebut.

Biarkan GOAL memandu Anda mengetahui segala hal tentang pembelian tiket pertandingan Al-Riyadh, termasuk tempat membelinya dan harganya, agar Anda bisa mendukung klub secara langsung.

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Jadwal pertandingan Al-Riyadh 2026/27 mendatang

Jadwal Liga Pro Saudi berlangsung selama 34 pekan hingga akhir Mei 2027, di samping pertandingan Piala Raja. Berikut jadwal setiap pertandingan Al-Riyadh di semua kompetisi hingga akhir musim 2026/27.

Tanggal dan waktu (Arab Saudi)PertandinganTempatKompetisiTiket
Jumat, 14 Agustus 2026 - 23.00Al-Ettifaq vs Al-RiyadhStadion Prince Mohammed Bin Fahd, Dammam (Tandang)Liga Pro Saudi, Pekan 1Tiket
Selasa, 18 Agustus 2026 - 18.00Al-Batin vs Al-RiyadhStadion Al-Batin Club, Hafar Al-Batin (Tandang)Piala Raja, Babak 32 BesarTiket
Jumat, 21 Agustus 2026 - 12.00Al-Riyadh vs Al NassrStadion Prince Faisal bin Fahd, Riyadh (Kandang)Liga Pro Saudi, Pekan 2 (Derbi Riyadh)Tiket
Selasa, 25 Agustus 2026 - 21.00Al-Riyadh vs Diriyah ClubStadion Prince Faisal bin Fahd, Riyadh (Kandang)Liga Pro Saudi, Pekan 3 (Duel Ibu Kota)Tiket
Jumat, 28 Agustus 2026 - 21.00Abha Club vs Al-RiyadhPrince Sultan bin Abdulaziz Sports City, Abha (Tandang)Liga Pro Saudi, Pekan 4Tiket
Jumat, 4 September 2026 - 23.00Al Ahli vs Al-RiyadhKing Abdullah Sports City, Jeddah (Tandang)Liga Pro Saudi, Pekan 5Tiket
Selasa, 8 September 2026 - 21.00Al-Riyadh vs Al HazemStadion Prince Faisal bin Fahd, Riyadh (Kandang)Liga Pro Saudi, Pekan 6Tiket
Jumat, 11 September 2026 - 21.00Al Fateh vs Al-RiyadhStadion Prince Abdullah Bin Jalawi, Al-Ahsa (Tandang)Liga Pro Saudi, Pekan 7Tiket
Jumat, 9 Oktober 2026 - 20.00Al-Riyadh vs Al-TaawounStadion Prince Faisal bin Fahd, Riyadh (Kandang)Liga Pro Saudi, Pekan 8Tiket
Kamis, 15 Oktober 2026 - 20.00Al Shabab vs Al-RiyadhStadion Al-Shabab Club, Riyadh (Tandang)Liga Pro Saudi, Pekan 9 (Derbi Ibu Kota)Tiket
Selasa, 20 Oktober 2026 - 20.00Al-Riyadh vs NEOM SCStadion Prince Faisal bin Fahd, Riyadh (Kandang)Liga Pro Saudi, Pekan 10Tiket
Jumat, 23 Oktober 2026 - 20.00Al Qadsiah vs Al-RiyadhStadion Prince Mohammed Bin Fahd, Dammam (Tandang)Liga Pro Saudi, Pekan 11Tiket
Jumat, 30 Oktober 2026 - 20.00Al Khaleej vs Al-RiyadhStadion Prince Nayef bin Abdulaziz, Saihat (Tandang)Liga Pro Saudi, Pekan 12Tiket
Jumat, 6 November 2026 - 20.00Al-Fayha vs Al-RiyadhAl Majma'ah Sports City, Al Majma'ah (Tandang)Liga Pro Saudi, Pekan 13Tiket
Jumat, 20 November 2026 - 20.00Al-Riyadh vs Al KholoodStadion Prince Faisal bin Fahd, Riyadh (Kandang)Liga Pro Saudi, Pekan 14Tiket
Kamis, 26 November 2026 - 20.00Al Hazem vs Al-RiyadhStadion Al-Hazem Club, Ar Rass (Tandang)Liga Pro Saudi, Pekan 15Tiket
Senin, 30 November 2026 - 17.30Al-Riyadh vs Al-NajmahStadion Prince Faisal bin Fahd, Riyadh (Kandang)Piala Raja, Babak 16 BesarTiket
Kamis, 3 Desember 2026 - 12.00Al-Riyadh vs Al IttihadStadion Prince Faisal bin Fahd, Riyadh (Kandang)Liga Pro Saudi, Pekan 16Tiket
Kamis, 10 Desember 2026 - 12.00Al-Faisaly vs Al-RiyadhStadion Majmaah Sports City, Al Majma'ah (Tandang)Liga Pro Saudi, Pekan 17Tiket
Senin, 14 Desember 2026 - 12.00Al-Riyadh vs Al-EttifaqStadion Prince Faisal bin Fahd, Riyadh (Kandang)Liga Pro Saudi, Pekan 18Tiket
Sabtu, 19 Desember 2026 - 17.45Al-Riyadh vs Al HilalStadion Prince Faisal bin Fahd, Riyadh (Kandang)Liga Pro Saudi, Pekan yang Dijadwalkan Ulang (Derbi Ibu Kota)Tiket
Kamis, 11 Februari 2027 - 15.00Al Nassr vs Al-RiyadhAl-Awwal Park, Riyadh (Tandang)Liga Pro Saudi, Pekan 19 (Derbi Riyadh)Tiket
Kamis, 18 Februari 2027 - 15.00Al-Riyadh vs Al ShababStadion Prince Faisal bin Fahd, Riyadh (Kandang)Liga Pro Saudi, Pekan 20 (Derbi Ibu Kota)Tiket
Kamis, 25 Februari 2027 - 15.00NEOM SC vs Al-RiyadhStadion King Khalid Sport City, Tabuk (Tandang)Liga Pro Saudi, Pekan 21Tiket
Kamis, 11 Maret 2027 - 14.00Al-Riyadh vs Al AhliStadion Prince Faisal bin Fahd, Riyadh (Kandang)Liga Pro Saudi, Pekan 22Tiket
Kamis, 18 Maret 2027 - 15.00Al-Riyadh vs Al KhaleejStadion Prince Faisal bin Fahd, Riyadh (Kandang)Liga Pro Saudi, Pekan 23Tiket
Jumat, 2 April 2027 - 13.00Al Kholood vs Al-RiyadhStadion Al Hazem Club, Ar Rass (Tandang)Liga Pro Saudi, Pekan 24Tiket
Kamis, 8 April 2027 - 13.00Al-Riyadh vs Al-FayhaStadion Prince Faisal bin Fahd, Riyadh (Kandang)Liga Pro Saudi, Pekan 25Tiket
Kamis, 15 April 2027 - 21.00Al Hilal vs Al-RiyadhKingdom Arena, Riyadh (Tandang)Liga Pro Saudi, Pekan 26 (Derbi Ibu Kota)Tiket
Kamis, 22 April 2027 - 21.00Al Fateh vs Al-RiyadhStadion Prince Abdullah Bin Jalawi, Al-Ahsa (Tandang)Liga Pro Saudi, Pekan 28Tiket
Kamis, 29 April 2027 - 21.00Al-Taawoun vs Al-RiyadhStadion King Abdullah Sport City, Buraydah (Tandang)Liga Pro Saudi, Pekan 29Tiket
Kamis, 6 Mei 2027 - 21.00Al-Riyadh vs Al QadsiahStadion Prince Faisal bin Fahd, Riyadh (Kandang)Liga Pro Saudi, Pekan 30Tiket
Rabu, 12 Mei 2027 - 21.00Al-Riyadh vs Al-FaisalyStadion Prince Faisal bin Fahd, Riyadh (Kandang)Liga Pro Saudi, Pekan 31Tiket
Kamis, 20 Mei 2027 - 21.00Diriyah Club vs Al-RiyadhStadion Prince Turki bin Abdul Aziz, Riyadh (Tandang)Liga Pro Saudi, Pekan 32 (Duel Ibu Kota)Tiket
Senin, 24 Mei 2027 - 22.00Al Ittihad vs Al-RiyadhKing Abdullah Sports City, Jeddah (Tandang)Liga Pro Saudi, Pekan 33Tiket
Sabtu, 29 Mei 2027 - 21.00Al-Riyadh vs Abha ClubStadion Prince Faisal bin Fahd, Riyadh (Kandang)Liga Pro Saudi, Pekan 34 (Laga Penutup Musim)Tiket

Catatan: Liga Pro Saudi berhenti sementara dari akhir Desember 2026 hingga awal Februari 2027 untuk mengakomodasi penyelenggaraan Piala Asia AFC 2027 di Arab Saudi. Waktu pertandingan tercantum dalam waktu setempat Arab Saudi (AST) dan masih dapat mengalami sedikit penyesuaian untuk siaran televisi.

Pertandingan berikutnya
ALF

ALF

Saudi Pro League

06 Nov 2026

ALR

ALR

Tiket Al-Riyadh Beli sekarang

Cara membeli tiket Al-Riyadh 2026/27

Cara paling tepercaya untuk membeli tiket pertandingan Al-Riyadh adalah melalui situs resmi Liga Pro Saudi (SPL). Di sana, Anda dapat membuka bagian 'Jadwal/Tiket' pada tab 'Pertandingan'. Tiket juga tersedia melalui kanal penjualan tiket resmi Al-Riyadh dan platform WeBook.

Pertandingan dalam satu pekan Liga Pro Saudi biasanya digelar selama tiga hari, dari Kamis hingga Sabtu, sesuai dengan akhir pekan di Arab Saudi. Tiket biasanya mulai dijual sekitar dua pekan sebelum setiap pertandingan.

Untuk pertandingan dengan permintaan tinggi, seperti derbi ibu kota melawan Al-Nassr, Al-Hilal, dan Al-Shabab, atau laga kandang besar melawan Al-Ittihad dan Al-Ahli, Anda sangat disarankan membeli tiket segera setelah penjualan dibuka untuk mendapatkan kursi terbaik.

Keanggotaan klub tidak diperlukan untuk membeli tiket satu pertandingan, tetapi Al-Riyadh juga menawarkan berbagai paket keanggotaan. Masing-masing memberikan keuntungan seperti akses prioritas pembelian tiket, konten eksklusif, dan fasilitas stadion.

Meski portal resmi liga dan klub tetap menjadi pilihan pertama untuk mendapatkan tiket, tiket pertandingan besar bisa cepat habis. Suporter dapat memeriksa platform penjualan kembali tepercaya seperti GrintaHub, yang menyediakan pasar utama untuk tiket pertandingan autentik di seluruh Arab Saudi.

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Berapa harga tiket Al-Riyadh 2026/27?

Harga tiket Al-Riyadh bervariasi bergantung pada pertandingan, kategori tempat duduk, dan tingkat permintaan:

  • Tiket reguler (tribune atas / area lengkung):
  • Tempat duduk premium & sisi lapangan (tribune bawah):
  • Tribune VIP & ruang jamuan:

Penggemar sebaiknya memantau situs resmi SPL atau kanal Al-Riyadh untuk penjualan tiket secara langsung. Tiket juga tersedia di platform penjualan kembali tepercaya seperti GrintaHub, yang menawarkan kursi penjualan kembali terverifikasi bagi suporter yang ingin memastikan tempat mereka di Stadion Prince Faisal bin Fahd.

Apa yang bisa diharapkan dari Al-Riyadh pada 2026/27?

Al-Riyadh SC, yang didirikan pada 1953, merupakan salah satu klub bersejarah dalam sepakbola Arab Saudi. Namun, musim lalu situasi di luar lapangan jauh dari stabil. Javier Calleja, mantan pelatih Villarreal yang didatangkan untuk memimpin klub, dipecat pada November 2025 setelah awal musim yang buruk. Daniel Carreño kemudian mengambil alih sebelum ia juga digantikan oleh Mauricio Dulac pada Februari 2026. Di tengah pergolakan itu, Al-Riyadh harus berjuang keras menghindari degradasi pada pekan-pekan terakhir dan akhirnya bertahan di posisi ke-15.

Klub berharap mendapatkan stabilitas yang jauh lebih baik kali ini. Setelah meninggalkan kekacauan musim lalu, Al-Riyadh berupaya lebih nyaman bertahan di kasta tertinggi dengan skuad yang lebih mapan dan dibangun di sekitar penyerang Mamadou Sylla.

Penggemar yang ingin menyaksikan Al-Riyadh berlaga dapat membeli tiket sebelum pertandingan mendatang agar tidak melewatkan kesempatan menyaksikan sejumlah laga paling menarik di ibu kota.

Sejarah Stadion Prince Faisal bin Fahd

Stadion Prince Faisal bin Fahd merupakan kandang bersejarah Al-Riyadh SC, yang terletak di distrik Al-Malaz, Riyadh, Arab Saudi. Stadion ini menjadi bagian penting dari dunia olahraga kota tersebut sejak peletakan fondasinya pada 1971. Pada dekade-dekade sebelumnya, stadion ini juga menjadi kandang Al-Nassr, Al-Hilal, dan Al-Shabab, sebelum masing-masing klub pindah ke stadion baru yang dibangun khusus untuk mereka.

Stadion ini saat ini menampung sekitar 22.000 penonton, sehingga suasananya terasa lebih akrab dibandingkan beberapa arena baru di Arab Saudi. Desainnya yang ringkas membantu menciptakan atmosfer meriah pada hari pertandingan, terutama saat laga penting Liga Pro dan derbi.

Terletak di sepanjang Jalan Salah Ad Din Al Ayyubi, stadion ini mudah dijangkau penggemar setempat melalui Metro Riyadh dan jalur transportasi utama di pusat kota, serta memainkan peran sentral dalam identitas klub. Stadion ini juga direncanakan mengalami perluasan besar sebagai bagian dari persiapan Arab Saudi menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2034, dengan kapasitas yang direncanakan meningkat menjadi sekitar 45.000 dalam beberapa tahun mendatang.

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