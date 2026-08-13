Cara membeli tiket Al-Riyadh 2026/27: harga Saudi Pro League, jadwal pertandingan mendatang, dan lainnya

Saudi Pro League telah meningkat drastis dalam pamor global dalam beberapa musim terakhir, berkat masuknya sejumlah bintang sepakbola top dunia ke Timur Tengah. Di antara klub-klub yang bersaing di divisi elite ini ada Al-Riyadh, salah satu dari empat tim asal ibu kota Arab Saudi, Riyadh, yang bertarung di level tertinggi sepakbola Saudi.

Meski tidak sementereng beberapa rival sekotanya, Al-Riyadh punya sejarah panjang sejak didirikan pada 1953, dan memasuki 2026/27 dengan harapan meninggalkan perjuangan bertahan hidup yang penuh gejolak setelah entah bagaimana tetap bertahan di Saudi Pro League musim lalu melalui tiga pelatih kepala yang berbeda.

Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua yang perlu diketahui tentang membeli tiket pertandingan Al-Riyadh, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya, sehingga Anda bisa hadir langsung untuk mendukung klub.

Jadwal pertandingan Al-Riyadh 2026/27 mendatang

Tanggal dan Waktu (KSA) Pertandingan Tiket Jum, 14 Agu 2026 - 23.00 Al-Ettifaq vs Al Riyadh Tiket Kam, 3 Des 2026 - 12.00 Al Riyadh vs Al Ittihad Tiket Kam, 10 Des 2026 - 12.00 Al-Faisaly vs Al Riyadh Tiket Sen, 14 Des 2026 - 12.00 Al Riyadh vs Al-Ettifaq Tiket Kam, 11 Feb 2027 - 15.00 Al Nassr vs Al Riyadh Tiket Kam, 18 Feb 2027 - 15.00 Al Riyadh vs Al Shabab Tiket Kam, 25 Feb 2027 - 15.00 Neom SC vs Al Riyadh Tiket Kam, 11 Mar 2027 - 14.00 Al Riyadh vs Al Ahli Tiket Kam, 18 Mar 2027 - 15.00 Al Riyadh vs Al Khaleej Tiket Jum, 2 Apr 2027 - 13.00 Al Kholood vs Al Riyadh Tiket Kam, 8 Apr 2027 - 13.00 Al Riyadh vs Al-Fayha Tiket

Ini mencakup pertandingan yang saat ini sudah dikonfirmasi tanggalnya. Saudi Pro League merilis kalender lengkap 34 pekannya secara bertahap, dan laga Al-Riyadh yang tersisa akan ditambahkan seiring berjalannya musim, bersamaan dengan jeda tengah musim untuk mengakomodasi Arab Saudi sebagai tuan rumah Piala Asia AFC 2027.

Cara membeli tiket Al-Riyadh 2026/27

Cara paling tepercaya untuk membeli tiket pertandingan Al-Riyadh adalah melalui situs resmi Saudi Pro League (SPL), di mana Anda dapat menuju bagian 'Fixture/Tickets' di bawah tab 'Matches'. Tiket juga tersedia melalui saluran penjualan tiket resmi milik Al-Riyadh sendiri.

Pekan pertandingan di Saudi Pro League biasanya berlangsung selama tiga hari, dari Kamis hingga Sabtu, menyesuaikan dengan akhir pekan di Arab Saudi, dan tiket biasanya dirilis beberapa pekan sebelum setiap laga.

Untuk pertandingan dengan permintaan tinggi, seperti melawan Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad, atau Al-Ahli, sangat disarankan untuk membeli tiket segera setelah mulai dijual agar bisa mendapatkan kursi terbaik.

Tidak diperlukan keanggotaan klub untuk membeli tiket satu pertandingan, tetapi Al-Riyadh juga menawarkan berbagai paket keanggotaan, yang masing-masing memberikan keuntungan seperti akses prioritas tiket, konten eksklusif, dan manfaat di stadion.

Meski portal resmi liga dan klub tetap menjadi cara paling aman untuk mendapatkan tiket, suporter juga bisa memeriksa platform sekunder tepercaya seperti Ticombo, yang menyediakan opsi alternatif bagi fan yang ingin hadir.

Berapa harga tiket Al-Riyadh 2026/27

Harga tiket Al-Riyadh bervariasi tergantung pada pertandingan, kategori tempat duduk, dan tingkat permintaan.

Opsi premium, seperti boks VIP dan executive suite, dibanderol lebih mahal, sementara tiket reguler memberikan cara yang lebih terjangkau untuk menyaksikan pertandingan. Untuk laga besar, harga bisa berkisar dari SAR 50 hingga SAR 1.500 atau lebih untuk tempat duduk premium.

Fan sebaiknya memantau situs resmi SPL atau saluran milik Al-Riyadh sendiri untuk informasi tiket terbaru, termasuk ketersediaan dan harga.

Tiket juga tersedia di platform sekunder tepercaya seperti Ticombo, yang menawarkan alternatif bagi suporter yang ingin memastikan tempat mereka.

Apa yang bisa diharapkan dari Al-Riyadh pada 2026/27?

Al-Riyadh SC, yang didirikan pada 1953, adalah salah satu klub bersejarah dalam sepakbola Saudi, meski musim lalu benar-benar jauh dari stabil di luar lapangan. Javier Calleja, mantan pelatih Villarreal yang didatangkan untuk memimpin klub, dipecat pada November 2025 setelah awal yang buruk, dengan Daniel Carreño mengambil alih sebelum ia juga digantikan oleh Mauricio Dulac pada Februari 2026. Di tengah gejolak itu, Al-Riyadh mendapati diri mereka terlibat dalam pertarungan degradasi yang nyata pada pekan-pekan penutup, dan akhirnya selamat di posisi ke-15.

Klub itu akan berharap pada stabilitas yang jauh lebih besar kali ini, dengan kekacauan musim lalu sudah berada di belakang mereka dan skuad yang solid, dibangun di sekitar penyerang Mamadou Sylla, ingin menempatkan Al-Riyadh dengan lebih nyaman di kasta tertinggi.

Fan yang ingin menyaksikan Al-Riyadh beraksi bisa mengamankan tiket mereka menjelang pertandingan mendatang, memastikan mereka tidak melewatkan kesempatan untuk menyaksikan beberapa laga paling menarik di liga.

Sejarah Prince Faisal bin Fahd Stadium

Prince Faisal bin Fahd Stadium adalah kandang bersejarah Al-Riyadh SC, yang berlokasi di distrik Al-Malaz, Riyadh, Arab Saudi. Venue ini telah menjadi bagian penting dari lanskap olahraga kota sejak fondasinya diletakkan pada 1971, dan sebelumnya menjadi kandang Al-Nassr, Al-Hilal, dan Al-Shabab pada dekade-dekade sebelumnya sebelum masing-masing klub itu pindah ke stadion yang lebih baru dan dibangun khusus.

Stadion ini saat ini menampung sekitar 22.000 penonton, menjadikannya tempat yang lebih intim dibandingkan beberapa arena baru di Kerajaan Arab Saudi. Desainnya yang ringkas membantu menciptakan atmosfer yang bergelora pada hari pertandingan, terutama saat laga-laga penting Pro League.

Terletak di sepanjang Jalan Salah Ad Din Al Ayyubi, stadion ini mudah dijangkau fan lokal dan memainkan peran sentral dalam identitas klub. Stadion ini juga dijadwalkan mengalami perluasan signifikan sebagai bagian dari persiapan Arab Saudi menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2034, dengan kapasitas yang direncanakan naik menjadi sekitar 45.000 dalam beberapa tahun ke depan.